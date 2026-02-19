Με Μόρις και Χολ στον ημιτελικό με το Μαρούσι ο Ολυμπιακός
Στη δωδεκάδα του Ολυμπιακού για τον ημιτελικό Κυπέλλου κόντρα στο Μαρούσι, επιστρέφει ο Μόντε Μόρις - Ποιοι έμειναν εκτός από τον Γιώργο Μπαρτζώκα.
Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει το Μαρούσι (19/2, 17:00) στον πρώτο χρονικά ημιτελικό του Κυπέλλου Ελλάδος Allwyn και οι Πειραιώτες έκαναν γνωστή την 12άδα τους για την αναμέτρηση αυτή.
Σε αυτή βρίσκονται τόσο ο Μόντε Μόρις, που επιστρέφει από τον τραυματισμό του, όσο και ο Ντόντα Χολ ο οποίος αντικαθιστά τον τραυματία Ταϊρίκ Τζόουνς.
Εκτός έμεινε αντίθετα ο Τάισον Γουόρντ για λόγους ξεκούρασης, ενώ αξίζει να σημειωθεί πως ο Γιώργος Μπαρτζώκας περιμένει και τον Τάιλερ Ντόρσεϊ (βρίσκεται στις ΗΠΑ) το Σάββατο, ενόψει ενός ενδεχόμενου τελικού, αν προκριθούν οι «ερυθρόλευκοι».
Αναλυτικά η δωδεκάδα του Ολυμπιακού:
Γουόκαπ, Νιλικίνα, Μπουρνελές, Λαρεντζάκης, Μόρις, Βεζένκοφ, Παπανικολάου, Νετζήπογλου, Πίτερς, Μιλουτίνοβ, Χολ και Φουρνιέ.
