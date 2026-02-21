Σάββατο 21 Φεβρουαρίου 2026
Ιδού η απορία: Κάνουμε stretching πριν ή μετά την άσκηση;
21 Φεβρουαρίου 2026, 08:20

Ιδού η απορία: Κάνουμε stretching πριν ή μετά την άσκηση;

Είναι ένα από τα μεγάλα διλήμματα στη γυμνάστική., Αλλά όπως όλα, έτσι και το stretching, θέλει τη σωστή άσκηση στοο σωστό timing.

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Εάν αναρωτιέστε αν πρέπει να κάνετε stretching πριν ή μετά την προπόνηση εξαρτάται από τους στόχους σας και από το είδος του stretching που θέλετε να εντάξετε στη ρουτίνα σας.

Ποιο είναι προτιμότερο;

Οι διατάσεις τόσο πριν όσο και μετά την άσκηση είναι εξαιρετικά ωφέλιμες, το σημαντικό όμως είναι να χρησιμοποιείτε το σωστό είδος τη σωστή στιγμή.

Πριν την άσκηση: Δυναμικό stretching

Το δυναμικό stretching ενεργοποιεί το σώμα, αυξάνει τη ροή αίματος και προετοιμάζει τους μύες για κίνηση. Είναι ιδανικό για να «ξυπνήσει» το νευρομυϊκό σύστημα και να μειώσει τον κίνδυνο τραυματισμών.

Μετά την άσκηση: Στατικό stretching

Το στατικό stretching συμβάλλει στη χαλάρωση των μυών, στη βελτίωση της ευλυγισίας και στη μείωση της μυϊκής έντασης όταν το σώμα είναι ήδη ζεστό.

Και τα δύο είδη εξυπηρετούν διαφορετικούς σκοπούς και συμβάλλουν τόσο στην απόδοση όσο και στην αποκατάσταση. Αν όμως έχετε χρόνο μόνο για ένα, δώστε προτεραιότητα σε ένα καλό ζέσταμα πριν την άσκηση. Οι ζεστοί μύες λειτουργούν καλύτερα και οι πιθανότητες τραυματισμού μειώνονται.

Συμπέρασμα: Ο ιδανικός συνδυασμός περιλαμβάνει τις δυναμικές διατάσεις πριν και τις στατικές μετά. Με αυτόν τον τρόπο αξιοποιείτε τα οφέλη και των δύο και υποστηρίζετε την απόδοση, την ευλυγισία και τη συνολική μυϊκή υγεία.

Πρακτικά

Ακολουθεί ένας γρήγορος και εύκολος οδηγός:

Πριν την άσκηση: Δυναμικές διατάσεις

  • Εστιάστε στις μεγάλες μυϊκές ομάδες που θα χρησιμοποιήσετε.
  • Προτιμήστε ζέσταμα με ήπιες κινήσεις και ροή.
  • Στόχος είναι περίπου τα 5-10 λεπτά προθέρμανσης.

Μετά την άσκηση: Στατικές διατάσεις 

  • Εστιάστε στις μυϊκές ομάδες που δουλέψατε.
  • Κρατήστε κάθε διάταση για 30–60 δευτερόλεπτα.

Παραδείγματα

Πριν το τρέξιμο:

  • Ελαφρύ jogging
  • Αιωρήσεις ποδιών (leg swings)
  • Προβολές ποδιών με περπάτημα (walking lunges)

Μετά το τρέξιμο:

  • Διάταση γαστροκνημίου (γάμπες)
  • Διάταση οπίσθιων μηριαίων
  • Διάταση καμπτήρων ισχίου
  • Διάταση τετρακεφάλων

Να θυμάστε ότι οι διατάσεις σας πρέπει να είναι ήπιες. Είναι φυσιολογικό να νιώθετε ένα ελαφρύ «τράβηγμα», αλλά δεν θα πρέπει ποτέ να αισθάνεστε πόνο. Αν εμφανιστεί πόνος, αν έχετε ιστορικό τραυματισμών ή κάποιο προϋπάρχον ιατρικό πρόβλημα, είναι σημαντικό να συμβουλευτείτε τον γιατρό σας πριν ξεκινήσετε μια νέα προπονητική ρουτίνα.

* Πηγή: Vita

googlenews

inWellness
inTown
Fit & Run
Mobility training: Η προπόνηση – ορισμός της ευεξίας
Fitness 02.02.26

Mobility training: Η προπόνηση – ορισμός της ευεξίας

Μια προπόνηση που στοχεύει στη βελτίωση της κίνησης και της ευλυγισίας ώστε να ενισχυθεί η φυσική απόδοση, όχι μόνο στο γυμναστήριο, αλλά και σε καθημερινές μας δραστηριότητες.

Σύνταξη
Στο φαρμακείο της γειτονιάς αναζητούν όλα τα ακριβά φάρμακα οι ασθενείς με σοβαρές παθήσεις
Ενημέρωση ασθενών 21.02.26

Στο φαρμακείο της γειτονιάς αναζητούν όλα τα ακριβά φάρμακα οι ασθενείς με σοβαρές παθήσεις

Δεν είναι διαθέσιμα όλα τα φάρμακα υψηλού κόστους στο φαρμακείο, επισημαίνουν οι φαρμακοποιοί και ξεκινούν εκστρατεία ενημέρωσης των ασθενών                                

Άννα Παπαδομαρκάκη
Άννα Παπαδομαρκάκη
Ένοπλες δυνάμεις – Οι χώρες με τις μεγαλύτερες δαπάνες και η θέση της Ελλάδας
Ποσά-μαμούθ 21.02.26

«Χορός δισεκατομμυρίων» για τις ένοπλες δυνάμεις - Οι χώρες με τις μεγαλύτερες δαπάνες και η θέση της Ελλάδας

Οι παγκόσμιες αμυντικές δαπάνες για τις ένοπλες δυνάμεις έφτασαν σε επίπεδα-ρεκόρ,παρουσιάζοντας τη μεγαλύτερη αύξηση από το τέλος του Ψυχρού Πολέμου. Η Ελλάδα συγκαταλέγεται σταθερά στις χώρες με τις υψηλότερες δαπάνες ως ποσοστό του ΑΕΠ της.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Πίσω από τις δωρεές: Πώς ο Έπσταϊν και η Μάξγουελ εντόπιζαν τα επόμενα θύματά τους σε καλλιτεχνικά σχολεία των ΗΠΑ
Art 21.02.26

Πίσω από τις δωρεές: Πώς ο Έπσταϊν και η Μάξγουελ εντόπιζαν τα επόμενα θύματά τους σε καλλιτεχνικά σχολεία των ΗΠΑ

Ο Τζέφρι Έπσταϊν και η Γκισλέιν Μάξγουελ απέκτησαν πρόσβαση στο φημισμένο Interlochen Center for the Arts, αξιοποιώντας δωρεές και επιρροή. Σύμφωνα με έγγραφα του Υπουργείου Δικαιοσύνης, εκεί φέρονται να προσέγγισαν ανήλικες μαθήτριες.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Επιμένει ο Τραμπ στους δασμούς που επέβαλε – Αγνοεί Κογκρέσο και Ανώτατο Δικαστήριο, αλλά μέχρι πότε
Τόμπολα 21.02.26

Επιμένει ο Τραμπ στους δασμούς που επέβαλε – Αγνοεί Κογκρέσο και Ανώτατο Δικαστήριο, αλλά μέχρι πότε

Οι Δημοκρατικοί πιέζουν ήδη την κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ να προχωρήσει σε επιστροφές χρημάτων, κάτι που ο ίδιος απέρριψε - Επιφυλακτική η ΕΕ, ανησυχεί για την εμπορική συμφωνία που υπέγραψε με τις ΗΠΑ

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Σιδηρόδρομος δύο ταχυτήτων
Διαρκής συρρίκνωση 21.02.26

Σιδηρόδρομος δύο ταχυτήτων

Το δίκτυο της περιφέρειας «θυσιάζεται» συστηματικά με αναστολές δρομολογίων - Προτεραιότητα στον βασικό άξονα Αθηνών - Θεσσαλονίκης

Κώστας Ντελέζος
Η δολοφονία του Παλαιστίνιου ακτιβιστή Alex Odeh το 1985 παραμένει ένα άλυτο «μυστήριο», έστω κι αν όλοι ήξεραν τους δράστες
Cold case 21.02.26

Η δολοφονία του Παλαιστίνιου ακτιβιστή Alex Odeh το 1985 παραμένει ένα άλυτο «μυστήριο», έστω κι αν όλοι ήξεραν τους δράστες

Το ντοκιμαντέρ Who Killed Alex Odeh? δεν έρχεται τόσο να απαντήσει στη συγκεκριμένη ερώτηση, αλλά να ανακαλύψει γιατί κανείς δεν έλυσε ένα έγκλημα στο οποίο υπήρχαν ύποπτοι και στοιχεία.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Η ακρίβεια αλλάζει τον χάρτη της κατανάλωσης: Τα 3 στα 10 ευρώ πάνε στο σουπερμάρκετ – Μείωση τζίρου για ΜμΕ
Λιανεμπόριο ΕΛΣΤΑΤ 21.02.26

Η ακρίβεια αλλάζει τον χάρτη της κατανάλωσης: Τα 3 στα 10 ευρώ πάνε στο σουπερμάρκετ – Μείωση τζίρου για ΜμΕ

Η ακρίβεια έχει αλλάξει τις συνήθειες των νοικοκυριών, που περιορίζουν τις αγορές τους στα απολύτως απαραίτητα. Σε τρόφιμα-σουπερμάρκετ το 27,3% του τζίρου του λιανεμπορίου το 2025.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Δασμοί Τραμπ: Τι μέλλει γενέσθαι έπειτα από την ετυμηγορία του Ανώτατου Δικαστηρίου
Ανώτατο Δικαστήριο 21.02.26

Τι αλλάζει πλέον στους δασμούς του Τραμπ

Τι πρόκειται να συμβεί με τους δασμούς της κυβέρνησης Τραμπ έπειτα από την απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου που έκρινε ότι ένα σημαντικό μέρος τους ήταν παράνομοι;

Σύνταξη
Γαλλία: Δύο 16χρονοι συνελήφθησαν για τρομοκρατία – «Γοητευμένος» ο ένας από τον τζιχαντισμό
Γαλλία 21.02.26

Δύο 16χρονοι συνελήφθησαν για τρομοκρατία

«Γοητευμένος» από τον τζιχαντισμό ήταν ο ένας από τους δύο 16χρονους που συνελήφθησαν στη Γαλλία, με την κατηγορία ότι σχεδίαζαν επίθεση σε εμπορικό κέντρο ή συναυλιακή αίθουσα.

Σύνταξη
Αυστρία: Στους πέντε οι νεκροί από τις χιονοστιβάδες
Κόσμος 21.02.26

Πέντε οι νεκροί από τις χιονοστιβάδες στην Αυστρία

Από τους τρεις τραυματίες που διασώθηκαν στο χιονοδρομικό κέντρο Ζανκτ Αντον αμ Αρλμπεργκ, ένας κατέληξε σε νοσοκομείο, ανεβάζοντας στους πέντε τους νεκρούς από τις χιονοστιβάδες στην Αυστρία.

Σύνταξη
Ο Τραμπ υπέγραψε το διάταγμα για τον νέο παγκόσμιο δασμό 10%
Ουάσιγκτον 21.02.26

Ο Τραμπ υπέγραψε τον νέο παγκόσμιο δασμό 10%

«Είναι μεγάλη μου τιμή που μόλις υπέγραψα στο Οβάλ Γραφείο έναν παγκόσμιο δασμό 10% σε όλες τις χώρες» έγραψε ο Τραμπ στο Truth Social, στον απόηχο της ετυμηγορίας του Ανωτάτου Δικαστηρίου.

Σύνταξη
