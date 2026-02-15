newspaper
16.02.2026 | 15:48
Έμφραγμα σε Κηφισό και Αθηνών από Χαϊδάρι ως Ασπρόπυργο – Καθυστερήσεις λόγω έργων στην Αττική Οδό
Δημοσία δαπάνη η κηδεία της Άννας Ψαρούδα – Μπενάκη

Την απόφαση για την Άννα Ψαρούδα-Μπενάκη, την πρώτη Ελληνίδα που εξελέγη πρόεδρος της Βουλής, έλαβαν ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας-Οικονομικών, Κ. Πιερρακάκης, και ο υπουργός Εσωτερικών, Θ. Λιβάνιος.

Spotlight

Δημοσία δαπάνη θα τελεστεί η κηδεία της πρώην προέδρου της Βουλής και της Ακαδημίας Αθηνών, Άννας Ψαρούδα-Μπενάκη. Η Ελληνίδα πολιτικός, που ήταν η πρώτη γυναίκα που διετέλεσε πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων, αλλά και της Ακαδημίας Αθηνών, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 92 ετών.

Η ημερομηνίας της κηδείας της δεν έχει οριστεί ακόμη.

Την απόφαση για την κηδεία της έλαβαν οι υπουργοί Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης και Εσωτερικών, Θοδωρής Λιβάνιος.

Ποια ήταν

Η Άννα Μπενάκη-Ψαρούδα ήταν Ομότιμη Καθηγήτρια Ποινικού Δικαίου στη Νομική Σχολή Αθηνών.

Η πολιτική της καριέρα ξεκίνησε το 1981, όταν και εξελέγη Βουλευτής Επικρατείας με το ψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας.

Το 1985 εξελέγη βουλευτής Α΄ Αθηνών και έκτοτε εκλεγόταν συνεχώς έως το 2009 στην ίδια περιφέρεια.

Το 1989 χρημάτισε αναπληρώτρια υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων και υπουργός Πολιτισμού στην κυβέρνηση Τζαννετάκη.

Την περίοδο 1990-1991 ήταν αναπληρώτρια υπουργός Πολιτισμού στην κυβέρνηση Μητσοτάκη και την περίοδο 1992-1993 υπουργός Δικαιοσύνης στην ίδια κυβέρνηση.

Τον Οκτώβριο του 1996 ήταν η πρώτη γυναίκα που προτάθηκε ποτέ για το αξίωμα του προέδρου της Βουλής. Την περίοδο 2000-2004 διετέλεσε Δ΄ αντιπρόεδρος.

Στις 19 Μαρτίου του 2004 εξελέγη Πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων.

Συνεργασθηκε με Διεθνείς Οργανισμούς, εκπροσώπησε το Ελληνικό Κοινοβούλιο κατά τη σύνταξη του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και μετείχε στις εργασίες της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης.

Διηύθυνε από το 1976 το περιοδικό «ΠΟΙΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ», το αρχαιότερο και πλέον έργκυρο περιοδικό, που υπηρετεί τις Ποινικές Επιστήμες και τη δικαστηριακή πρακτική στην Ελλάδα, συμβάλλοντας η ίδια με άρθρα και σχόλια στην προσέγγιση της ποινικής θεωρίας και πράξης.

Υπήρξε δικηγόρος Αθηνών επί ποινικών υποθέσεων 1962-2008.

Είχε συγγράψει πολλά βιβλία, άρθρα κ.λπ. Ποινικού Δικαίου και Ποινικής Δικονομίας και πολιτικά κείμενα.

Την 29.4.2010 εξελέγη τακτικό μέλος της Ακαδημίας Αθηνών στην έδρα Ποινικού Δικαίου.

