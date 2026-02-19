sports betsson
19.02.2026 | 13:41
Νεκρός στον Ισθμό της Κορίνθου ο 26χρονος που είχε εξαφανιστεί από τη Γλυφάδα
Αργεντινή: Σκιά 50 εκατ. δολαρίων πάνω από την Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου
Ποδόσφαιρο 19 Φεβρουαρίου 2026, 11:37

Αργεντινή: Σκιά 50 εκατ. δολαρίων πάνω από την Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου

Ομοσπονδιακή έρευνα για πιθανή εκτροπή εσόδων της AFA – Στο μικροσκόπιο εταιρείες-«κέλυφος», φιλικά της εθνικής και συμβάσεις στο εξωτερικό

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Σοβαρές διαστάσεις λαμβάνει στην Αργεντινή η δικαστική έρευνα για πιθανή εκτροπή τουλάχιστον 50 εκατομμυρίων δολαρίων από την Asociación del Fútbol Argentino (AFA), ποσό που – σύμφωνα με τις υποψίες των αρχών – ενδέχεται να μην έφτασε ποτέ στους συλλόγους της χώρας. Η υπόθεση αγγίζει συμβάσεις διεθνών φιλικών της εθνικής ομάδας, εμπορικές συμφωνίες και τα έσοδα από την πλατφόρμα streaming AFA Play, ανοίγοντας νέο κεφάλαιο διαφάνειας στο αργεντίνικο ποδόσφαιρο.

Η έρευνα, που διεξάγεται από την ομοσπονδιακή Δικαιοσύνη, εξετάζει τη διαδρομή χρημάτων που φέρονται να δημιουργήθηκαν στο εξωτερικό μέσω εμπορικών και αγωνιστικών συμφωνιών. Το ερώτημα που επιχειρούν να απαντήσουν οι αρχές είναι αν μέρος αυτών των κεφαλαίων – περίπου 50 εκατ. δολάρια – εκτράπηκε πριν κατανεμηθεί στα σωματεία, όπως προβλέπουν οι οικονομικοί μηχανισμοί της Ομοσπονδίας.

Το διεθνές κύκλωμα και οι εταιρείες

Στο επίκεντρο βρίσκονται πέντε εταιρείες με έδρα στο εξωτερικό, οι οποίες φέρονται να έλαβαν μεταφορές χρημάτων συνολικού ύψους δεκάδων εκατομμυρίων δολαρίων: Soagu Services LLC, Marmasch LLC, Velp LLC, Velpasalt LLC και Dicetel. Σύμφωνα με τα στοιχεία που εξετάζονται, οι εταιρείες αυτές δεν εμφανίζουν σαφή ή εκτεταμένη οικονομική δραστηριότητα, γεγονός που ενισχύει τις υποψίες ότι ενδέχεται να χρησιμοποιήθηκαν ως οχήματα διακίνησης κεφαλαίων.

Στη δικογραφία αναφέρεται επίσης η TourProdEnter LLC, συμφερόντων του επιχειρηματία Javier Faroni, ως εταιρεία που φέρεται να συγκέντρωσε στο εξωτερικό συνολικά περίπου 260 εκατ. δολάρια για λογαριασμό της AFA. Οι ερευνητές επιχειρούν να χαρτογραφήσουν τη διαδρομή των χρημάτων από την αρχική είσπραξη έως τον τελικό αποδέκτη.

Η δικαστική διερεύνηση

Την υπόθεση χειρίζεται ο ομοσπονδιακός δικαστής του Lomas de Zamora, Luis Armella, με τη συνδρομή της ομοσπονδιακής εισαγγελέως Cecilia Incardona. Οι δικαστικές αρχές εξετάζουν τραπεζικές κινήσεις, συμβάσεις, φορολογικά στοιχεία και εταιρικές δομές, με στόχο να διαπιστωθεί αν υπήρξε παράνομη εκτροπή ή αδιαφανής διαχείριση εσόδων.

Η έρευνα δεν περιορίζεται στο διεθνές σκέλος. Ο δικαστής διέταξε πλήρη οικονομικό έλεγχο της περιουσιακής κατάστασης της Μπάνφιλντ  και του σχετικού καταπιστεύματος (fideicomiso) που συνδέεται με τον σύλλογο. Η κίνηση αυτή εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο διερεύνησης των οικονομικών σχέσεων μεταξύ συλλόγων, χρηματοδοτικών σχημάτων και της Ομοσπονδίας.

Η σύνδεση με τη Sur Finanzas

Παράλληλα, η ίδια δικογραφία εξετάζει τη λειτουργία της εταιρείας Sur Finanzas, η οποία κατηγορείται ότι είχε αναπτύξει σύστημα δανεισμού προς ποδοσφαιρικούς συλλόγους με υψηλά επιτόκια.

Σύμφωνα με τις καταγγελίες, τα δάνεια παραχωρούνταν με αντάλλαγμα μελλοντικά έσοδα από τηλεοπτικά δικαιώματα, σε ένα μοντέλο χρηματοδότησης που ενδέχεται να δημιουργούσε υπερχρέωση και εξάρτηση των σωματείων.

Οι αρχές εξετάζουν αν υπήρχε θεσμική κάλυψη ή έγκριση από την AFA για τέτοιου είδους πρακτικές και κατά πόσο το σύστημα αυτό συνδέεται με τη διαχείριση των διεθνών εσόδων. Η σχέση της Μπάνφιλντ με τη Sur Finanzas αποτελεί ειδικό αντικείμενο διερεύνησης, στο πλαίσιο χαρτογράφησης του ευρύτερου οικονομικού πλέγματος.

Η υπόθεση έρχεται σε μια περίοδο όπου το αργεντίνικο ποδόσφαιρο απολαμβάνει διεθνή προβολή και εμπορική επιτυχία, ιδίως μετά τις πρόσφατες επιτυχίες της εθνικής ομάδας. Τα φιλικά παιχνίδια στο εξωτερικό και οι διεθνείς συμφωνίες χορηγίας έχουν αυξήσει σημαντικά τα έσοδα της Ομοσπονδίας, καθιστώντας τη διαφάνεια στη διαχείριση κρίσιμο ζήτημα.

Αν αποδειχθεί ότι υπήρξε εκτροπή ή αδιαφανής διαχείριση κεφαλαίων, οι συνέπειες θα είναι πολλαπλές: ποινικές ευθύνες για εμπλεκόμενα πρόσωπα, θεσμικές αναταράξεις στην Ομοσπονδία και πιθανή αναθεώρηση του μοντέλου κατανομής εσόδων προς τους συλλόγους. Παράλληλα, θα τεθεί εκ νέου στο προσκήνιο η ανάγκη για αυστηρότερους μηχανισμούς ελέγχου στη διαχείριση των χρημάτων που παράγει το επαγγελματικό ποδόσφαιρο.

Προς το παρόν, η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη και καμία τελική ευθύνη δεν έχει αποδοθεί. Ωστόσο, το εύρος των ποσών και η πολυπλοκότητα του οικονομικού κυκλώματος καθιστούν την υπόθεση μία από τις σημαντικότερες που έχουν απασχολήσει τα τελευταία χρόνια το αργεντίνικο ποδόσφαιρο, με πιθανές επιπτώσεις όχι μόνο σε διοικητικό αλλά και σε πολιτικό επίπεδο.

