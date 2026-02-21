DO’S: Σήμερα φαίνεται πως όλα και απλοποιούνται, αλλά και τακτοποιούνται. Επιτέλους! Άρα μπορείς να κινηθείς αρκετά άνετα (σε γενικές γραμμές). Έλα σε επαφή με φίλους ή έμπιστα άτομα, ώστε να μπορέσεις να μοιραστείς τις ιδέες και τους προβληματισμούς σου. Μάλιστα αυτό ίσως σου δώσει την ευκαιρία να δεις τα πράγματα λίγο διαφορετικά.

DON’TS: Μη διστάσεις να αναπροσαρμόσεις κάπως τις κινήσεις σου. Θες δεν θες αυτό, γιατί αλλιώς χαΐρι δεν θα κάνεις! Μην παρασυρθείς από την υπέρμετρη αισιοδοξία που νιώθεις. Κοινώς μη γίνεις υπερβολικός. Μην είσαι απρόσεκτος, όταν παίρνεις αποφάσεις. Από την άλλη, δεν πρέπει να αφήνεις τον στόχο να φεύγει από τα μάτια σου.