Καισαριανή: Πιθανή ταυτοποίηση δύο από τους εκτελεσθέντες που απεικονίζονται στις φωτογραφίες από το ΚΚΕ
Ποιοι είναι 16.02.26

Πιθανή ταυτοποίηση δύο εκτελεσθέντων που απεικονίζονται στις φωτογραφίες της Καισαριανής από το ΚΚΕ

Το ΚΚΕ προσπαθεί να συμβάλει στη διαδικασία ταυτοποίησης των κομμουνιστών που απεικονίζονται στις φωτογραφίες που αποτυπώνουν τις στιγμές πριν από την εκτέλεσή τους στην Καισαριανή

Σύνταξη
Καισαριανή – Τσουκαλάς: Θετικό βήμα από το υπ. Πολιτισμού να διακριβωθεί η γνησιότητα των φωτογραφιών
Επικαιρότητα 16.02.26

Καισαριανή – Τσουκαλάς: Θετικό βήμα από το υπ. Πολιτισμού να διακριβωθεί η γνησιότητα των φωτογραφιών

«Το συγκεκριμένο αρχειακό υλικό αποτελεί ιστορικό τεκμήριο μιας από τις πιο εμβληματικές και κορυφαίες στιγμές της ελληνικής ιστορίας», αναφέρει ο Κώστας Τσουκαλάς

Σύνταξη
Χαρίτσης: Οι φωτογραφίες της Καισαριανής είναι περιουσία του ελληνικού λαού
Πολιτική 16.02.26

Χαρίτσης: Οι φωτογραφίες της Καισαριανής είναι περιουσία του ελληνικού λαού

«Το κρίσιμο κατά τη γνώμη μου αυτή τη στιγμή είναι αυτές οι φωτογραφίες να περιέλθουν στην κυριότητα του ελληνικού κράτους, γιατί αποτελούν περιουσία του ελληνικού λαού», υπογράμμισε ο κ. Χαρίτσης

Σύνταξη
Π. Μαρινάκης – Καισαριανή: Δρομολογούνται οι διαδικασίες για την απόκτηση των ιστορικών φωτογραφιών
Πολιτική Γραμματεία 16.02.26

Καισαριανή: Δρομολογούνται οι διαδικασίες για την απόκτηση των ιστορικών φωτογραφιών - Τα επόμενα βήματα

Εκκινούν οι διαδικασίες για την απόκτηση των φωτογραφιών που αφορούν τις τελευταίες στιγμές των 200 κομμουνιστών, πριν την εκτέλεση τους από τους ναζί στην Καισαριανή - «Οι εικόνες θα πρέπει να αποκτηθούν από το ελληνικό κράτος, εφόσον είναι γνήσιες», είπε ο Παύλος Μαρινάκης.

Σύνταξη
Καισαριανή: Εάν δεν υπάρχει κώλυμα η Βουλή θα προσπαθήσει να πάρει τις φωτογραφίες, λέει ο Κακλαμάνης
Αρμοδιότητα του ΥΠΠΟ 16.02.26

Η Βουλή θα προσπαθήσει να πάρει τις φωτογραφίες των εκτελεσθέντων της Καισαριανής, λέει ο Κακλαμάνης

Ο πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης, δήλωσε για τις φωτογραφίες των εκτελεσθέντων κομμουνιστών στην Καισαριανή ότι η διαπίστωση της γνησιότητας τους είναι αρμοδιότητα του ΥΠΠΟ

Σύνταξη
Ο Γεραπετρίτης ενημερώνει την Βουλή για το Ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας Ελλάδας – Τουρκίας
Διπλωματία 16.02.26

Ο Γεραπετρίτης ενημερώνει την Βουλή για το Ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας Ελλάδας – Τουρκίας

Ο κ. Γεραπετρίτης πρόκειται να ενημερώσει την αρμόδια επιτροπή της Βουλής για το περιεχόμενο των συζητήσεων που διεξήχθησαν στην Άγκυρα μεταξύ Μητσοτάκη και Ερντογάν

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ: «Ραντεβού» στο συνέδριο έδωσαν τα στελέχη του κόμματος – Μήνυμα εξωστρέφειας από τον Ανδρουλάκη
Πολιτική Γραμματεία 16.02.26

ΠΑΣΟΚ: «Ραντεβού» στο συνέδριο έδωσαν τα στελέχη του κόμματος – Μήνυμα εξωστρέφειας από τον Ανδρουλάκη

