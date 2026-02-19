Κύπελλο Ελλάδας: Οι διαιτητές του Μαρούσι – Ολυμπιακός
Αυτοί είναι οι διαιτητές του πρώτου ημιτελικού του Allwyn Final-8 του Κυπέλλου Ελλάδας ανάμεσα στο Μαρούσι και τον Ολυμπιακό.
Μαρούσι και Ολυμπιακός κοντράρονται στις 17:00 στα «Δύο Αοράκια» του Ηρακλείου, στον πρώτο χρονικά ημιτελικό του Allwyn Final-8 για το Κύπελλο Ελλάδας. Λίγες ώρες πριν το πρώτο τζάμπολ της αναμέτρησης, η ΕΟΚ έκανε γνωστούς και τους διαιτητές που θα σφυρίξουν το ματς.
Συγκεκριμένα, η τριάδα που θα διευθύνει το παιχνίδι ανάμεσα στην ομάδα του Ηλία Παπαθεοδώρου και αυτή του Γιώργου Μπαρτζώκα, είναι οι Βασιλική Τσαρούχα, Στέλιος Συμεωνίδης και Γιάννης Μπακάλης.
Σημειώνεται ότι ο νικητής του αγώνα θα αντιμετωπίσει στον μεγάλο τελικό της διοργάνωσης τον νικητή του δεύτερου ημιτελικού (20:00) ανάμεσα σε Ηρακλή και Παναθηναϊκό.
Αναλυτικά οι ορισμοί για το Μαρούσι – Ολυμπιακός:
Μαρούσι Chery – Ολυμπιακός: Τσαρούχα-Συμεωνίδης-Μπακάλης / Τσιμπούρης Stand by (Τέγα-Πετράκης)
