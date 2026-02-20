newspaper
Παρασκευή 20 Φεβρουαρίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

# ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ
# ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
# ΒΙΟΛΑΝΤΑ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Οικονομική ασφυξία: Γιατί το «δεν βγαίνει ο μήνας» έγινε η νέα κανονικότητα
Οικονομικές Ειδήσεις 20 Φεβρουαρίου 2026, 22:09

Οικονομική ασφυξία: Γιατί το «δεν βγαίνει ο μήνας» έγινε η νέα κανονικότητα

Πώς ο πληθωρισμός των τροφίμων και η στεγαστική κρίση εκμηδενίζουν την αγοραστική δύναμη των νοικοκυριών

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
A
A
Vita.gr
Social media: 2 ώρες αρκούν για να πέσεις σε αυτήν την παγίδα

Social media: 2 ώρες αρκούν για να πέσεις σε αυτήν την παγίδα

Spotlight

Για το μέσο ελληνικό νοικοκυριό το 2026, το ημερολόγιο μοιάζει να έχει σταματήσει κάπου ανάμεσα στις 20 και τις 22 κάθε μήνα. Είναι εκείνο το χρονικό σημείο όπου, παρά τις προσεκτικές κινήσεις και τις περικοπές, το υπόλοιπο του τραπεζικού λογαριασμού αγγίζει το μηδέν, ενώ οι μέρες που απομένουν εξακολουθούν να απαιτούν καύσιμα, τρόφιμα κι εξόφληση λογαριασμών.

Αυτή η αίσθηση της «οικονομικής ασφυξίας» δεν είναι προϊόν φαντασίας ή κακής διαχείρισης· είναι η αποτύπωση μιας σκληρής πραγματικότητας που επιβεβαιώνεται από τα πιο πρόσφατα στοιχεία εγχώριων και διεθνών στατιστικών αρχών.

Παρά τις επίσημες ανακοινώσεις για «αποκλιμάκωση» των τιμών, οι επίμονοι παράγοντες που ροκανίζουν το εισόδημα αρνούνται να υποχωρήσουν, δημιουργώντας μια παγίδα από την οποία ο πολίτης δυσκολεύεται να αποδράσει.

Η στεγαστική κρίση στην Ελλάδα του 2026 έχει λάβει διαστάσεις κοινωνικής μάστιγας

Ο πρώτος και πιο αμείλικτος παράγοντας είναι ο πληθωρισμός των τροφίμων, ο οποίος λειτουργεί σαν μια «Λερναία Ύδρα» της οικονομίας. Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για τον Ιανουάριο του 2026, ενώ ο γενικός πληθωρισμός κινείται στο 2,5%, οι αυξήσεις σε βασικά είδη διατροφής παραμένουν σε διψήφια ή υψηλά μονοψήφια επίπεδα.

Το κρέας, τα λαχανικά και τα γαλακτοκομικά συνεχίζουν την ανηφόρα τους, με το αρνί και το κατσίκι να καταγράφουν αυξήσεις 8,5% και τα λαχανικά να σημειώνουν μηνιαία άνοδο άνω του 8%.

Γιατί όμως δεν πέφτουν οι τιμές στα ράφια, ενώ η ενέργεια έχει γίνει φθηνότερη; Η απάντηση κρύβεται στις δομικές αδυναμίες της ελληνικής αγοράς. Η Τράπεζα της Ελλάδος έχει επανειλημμένα επισημάνει την έλλειψη ανταγωνισμού σε ορισμένους κλάδους και τη λειτουργία ολιγοπωλίων που επιτρέπουν στις επιχειρήσεις να διατηρούν υψηλά περιθώρια κέρδους.

Είναι το φαινόμενο του «πληθωρισμού της απληστίας», όπου οι μειώσεις στο κόστος παραγωγής (ρεύμα, καύσιμα) σπάνια μετακυλίονται στον καταναλωτή, αλλά ενσωματώνονται στα κέρδη των μεσαζόντων και των μεγάλων αλυσίδων.

Ο δεύτερος παράγοντας που προκαλεί αιμορραγία στους προϋπολογισμούς είναι το κόστος στέγασης. Η στεγαστική κρίση στην Ελλάδα του 2026 έχει λάβει διαστάσεις κοινωνικής μάστιγας. Τα ενοίκια, σύμφωνα με τις τελευταίες καταγραφές, αυξήθηκαν κατά μέσο όρο 8,7% μέσα σε ένα χρόνο, με περιοχές της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης να βλέπουν αυξήσεις που αγγίζουν το 15%.

Όταν ένα νοικοκυριό καλείται να διαθέσει πάνω από το 40% του εισοδήματός του μόνο για το ενοίκιο, τότε η οικονομική εξίσωση απλώς δεν βγαίνει. Η Eurostat κατατάσσει την Ελλάδα στις πρώτες θέσεις της Ευρώπης όσον αφορά την επιβάρυνση του κόστους στέγασης επί του διαθέσιμου εισοδήματος.

Αυτή η «στεγαστική παγίδα» δεν οφείλεται μόνο στην έλλειψη νέων κατοικιών, αλλά και στην επέλαση των βραχυχρόνιων μισθώσεων που αποσύρουν ακίνητα από την αγορά, κρατώντας τις τιμές τεχνητά ψηλά, παρά τις όποιες κυβερνητικές παρεμβάσεις.

Το πιο κεκαλυμμένο στοιχείο, ωστόσο, είναι η συσσωρευμένη απώλεια της αγοραστικής δύναμης. Αριθμοί όπως το 2,5% του πληθωρισμού είναι παραπλανητικοί εάν δεν είναι τοποθετημένοι εντός του ορθού πλαισίου. Διότι αυτό το 2,5% έρχεται να προστεθεί στο 3% του 2025, στο 4% του 2024 και στο 9% του 2022.

«Κλειδωμένες» τιμές

Οι τιμές έχουν «κλειδώσει» σε ένα επίπεδο που είναι ήδη πολύ υψηλό για τον μέσο μισθό. Ακόμα και αν ο πληθωρισμός μηδενιστεί, οι τιμές δεν θα πέσουν· απλώς θα σταματήσουν να ανεβαίνουν.

Έτσι, ο εργαζόμενος που βλέπει μια αύξηση 5% στον μισθό του το 2026, στην πραγματικότητα παλεύει να καλύψει ένα κενό αγοραστικής δύναμης που άνοιξε τα προηγούμενα τέσσερα χρόνια και παραμένει χαμηλότερο κατά 30% από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο.

Η κατάσταση αυτή δημιουργεί ένα κλίμα μόνιμης ανασφάλειας. Η πρόσφατη έρευνα του ΙΟΒΕ αποκαλύπτει ότι το 60% των νοικοκυριών περιμένει περαιτέρω επιδείνωση της οικονομικής του κατάστασης στους επόμενους 12 μήνες. Η «ασφυξία» δεν είναι μόνο οικονομική, αλλά και ψυχολογική.

Όταν το νοικοκυριό ζει με τον φόβο μια έκτακτης δαπάνης -μιας βλάβης στο αυτοκίνητο ή ενός ιατρικού θέματος- που θα τινάξει τον προϋπολογισμό στον αέρα, η κατανάλωση περιορίζεται στα απολύτως απαραίτητα.

Αυτό με τη σειρά του δημιουργεί έναν φαύλο κύκλο στην αγορά, καθώς η μειωμένη ζήτηση φρενάρει την ανάπτυξη, ενώ οι τιμές παραμένουν ψηλά λόγω των ανελαστικών δαπανών.

Ο μήνας, το λοιπόν, «δεν βγαίνει» γιατί η Ελλάδα παραμένει μια χώρα με ευρωπαϊκές τιμές και βαλκανικούς μισθούς, παγιδευμένη σε δομές που ευνοούν τη διατήρηση της ακρίβειας.

Οι επίσημοι δείκτες μπορεί να δείχνουν μια ελαφρά βελτίωση στα μακροοικονομικά μεγέθη, όμως η πραγματική οικονομία, αυτή που διαδραματίζεται στα ταμεία των σούπερ μάρκετ και στις εισπρακτικές εταιρείες των ενοικίων, δείχνει ότι η πίεση παραμένει αμείωτη.

Χωρίς τολμηρές παρεμβάσεις στα ολιγοπώλια της αγοράς τροφίμων και χωρίς μια γενναία πολιτική στέγασης που θα αυξήσει την προσφορά ακινήτων, η οικονομική ασφυξία θα συνεχίσει να είναι ο μόνιμος σύντροφος του Έλληνα πολίτη, όσες στατιστικές επιτυχίες κι αν καταγράφει οποιαδήποτε αρμόδια αρχή.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Business
Capital Clean Energy Carriers: Υπερκάλυψη 1,75 φορές για το ομόλογο – Στο 3,75% το επιτόκιο

Capital Clean Energy Carriers: Υπερκάλυψη 1,75 φορές για το ομόλογο – Στο 3,75% το επιτόκιο

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Social media: 2 ώρες αρκούν για να πέσεις σε αυτήν την παγίδα

Social media: 2 ώρες αρκούν για να πέσεις σε αυτήν την παγίδα

World
Τραμπ: Ανακοίνωσε νέο παγκόσμιο δασμό 10% μετά την απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου

Τραμπ: Ανακοίνωσε νέο παγκόσμιο δασμό 10% μετά την απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου

inWellness
inTown
Stream newspaper
Ψηφιακή κάρτα εργασίας: Εντός του 2026 η καθολική εφαρμογή της σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα
Ο στόχος 20.02.26

Εντός του 2026 η καθολική εφαρμογή της ψηφιακής κάρτας εργασίας

Το νέο σύστημα υπόσχεται απλούστευση προσλήψεων και αποχωρήσεων - Η «Εργάνη ΙΙ» και η ψηφιακή κάρτα εργασίας στοχεύουν στην ενίσχυση της διαφάνειας και στον περιορισμό της μη δηλωμένης εργασίας

Σύνταξη
Μειωμένο έως 35% το τεκμήριο διαβίωσης
Ακίνητα 20.02.26

Μειωμένο έως 35% το τεκμήριο διαβίωσης

Δέκα SOS για ιδιοκτήτες και ενοικιαστές κατοικιών - Τα μυστικά και οι παγίδες λίγο πριν από την πρεμιέρα των νέων φορολογικών δηλώσεων

Μαρία Βουργάνα
Μαρία Βουργάνα
Η ακρίβεια «κοστίζει» στην κυβέρνηση – Κούλουμα με πολλά μποφόρ
Οικονομικές Ειδήσεις 20.02.26

Η ακρίβεια «κοστίζει» στην κυβέρνηση – Κούλουμα με πολλά μποφόρ

Η ακρίβεια στα ράφια των σούπερ-μάρκετ, τις υπηρεσίες, τα ενοίκια έχουν σηκώσει θυελλώδεις ανέμους πέριξ του Μεγάρου Μαξίμου, λίγο πριν την Καθαρά Δευτέρα. Το «αλμυρό» σαρακοστιανό τραπέζι και ο… «γαλάζιος χαρταετός».

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
inStream - Ροή Ειδήσεων
Roblox: Πεδίο δράσης παιδεραστών και predators για την κομητεία του Λος Άντζελες – Ντόμινο καταγγελιών
Go Fun 20.02.26

Roblox: Πεδίο δράσης παιδεραστών και predators για την κομητεία του Λος Άντζελες – Ντόμινο καταγγελιών

Μια νέα, δριμεία δικαστική επίθεση εξαπέλυσε η κομητεία του Λος Άντζελες κατά της δημοφιλούς πλατφόρμας Roblox, κατηγορώντας την εταιρεία ότι μετέτρεψε έναν θεωρητικά ασφαλή ψηφιακό χώρο σε «εκτροφείο» για επίδοξους θηρευτές ανηλίκων

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Κύκλωμα ΟΠΕΚΕΠΕ: Τα τρία ΑΦΜ που ενώ δεσμεύτηκαν το 2022, εισέπραξαν κανονικά το… 2024
Νέα ερωτήματα 20.02.26

Κύκλωμα ΟΠΕΚΕΠΕ: Τα τρία ΑΦΜ που ενώ δεσμεύτηκαν το 2022, εισέπραξαν κανονικά το… 2024

Τα ΑΦΜ τριών προσώπων που εμφανίζονται ως μέλη του κυκλώματος γύρω από τον γαλάζιο αγροτοσυνδικαλίστη Χιλετζάκη δεσμεύτηκαν το 2022 - και αποδεσμεύτηκαν με απόφαση της διοίκησης του ΟΠΕΚΕΠΕ το 2024.

Γιάννης-Ορέστης Παπαδημητρίου
Γιάννης-Ορέστης Παπαδημητρίου
Νέα σοκαριστικά βίντεο από την έκρηξη βυτιοφόρου στη Χιλή – Πέντε οι νεκροί, δεκάδες οι τραυματίες
Τρομακτικό 20.02.26

Νέα σοκαριστικά βίντεο από την έκρηξη βυτιοφόρου στη Χιλή – Πέντε οι νεκροί, δεκάδες οι τραυματίες

Δείχνουν πυκνό καπνό να καλύπτει τα πάντα αμέσως μετά την ανατροπή του φορτηγού και λίγα δευτερόλεπτα αργότερα να σημειώνονται εκρήξεις και τεράστιες φλόγες να «καταπίνουν» αυτοκίνητα.

Σύνταξη
Δέσμευση ή απιστία; Η εξελικτική βιολογία εξηγεί το δίλημμα – και απαντά αν είμαστε «προγραμματισμένοι» να απατάμε
Relationsex 20.02.26

Δέσμευση ή απιστία; Η εξελικτική βιολογία εξηγεί το δίλημμα – και απαντά αν είμαστε «προγραμματισμένοι» να απατάμε

Η δρ Τζάστιν Γκαρσία υποστηρίζει ότι ο άνθρωπος εξελίχθηκε με δύο αντικρουόμενες ορμές: τη δέσμευση και τη σεξουαλική ποικιλία. Όταν όμως η δεύτερη γίνεται απιστία, το πλήγμα στην ψυχική υγεία και την εμπιστοσύνη είναι βαθύ

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Νιγηρία: Ένοπλοι σκότωσαν τουλάχιστον 50 ανθρώπους, απήγαγαν γυναίκες και παιδιά
Σκληρές εικόνες 20.02.26

Ένοπλοι σκότωσαν τουλάχιστον 50 ανθρώπους, απήγαγαν γυναίκες και παιδιά στη Νιγηρία

Η πολύνεκρη επίθεση έγινε στην πολιτεία Ζαμφάρα στη βορειοδυτική Νιγηρία - «Μετακινούνταν από το ένα χωριό στο άλλο», είπε βουλευτής του πολιτειακού κοινοβουλίου

Σύνταξη
Ο Εμπαπέ βγάζει δίπλωμα οδήγησης
Ποδόσφαιρο 20.02.26

Ο Εμπαπέ βγάζει δίπλωμα οδήγησης

Ο Γάλλος σταρ της Ρεάλ Μαδρίτης Κιλιάν Εμπαπέ κάνει μαθήματα οδήγησης για να αποκτήσει δίπλωμα, κίνηση που εκλαμβάνεται ως ένα ακόμη σημάδι προσαρμογής

Βάιος Μπαλάφας
«Συμβούλιο Ειρήνης»: Αντιμέτωπη με τους Ευρωπαίους ΥΠΕΞ η Σούιτσα μετά τη συμμετοχή της στη συνεδρίαση
Σε δύσκολη θέση 20.02.26

Αντιμέτωπη με τους Ευρωπαίους ΥΠΕΞ η Σούιτσα μετά τη συμμετοχή της στη συνεδρίαση του «Συμβουλίου Ειρήνης»

Η Ντρουμπάβκα Σούιτσα, Επίτροπος για τη Μεσόγειο, συμμετείχε στην πρώτη συνεδρίαση του «Συμβουλίου Ειρήνης» του Τραμπ - Γιατί υπάρχουν αντιδράσεις

Σύνταξη
Τέμπη: Διευκρινίσεις από την Εισαγγελία του Αρείου Πάγου για τις εκταφές των θυμάτων της τραγωδίας
Ελλάδα 20.02.26

Τέμπη: Διευκρινίσεις από την Εισαγγελία του Αρείου Πάγου για τις εκταφές των θυμάτων της τραγωδίας

Ο ανώτατος εισαγγελικός λειτουργός απαντά στις αιτιάσεις που διατυπώνονται τις τελευταίες μέρες με φόντο το κρίσιμο θέμα των εκταφών των θυμάτων στα Τεμπη

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Μεγάλο δέντρο έπεσε σε μάντρα πολυκατοικίας στη Δροσιά – Ζημιές σε σταθμευμένα αυτοκίνητα
Ελλάδα 20.02.26

Μεγάλο δέντρο έπεσε σε μάντρα πολυκατοικίας στη Δροσιά – Ζημιές σε σταθμευμένα αυτοκίνητα

Αναστάτωση προκλήθηκε νωρίς το βράδυ της Παρασκευής στη Δροσιά όταν έπεσε ένα τεράστιο δέντρο προκαλώντας ζημιές - Από τύχη δεν σημειώθηκε κάποιος τραυματισμός

Σύνταξη
Από τον Μπραντ Πιτ στη Σοφία, τη Τζάκι και τη Μελίνα: Ένας ύμνος στην αληθινή σταρ και μούσα, την Ύδρα
Ποίημα 20.02.26

Από τον Μπραντ Πιτ στη Σοφία, τη Τζάκι και τη Μελίνα: Ένας ύμνος στην αληθινή σταρ και μούσα, την Ύδρα

Καθώς ο Μπραντ Πιτ και οι σωσίες του, περπατούν στα πλακόστρωτα σοκάκια της Ύδρας για τις ανάγκες της νέας του παραγωγής, το νησί του Αργοσαρωνικού αναδύεται ξανά στα πρωτοσέλιδα -αν και η ιστορία της είναι μεγαλύτερη από όποιο Χόλιγουντ

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Η «σπάνια κατάσταση» του Τούντορ στην Τότεναμ
Ποδόσφαιρο 20.02.26

Η «σπάνια κατάσταση» του Τούντορ στην Τότεναμ

Ο Ιγκόρ Τούντορ δηλώνει πως δεν απολαμβάνει τον ρόλο του στην Τότεναμ πριν από το ντεμπούτο του στην Premier League στο ντέρμπι με την ‘Αρσεναλ και υπάρχει σοβαρός λόγος για αυτό!

Βάιος Μπαλάφας
Βρέχει στην Αθήνα – Πώς θα εξελιχθεί η κακοκαιρία – Πού σημειώθηκαν τα μεγαλύτερα ύψη βροχής
Ελλάδα 20.02.26

Βρέχει στην Αθήνα – Πώς θα εξελιχθεί η κακοκαιρία – Πού σημειώθηκαν τα μεγαλύτερα ύψη βροχής

Μεγάλο δέντρο έπεσε στη Δροσιά - Η πρόσκαιρη επιδείνωση του καιρού με ισχυρές βροχές και καταιγίδες αναμένεται να επηρεάσει και άλλες περιοχές της χώρας μέχρι το απόγευμα του Σαββάτου.

Σύνταξη
Χαλκιδική: Καταγγελία 20χρονης για βιασμό – Συνελήφθησαν δύο άνδρες
Ελλάδα 20.02.26

Χαλκιδική: Καταγγελία 20χρονης για βιασμό – Συνελήφθησαν δύο άνδρες

Η 20χρονης κατήγγειλε ότι έπεσε θύμα βιασμού στη Χαλκιδική από έναν 40χρονο ενώ στη συνέχεια αποπειράθηκε να τη βιάσει και ένας 28χρονος - Και οι δύο οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα ενώ αρνούνται τις κατηγορίες

Σύνταξη
Must Read
Οι Παπασταύρου, Στεφάτος και οι 2.500 μονογραφές…, τι «μαρτύρησε» η Citi για τις τράπεζες, η δυναμική της Κύπρου, η αντίδραση από Metlen, η επάνοδος της BYLOT

Οι Παπασταύρου, Στεφάτος και οι 2.500 μονογραφές…, τι «μαρτύρησε» η Citi για τις τράπεζες, η δυναμική της Κύπρου, η αντίδραση από Metlen, η επάνοδος της BYLOT

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Παρασκευή 20 Φεβρουαρίου 2026
Απόρρητο