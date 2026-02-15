Δημοσία δαπάνη η κηδεία της Άννας Ψαρούδα – Μπενάκη

Δημοσία δαπάνη θα τελεστεί η κηδεία της πρώην προέδρου της Βουλής και της Ακαδημίας Αθηνών, Άννας Ψαρούδα-Μπενάκη. Η Ελληνίδα πολιτικός, που ήταν η πρώτη γυναίκα που διετέλεσε πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων, αλλά και της Ακαδημίας Αθηνών, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 92 ετών.

Η ημερομηνίας της κηδείας της δεν έχει οριστεί ακόμη.

Την απόφαση για την κηδεία της έλαβαν οι υπουργοί Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης και Εσωτερικών, Θοδωρής Λιβάνιος.

Ποια ήταν

Η Άννα Μπενάκη-Ψαρούδα ήταν Ομότιμη Καθηγήτρια Ποινικού Δικαίου στη Νομική Σχολή Αθηνών.

Η πολιτική της καριέρα ξεκίνησε το 1981, όταν και εξελέγη Βουλευτής Επικρατείας με το ψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας.

Το 1985 εξελέγη βουλευτής Α΄ Αθηνών και έκτοτε εκλεγόταν συνεχώς έως το 2009 στην ίδια περιφέρεια.

Το 1989 χρημάτισε αναπληρώτρια υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων και υπουργός Πολιτισμού στην κυβέρνηση Τζαννετάκη.

Την περίοδο 1990-1991 ήταν αναπληρώτρια υπουργός Πολιτισμού στην κυβέρνηση Μητσοτάκη και την περίοδο 1992-1993 υπουργός Δικαιοσύνης στην ίδια κυβέρνηση.

Τον Οκτώβριο του 1996 ήταν η πρώτη γυναίκα που προτάθηκε ποτέ για το αξίωμα του προέδρου της Βουλής. Την περίοδο 2000-2004 διετέλεσε Δ΄ αντιπρόεδρος.

Στις 19 Μαρτίου του 2004 εξελέγη Πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων.

Συνεργασθηκε με Διεθνείς Οργανισμούς, εκπροσώπησε το Ελληνικό Κοινοβούλιο κατά τη σύνταξη του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και μετείχε στις εργασίες της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης.

Διηύθυνε από το 1976 το περιοδικό «ΠΟΙΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ», το αρχαιότερο και πλέον έργκυρο περιοδικό, που υπηρετεί τις Ποινικές Επιστήμες και τη δικαστηριακή πρακτική στην Ελλάδα, συμβάλλοντας η ίδια με άρθρα και σχόλια στην προσέγγιση της ποινικής θεωρίας και πράξης.

Υπήρξε δικηγόρος Αθηνών επί ποινικών υποθέσεων 1962-2008.

Είχε συγγράψει πολλά βιβλία, άρθρα κ.λπ. Ποινικού Δικαίου και Ποινικής Δικονομίας και πολιτικά κείμενα.

Την 29.4.2010 εξελέγη τακτικό μέλος της Ακαδημίας Αθηνών στην έδρα Ποινικού Δικαίου.