Πλήθος κόσμου στο τελευταίο αντίο στην Άννα Ψαρούδα Μπενάκη
Η εξόδιος ακολουθία της Άννα Ψαρούδα Μπενάκη τελείται στο Α' Νεκροταφείο Αθηνών. Το παρών δίνει πλήθος κόσμου, μεταξύ άλλων εκπρόσωποι του πολιτικού κόσμου.
Σε εξέλιξη βρίσκεται το μεσημέρι της Τετάρτης, 18 Φεβρουαρίου, η εξόδιος ακολουθία της πρώτης προέδρου της Βουλής, Άννας Ψαρούδα Μπενάκη.
Η εξόδιος ακολουθία τελείται στο παρεκκλήσιο των Αγίων Θεοδώρων στο Α’ Νεκροταφείο Αθηνών. Το παρών δίνει πλήθος κόσμου, μεταξύ άλλων εκπρόσωποι του πολιτικού κόσμου.
Υπενθυμίζεται ότι η Άννα Ψαρούδα Μπενάκη έφυγε από τη ζωή την περασμένη Κυριακή, 15 Φεβρουαρίου. Η κηδεία της τελείται δημοσία δαπάνη, κατόπιν σχετικής απόφασης των υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκου Πιερρακάκη και Εσωτερικών, Θοδωρή Λιβάνιου.
Ποια ήταν η Αννα Ψαρούδα Μπενάκη
Γεννήθηκε στα Εξάρχεια της Αθήνας στις 12 Δεκεμβρίου του 1934 και είναι κόρη του υποναυάρχου Ευάγγελου Ψαρούδα και της Αικατερίνης Αντωνίου. Από την πλευρά του πατέρα της κατάγεται από ιστορική οικογένεια θαλασσομάχων της Ύδρας.
Αποφοίτησε από το Αμερικανικό Κολέγιο Ελλάδος και στη συνέχεια σπούδασε νομική στο Πανεπιστήμιο Αθηνών (1952-1957). Συμπλήρωσε τις σπουδές της πάνω στο Ποινικό Δίκαιο στη Βόννη και στο Φράιμπουργκ της Γερμανίας και έγινε Διδάκτωρ του Ποινικού Δικαίου στο Πανεπιστήμιο της Βόννης (1957-1961).
Διετέλεσε βοηθός έδρας Ποινικού Δικαίου της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών (1961-1970). Το 1970 εξελέγη Υφηγήτρια και το 1971 εντεταλμένη υφηγήτρια της Πανεπιστημιακής έδρας. Το 1978 έγινε Καθηγήτρια Ποινικού Δικαίου του Πανεπιστημίου Αθηνών.
Από το 1962 υπήρξε Δικηγόρος. Από το 1975 εξέδωσε και διεύθυνε το νομικό περιοδικό «Ποινικά Χρονικά». Είχε επίσης χρηματίσει αντιπρόεδρος της Εταιρείας Ποινικού Δικαίου, ενώ ήταν αντιπρόεδρος της Εν Αθήναις Αρχαιολογικής Εταιρείας. Έχει τιμηθεί με ειδικό βραβείο του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών στη μνήμη του Στυλιανού Τεγόπουλου.
Το 2010 εξελέγη μέλος της Ακαδημίας Αθηνών στην έδρα του Ποινικού Δικαίου. Ήταν αντιπρόεδρος της Ακαδημίας Αθηνών για το έτος 2019.Από την 1 Ιανουαρίου 2020, ήταν Πρόεδρος της Ακαδημίας Αθηνών, η πρώτη γυναίκα που καταλαμβάνει αυτό το αξίωμα.
Ήταν παντρεμένη με τον Λίνο Μπενάκη, ιστορικό της φιλοσοφίας και τέως διευθυντή Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών. Παρέμειναν μαζί έως τον Οκτώβριο του 2022, οπότε εκείνος απεβίωσε. Μιλούσε την Αγγλική, Γερμανική και Γαλλική γλώσσα και ήταν μόνιμη κάτοικος κέντρου Αθηνών.
Η πολιτική της καριέρα ξεκίνησε το 1981, όταν και εξελέγη Βουλευτής Επικρατείας με το ψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας. Το 1985 εξελέγη βουλευτής Α΄ Αθηνών και έκτοτε εκλεγόταν συνεχώς έως το 2009 στην ίδια περιφέρεια.
Το 1989 χρημάτισε αναπληρωτής Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων και Υπουργός Πολιτισμού στην κυβέρνηση Τζαννετάκη, την περίοδο 1990-1991 αναπληρωτής Υπουργός Πολιτισμού στην κυβέρνηση Μητσοτάκη και την περίοδο 1992-1993 Υπουργός Δικαιοσύνης στην ίδια κυβέρνηση
Τον Οκτώβριο του 1996 ήταν η πρώτη γυναίκα που προτάθηκε ποτέ για το αξίωμα του προέδρου της Βουλής, ενώ την περίοδο 2000-2004 διετέλεσε Δ΄ αντιπρόεδρος.
Στις 19 Μαρτίου του 2004 εξελέγη πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων, ούσα η πρώτη Ελληνίδα με το συγκεκριμένο αξίωμα.
