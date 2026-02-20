Ουκρανία: Νέα τηλεδιάσκεψη κορυφής της Συμμαχίας των Προθύμων την Τρίτη 24 Φεβρουαρίου
Στη νέα τηλεδιάσκεψη για την Ουκρανία θα συμμετάσχουν 35 χώρες, όπως ανακοίνωσε η Γαλλία
- ΕΛΤΑ: Πού μεταφέρονται τα πρώτα 11 καταστήματα – Το σχέδιο μετασχηματισμού
- Βυθίστηκε το πλοίο «Sea Star Tilos» σε ναυπηγείο της Τουρκίας - Δραματική διάσωση του πληρώματος
- Κινέζικο τουριστικό λεωφορείο βυθίστηκε σε παγωμένη λίμνη της Σιβηρίας - Τουλάχιστον 7 νεκροί
- Χαράλαμπος Κατσιμήτρος: Πώς αστέρια από τον ουρανό πέφτουν στη λάσπη
Τηλεδιάσκεψη κορυφής των 35 χωρών που έχουν δηλώσει πρόθυμες να συνδράμουν την Ουκρανία στον πόλεμό της με τη Ρωσία θα πραγματοποιηθεί την ερχόμενη Τρίτη υπό την προεδρία του Γάλλου προέδρου Εμανουέλ Μακρόν και του Βρετανού πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ.
Μακρόν και Στάρμερ ηγούνται της Συμμαχίας των Προθύμων για την Ουκρανία
Όπως αναφέρει σχετική ανακοίνωση του Ελιζέ, η διάσκεψη αυτή, που πραγματοποιείται σε συνέχεια της προηγούμενης που συνεκλήθη στο Παρίσι στις 6 Ιανουαρίου, θα δώσει την ευκαιρία στις 35 χώρες να επιβεβαιώσουν, τέσσερα χρόνια μετά τη ρωσική εισβολή, την αλληλεγγύη τους προς την Ουκρανία και να καταστήσουν σαφές ότι στόχος τους είναι η δημιουργία των κατάλληλων συνθηκών για μία ισχυρή και διαρκή ειρήνη που θα εγγυάται την ασφάλεια τόσο της Ουκρανίας όσο και της Ευρώπης.
Το Ελιζέ ανακοίνωσε επίσης ότι την ερχόμενη Δευτέρα, ο Γάλλος πρόεδρος θα παραθέσει στο Παρίσι γεύμα εργασίας στον Φινλανδό πρόεδρο Αλεξάντερ Στουμπ με τον οποίο θα συζητήσει τόσο τις εξελίξεις στο Ουκρανικό όσο και το ζήτημα της ενίσχυσης της ασφάλειας και της άμυνας της Ευρώπης.
Τηλεδιάσκεψη κορυφής και για την Αρκτική
Όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, την ίδια ημέρα οι δύο πρόεδροι θα λάβουν επίσης μέρος σε τηλεδιάσκεψη κορυφής με αντικείμενο την Αρκτική, όπου θα συμμετάσχουν οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων της Δανίας, της Εσθονίας, της Ισλανδίας, της Λετονίας, της Λιθουανίας, της Νορβηγίας και της Σουηδίας.
- Ουκρανία: Νέα τηλεδιάσκεψη κορυφής της Συμμαχίας των Προθύμων την Τρίτη 24 Φεβρουαρίου
- Έλεγχοι για τα όρια ταχύτητας σε κατοικημένες περιοχές – Τι πρόστιμο θα πληρώσετε αν οδηγείτε με πάνω από 30 χλμ/ώρα
- Έμειναν στην ίδια τάξη οι νέοι διαιτητές του Λανουά
- Έχω παιδιά: Μέσα στο πιο απρόβλεπτο αποκριάτικο πάρτι
- ΣΥΡΙΖΑ: Εκδικητικός και χυδαίος Γεωργιάδης απειλεί γιατρούς (βίντεο)
- Καθαρά Δευτέρα: Σε εξέλιξη η έξοδος των εκδρομέων για το τριήμερο – Ποιοι δρόμοι είναι στο «κόκκινο»
- Ισραήλ: Ο στρατός «σε επιφυλακή» λόγω Ιράν – Δεν έχουν αλλάξει οι οδηγίες προς τους πολίτες
- Μεντιλιμπάρ: «Πρέπει να βρούμε περισσότερους τρόπους για να σκοράρουμε»
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις