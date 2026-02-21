magazin
Σάββατο 21 Φεβρουαρίου 2026
Άκρως Ζωδιακό: Τα Do’s και Don’ts στα ζώδια σήμερα [Σάββατο 21.02.2026]
21 Φεβρουαρίου 2026

Άκρως Ζωδιακό: Τα Do’s και Don’ts στα ζώδια σήμερα [Σάββατο 21.02.2026]

Τα Do's και τα Don'ts στα ζώδια σήμερα από την Αγγελική Μανουσάκη - Άκρως Ζωδιακό και όποιος αντέξει.

Αγγελική Μανουσάκη
Αγγελική Μανουσάκη
A
A
Διαφωνίες από τα παλιά, νέες ευκαιρίες που παρουσιάζονται, εντάσεις στις σχέσεις, υπερβολικές αντιδράσεις, δημιουργική διάθεση και αλλαγές προ των πυλών. Τα Do’s και τα Don’ts στα ζώδια σήμερα έρχονται για να βάλουν τα πράγματα και εσένα σε μια σειρά.

Η στήλη Άκρως Ζωδιακό είναι εδώ και όποιος αντέξει.

Κριός

Κριός

DO’S: Σήμερα φαίνεται πως όλα και απλοποιούνται, αλλά και τακτοποιούνται. Επιτέλους! Άρα μπορείς να κινηθείς αρκετά άνετα (σε γενικές γραμμές). Έλα σε επαφή με φίλους ή έμπιστα άτομα, ώστε να μπορέσεις να μοιραστείς τις ιδέες και τους προβληματισμούς σου. Μάλιστα αυτό ίσως σου δώσει την ευκαιρία να δεις τα πράγματα λίγο διαφορετικά.

DON’TS: Μη διστάσεις να αναπροσαρμόσεις κάπως τις κινήσεις σου. Θες δεν θες αυτό, γιατί αλλιώς χαΐρι δεν θα κάνεις! Μην παρασυρθείς από την υπέρμετρη αισιοδοξία που νιώθεις. Κοινώς μη γίνεις υπερβολικός. Μην είσαι απρόσεκτος, όταν παίρνεις αποφάσεις. Από την άλλη, δεν πρέπει να αφήνεις τον στόχο να φεύγει από τα μάτια σου.

Ταύρος

Ταύρος

DO’S: Προτίμησε να διατηρήσεις και σήμερα τις αποστάσεις, ώστε να μπορέσεις να τα εξετάσεις όλα πιο σφαιρικά. Κράτησε σημειώσεις, για να μπορέσεις αργότερα να οργανωθείς λίγο καλύτερα. Τακτοποίησε τις δουλειές σου μεν, παρασκηνιακά δε. Άλλωστε αυτός είναι ο μόνος τρόπος να κερδίσεις μπόλικο χρόνο και να βγεις μπροστά, έτσι;

DON’TS: Στα επαγγελματικά, μην επηρεαστείς από την ένταση που υπάρχει, γιατί πάραυτα πρέπει να κινηθείς αποτελεσματικά. Μην αφήσεις καμία από τις ευκαιρίες που θα σου παρουσιαστούν να πάει χαμένη. Μην είσαι απρόσεκτος, όμως, γιατί δεν αποκλείεται να σου αποκαλυφθούν και πολλοί που σε βλέπουν ανταγωνιστικά. Μη γίνεις υπερβολικός.

Δίδυμοι

Δίδυμοι

DO’S: Μιας και που έχεις έμπνευση, γιατί δεν ασχολείσαι περισσότερο με τα πράγματα που σε ενδιαφέρουν; Έτσι και θα επεκτείνεις τους πνευματικούς σου ορίζοντες, αλλά και θα διασκεδάσεις! Γιατί να μην οργανώσεις και κάποιο ταξίδι, ώστε να ανανεωθείς και να βγεις από την ρουτίνα σου, έτσι; Ωστόσο απόφυγε να ξοδέψεις τρελά γι’ αυτό το κομμάτι.

DON’TS: Μην πτοηθείς, αν τυχόν υπάρξουν κάποιες αντιπαραθέσεις μέσα στις συζητήσεις που κάνεις, καθώς μέσω αυτών θα μπορέσεις να δεις λίγο πιο καθαρά τις απόψεις των γύρω σου. Παράλληλα, δεν πρέπει να αφήσεις τους τόνους να ανέβουν υπερβολικά εκεί, όσο κι αν σου αρέσει ώρες- ώρες το να τσακώνεσαι (!). Ήμαρτον όμως!

Καρκίνος

Καρκίνος

DO’S: Πρέπει να βάλεις τις επιθυμίες σου στο πρόγραμμα, για να να πραγματοποιηθούν. Το θέμα είναι ξέρεις ακριβώς τι είναι αυτό που θέλεις ή ακόμα το ψάχνεις; Αναρωτιέμαι τώρα εγώ! Μπορείς να είσαι σίγουρος για τα βήματα που χρειάζεται να ακολουθήσεις μεν, πρέπει να αποφύγεις να παρασυρθείς από αυτό και να κινηθείς βιαστικά δε.

DON’TS: Μη γίνεις παρορμητικός ή πιεστικός! Μη γίνεις ούτε υπερβολικός, καθώς έτσι δεν μπορείς να δεις τις εναλλακτικές που υπάρχουν γύρω σου. Μην αφήνεις τις δεύτερες σκέψεις ή τις φοβίες σου να σε κάνουν να δειλιάζεις σε κάποιες φάσεις της ημέρας. Μην αφήνεις τα οικονομικά σου έτσι απλά να υπάρχουν. Κοινώς χωρίς να τα τακτοποιήσεις.

Λέων

Λέων

DO’S: Αξιοποίησε την αισιοδοξία σου, για να εμποδίσεις τα πράγματα να εξελιχθούν με τρόπο που είναι εκτός αυτού που έχεις πλανάρει. Βάλε σε σειρά τις κινήσεις που θες να κάνεις και προχώρα μπροστά. Άλλωστε αυτό λέει και το ένστικτό σου, σωστά; Πες «ναι» σε μετακινήσεις για δουλειά, γιατί ίσως δημιουργηθούν ευκαιρίες νέων συνεργασιών.

DON’TS: Μην πάρεις απερίσκεπτες- παρορμητικές αποφάσεις. Μη βιάζεσαι να αποκαλύψεις τα σχέδιά σου. Περίμενε να μπουν στην τελική ευθεία και μετά τα ξανά λέμε! Μη γίνεις υπερβολικός και μην πάρεις μέρος σε εντάσεις. Στα ερωτικά, μην χάσεις ευκαιρία για φλερτ, αν είσαι ελεύθερος. Αν δεν είσαι, μη διστάσεις να ανανεώσεις την σχέση σου!

Παρθένος

Παρθένος

DO’S: Είναι πολλά αυτά που πρέπει να σκεφτείς και καλό είναι που θέλεις να τα βάλεις στο πρόγραμμα. Αυτό που πρέπει να αποφύγεις, όμως, είναι το να χαθείς μέσα σε αυτή τη διαδικασία ή και στα πολλά ενδεχόμενα που αναπτύσσονται μέσα στο μυαλό σου. Πάντως οι υποχρεώσεις σου μπορούν να βγουν άνετα, άρα πάρε μια ανάσα. Ουφ!

DON’TS: Μην υπεραναλύεις τα δεδομένα, γιατί μετά καταντάς να γίνεσαι υπερβολικός. Μην αφήνεις την ένταση που υπάρχει να σε κουράζει κιόλας, γιατί μετά καλή τύχη! Στα επαγγελματικά, μην απορρίπτεις τις προτάσεις που υπάρχουν, γιατί ίσως λένε κάτι, που λέμε, από οικονομικής άποψης. Μην αναλώνεσαι σε πράγματα που έχεις ήδη πει ξανά.

Ζυγός

Ζυγός

DO’S: Σήμερα μπορείς να περάσεις στην ενεργό δράση. Άρα κάντο! Κοινώς σταμάτα τις δικαιολογίες και τις γκρίνιες. Πάντως μπορείς να εκφραστείς δημιουργικά, κάτι που είναι επίσης θετικό! Βρες τις διεξόδους που υπάρχουν, όταν κάνεις συζητήσεις για τα οικονομικά, γιατί μπορεί να πετύχεις κάτι καλύτερο εκεί. Ξέσπασε την ένταση μέσω του φλερτ.

DON’TS: Μην επιμένεις πάνω στις δικές σου απόψεις σε συζητήσεις ή και σε διαπραγματεύσεις. Στα ερωτικά, αν έχεις σχέση, μη διστάσεις να κάνεις κάτι, έτσι ώστε να πάρει φωτιά το κλίμα μεταξύ εσού και του αμόρε. Άντε γιατί έχετε πλήξει πια! Αν δεν έχεις σχέση, μη γίνεσαι υπερβολικός. Σε κάθε περίπτωση εγώ θα σου πω να μην χάνεις το μέτρο.

Σκορπιός

Σκορπιός

DO’S: Εστίασε στις δουλειές που σχετίζονται με το σπίτι, γιατί πρέπει να τις διευθετήσεις. Στα επαγγελματικά, απόφυγε τις υπερβολές- μεγάλα λόγια. Αγνόησε τα σχόλια που ακούς να λέγονται, καθώς δεν είναι απαραίτητο ότι σε αφορούν. Άρα δεν χρειάζεται να τα πάρεις προσωπικά. Οργανώσου και συγκεντρώσου, για να κλείσεις τις δουλειές σου.

DON’TS: Μην κουραστείς- απογοητευτείς, επειδή τα της δουλειάς τρέχουν με ιλιγγιώδη ταχύτητα σήμερα. Μη διστάσεις να μιλήσεις και να πεις τι σε ενοχλεί, ακόμα κι αν αυτό γίνει μέσα από καβγάδες στην οικογένεια. Ή που θα βρεις λύση ή που θα τά βγάλεις από μέσα σου και θα ξαλαφρώσεις. Όπως και να έχει κερδισμένος βγαίνεις, σωστά;

Τοξότης

Τοξότης

DO’S: Ανάλαβε δράση με το να ξεκινήσεις εσύ κάποιες συζητήσεις οι οποίες μπορούν να ξεκαθαρίσουν τα πράγματα. Διεκδίκησε άμεσα αυτά που θέλεις. Άλλωστε καίγεσαι πολύ τελευταία για κάτι τέτοιο, σωστά; Δώσε μία παραπάνω βάση στα οικονομικά με το να τα εξετάσεις λίγο καλύτερα, καθώς κάτι μου λέει ότι όλο και κάτι σου έχει ξεφύγει εκεί.

DON’TS: Μην πάρεις μέρος σε οτιδήποτε μπορεί να σε εκθέσει, όσο κι αν καίγεσαι να μάθεις τι παίζεται παρασκηνιακά σε ορισμένες καταστάσεις. Από την στιγμή που δεν σε αφορά άμεσα, τι θέλεις και το σκαλίζεις; Στα οικονομικά, μην κάνεις αχρείαστα έξοδα αυτή την περίοδο, καθώς δεν είναι κάτι που σε συμφέρει ή που σηκώνει η τσέπη σου.

Αιγόκερως

Αιγόκερως

DO’S: Πρόκειται για μια χαλαρή μέρα (σε γενικές γραμμές), άρα πάρε ανάσα. Διεκδίκησε αυτά που θες. Δείξε στους γύρω σου ότι κάποια πράγματα δεν περνάνε ή ότι δεν τα έχεις αφήσει στην τύχη τους . Στα οικονομικά, εξέτασε τα δεδομένα που επικρατούν αυτή την στιγμή. Κάνε συζητήσεις, για να δεις αν υπάρχει προοπτική για κάτι καλύτερο.

DON’TS: Μην είσαι απρόσεκτος στον τρόπο με τον οποίο κινείσαι. Μην θεωρείς- έτσι από μόνος σου- ότι κάποια πράγματα είναι ασήμαντα, γιατί ποιος σου το έδωσε εσένα το δικαίωμα αυτό; Δεν θέλω να εκτεθείς! Μην το παίζεις ότι έχεις εσύ τον έλεγχο όλων των καταστάσεων, γιατί δεν τον έχεις και φαίνεται! Μην είσαι τόσο υπερβολικός γενικώς.

Υδροχόος

Υδροχόος

DO’S: Είσαι στα πάνω σου, άρα προσπάθησε να αξιοποιήσεις οτιδήποτε σου παρουσιάζεται. Θες γνωριμίες- κονέ; Θες κάτι στα επαγγελματικά; Πάντως πρέπει να κάνεις τις δουλειές σου άμεσα κι αποτελεσματικά, άρα προτείνω λίγο απ’ όλα! Στα επαγγελματικά, πάντως, το πρόγραμμα βγαίνει μια χαρά μεν, είναι γεμάτο δε. Άρα θέλει οργάνωση!

DON’TS: Μην αφήνεις τίποτα στην τύχη του. Μην ανοίγεις πολλά μέτωπα ταυτόχρονα, γιατί θα μπλέξεις και είναι κρίμα να συμβεί αυτό μια μέρα με τόση εύνοια! Άσε που μπορεί να δημιουργήσεις θέματα από το πουθενά. Ούτε αυτό είναι κάτι που θέλουμε, σωστά; Μην πάρεις μέρος σε συζητήσεις που ευνοούν τις εντάσεις. Μην αμελείς να ξεκουραστείς.

Ιχθύες

Ιχθύες

DO’S: Εστίασε στα οικονομικά σου, καθώς πρέπει να βρεις τρόπους για να διαχειριστείς λίγο καλύτερα το εισόδημά σου ή και να το αυξήσεις. Γιατί όχι, έτσι; Γενικώς πρέπει να είσαι προσεκτικός όσον αφορά τις απερίσκεπτες σπατάλες, γιατί δεν ξέρεις από πού μπορεί να προκύψει κάποιο ξαφνικό έξοδο που, όμως, να απαιτεί να το καλύψεις άμεσα.

DON’TS: Μην είσαι ανοργάνωτος γενικώς, γιατί φαίνεται! (Μπαμ κάνει, όχι απλά φαίνεται).Μην αγνοείς τα παρασκηνιακά σκηνικά που υπάρχουν γύρω σου μεν, μη διστάσεις να τα αντιμετωπίσεις λίγο πιο στοχευμένα δε. Μη γίνεις και ρεζίλι, έτσι; Άρα μην αρχίσεις τις μπηχτές. Παράλληλα, δεν πρέπει να γίνεσαι υπερβολικός για κανέναν λόγο.

googlenews

