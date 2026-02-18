Δεύτερο γκολ για την Μπάγερ, σκόρερ πάλι ο Σικ (0-2, vids)
Ο Σικ έκανε με κεφαλιά το 2-0 για την Μπάγερ στο 63’
- Αυτοί οι πτυχιούχοι δυσκολεύονται περισσότερο στην εύρεση σχετικής εργασίας
- Ιταλία: Ένας 52χρονος άνδρας φαγώθηκε από τα τρία πεινασμένα πίτμπουλ του
- Εκταφή 150 σορών στην Καβάλα - Δεν ολοκληρώθηκε η αποσύνθεσή τους λόγω Covid 19
- 200 της Καισαριανής: «Τραγουδούσαν πριν την εκτέλεση» – Τι λένε μάρτυρες και συγγενείς εκτελεσθέντων
Η Μπάγερ Λεβερκούζεν κατάφερε να πετύχει και δεύτερο γκολ στο Φάληρο, με σκόρερ και πάλι τον Σικ.
Ο επιθετικός της γερμανικής ομάδας έστειλε με κεφαλιά την μπάλα στα δίχτυα, κάνοντας το 2-0 για τους φιλοξενούμενους στο 63’.
Δείτε το δεύτερο γκολ της Μπάγερ:
Κι εδώ το 0-1:
- Δεύτερο γκολ για την Μπάγερ, σκόρερ πάλι ο Σικ (0-2, vids)
- Ο Σικ άνοιξε το σκορ για την Λεβερκούζεν (0-1, vid)
- Ρόμπερτ Πάτινσον: Ψυχοθεραπευτής τον ρώτησε «αν παίρνει ναρκωτικά, γιατί δεν μπορούσε να καταλάβει τι έλεγε»
- Ουκρανία-Ρωσία: Τα «κλειδιά» για να πατηθεί το κουμπί ενός μηχανισμού επιτήρησης κατάπαυσης πυρός
- Νέα ευκαιρία του Ολυμπιακού με σουτ του Ζέλσον (vid)
- Παναθηναϊκός: Δεν κινδυνεύει με αποπομπή ο Μπενίτεθ, τα είπε με Αλαφούζο
- Κούβα: «Προς το συμφέρον της» να ξεκινήσει σύντομα μεγάλες αλλαγές, λέει ο Λευκός Οίκος
- Λεβάντε-Βιγιαρεάλ 0-1: ‘Εκανε δήλωση θέσης για το Champions League
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις