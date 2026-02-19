Η World Labs, η νέα εταιρεία της «νονάς της ΑΙ» Φέι-Φέι Λι, εξασφάλισε χρηματοδότηση ενός δισ. δολαρίων για την ανάπτυξη μοντέλων «χωρικής νοημοσύνης» που αντιλαμβάνονται πώς λειτουργεί η τρισδιάστατη φυσική πραγματικότητα.

Μεγάλες εταιρείες, όπως η Nvidia, η AMD και η Autodesk, περιλαμβάνονται στους επενδυτές που προσέφεραν χρηματοδότηση στη World Labs, όπως ανακοίνωσε η startup την Τετάρτη.

Τον Ιανουάριο, το Bloomberg News είχε αναφέρει ότι η εταιρεία βρισκόταν σε διαπραγματεύσεις για χρηματοδότηση με την αξία της να αποτιμάται στα 5 δισ. δολάρια.

Σε αντίθεση με τα σημερινά μοντέλα, τα οποία εκπαιδεύονται με μεγάλους όγκους κειμένου ή δισδιάστατων εικόνων, τα «μοντέλα του κόσμου» που αναπτύσσει η World Labs εκπαιδεύονται με προσομοιώσεις και βίντεο για να αντιλαμβάνονται τον χώρο και τους φυσικούς νόμους.

Τα μοντέλα αυτά αναμένεται να χρησιμοποιηθούν σε ρομπότ για να τους δώσουν την ικανότητα να αντιλαμβάνονται τις σχέσεις μεταξύ αντικειμένων και να αλληλεπιδρούν με το τρισδιάστατο περιβάλλον.

Για παράδειγμα, το πολυτροπικό μοντέλο Marble της World Labs μπορεί να δημιουργεί τρισδιάστατους κόσμους από εικόνες ή οδηγίες κειμένου.

Στην ίδια περίπου προσέγγιση ποντάρει η Google Deepmind με την οικογένεια μοντέλων Genie, ενώ ο «νονός της ΑΙ» Γιαν ΛεΚούν, πρώην επικεφαλής ΑΙ της Meta, εγκατέλειψε την εταιρεία για να ιδρύσει την AMI Labs, η οποία επίσης αναπτύσσει μοντέλα του κόσμου.

Η Φέι-Φέι Λι, η οποία γεννήθηκε στην Κίνα και είναι καθηγήτρια του Στάνφορντ, έγινε γνωστή για τη δημιουργία του Image Net, μιας βάσης δεδομένων με 14 εκατομμύρια εικόνες που έδρασε ως καταλύτης στην ανάπτυξη συστημάτων μηχανικής όρασης.

Η ερευνήτρια, η οποία έχει εργαστεί και στην Google, συγκέντρωσε 230 εκατομμύρια για την ίδρυση της World Labs στα τέλη του 2024.