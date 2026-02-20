Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (20/2): Δράση με μπασκετικό Copa del Rey, Bundesliga και Serie A
Αυτό είναι το πλήρες πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας.
Μικρό είναι το «μενού» με της αθλητικές μεταδόσεις την Παρασκευή (20/2). Ξεχωρίζει ο προημιτελικός Μπαρτσελόνα – Μούρθια για το μπασκετικό Copa del Rey στην Ισπανία, ενώ συνεχίζεται κανονικά και η δράση στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες. Από εκεί και πέρα, το πρόγραμμα περιλαμβάνει επίσης ματς για το γερμανικό, το ιταλικό και το πορτογαλικό πρωτάθλημα ποδοσφαίρου.
Αναλυτικά, οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας:
15:00 Novasports 6HD WTA 1000 2026 Ντουμπάι
17:00 Novasports 6HD WTA 1000 2026 Ντουμπάι
18:30 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 500 2026 Ντόχα
19:00 COSMOTE SPORT 5 HD Μπασκόνια – Τενερίφη ACB Copa del Rey
19:30 Novasports Prime Γκρόιτερ Φιρτ – Αρμίνια Μπίλεφελντ Bundesliga 2
20:30 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 500 2026 Ντόχα
21:30 Novasports Start Θέουτα – Γρανάδα B’ Ισπανίας
21:30 Novasports 3HD Μάιντς – Αμβούργο Bundesliga
21:45 COSMOTE SPORT 2 HD Σασουόλο – Ελλάς Βερόνα Serie A
22:00 Novasports Prime Μπιλμπάο – Έλτσε La Liga EA Sports
22:00 COSMOTE SPORT 5 HD Μπαρτσελόνα – Μούρθια ACB Copa del Rey
22:00 COSMOTE SPORT 8 HD ATP 500 2026 Ρίο ντε Τζανέιρο
22:00 COSMOTE SPORT 3 HD Μπλάκμπερν – Πρέστον EFL Championship
22:45 COSMOTE SPORT 7 HD Εστρέλα – Τοντέλα Liga Portugal
23:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες Χόκεϊ επί πάγου
