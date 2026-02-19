newspaper
19.02.2026
Σεισμός «ταρακούνησε» τους Γαργαλιάνους
# ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ
# ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
# ΒΙΟΛΑΝΤΑ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Εγκρίθηκε ο προϋπολογισμός 2026 του Δήμου Πειραιά

Χωρίς παρατηρήσεις η έγκριση του Προϋπολογισμού 2026 του Δήμου Πειραιά από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής.

Εγκρίθηκε ο προϋπολογισμός του Δήμου Πειραιά για το οικονομικό έτος 2026 από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής χωρίς παρατηρήσεις και αστερίσκους, επιβεβαιώνοντας την πληρότητα, τη νομιμότητα και τη θεσμική του αρτιότητα, σύμφωνα με όσα ανακοίνωσε η Δημοτική Αρχή για να προσθέσει:

«Ο προϋπολογισμός του 2026 είναι συνεκτικός, ρεαλιστικός, άμεσα εφαρμόσιμος και αποτυπώνει τον αναπτυξιακό σχεδιασμό της Δημοτικής Αρχής, με έμφαση σε έργα υποδομών, κοινωνικές παρεμβάσεις και δράσεις που ενισχύουν την ποιότητα ζωής στην πόλη.

Η κατάρτιση του εφετινού προϋπολογισμού πραγματοποιήθηκε σε ένα απαιτητικό και δύσκολο περιβάλλον για την Τοπική Αυτοδιοίκηση, καθώς πέρα από τη συνεχιζόμενη μείωση πόρων προς τους Δήμους, υπήρξαν αυξημένες λειτουργικές ανάγκες και αυστηρότεροι δημοσιονομικοί περιορισμοί.

Ο προϋπολογισμός ισοσκελίζεται στα 152.540.369,23 ευρώ και παρ όλες τις δυσκολίες περιλαμβάνει σημαντικές πηγές εσόδων, όπως ανταποδοτικά οφέλη από αναπτυξιακές δραστηριότητες στην πόλη, καθώς και νέες προβλέψεις που ενισχύουν τα δημοτικά ταμεία.

Παράλληλα, η αναχρηματοδότηση παλαιότερων δανειακών υποχρεώσεων δημιουργεί πρόσθετο δημοσιονομικό χώρο, διευκολύνοντας τον οικονομικό προγραμματισμό της επόμενης περιόδου».

Κρίσιμο βήμα σταθερότητας

Ο Δήμαρχος Πειραιά, Γιάννης Μώραλης, δήλωσε:

«Ο προϋπολογισμός του 2026 ήταν ένα εξαιρετικά δύσκολο εγχείρημα, καθώς τα οικονομικά προβλήματα στην Αυτοδιοίκηση Α’ βαθμού είναι εξαιρετικά διογκωμένα. Παράλληλα αποτελεί ένα κρίσιμο βήμα σταθερότητας, συνέπειας και αναπτυξιακής προοπτικής για τον Δήμο Πειραιά. Η έγκρισή του χωρίς παρατηρήσεις επιβεβαιώνει ότι κινηθήκαμε, για ακόμα μια χρονιά με θεσμική συνέπεια, διαφάνεια και σοβαρότητα, παρά τις αυξημένες απαιτήσεις και τις αντικειμενικές δυσκολίες που αντιμετωπίζει η Τοπική Αυτοδιοίκηση και που προανέφερα.

Η μη ουσιαστική αύξηση θεσμοθετημένων πόρων για πάρα πολλά χρόνια, η μεταφορά αρμοδιοτήτων χωρίς αντίστοιχη επαρκή χρηματοδότηση και οι αυξημένες λειτουργικές ανάγκες τις οποίες όλοι γνωρίζουν δημιουργούν ένα σύνθετο και πιεστικό πλαίσιο. Ταυτόχρονα, τα ίδια έσοδα του Δήμου παραμένουν εκ των πραγμάτων συγκεκριμένα, ενώ τα έξοδα που μας επιβαρύνουν είναι μεγάλα. Ευτυχώς χάρη στη διεκδίκηση και κατάκτηση σημαντικών ευρωπαϊκών χρηματοδοτήσεων, μπορούμε να προχωρούμε με αναπτυξιακά έργα και δράσεις που ενισχύουν τη βιώσιμη ανάπτυξη της πόλης και βελτιώνουν την καθημερινότητα των πολιτών όπως άλλωστε κάνουμε τα τελευταία πλέον 12 χρόνια.

