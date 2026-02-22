Ανυπολόγιστες οι ζημιές στη Λήμνο από την κακοκαιρία: Χωρίς νερό οικισμοί, αδιάβατοι δρόμοι

Σαρωτικό ήταν το πέρασμα της κακοκαιρίας από τη Λήμνο όπου πλημμύρισαν δρόμοι, σπίτια και καταστήματα ενώ οικισμοί του νησιού έχουν μείνει χωρίς νερό.

Οι κάτοικοι του νησιού είδαν για μία ακόμη φορά τις περιουσίες τους να καταστρέφονται.

Η πυροσβεστική υπηρεσία προχώρησε σε απάντληση υδάτων σε περισσότερα από 60 σπίτια και καταστήματα κυρίως στην περιοχή της Μύρινας .

Μεγάλα προβλήματα στο οδικό δίκτυο

Μεγάλα είναι τα προβλήματα στο οδικό δίκτυο και σε πολλά σημεία οι δρόμοι είναι αδιάβατοι . Ζημιές και σε υποδομές , παρασύρθηκαν σωληνώσεις του δικτύου ύδρευσης με αποτέλεσμα να μην έχουν νερό οικισμοί στην περιοχή της Μύρινας ενώ και η υπηρεσία καθαριότητας χωρίς νερό δεν μπορεί να καθαρίσει σημεία από τη λάσπη. Κλειστά, σύμφωνα με την ΕΡΤ, θα παραμείνουν την Τρίτη τα σχολεία στην περιοχή της Αγίας Τριάδας, το 1ο Νηπιαγωγείο, το 1ο Δημοτικό και το Γυμνάσιο Μύρινας.

Ο Δήμος Λήμνου με ανακοίνωση του ενημερώνει τους πολίτες ότι, μετά τα έντονα καιρικά φαινόμενα και τις εκτεταμένες καταστροφές που καταγράφηκαν σε διάφορα σημεία του νησιού, απαιτείται αυξημένη προσοχή στις μετακινήσεις και στην καθημερινή δραστηριότητα. Ιδιαίτερη προσοχή εφιστάται σε περιοχές όπου έχουν σημειωθεί πλημμύρες, κατολισθήσεις, μεταφορά φερτών υλικών και φθορές στο οδικό δίκτυο ή σε υποδομές.