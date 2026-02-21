Αναστάσιος Ράμμος: «Έτσι γλίτωσα από τα ναρκωτικά και το αλκοόλ»

Τον Αναστάσιο Ράμμο είχε καλεσμένο η Νάνσυ Παραδεισανού στο νέο επεισόδιο στο διαδικτυακό κανάλι της στο YouTube.

Ο γνωστός τραγουδιστής, μεταξύ άλλων, μίλησε για τον εθισμό του σε ουσίες και αλκοόλ, για το πώς πήρε την απόφαση να απεξαρτηθεί αλλά και την πολύτιμη συνδρομή της συζύγου του.

Αναστάσιος Ράμμος: «Το βαρέλι δεν έχει πάτο»

«Ο θάνατος είναι μόνο το τελευταίο. Είχα τρακάρει, είχα χάσει λεφτά, είχα χτυπήσει, είχα πάει κρατητήρια. Αυτή τη στιγμή εγώ προσπαθώ να συμφιλιωθώ με το παρόν, με το παρελθόν αλλά να έχω και πίστη για το μέλλον και να ζω το παρόν. Οπότε γι’ αυτό τα λέω και γελάω», είπε αρχικά ο Αναστάσιος Ράμμος.

«Για να πιω νερό, έπινα πρώτα ουίσκι»

«Όταν ήμουν στον πάτο, δεν μπορούσα και δεν ήθελα να πάρω κανέναν. Πίστευα ότι χωρίς αλκοόλ δεν μπορούσα να ζήσω. Για να πιω νερό, έπινα πρώτα ουίσκι. Τις πρώτες φορές που δοκίμασα ουσίες ένιωθα αυτή την ευφορία και ένιωθα ότι μπορώ να κάνω τα πάντα.

Την πρώτη φορά που ήπια το έκανα γιατί ήθελα να κάνω παρέα με τα παιδιά τα οποία δεν έκανα παρέα μέχρι τότε. Ήθελα να γίνω αποδεχτός.

Συνέχισα να το κάνω γιατί είχα την αρρώστια του εθισμού», ανέφερ ακόμα.

«Η δισκογραφική εταιρεία μου με έσωσε, πίστεψε σε εμένα»

«Όλο αυτό σταματάει μόνο πνευματικά. Το κενό που έχω μέσα μου, αν δεν το γεμίσω με θεό και πίστη, δεν μπορώ. Η δισκογραφική εταιρεία μου με έσωσε, πίστεψε σε εμένα, όταν εγώ δεν πίστευα στον ίδιο μου τον εαυτό. Ο κόσμος με γνώρισε ενώ ήμουν χρήστης. Δεν λυπάμαι τα χρόνια που πέρασαν, γιατί έτσι ήρθα εδώ που είμαι τώρα…»

Η βοήθεα της σύζυγου του

Στη γυναίκα μου είχα πει την αλήθεια από την πρώτη στιγμή. Αν δεν την είχα γνωρίσει δεν θα υπήρξε καλή κατάληξη. Μπορεί να είχα μπει στη φυλακή, μπορεί και να με είχαν σκοτώσει, μπλεκόμουν παντού. Πήγα για κάποιους μήνες σε κέντρο απεξάρτησης στην Ελλάδα.

Όταν βγήκα από εκεί ήμουν πολύ φοβισμένος. Δεν ήξερα πώς να πάω στη δουλειά μου, δεν ήξερα πώς να μιλήσω, δεν ήξερα πώς να ζω. Από τα 17 μέχρι τα 33 είχαν έναν άλλο τρόπο ζωής», κατέληξε ο Αναστάσιος Ράμμος.