Η απονομή του Κυπέλλου χάντμπολ στον Ολυμπιακό (vids)

«Ερυθρόλευκη» βάφτηκε μία ακόμη κούπα στο χάντμπολ ανδρών. Ο Ολυμπιακός επικράτησε με σκορ 33-29 της ΑΕΚ στο κλειστό του Καματερού και πανηγύρισε την κατάκτηση του Κυπέλλου Ελλάδος για τη σεζόν 2025-26.

Μετά το Σούπερ Καπ του Σεπτεμβρίου και το περσινό πρωτάθλημα βέβαια, του οποίου παραμένουν κάτοχοι, οι Πειραιώτες είναι νυν τροπαιούχοι πλέον σε όλες τις εγχώριες διοργανώσεις του τμήματος χάντμπολ των ανδρών.

Μετά το τέλος του ματς ακολούθησε η απονομή του τροπαίου στον Κυπελλούχο Ολυμπιακό και τα μετάλλια των φιναλίστ στους αθλητές της ΑΕΚ.

Η απονομή του Κυπέλλου χάντμπολ στον Ολυμπιακό:

Η απονομή των ασημένιων μεταλλίων στη φιναλίστ ΑΕΚ: