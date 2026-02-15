Δημοσία δαπάνη η κηδεία της Άννας Ψαρούδα – Μπενάκη
Την απόφαση για την Άννα Ψαρούδα-Μπενάκη, την πρώτη Ελληνίδα που εξελέγη πρόεδρος της Βουλής, έλαβαν ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας-Οικονομικών, Κ. Πιερρακάκης, και ο υπουργός Εσωτερικών, Θ. Λιβάνιος.
- Ληστεία σούπερ μάρκετ: Η στιγμή που ο δράστης εισέρχεται στην επιχείρηση κρατώντας όπλο
- Στρατιωτικά γυμνάσια στα Στενά του Ορμούζ πραγματοποίησε το Ιράν
- Φορολογικά έσοδα 6,1 δισ. ευρώ τον Ιανουάριο – Πάνω από τον στόχο το πρωτογενές πλεόνασμα
- Η Τεχεράνη πιστεύει ότι η θέση των ΗΠΑ στο ζήτημα των πυρηνικών έχει γίνει πιο «ρεαλιστική»
Δημοσία δαπάνη θα τελεστεί η κηδεία της πρώην προέδρου της Βουλής και της Ακαδημίας Αθηνών, Άννας Ψαρούδα-Μπενάκη. Η Ελληνίδα πολιτικός, που ήταν η πρώτη γυναίκα που διετέλεσε πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων, αλλά και της Ακαδημίας Αθηνών, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 92 ετών.
Η ημερομηνίας της κηδείας της δεν έχει οριστεί ακόμη.
Την απόφαση για την κηδεία της έλαβαν οι υπουργοί Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης και Εσωτερικών, Θοδωρής Λιβάνιος.
Ποια ήταν
Η Άννα Μπενάκη-Ψαρούδα ήταν Ομότιμη Καθηγήτρια Ποινικού Δικαίου στη Νομική Σχολή Αθηνών.
Η πολιτική της καριέρα ξεκίνησε το 1981, όταν και εξελέγη Βουλευτής Επικρατείας με το ψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας.
Το 1985 εξελέγη βουλευτής Α΄ Αθηνών και έκτοτε εκλεγόταν συνεχώς έως το 2009 στην ίδια περιφέρεια.
Το 1989 χρημάτισε αναπληρώτρια υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων και υπουργός Πολιτισμού στην κυβέρνηση Τζαννετάκη.
Την περίοδο 1990-1991 ήταν αναπληρώτρια υπουργός Πολιτισμού στην κυβέρνηση Μητσοτάκη και την περίοδο 1992-1993 υπουργός Δικαιοσύνης στην ίδια κυβέρνηση.
Τον Οκτώβριο του 1996 ήταν η πρώτη γυναίκα που προτάθηκε ποτέ για το αξίωμα του προέδρου της Βουλής. Την περίοδο 2000-2004 διετέλεσε Δ΄ αντιπρόεδρος.
Στις 19 Μαρτίου του 2004 εξελέγη Πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων.
Συνεργασθηκε με Διεθνείς Οργανισμούς, εκπροσώπησε το Ελληνικό Κοινοβούλιο κατά τη σύνταξη του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και μετείχε στις εργασίες της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης.
Διηύθυνε από το 1976 το περιοδικό «ΠΟΙΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ», το αρχαιότερο και πλέον έργκυρο περιοδικό, που υπηρετεί τις Ποινικές Επιστήμες και τη δικαστηριακή πρακτική στην Ελλάδα, συμβάλλοντας η ίδια με άρθρα και σχόλια στην προσέγγιση της ποινικής θεωρίας και πράξης.
Υπήρξε δικηγόρος Αθηνών επί ποινικών υποθέσεων 1962-2008.
Είχε συγγράψει πολλά βιβλία, άρθρα κ.λπ. Ποινικού Δικαίου και Ποινικής Δικονομίας και πολιτικά κείμενα.
Την 29.4.2010 εξελέγη τακτικό μέλος της Ακαδημίας Αθηνών στην έδρα Ποινικού Δικαίου.
- Με 32 αθλητές η Ελλάδα στο Βαλκανικό Πρωτάθλημα κλειστού στίβου – Συμμετέχει για πρώτη φορά ο Τεντόγλου
- Βιολάντα: «Με προσωρινή άδεια που είχε λήξει το 2022 λειτουργούσε το εργοστάσιο» – Τι λέει ο δικηγόρος συγγενών θυμάτων
- Δίκη υποκλοπών: Αμφισβήτησαν το πόρισμα της ΑΠΔΠΧ και μαρτυρίες οι συνήγοροι του Φέλιξ Μπίτζιου
- Η γάτα, το ποντίκι και η ΚΕΔ
- Ο σεναριογράφος του «Pulp Fiction» αποφάσισε να εκμεταλλευτεί την τεχνητή νοημοσύνη, όσο το Χόλιγουντ αγωνιά
- Δίκη Βαλυράκη: Η κατάθεση ηλικιωμένου στον ανακριτή ανατρέπει τον ισχυρισμό των κατηγορουμένων
- ΑΠΘ: Κατατέθηκε το πόρισμα της ΕΔΕ για τα επεισόδια – «Οποιαδήποτε εκδήλωση θα πραγματοποιείται κατόπιν άδειας»
- «Σειρήνες» από το Ολντ Τράφορντ καλούν τον ΜακΆλιστερ
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις