Ο Ολυμπιακός ήταν ο μεγάλος νικητής του τελικού του Κυπέλλου Ελλάδας στο χάντμπολ, μετά τη νίκη του με 33-29 στον τελικό του Final-4 στο Καματερό. Ο Πέτρος Κανδύλας αφιέρωσε την επιτυχία αυτή στην επέτειο των θυμάτων της Θύρας-7.

Από την πλευρά του ο προπονητής των νικητών Ρικάρντο Τριλίνι ένιωσε την ανάγκη να ευχαριστήσει τους παίκτες του επειδή έκαναν ακριβώς αυτά που του ζήτησε, επιδεικνύοντας την απαιτούμενη υπομονή.

Αναλυτικά όσα δήλωσαν προπονητής και οι παίκτες της ομάδας χάντμπολ Ανδρών του Ολυμπιακού στο olympiacossfp.gr.

Ρικάρντο Τριλίνι: «Ευχαριστώ τους παίκτες μου, γιατί ήταν υπομονετικοί, όπως τους ζήτησα. Ηξερα, ότι ο Παναγιώτου θα ανέβαζε επίπεδο την ΑΕΚ. Συγχαρητήρια στους παίκτες μου, που δεν το… έβαλαν ποτέ κάτω και πάλεψαν ως το τέλος. Θέλω να πω ένα ευχαριστώ στον σύλλογο. Ο σύλλογος μάς προσφέρει μεγάλη σταθερότητα! Για αυτό, λέω ένα μεγάλο ευχαριστώ στους παίκτες μου και στον σύλλογο».

Πέτρος Κανδύλας: «Ηταν ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι. Ξέραμε από την αρχή, ότι πρόκειται για έναν τελικό. Η ΑΕΚ ήρθε σε αυτό το παιχνίδι ως αουτσάιντερ. Εμείς, ξεκινήσαμε νωθρά, αλλά όσο περνούσε η ώρα, βρίσκαμε τα πατήματά μας και δείξαμε, ότι διαθέτουμε πολύ ποιότητα και βάθος στο ρόστερ μας. Φτάσαμε άξια στην τέταρτη κατάκτηση Κυπέλλου και ευελπιστώ, η συνέχεια να είναι ακόμη καλύτερη. Αυτό το Κύπελλο το αφιερώνουμε στα θύματα της Θύρας 7. Παίξαμε και για αυτούς σήμερα και τους το αφιερώνουμε».

Τζούλιους Κιουν: «Πραγματικά, ένα πολύ-πολύ δύσκολο παιχνίδι. Μέχρι το 45ο λεπτό περίπου, ήταν δύσκολο να πιστέψει κάποιος ότι θα ήμασταν εμείς οι νικητές. Ωστόσο, στο τέλος, όλοι πιστέψαμε στους εαυτούς μας. Ξέραμε, ότι είμαστε η καλύτερη ομάδα! Νομίζω, ότι το δείξαμε αυτό, ειδικά στις κρίσιμες στιγμές. Δώσαμε τα πάντα, βάλαμε την καρδιά μας στο γήπεδο, μαζί με τον κόσμο μας. Μια ακόμη σπουδαία επιτυχία για τον σύλλογο».

Τόμας Βαλεντίν Κανιέτε: «Ηταν ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι, αλλά στα τελευταία 20 λεπτά, παίξαμε εξαιρετικά στην άμυνα. Δεν ξεκινήσαμε καλά, όμως στη συνέχεια, αρχίσαμε να αμυνόμαστε πολύ δυνατά και να κάνουμε επιθέσεις με καθαρό μυαλό. Νικήσαμε και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Είμαι πολύ χαρούμενος! Δεν περίμενα, ότι στα τελευταία 10 λεπτά, η μπάλα θα μας… πήγαινε τόσο καλά. Είμαι περήφανος για την ομάδα».