Μέσα σε αυτές τις συνθήκες, καταρτίσαμε έναν προϋπολογισμό ισοσκελισμένο, τεκμηριωμένο και πλήρως εφαρμόσιμο, με ξεκάθαρο αναπτυξιακό χαρακτήρα. Έναν προϋπολογισμό που κάθε μήνα θα εμπλουτίζεται με νέα έργα ή και υπηρεσίες όταν αυτά θα είναι έτοιμα προς δημοπράτηση και υλοποίηση.

Περιλαμβάνει έργα υποδομών, αναπλάσεις σε γειτονιές, ενίσχυση της καθημερινότητας, στήριξη κοινωνικών δομών και δράσεις που βελτιώνουν την ποιότητα ζωής των δημοτών. Με νοικοκυρεμένα οικονομικά, αυστηρό έλεγχο δαπανών και σωστό σχεδιασμό, διασφαλίζουμε τη δημοσιονομική σταθερότητα του Δήμου και δημιουργούμε τις προϋποθέσεις για περαιτέρω ανάπτυξη.

Στόχος μας παραμένει ένας Δήμος οικονομικά ισχυρός, διοικητικά αξιόπιστος και κοινωνικά ευαίσθητος. Με σχέδιο, πειθαρχία και ξεκάθαρη στρατηγική, δεν θα σταματήσουμε να κάνουμε πράξη τις δεσμεύσεις μας προς τους Πειραιώτες και θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε για έναν Πειραιά που εξελίσσεται, αναπτύσσεται και προσφέρει καλύτερη ποιότητα ζωής στους δημότες του.

Θέλω να ευχαριστήσω θερμά την Αντιδήμαρχο Οικονομικών κα Αθηνά Γλύκα-Χαρβαλάκου, τον Διευθυντή Οικονομικών κ. Χαστά και όλους τους εργαζόμενους της Διεύθυνσης Οικονομικών για τη συμβολή τους στη διαμόρφωση του προϋπολογισμού».

H Αντιδήμαρχος Οικονομικών ΑΘηνά Γλύκα-Χαρβαλάκου, δήλωσε:

«Είμαστε ιδιαίτερα ικανοποιημένοι για την ιδιαίτερα γρήγορη έγκριση και χωρίς ουσιώδεις παρατηρήσεις του προϋπολογισμού του Δήμου μας.

Μετά από δώδεκα χρόνια ήταν η πρώτη φορά που αντιμετωπίσαμε τόσες πολλές δυσκολίες, καθώς κληθήκαμε να καταρτίσουμε προϋπολογισμό βάσει ενός εντελώς νέου πλαισίου, του Λογιστικού Πλαισίου της Γενικής Κυβέρνησης (Π.Δ.54/2018), το οποίο τέθηκε σε πλήρη εφαρμογή την 1η Ιανουαρίου του 2026 και άλλαξε ριζικά τη φιλοσοφία της δημοσιονομικής διαχείρισης στους ΟΤΑ. Υπάρχουν, πλέον, λιγότερα περιθώρια ωραιοποίησης και ο προϋπολογισμός είναι πιο κοντά στην πραγματικότητα, γιατί όλες οι οντότητες της Γεν. Κυβέρνησης έχουν ενιαίο πλαίσιο και κοινό σχέδιο λογαριασμών.

Ισοσκελίζεται, γι αυτήν την χρονιά στα 152.540.369,23 ευρώ, πολύ σημαντικοί πόροι μας παραμένουν το Ετήσιο Οικονομικό αντάλλαγμα από την παραχώρηση του Πύργου και το αντισταθμιστικό όφελος από τη δραστηριότητα της ΟΛΠ ΑΕ ενώ, για πρώτη φορά εγγράψαμε το Τέλος Κρουαζιέρας. Πολύ σημαντική, δε, είναι η αναχρηματοδότηση των τεράστιων δανείων του παρελθόντος που θα μας δώσει ετήσιες ανάσες ρευστότητας περί το ένα εκατομμύριο ευρώ. Συνεχίζουμε να δίνουμε βάρος στη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση, στην υπευθυνότητα και τη λογοδοσία, στην ειλικρίνεια και τη διαφάνεια, διατηρώντας πάντα ένα κοινωνικό και ανθρώπινο πρόσημο, για τις ευπαθείς και ευάλωτες κοινωνικές ομάδες. Εύχομαι καλή υλοποίηση και ορθή εκτέλεση».

