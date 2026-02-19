Με Μόρις και Χολ στον ημιτελικό με το Μαρούσι ο Ολυμπιακός

Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει το Μαρούσι (19/2, 17:00) στον πρώτο χρονικά ημιτελικό του Κυπέλλου Ελλάδος Allwyn και οι Πειραιώτες έκαναν γνωστή την 12άδα τους για την αναμέτρηση αυτή.

Σε αυτή βρίσκονται τόσο ο Μόντε Μόρις, που επιστρέφει από τον τραυματισμό του, όσο και ο Ντόντα Χολ ο οποίος αντικαθιστά τον τραυματία Ταϊρίκ Τζόουνς.

Εκτός έμεινε αντίθετα ο Τάισον Γουόρντ για λόγους ξεκούρασης, ενώ αξίζει να σημειωθεί πως ο Γιώργος Μπαρτζώκας περιμένει και τον Τάιλερ Ντόρσεϊ (βρίσκεται στις ΗΠΑ) το Σάββατο, ενόψει ενός ενδεχόμενου τελικού, αν προκριθούν οι «ερυθρόλευκοι».

Αναλυτικά η δωδεκάδα του Ολυμπιακού:

Γουόκαπ, Νιλικίνα, Μπουρνελές, Λαρεντζάκης, Μόρις, Βεζένκοφ, Παπανικολάου, Νετζήπογλου, Πίτερς, Μιλουτίνοβ, Χολ και Φουρνιέ.