Με φόντο το συνέδριο του Μαρτίου, τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ επιχείρησαν να χαμηλώσουν τους εσωκομματικούς τόνους και να εκπέμψουν μήνυμα ενότητας, την ώρα που ο Νίκος Ανδρουλάκης έθετε ως προμετωπίδα την πολιτική αυτονομία και την κυβερνητική πρόταση του κόμματος απέναντι στη ΝΔ

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Κουτσούμπας: Επιστολή σε Κακλαμάνη για τις φωτογραφίες – ντοκουμέντα με τους 200 της Καισαριανής
Πολιτική Γραμματεία 16.02.26

Επιστολή Κουτσούμπα σε Κακλαμάνη για τις φωτογραφίες - ντοκουμέντα με τους 200 της Καισαριανής

Ο κ. Κουτσούμπας, ζητά να γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες ώστε να σταματήσει η δημοπράτηση των φωτογραφιών και να περιέλθουν στην κατοχή της Βουλής

Σύνταξη
Σε εργοστάσια δημοπρατούνται ζωές εργατριών, στο ebay ηρωικές στιγμές αγωνιστών και το Μαξίμου πλειοδοτεί στη λάσπη στου Τσίπρα την πλάτη
in Confidential 16.02.26

Σε εργοστάσια δημοπρατούνται ζωές εργατριών, στο ebay ηρωικές στιγμές αγωνιστών και το Μαξίμου πλειοδοτεί στη λάσπη στου Τσίπρα την πλάτη

Τα όσα αποκαλύπτονται για το εργατικό δυστύχημα στη Βιολάντα προκαλούν έκρηξη οργής, όταν το κέρδος συναντά την αναλγησία. Οκτώ φωτογραφίες προκαλούν έκρηξη μνήμης, όταν η η ιστορία συναντά τη συνείδηση. Ο Τσίπρας, ο μόνος πρωθυπουργός που μόλις ανέλαβε πήγε στη Καισαριανή και το Μαξίμου δεν σταματά να συκοφαντεί έστειλε και επιστολή στον Κακλαμάνη.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Αλέξη, «ανακοίνωσε το από τη Λάρισα τώρα, τρέλανέ μας!»
Πολιτική Γραμματεία 16.02.26

Αλέξη, «ανακοίνωσε το από τη Λάρισα τώρα, τρέλανέ μας!»

Με κάθε επίσκεψη σε πόλη της Ελλάδας για την παρουσίαση της Ιθάκης να μετατρέπεται σε πολιτικό γεγονός ο Αλέξης Τσίπρας στη Λάρισα δέχθηκε από νέους, τους οποίους συνάντησε, ένα δύσκολο... challenge: «Ανακοίνωσέ το από τη Λάρισα τώρα, τρέλανε μας».

Σύνταξη
Χάρης Δούκας: Το συνέδριο του Μαρτίου είναι η τελευταία ευκαιρία για επανεκκίνηση και λύτρωση του ΠΑΣΟΚ
Στην ΚΟΕΣ 16.02.26

Χάρης Δούκας: Το συνέδριο του Μαρτίου είναι η τελευταία ευκαιρία για επανεκκίνηση και λύτρωση του ΠΑΣΟΚ

Ο Χάρης Δούκας τονίζει ξανά ότι το ΠΑΣΟΚ πρέπει να πει «όχι σε κυβερνητική συνεργασία με τη ΝΔ» - Ο πολιτικός λόγος του κόμματος πρέπει να έχει σαφείς αιχμές, υπογραμμίζει

Σύνταξη
Ετοιμάζει η Ελλάδα αποστολή δυνάμεων στη Γάζα στο πλαίσιο της Διεθνούς Δύναμης Σταθεροποίησης (ISF);
Πολιτική 15.02.26

Ετοιμάζει η Ελλάδα αποστολή δυνάμεων στη Γάζα στο πλαίσιο της Διεθνούς Δύναμης Σταθεροποίησης (ISF);

Σειρά αντιδράσεων προκαλούν δημοσιεύματα που θέλουν την Ελλάδα να στέλνει δυνάμεις σταθεροποίησης στη Γάζα, ενώ αρμόδιες πηγές επιμένουν πως τέτοια απόφαση δεν υπάρχει ακόμα. Τι θα απαντήσει η κυβέρνηση.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
ΚΕΦΙΜ: Συνταγματική αναθεώρηση με τη συναίνεση σε ιστορικά χαμηλά – Κατρακυλά ο βαθμός σύγκλισης
Εικόνα από τα προσεχώς 15.02.26

Συνταγματική αναθεώρηση με τη συναίνεση σε ιστορικά χαμηλά - Κατρακυλά ο βαθμός σύγκλισης

Στη σημερινή πολιτική συγκυρία, η πρωτοβουλία της κυβέρνησης για τη συνταγματική αναθεώρηση δέχεται σφοδρά πυρά από το σύνολο της αντιπολίτευσης. Η κριτική επεκτείνεται στις πραγματικές προθέσεις του Μαξίμου, με τους επικριτές να κάνουν λόγο για μια διαδικασία «κομμένη και ραμμένη» στα μέτρα της ΝΔ σε μια εποχή που η νομοθετική συναίνεση βρίσκεται στο χαμηλότερο επίπεδο από το 2004.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Κώστας Τσουκαλάς: Η ιστορία δεν μπαίνει σε πλειστηριασμό – Το ΥΠΠΟ να προχωρήσει στην αγορά τους
Πολιτική Γραμματεία 15.02.26

Κώστας Τσουκαλάς: Η ιστορία δεν μπαίνει σε πλειστηριασμό – Το ΥΠΠΟ να προχωρήσει στην αγορά τους

Ο Κώστας Τσουκαλάς αναφερόμενος στις φωτογραφίες που έχουν κυκλοφορήσει από την εκτέλεση των 200 της Καισαριανής την Πρωτομαγιά του 1944 καλεί το υπουργείο Πολιτισμού να κινηθεί άμεσα.

Σύνταξη
Αλέξης Τσίπρας: Να αγοράσει το ίδρυμα της Βουλής τις φωτογραφίες από την εκτέλεση της Καισαριανής
Επιστολή στον ΠτΒ 15.02.26

Παρέμβαση Τσίπρα για τα ντοκουμέντα από την Καισαριανή: «Να αγοράσει το ίδρυμα της Βουλής τις φωτογραφίες»

Ο Αλέξης Τσίπρας ζητά οι φωτογραφίες, που είδαν το φως της δημοσιότητας και αφορούν τις τελευταίες στιγμές κάποιων εκ των 200 κομμουνιστών πριν την εκτέλεσή τους από τους ναζί, να αγοραστούν από το ίδρυμα της Βουλής.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Δίκη υποκλοπών: Αμφισβήτησαν το πόρισμα της ΑΠΔΠΧ και μαρτυρίες οι συνήγοροι του Φέλιξ Μπίτζιου
Παράνομες παρακολουθήσεις 16.02.26

Δίκη υποκλοπών: Αμφισβήτησαν το πόρισμα της ΑΠΔΠΧ και μαρτυρίες οι συνήγοροι του Φέλιξ Μπίτζιου

Οι Ηλίας Κυριακίδης και Νίκη Ορφανίδου εστίασαν στο γεγονός ότι ο Φέλίξ Μπίτζιος στην Intellexa και στις υπόλοιπες συνδεόμενες εταιρείες, όπως περιγράφηκαν κατά την αποδεικτική διαδικασία, έφερε την ιδιότητα του αναπληρωτή διαχειριστή

Πάνος Τσίκαλας
Πάνος Τσίκαλας
Η γάτα, το ποντίκι και η ΚΕΔ
On Field 16.02.26

Η γάτα, το ποντίκι και η ΚΕΔ

Προκαλεί ερωτηματικά ότι ο πρόεδρος της ΚΕΔ Στεφάν Λανουά έχει ανάγκη να κάνει διαρροές για να εκφράσει απόψεις για αποφάσεις διαιτητών. Τι φοβούνται και δεν τις διαψεύδουν, αν δεν ισχύουν;

Βάιος Μπαλάφας
Ο σεναριογράφος του «Pulp Fiction» αποφάσισε να εκμεταλλευτεί την τεχνητή νοημοσύνη, όσο το Χόλιγουντ αγωνιά
Φόβος 16.02.26

Ο σεναριογράφος του «Pulp Fiction» αποφάσισε να εκμεταλλευτεί την τεχνητή νοημοσύνη, όσο το Χόλιγουντ αγωνιά

Ο Ρότζερ Άβαρι σεναριογράφος του «Pulp Fiction» δήλωσε ότι δεν έβρισκε τον τρόπο να δημιουργήσει ταινίες με τα παραδοσιακά μέσα, μέχρι που άνοιξε τη δική του εταιρεία παραγωγής βασισμένης σε ΑΙ εργαλεία.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Δίκη Βαλυράκη: Η κατάθεση ηλικιωμένου στον ανακριτή ανατρέπει τον ισχυρισμό των κατηγορουμένων
Ελλάδα 16.02.26

«Τα παιδιά είχαν πάει για ψάρεμα» - Η κατάθεση ηλικιωμένου στη δίκη Βαλυράκη ανατρέπει τον ισχυρισμό των κατηγορουμένων

Οι δικηγόροι της οικογένειας Βαλυράκη, τόνισαν πως η κατάθεση του μάρτυρα στον Ανακριτή ήταν ακριβής και για τον λόγο αυτό η άλλη πλευρά, σε συνεννόηση με μέλη της οικογένειας του ηλικιωμένου επιχειρεί να την αμφισβητήσει αναφερόμενη σε άνοια.

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
ΑΠΘ: Κατατέθηκε το πόρισμα της ΕΔΕ για τα επεισόδια – «Οποιαδήποτε εκδήλωση θα πραγματοποιείται κατόπιν άδειας»
Ελλάδα 16.02.26

ΑΠΘ: Κατατέθηκε το πόρισμα της ΕΔΕ για τα επεισόδια – «Οποιαδήποτε εκδήλωση θα πραγματοποιείται κατόπιν άδειας»

Οποιαδήποτε δραστηριότητα ή εκδήλωση - πέραν των ακαδημαϊκών και ερευνητικών - θα πραγματοποιείται κατόπιν αδείας, τα Σαββατοκύριακα, οι Σχολές θα παραμένουν κλειστές.

Σύνταξη
Ιράν: Η Τεχεράνη πιστεύει ότι η θέση των ΗΠΑ στο ζήτημα των πυρηνικών έχει γίνει πιο «ρεαλιστική»
Δηλώσεις Μπαγαΐ 16.02.26

Η Τεχεράνη πιστεύει ότι η θέση των ΗΠΑ στο ζήτημα των πυρηνικών έχει γίνει πιο «ρεαλιστική»

Οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν διεξάγουν γυμνάσια στα Στενά του Ορμούζ - Ο υπουργός Εξωτερικών, Αμπάς Αραγτσί βρίσκεται στη Γενεύη για τις συνομιλίες με τις ΗΠΑ

Σύνταξη
Στη Βουλή η ΚΕΔΕ: Στρατηγικές παρεμβάσεις για την ενίσχυση της Πολιτικής Προστασίας
Σχέδιο νόμου 16.02.26

Στη Βουλή η ΚΕΔΕ: Στρατηγικές παρεμβάσεις για την ενίσχυση της Πολιτικής Προστασίας

Διαβούλευση στη Βουλή με ουσιαστική συμβολή από την Πρωτοβάθμια Αυτοδιοίκηση για την πολιτική προστασία, την πρόληψη των φυσικών καταστροφών και την καλύτερη αντιμετώπιση τους.

Σύνταξη
Σκόπελος: Αυτό το ελληνικό νησί είναι μεταξύ των κορυφαίων προορισμών του κόσμου για «slow travel»
Planet Travel 16.02.26

Αυτό το ελληνικό νησί είναι μεταξύ των κορυφαίων προορισμών του κόσμου για «slow travel»

Στον κατάλογο του Just One For The Road για το 2026 περιλαμβάνονται συνολικά 13 προορισμοί από όλο τον κόσμο, που ξεχωρίζουν για τη φυσική ομορφιά, τον πολιτισμό και την αυθεντικότητα τους.

Σύνταξη
Τραμπ: Η Κομισιόν θα συμμετάσχει στη συνεδρίαση του «Συμβουλίου Ειρήνης» ως παρατηρητής
Η ανακοίνωση 16.02.26

Η Κομισιόν θα συμμετάσχει στη συνεδρίαση του «Συμβουλίου Ειρήνης» του Τραμπ ως παρατηρητής

Η ανακοίνωση της Κομισιόν για το «Συμβούλιο Ειρήνης» του Ντόναλντ Τραμπ - Η Ντουμπράβκα Σουίτσα, Επίτροπος για τη Μεσόγειο, θα πάει στην Ουάσινγκτον για τη συνεδρίαση

Σύνταξη
Καισαριανή: Πιθανή ταυτοποίηση δύο από τους εκτελεσθέντες που απεικονίζονται στις φωτογραφίες από το ΚΚΕ
Ποιοι είναι 16.02.26

Πιθανή ταυτοποίηση δύο εκτελεσθέντων που απεικονίζονται στις φωτογραφίες της Καισαριανής από το ΚΚΕ

Το ΚΚΕ προσπαθεί να συμβάλει στη διαδικασία ταυτοποίησης των κομμουνιστών που απεικονίζονται στις φωτογραφίες που αποτυπώνουν τις στιγμές πριν από την εκτέλεσή τους στην Καισαριανή

Σύνταξη
Από το παιδικό δωμάτιο στα 30 εκατομμύρια streams: Γιατί όλοι πλαντάζουν στο κλάμα με τα τραγούδια μιας τρίχρονης;
Χρονοκάψουλα 16.02.26

Από το παιδικό δωμάτιο στα 30 εκατομμύρια streams: Γιατί όλοι πλαντάζουν στο κλάμα με τα τραγούδια μιας τρίχρονης;

Όταν ο Στίβεν Σπένσερ αποφάσισε να μελοποιήσει τις αυθόρμητες ιστορίες της τρίχρονης κόρης του, δεν φανταζόταν ότι θα δημιουργούσε έναν παγκόσμιο συναισθηματικό σεισμό, συγκεντρώνοντας εκατομμύρια ακροάσεις και αγγίζοντας τις πιο ευαίσθητες χορδές γονέων σε κάθε γωνιά του πλανήτη

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Ιταλία: Κατέρρευσε μέσα στη θάλασσα περίφημη «Αψίδα των Ερωτευμένων» την ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου
«Είναι σαν κηδεία» 16.02.26

Κατέρρευσε μέσα στη θάλασσα η περίφημη «Αψίδα των Ερωτευμένων» της Ιταλίας την ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου

Η βραχώδης δομή που χρησίμευε ως φόντο για αμέτρητες προτάσεις γάμου εξαφανίστηκε στην Αδριατική μετά από καταιγίδα που ξέσπασε στην Ιταλία

Σύνταξη
Καισαριανή: Επικοινωνία Κακλαμάνη με Μενδώνη για τα φωτογραφικά ντοκουμέντα – Τι αποφασίστηκε
Αίτημα δήμου Καισαριανής 16.02.26

Επικοινωνία Κακλαμάνη με Μενδώνη για τις φωτογραφίες με τους εκτελεσθέντες στην Καισαριανή - Τι αποφασίστηκε

Η δημοπρασία των φωτογραφιών των εκτελεσθέντων κομμουνιστών στην Καισαριανή διακόπηκε στο eBay με τον κάτοχό τους να δηλώνει ότι είναι διατεθειμένος να συζητήσει με τις ελληνικές αρχές για την απόκτησή τους

Σύνταξη
