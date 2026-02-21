Ο Ολυμπιακός στη Φινλανδία για την πρόκριση στους «8» του European Cup!

Η ομάδα χάντμπολ Ανδρών του Ολυμπιακού/Ομίλου Ξυνή βρίσκεται στην Φινλανδία, όπου συνεχίζει το ευρωπαϊκό της ταξίδι. Το Σάββατο (21/2) στις 16:00, με προβάδισμα εννέα γκολ, οι «ερυθρόλευκοι» πρωταθλητές Ελλάδας αντιμετωπίζουν την ΒΚ-46 στην πόλη Κάρις, για τη ρεβάνς των «16» του EHF European Cup, με στόχο την πρόκριση στη φάση των «8».

Υπενθυμίζεται, ότι στο πρώτο ματς των «16» της διοργάνωσης, ο Ολυμπιακός επικράτησε με 39-30 των Φινλανδών στο κλειστό γυμναστήριο της Ηλιούπολης και ουσιαστικά κρατάει την πρόκριση στα χέρια του στην επόμενη φάση, αφού ακόμη και να ηττηθεί με 8 γκολ διαφορά θα βρεθεί στην οκτάδα.

«Ξεκάθαρος ο στόχος μας, νίκη και πρόκριση»

Χρύσανθος Τσαναξίδης: «Αντιμετωπίζουμε την BK-46 για τον επαναληπτικό του EHF European Cup. Είναι μια αξιόλογη ομάδα, που τα τελευταία χρόνια πραγματοποιεί καλές πορείες στην Ευρώπη. Από την πλευρά μας, έχουμε ένα σημαντικό προβάδισμα εννέα τερμάτων, όμως ο στόχος μας είναι ξεκάθαρος: να κυνηγήσουμε τη νίκη και όχι απλώς την πρόκριση».