# ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ
# ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
# ΒΙΟΛΑΝΤΑ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Ο Τραμπ χαρακτηρίζει τις ελληνοαμερικανικές σχέσεις «ισχυρότερες από ποτέ»
Επικαιρότητα 18 Φεβρουαρίου 2026

Ο Τραμπ χαρακτηρίζει τις ελληνοαμερικανικές σχέσεις «ισχυρότερες από ποτέ»

Ο Τραμπ αναφέρθηκε στις ελληνοαμερικανικές σχέσεις, κατά την τελετή επίδοσης των διαπιστευτηρίων του νέου πρέσβη της Ελλάδας στις ΗΠΑ, τις οποίες χαρακτήρισε «ισχυρότερες από ποτέ».

Σύνταξη
Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε τις ελληνοαμερικανικές σχέσεις «ισχυρότερες από ποτέ», κατά την τελετή επίδοσης των διαπιστευτηρίων του νέου πρέσβη της Ελλάδας στις ΗΠΑ, Αντώνη Αλεξανδρίδη (στη φωτογραφία αρχείου του Reuters/Evelyn Hockstein, επάνω, ο Ντόναλντ Τραμπ).

Ο Τραμπ αναφέρθηκε στην πορεία της Ελλάδας προς την επίτευξη του στόχου του ΝΑΤΟ για αμυντικές δαπάνες ύψους 5% του ΑΕΠ

Κατά την επίσημη προσφώνησή του, ο αμερικανός πρόεδρος ανέφερε ότι η φιλία Ελλάδας και ΗΠΑ είναι «ισχυρή, ιστορική και βασισμένη στην κοινή δημοκρατική και πνευματική κληρονομιά», επισημαίνοντας ότι προσβλέπει στην περαιτέρω ενίσχυση των διμερών σχέσεων.

Ο κ. Τραμπ αναφέρθηκε στην πορεία της Ελλάδας προς την επίτευξη του στόχου του ΝΑΤΟ για αμυντικές δαπάνες ύψους 5% του ΑΕΠ, σημειώνοντας ότι η Αθήνα επιδεικνύει «πραγματική ηγετική παρουσία» εντός της Συμμαχίας. «Η ειρήνη διασφαλίζεται μέσω της ισχύος», τόνισε.

Στον τομέα της ενέργειας, έκανε ειδική αναφορά στις εξαγωγές αμερικανικού υγροποιημένου φυσικού αερίου και στον λεγόμενο Κάθετο Διάδρομο, εκτιμώντας ότι τα σχετικά έργα υποδομών θα ενισχύσουν την ενεργειακή ασφάλεια της ευρύτερης περιοχής.

Παράλληλα, εξέφρασε την εκτίμησή του για το θάρρος που, όπως είπε, επέδειξε η Ελλάδα επιλέγοντας την αποχή κατά την υιοθέτηση, από τον Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό, του πλαισίου καθαρών μηδενικών εκπομπών.

Κατασκευή φρεγατών

Σε αυτό το πλαίσιο, έκανε λόγο για μια ρύθμιση που θα επιβάρυνε καταναλωτές, επιχειρήσεις και το παγκόσμιο εμπόριο.

Τέλος, αναφέρθηκε στις προοπτικές ενίσχυσης της συνεργασίας στον τομέα της ναυπηγικής βιομηχανίας, συμπεριλαμβανομένων συνομιλιών για την κατασκευή αμερικανικών φρεγατών στην Ελλάδα, καθώς και στη διεύρυνση των διμερών σχέσεων στους τομείς του εμπορίου και των επενδύσεων.

Πηγή: ΑΠΕ

World
Αγορές: Πώς οι επενδυτές μαθαίνουν να αντιμετωπίζουν το απρόβλεπτο

Αγορές: Πώς οι επενδυτές μαθαίνουν να αντιμετωπίζουν το απρόβλεπτο

Ποντοπόρος
Capital Clean Energy Carriers: Από 3,75% έως 4,05% το εύρος επιτοκίου για το ομόλογο

Capital Clean Energy Carriers: Από 3,75% έως 4,05% το εύρος επιτοκίου για το ομόλογο

ΣΥΡΙΖΑ: Η κυβέρνηση Μητσοτάκη είναι πολύ μακριά από τις ανάγκες των νέων ανθρώπων
Επικαιρότητα 17.02.26

ΣΥΡΙΖΑ: Η κυβέρνηση Μητσοτάκη είναι πολύ μακριά από τις ανάγκες των νέων ανθρώπων

«Μάλλον δεν το ξέρετε κ. Μητσοτάκη, αλλά τα μέτρα αύξησης των μισθών και των αποδοχών που διαφημίζετε τα έχει ήδη υπερσκελίσει η ακρίβεια για να συντηρούν τα υπερκέρδη τους τα καρτέλ», λέει ο ΣΥΡΙΖΑ

Σύνταξη
Έρευνα του ΠΑΣΟΚ για τους νέους στην Κεντρική Μακεδονία: Η οικονομική κρίση πέρασε, αλλά θέλουν να φύγουν
Brain drain 17.02.26

Έρευνα του ΠΑΣΟΚ για τους νέους στην Κεντρική Μακεδονία: Η οικονομική κρίση πέρασε, αλλά θέλουν να φύγουν

Το 47,4% απάντησε ότι ακόμα σκέφτεται να φύγει στο εξωτερικό, ενώ η πλειοψηφία των ερωτηθέντων δήλωσε δυσαρεστημένη από την υποστήριξη που παρέχει η κυβέρνηση στους νέους, σύμφωνα με έρευνα για λογαριασμό του ΠΑΣΟΚ

Σύνταξη
Νέα Αριστερά για μεταναστευτικό: Η κυβέρνηση υπερασπίζεται μια πολιτική που έχει ήδη καταδικαστεί
Τραγωδία στη Χίο 17.02.26

Νέα Αριστερά για μεταναστευτικό: Η κυβέρνηση υπερασπίζεται μια πολιτική που έχει ήδη καταδικαστεί

«Η κυβέρνηση Μητσοτάκη οφείλει να καταλάβει ότι η προστασία της ανθρώπινης ζωής δεν μπορεί να μετριέται με ποσοστά, αλλά αντίθετα αποτελεί αδιαπραγμάτευτη υποχρέωση μιας χώρας που σέβεται το κράτος δικαίου», σημειώνει η Νέα Αριστερά

Σύνταξη
Τσουκαλάς: Το έργο της κυβέρνησης είναι συνώνυμο με την οικονομική υστέρηση
ΠΑΣΟΚ 17.02.26

Τσουκαλάς: Το έργο της κυβέρνησης είναι συνώνυμο με την οικονομική υστέρηση

«Η κυβέρνηση έχει κάνει βραχνά για την κοινωνία το ιδιωτικό χρέος. Με την ανοχή της έγινε ξέφραγο αμπέλι η χώρα για τα funds και τους servicers. Με το ΠΑΣΟΚ το πάρτι τελειώνει», σημείωσε ο κ. Τσουκαλάς

Σύνταξη
Στη Βουλή το ν/σ για την επιστολική ψήφο και τη δημιουργία εκλογικής περιφέρειας Απόδημου Ελληνισμού
Επικαιρότητα 17.02.26

Στη Βουλή το ν/σ για την επιστολική ψήφο και τη δημιουργία εκλογικής περιφέρειας Απόδημου Ελληνισμού

Το νομοσχέδιο προβλέπει την επέκταση της άσκησης του εκλογικού δικαιώματος των Ελλήνων εκλογέων του εξωτερικού με επιστολική ψήφο στις βουλευτικές εκλογές, ενώ ορίζει διακριτή εκλογική περιφέρεια Απόδημου Ελληνισμού με 3 έδρες

Σύνταξη
Καισαριανή: Η ΚΟ Αττικής του ΚΚΕ ζητά να έχει «την τιμή της αποκατάστασης» του Μνημείου των εκτελεσθέντων
Πολιτική 17.02.26

Καισαριανή: Η ΚΟ Αττικής του ΚΚΕ ζητά να έχει «την τιμή της αποκατάστασης» του Μνημείου των εκτελεσθέντων

