Αιματηρό επεισόδιο στη δομή μεταναστών στη Ριτσώνα – Μαχαίρωσαν 20χρονο
Το επεισόδιο σημειώθηκε τα ξημερώματα στη Ριτσώνα - Ο δράστη διέφυγε και αναζητείται
- ΕΛΤΑ: Πού μεταφέρονται τα πρώτα 11 καταστήματα – Το σχέδιο μετασχηματισμού
- Βυθίστηκε το πλοίο «Sea Star Tilos» σε ναυπηγείο της Τουρκίας - Δραματική διάσωση του πληρώματος
- Κινέζικο τουριστικό λεωφορείο βυθίστηκε σε παγωμένη λίμνη της Σιβηρίας - Τουλάχιστον 7 νεκροί
- Χαράλαμπος Κατσιμήτρος: Πώς αστέρια από τον ουρανό πέφτουν στη λάσπη
Αιματηρό επεισόδιο σημειώθηκε τα ξημερώματα της Παρασκευής 20 Φεβρουαρίου στη δομή φιλοξενίας μεταναστών στη Ριτσώνα στην Εύβοια, προκαλώντας αναστάτωση τόσο στους φιλοξενούμενους όσο και στις αρμόδιες αρχές.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες του eviareporter.gr δύο μετανάστες ενεπλάκησαν σε σοβαρό επεισόδιο, κατά τη διάρκεια του οποίου ο ένας επιτέθηκε στον άλλον με μαχαίρι. Το θύμα, ηλικίας περίπου 20 ετών, δέχθηκε χτυπήματα στην κοιλία και τραυματίστηκε.
Στο νοσοκομείο Χαλκίδας
Άμεσα στο σημείο κλήθηκε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο μετέφερε τον τραυματία στο Γενικό Νοσοκομείο Χαλκίδας, όπου και νοσηλεύεται με την κατάσταση της υγείας του να μην εμπνέει ανησυχία.
Ο φερόμενος ως δράστης, ηλικίας περίπου 30 ετών, διέφυγε μετά το περιστατικό και αναζητείται από τους αστυνομικούς για τον εντοπισμό και τη σύλληψή του
- Αιματηρό επεισόδιο στη δομή μεταναστών στη Ριτσώνα – Μαχαίρωσαν 20χρονο
- «Τρελή» πορεία 86χρονου στο κέντρο της Λαμίας – «Θα παρέδιδα τον Ιούλιο το αυτοκίνητό μου»
- «Λουκέτο» σε 6 εταιρίες της Σάρα Φέργκιουσον μετά τη σύλληψη του πρώην πρίγκιπα Άντριου
- Δολοφονία στις φυλακές Δομοκού: Αναπαράσταση ζητά ο καθ’ ομολογίαν δράστης, σοκαρισμένος δηλώνει ο αρχιφύλακας
- Επιφυλακτική η ΕΕ μετά την δικαστική απόφαση που έκρινε παράνομους τους δασμούς του Τραμπ
- Γεώτρηση-ρεκόρ στην Ανταρκτική αποκαλύπτει 23 εκατομμύρια χρόνια κλιματικής ιστορίας
- Ζελένσκι: Δεν υπάρχει πρόοδος στο εδαφικό ζήτημα στις συνομιλίες – 10.000 Βορειοκορεάτες βρίσκονται στο μέτωπο
- Ολυμπιακός: Τα εισιτήρια για το εκτός έδρας παιχνίδι με τον Πανσερραϊκό
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις