Στην ενδέκατη θέση της UEFA παρέμεινε η Ελλάδα
Η Ελλάδα παρέμεινε με τους ίδιους βαθμούς στη βαθμολογία της UEFA, καθώς ο Ολυμπιακός ηττήθηκε από τη Λεβερκούζεν στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης»
Δεν έβαλε βαθμούς στο… σακούλι της η Ελλάδα, με τον Ολυμπιακό να χάνει από τη Λεβερκούζεν στο «Γ. Καραϊσκάκης» (0-2) για τα νοκ-άουτ play offs του Champions League και να μην καταφέρνει να δώσει βαθμούς στη χώρα μας. Έτσι, παραμένουμε στους 46.312 πόντους.
Η 10η Τσεχία που προπερεύεται της Ελλάδας, καθώς και η 12η Πολωνία δεν είχαν ομάδα στο Champions League και θα μπουν στη «μάχη» την Πέμπτη. Φυσικά εκπροσωπείται και η χώρα μας από τον Παναθηναϊκό και τον ΠΑΟΚ στο Europa League.
Από εκεί και πέρα, 400 μάλλον απροσδόκητος βαθμούς εξασφάλισε η Νορβηγία, χάρη στην απίθανη Μπόντο/Γκλιμτ, που επικράτησε 3-1 εντός έδρας της Ίντερ και κάνει όνειρα για πρόκριση στη φάση των «16» της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης.
Η βαθμολογία της UEFA:
09. Τουρκία 49.475 (+8.675 – 3/5)
10. Τσεχία 47.225 (+9.725 – 3/5)
11. Ελλάδα 46.312 (+12.100 – 4/5)
12. Πολωνία 44.625 (+13.625 – 3/4)
13. Δανία 41.606 (+11.750 – 1/4)
14. Νορβηγία 40.137 (+6.950 – 2/5)
15. Κύπρος 35.443 (+11.906 – 2/4)
16. Ελβετία 34.500 (+6.000 – 1/5)
Τα ευρωπαϊκά εισιτήρια ανά θέση για τη σεζόν 2026/27:
10η ΘΕΣΗ
Πρωταθλητής: Απευθείας στο League Stage του Champions League
Κυπελλούχος: Playoffs Europa League
Δεύτερος: 2ος προκριματικός Champions League (μονοπάτι μη πρωταθλητών)
Τρίτος: 2ος προκριματικός Europa League
Τέταρτος: 2ος προκριματικός Conference League
11-12η ΘΕΣΗ
Πρωταθλητής: Playoffs Champions League (μονοπάτι πρωταθλητών)
Κυπελλούχος: Playoffs Europa League
Δεύτερος: 2ος προκριματικός Champions League (μονοπάτι μη πρωταθλητών)
Τρίτος: 2ος προκριματικός Europa League
Τέταρτος: 2ος προκριματικός Conference League
13η-14η ΘΕΣΗ
Πρωταθλητής: Playoffs Champions League (μονοπάτι πρωταθλητών)
Κυπελλούχος: 3ος προκριματικός Europa League
Δεύτερος: 2ος προκριματικός Champions League (μονοπάτι μη πρωταθλητών)
Τρίτος: 2ος προκριματικός Conference League
Τέταρτος: 2ος προκριματικός Conference League
15Η ΘΕΣΗ
Πρωταθλητής: 2ος προκριματικός Champions League (μονοπάτι πρωταθλητών)
Κυπελλούχος: 3ος προκριματικός Europa League
Δεύτερος: 2ος προκριματικός Champions League (μονοπάτι μη πρωταθλητών)
Τρίτος: 2ος προκριματικός Conference League
Τέταρτος: 2ος προκριματικός Conference League
16Η – 22ΗΘΕΣΗ
Πρωταθλητής: 2ος προκριματικός Champions League (μονοπάτι πρωταθλητών)
Κυπελλούχος: 1ος προκριματικός Europa League
Δεύτερος: 2ος προκριματικός Conference League
Τρίτος: 2ος προκριματικός Conference League
Τέταρτος: –