Η Κομματική Οργάνωση Αττικής του ΚΚΕ ζητά να αποκαταστήσει την πλάκα που βανδάλισαν «θρασύδειλα νεοναζιστικά υποκείμενα» στο Σκοπευτήριο Καισαριανής

Σύνταξη
Καισαριανή: Πιθανή ταυτοποίηση δύο από τους εκτελεσθέντες που απεικονίζονται στις φωτογραφίες από το ΚΚΕ
Ποιοι είναι 16.02.26

Πιθανή ταυτοποίηση δύο εκτελεσθέντων που απεικονίζονται στις φωτογραφίες της Καισαριανής από το ΚΚΕ

Το ΚΚΕ προσπαθεί να συμβάλει στη διαδικασία ταυτοποίησης των κομμουνιστών που απεικονίζονται στις φωτογραφίες που αποτυπώνουν τις στιγμές πριν από την εκτέλεσή τους στην Καισαριανή

Σύνταξη
Καισαριανή – Τσουκαλάς: Θετικό βήμα από το υπ. Πολιτισμού να διακριβωθεί η γνησιότητα των φωτογραφιών
Επικαιρότητα 16.02.26

Καισαριανή – Τσουκαλάς: Θετικό βήμα από το υπ. Πολιτισμού να διακριβωθεί η γνησιότητα των φωτογραφιών

«Το συγκεκριμένο αρχειακό υλικό αποτελεί ιστορικό τεκμήριο μιας από τις πιο εμβληματικές και κορυφαίες στιγμές της ελληνικής ιστορίας», αναφέρει ο Κώστας Τσουκαλάς

Σύνταξη
Χαρίτσης: Οι φωτογραφίες της Καισαριανής είναι περιουσία του ελληνικού λαού
Πολιτική 16.02.26

Χαρίτσης: Οι φωτογραφίες της Καισαριανής είναι περιουσία του ελληνικού λαού

«Το κρίσιμο κατά τη γνώμη μου αυτή τη στιγμή είναι αυτές οι φωτογραφίες να περιέλθουν στην κυριότητα του ελληνικού κράτους, γιατί αποτελούν περιουσία του ελληνικού λαού», υπογράμμισε ο κ. Χαρίτσης

Σύνταξη
Καισαριανή: Εάν δεν υπάρχει κώλυμα η Βουλή θα προσπαθήσει να πάρει τις φωτογραφίες, λέει ο Κακλαμάνης
Αρμοδιότητα του ΥΠΠΟ 16.02.26

Η Βουλή θα προσπαθήσει να πάρει τις φωτογραφίες των εκτελεσθέντων της Καισαριανής, λέει ο Κακλαμάνης

Ο πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης, δήλωσε για τις φωτογραφίες των εκτελεσθέντων κομμουνιστών στην Καισαριανή ότι η διαπίστωση της γνησιότητας τους είναι αρμοδιότητα του ΥΠΠΟ

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ για πληθωρισμό: Το μόνο που κάνει η κυβέρνηση είναι να διασπείρει ψεύδη και να ανακοινώνει ημίμετρα
Επικαιρότητα 13.02.26

ΣΥΡΙΖΑ για πληθωρισμό: Το μόνο που κάνει η κυβέρνηση είναι να διασπείρει ψεύδη και να ανακοινώνει ημίμετρα

«Η κυβέρνηση, απλούστατα, δεν ενδιαφέρεται να αντιμετωπίσει την ακρίβεια αλλά να την τροφοδοτήσει, προκειμένου να εξυπηρετηθούν τα συμφέροντα των καρτέλ», λέει ο ΣΥΡΙΖΑ

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ: Άπιαστο όνειρο η στέγη επί των ημερών της κυβέρνησης Μητσοτάκη
Επικαιρότητα 13.02.26

ΣΥΡΙΖΑ: Άπιαστο όνειρο η στέγη επί των ημερών της κυβέρνησης Μητσοτάκη

«Η κυβέρνηση Μητσοτάκη αντιμετωπίζει την στέγη ως εμπόρευμα και όχι ως αγαθό και με τις πολιτικές της επιδοτεί την ακρίβεια - την κερδοσκοπία - την υπέρμετρη αύξηση των τιμών», λέει ο ΣΥΡΙΖΑ

Σύνταξη
Ο Βανς διαβεβαιώνει πως δεν έχει «καμιά σύγκρουση» με τον Ρούμπιο
ΗΠΑ 18.02.26

Ο Βανς απαντά για τη... σύγκρουσή του με τον Ρούμπιο

«Είναι τόσο ενδιαφέρον το ότι τα μέσα ενημέρωσης προσπαθούν να δημιουργήσουν σύγκρουση εκεί που δεν υπάρχει καμιά», απάντησε ο Τζέι Ντι Βανς όταν ρωτήθηκε για τη σχέση του με τον Μάρκο Ρούμπιο.

Σύνταξη
Εχει μέλλον ο φιλελευθερισμός;
Opinion 18.02.26

Εχει μέλλον ο φιλελευθερισμός;

Πολλοί από εμάς έχουν πολεμήσει πολύ στο παρελθόν για την υπεράσπιση της φιλελεύθερης ιδεολογίας. Που όμως τώρα τελευταία αντιμετωπίζει σοβαρά σκοτεινές προοπτικές. Ετσι πολλοί συνειδητοποιούν σήμερα πως ο φιλελευθερισμός υφίσταται πολιτικές πιέσεις και είναι ουσιαστικά υπό διωγμό. Από τη Δεξιά έως την Αριστερά ελάχιστοι πλέον νοιάζονται για τις τύχες του. Στα δεξιά, πολλοί τον θεωρούν […]

Ανδρέας Ανδριανόπουλος
Ανδρέας Ανδριανόπουλος
Καιρός: Πώς θα εξελιχθεί ο καιρός τις επόμενες ώρες και μέρες
Ελλάδα 18.02.26

Πώς θα εξελιχθεί ο καιρός τις επόμενες ώρες και μέρες

Σημαντική βελτίωση στις περισσότερες περιοχές την Τετάρτη και την Πέμπτη. Αστάθεια Παρασκευή και Σάββατο, ψυχρότερη μέρα η Κυριακή, σχετικά ήπιος καιρός τα Κούλουμα με λίγες τοπικές βροχές, σύμφωνα με την πρόγνωση του Γιάννη Καλλιάνου.

Σύνταξη
Σε αυξημένη επιφυλακή τα ελληνικά πλοία που πλέουν στα Στενά του Ορμούζ – Το σήμα από το υπουργείο Ναυτιλίας
Επαγρύπνηση 18.02.26

Σε αυξημένη επιφυλακή τα ελληνικά πλοία που πλέουν στα Στενά του Ορμούζ – Το σήμα από το υπουργείο Ναυτιλίας

Σε αυξημένη επιφυλακή καλούνται τα ελληνικά πλοία καθώς στην ευρύτερη περιοχή υπάρχει κλιμάκωση της στρατιωτικής δραστηριότητας. Προέχει η ασφάλεια των πλοίων και των ναυτικών.

Σύνταξη
Μπενφίκα – Ρεάλ Μαδρίτης 0-1: Άλμα πρόκρισης της «βασίλισσας» με γκολάρα Βινίσιους (vids)
Champions League 18.02.26

Μπενφίκα – Ρεάλ Μαδρίτης 0-1: Άλμα πρόκρισης της «βασίλισσας» με γκολάρα Βινίσιους (vids)

Ο Βινίσιους «καθάρισε» για την ισπανική ομάδα στο επεισοδιακό παιχνίδι της Λισαβώνας, με τον Βραζιλιάνο να πετυχαίνει εντυπωσιακό γκολ. Ο σκόρερ κατηγόρησε τον Πρεστιάνι της Μπενφίκα για ρατσιστική επίθεση

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Δεκάλεπτη διακοπή στο Μπενφίκα – Ρεάλ: Ο Βινίσιους σκόραρε και μετά κατήγγειλε ρατσιστική επίθεση (vid)
Ποδόσφαιρο 17.02.26

Δεκάλεπτη διακοπή στο Μπενφίκα – Ρεάλ: Ο Βινίσιους σκόραρε και μετά κατήγγειλε ρατσιστική επίθεση (vid)

Δεκάλεπτη διακοπή μετά την γκολάρα του Βινίσιους στο παιχνίδι της Μπενφίκα με τη Ρεάλ, όπου ενεργοποιήθηκε το πρωτόκολλο κατά του ρατσισμού και επικράτησε χαμός.

Σύνταξη
Βασίλισσα Ελισάβετ, ετών 10: Στο σφυρί τα παιδικά χρόνια της Λίλιμπετ – Το σκάνδαλο, η γκουβερνάντα, η τιμωρία
Damnatio memoriae 17.02.26

Βασίλισσα Ελισάβετ, ετών 10: Στο σφυρί τα παιδικά χρόνια της Λίλιμπετ – Το σκάνδαλο, η γκουβερνάντα, η τιμωρία

Μια μοναδική, χειρόγραφη επιστολή της 10χρονης τότε Πριγκίπισσας Ελισάβετ, γεμάτη με τρυφερά σκίτσα και προσωπικές παρατηρήσεις, έρχεται στο φως της δημοσιότητας και ετοιμάζεται να δημοπρατηθεί στα τέλη Φεβρουαρίου

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Κοινές περιπολίες Ελλήνων και Σέρβων αστυνομικών σε Χαλκιδική και Ζάκυνθο – Έλληνες αστυνομικοί και στη Σερβία
Ελλάδα 17.02.26

Κοινές περιπολίες Ελλήνων και Σέρβων αστυνομικών σε Χαλκιδική και Ζάκυνθο – Έλληνες αστυνομικοί και στη Σερβία

Με απόφαση του Μιχάλη Χρυσοχοΐδη και του Σέρβου υπουργού Εσωτερικών Υποθέσεων Ίβιτσα Ντάσιτς, Σέρβοι αστυνομικοί θα βρίσκονται στην Ελλάδα τους θερινούς μήνες και θα περιπολούν μαζί με Έλληνες συναδέλφους τους και αντίστοιχα Έλληνες αστυνομικοί θα βρίσκονται στη Σερβία

Σύνταξη
«Σε παρακαλώ, Τζέφρι»: Η Σάρα Φέργκιουσον παρακαλούσε τον Έπσταϊν να την «κάνει οικιακή βοηθό» του μετά την πρώτη του καταδίκη
2010 17.02.26

«Σε παρακαλώ, Τζέφρι»: Η Σάρα Φέργκιουσον παρακαλούσε τον Έπσταϊν να την «κάνει οικιακή βοηθό» του μετά την πρώτη του καταδίκη

«Αυτό που δεν καταλαβαίνω είναι γιατί δεν με κάνεις την οικιακή σου βοηθό. Είμαι απόλυτα ικανή και έχω απεγνωσμένα ανάγκη τα χρήματα», φέρεται να έγραφε το 2010 η Σάρα Φέργκιουσον στον καταδιακασμένο παιδοβιαστή και μαστροπό

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Βρετανία: Η αστυνομία θα ερευνήσει τις πτήσεις με τις οποίες ο Έπσταϊν έστελνε γυναίκες στη χώρα
Κόσμος 17.02.26

Η αστυνομία θα ερευνήσει τις πτήσεις με τις οποίες ο Έπσταϊν έστελνε γυναίκες στη Βρετανία

Οι αρχές δέχονταν πιέσεις τις τελευταίες ημέρες να ερευνήσουν την εμπλοκή του πρώην πρίγκιπα Άντριου Μαουντμπάντεν-Γουίνδσορ σε αυτές τις πτήσεις με τις οποίες ο Επστάϊν έστελνε γυναίκες στο Ηνωμένο Βασίλειο

Σύνταξη
Κακοκαιρία: Εικόνες απόλυτης καταστροφής στο Μαζαράκι Ηλείας – Κάτοικοι κουβαλούν στις πλάτες τα παιδιά τους
Κατολισθήσεις 17.02.26

Εικόνες απόλυτης καταστροφής στο Μαζαράκι Ηλείας - Κάτοικοι κουβαλούν στις πλάτες τα παιδιά τους

Στο έλεος των κατολισθήσεων το χωριό της Ηλείας. Η κακοκαιρία έχει προκαλέσει σοβαρά προβλήματα. Γονείς μεταφέρουν παιδιά στις πλάτες τους μέσα από χωράφια. Εικόνες από drone φανερώνουν το μέγεθος της καταστροφής.

Σύνταξη
Ηλιακή έκλειψη: Γιατί θεωρείται οιωνός για τη μοίρα ηγετών εδώ και χιλιάδες χρόνια;
Αστρολογία & Ιστορία 17.02.26

Ηλιακή έκλειψη: Γιατί θεωρείται οιωνός για τη μοίρα ηγετών εδώ και χιλιάδες χρόνια;

Από την αρχαία Μεσοποταμία έως τη σύγχρονη πολιτική σκηνή, η ηλιακή έκλειψη ερμηνεύεται ως οιωνός για την τύχη βασιλιάδων και προέδρων, τροφοδοτώντας φόβο, φήμες και ανησυχίες

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Τζέιμς Βαν Ντερ Μπικ: Οργή για το ράντσο των 4,7 εκατ. και αμφισβήτηση του διαδικτυακού εράνου – «Προσβολή»
Debate 17.02.26

Τζέιμς Βαν Ντερ Μπικ: Οργή για το ράντσο των 4,7 εκατ. και αμφισβήτηση του διαδικτυακού εράνου – «Προσβολή»

Η είδηση ότι ο θάνατος του Τζέιμς Βαν Ντερ Μπικ άφησε την οικογένειά του σε δεινή οικονομική θέση πυροδότησε μια από τις πιο έντονες ψηφιακές διαμάχες των τελευταίων ετών

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
ΣΥΡΙΖΑ: Η κυβέρνηση Μητσοτάκη είναι πολύ μακριά από τις ανάγκες των νέων ανθρώπων
Επικαιρότητα 17.02.26

ΣΥΡΙΖΑ: Η κυβέρνηση Μητσοτάκη είναι πολύ μακριά από τις ανάγκες των νέων ανθρώπων

«Μάλλον δεν το ξέρετε κ. Μητσοτάκη, αλλά τα μέτρα αύξησης των μισθών και των αποδοχών που διαφημίζετε τα έχει ήδη υπερσκελίσει η ακρίβεια για να συντηρούν τα υπερκέρδη τους τα καρτέλ», λέει ο ΣΥΡΙΖΑ

Σύνταξη
Στεγαστική κρίση: Η «τέλεια καταιγίδα» στην αγορά ακινήτων – Η «κληρονομιά» της κρίσης και το γηρασμένο κτιριακό απόθεμα
Τάσεις για το 2026 17.02.26

Η «τέλεια καταιγίδα» στην αγορά ακινήτων - Η «κληρονομιά» της κρίσης και το γηρασμένο κτιριακό απόθεμα

«Γρίφος» για δυνατούς λύτες η στεγαστική κρίση στην Ελλάδα. Ο «Γόρδιος δεσμός» του στεγαστικού και τα βασικά ερωτήματα που γίνεται προσπάθεια να απαντηθούν.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Κυρ. Μητσοτάκης: Ένα «success story» με αμφιλεγόμενα ποσοστά – Όταν ο πρωθυπουργός μιλά για τη νεανική ανεργία
Παρασκήνιο 17.02.26

Ένα «success story» με αμφιλεγόμενα ποσοστά - Όταν ο πρωθυπουργός μιλά για τη νεανική ανεργία

Είσαι νέος/α και γκρινιάζεις; Μην το κάνεις. Απλά κάνε κλικ σε ένα από τα προφίλ που διατηρεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και γρήγορα θα αλλάξεις γνώμη. Όχι, το κείμενο αυτό δεν περιλαμβάνει «τοποθέτηση προϊόντος».

Σύνταξη
Οι Παπασταύρου, Στεφάτος και οι 2.500 μονογραφές…, τι «μαρτύρησε» η Citi για τις τράπεζες, η δυναμική της Κύπρου, η αντίδραση από Metlen, η επάνοδος της BYLOT

Οι Παπασταύρου, Στεφάτος και οι 2.500 μονογραφές…, τι «μαρτύρησε» η Citi για τις τράπεζες, η δυναμική της Κύπρου, η αντίδραση από Metlen, η επάνοδος της BYLOT

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

