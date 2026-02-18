newspaper
Σημαντική είδηση:
18.02.2026 | 19:21
Αναζητούν το δρομολόγιο διαφυγής του Αιγύπτιου από τα δικαστήρια της Ευελπίδων
Έρευνα: Τι κάνει περήφανους τους Έλληνες – Γυρίζοντας τον χρόνο πίσω
Ελλάδα 18 Φεβρουαρίου 2026, 22:30

Έρευνα: Τι κάνει περήφανους τους Έλληνες – Γυρίζοντας τον χρόνο πίσω

Σε αρκετές χώρες, ορισμένοι δηλώνουν ότι είναι περήφανοι επειδή ζουν καλύτερα από άλλες χώρες. Στην Ελλάδα των οικονομικών δυσκολιών και της προβληματικής ποιότητας δημοκρατίας δεν μπορεί να ειπωθεί αυτό. Όμως, υπάρχουν άλλα χαρακτηριστικά που μας κάνουν περήφανους και αυτό δεν μπορεί να αμφισβητηθεί.

Σύνταξη
A
A
Spotlight

Η περηφάνια των Ελλήνων είναι ένα μωσαϊκό που ενώνει το ένδοξο παρελθόν με τη σύγχρονη πραγματικότητα και την κατατάσει σε μια ομάδα χωρών όπου η κοινωνική ταυτότητα υπερισχύει της θεσμικής.

Τι κάνει τους Έλληνες να αισθάνονται εθνικά υπερήφανοι

Με την ακρίβεια να καλπάζει, προσβάλλοντας την αξιοπρέπεια των πολιτών και την ποιότητα της δημοκρατίας μας να έχει λαβωθεί ανεπανόρθωτα μετά από απανωτά «χτυπήματα» στο κράτος δικαίου οι Έλληνες έχουν άλλους λόγους να αισθάνονται περήφανοι μόνο που θα πρέπει να γυρίσουν πολλά χρόνια πίσω τον χρόνο.

Στη μεγάλη έρευνα του Pew Research Center, που βασίστηκε σε απαντήσεις 33.486 άτομα από 25 χώρες, το ερώτημα είναι ξεκάθαρο: «Τι σας κάνει να αισθάνεστε περήφανοι για τη χώρα σας;».

Βαριά κληρονομιά

Οι συμμετέχοντας μίλησαν γενικά για τους ανθρώπους και την πολυμορφία της χώρας τους, την κυβέρνηση και την οικονομία καθώς και τον πολιτισμό και τον τρόπο ζωής τους.

Οι απαντήσεις αποκωδικοποιήθηκαν και ταξινομήθηκαν σε θεματικές κατηγορίες με τους Έλληνες να λαμβάνουν μια τιμητική πρωτιά καθώς κατατάσσονται ως οι πιο περήφανοι για την ιστορία τους, από όλους τους λαούς που συμμετείχαν στην έρευνα.

Συγκεκριμένα, το 37% ανέφερε την ιστορική κληρονομιά ως βασική πηγή εθνικής υπερηφάνειας, το υψηλότερο ποσοστό μεταξύ των 25 χωρών. Οι Ούγγροι ακολουθούν στη δεύτερη θέση και οι Ιταλοί στην τρίτη.

Οι Έλληνες καυχιούνται για τον «αρχαίο πολιτισμό» τους, καθώς και για «τους πολέμους των προγόνων του», σύμφωνα με την έρευνα. Ξεχωριστή θέση έχει η Επανάσταση του 1821 αλλά και η ελληνική αντίσταση έναντι των κατακτητών στο Β’ παγκόσμιο πόλεμο.

Οι μεγάλες συγκεντρώσεις για τα Τέμπη

Είναι επίσης περήφανοι για τους ανθρώπους της χώρας (31%), τον λαό, τον οποίο περιγράφουν ως «φιλόξενο και θερμό».

Πολλοί εκφράζουν επίσης υπερηφάνεια για όσους συμμετείχαν στις μεγαλειώδεις διαμαρτυρίες για τον τρόπο με τον οποίο η κυβέρνηση χειρίστηκε το τραγικό σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη.

Τέλος, το 15% των Ελλήνων δηλώνει περήφανο για τη γεωγραφία και το φυσικό περιβάλλον της χώρας. «Ήλιος» και «θάλασσα», δύο λέξεις που αγγίζουν την καρδιά και την ψυχή των Ελλήνων και αποτελούν παγκόσμια «διαφήμιση» της χώρας.

Υπάρχει και ένα 19% που απαντούν πως «δεν είναι καθόλου υπερήφανοι» ή «μοιράζονται κάποια κριτική για τη χώρα».

Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
World
Πρακτικά Fed: Ανησυχία για πληθωρισμό και στο βάθος σενάριο αύξησης επιτοκίων

Πρακτικά Fed: Ανησυχία για πληθωρισμό και στο βάθος σενάριο αύξησης επιτοκίων

Ποντοπόρος
Capital Clean Energy Carriers: Από σήμερα η δημόσια προσφορά με εύρος απόδοσης 3,7% έως 4,05%

Capital Clean Energy Carriers: Από σήμερα η δημόσια προσφορά με εύρος απόδοσης 3,7% έως 4,05%

inWellness
inTown
inTickets 17.02.26

«Να ζω στο έπακρο το κάθε δευτερόλεπτο»: Ο Στέλιος Χατζηκαλέας για τη τζαζ, τη διαφορετικότητα και τη ζωή

Ο τρομπετίστας και συνθέτης Στέλιος Χατζηκαλέας, λίγο προτού ανέβει στη σκηνή του Half Note Jazz Club για να παρουσιάσει τη νέα του δουλειά The Sea Inside, μας μιλάει για τη τζαζ.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους οι οδηγοί ταξί – Αύριο η μεγάλη πορεία προς το Μαξίμου
Συνεχίζεται η απεργία 18.02.26

Κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους οι οδηγοί ταξί – Αύριο η μεγάλη πορεία προς το Μαξίμου

Οι κινητοποιήσεις των αυτοκινητιστών ταξί θα συνεχιστούν καθ’ όλη τη διάρκεια της αυριανής ημέρας, καθώς η απεργία αναμένεται να ολοκληρωθεί επίσημα στις 6:00 το πρωί της Παρασκευής.

Σύνταξη
Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων για τη δίκη των Τεμπών: Πολιτική τυμβωρυχία και άκρατος καιροσκοπισμός
Ελλάδα 18.02.26

Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων για τη δίκη των Τεμπών: Πολιτική τυμβωρυχία και άκρατος καιροσκοπισμός

Όπως χαρακτηριστικά υπογραμμίζει η Ενωση Δικαστών και  Εισαγγελέων, οι δικαστικοί λειτουργοί που κληρώθηκαν στην σύνθεση του Δικαστηρίου, με διαφανείς διαδικασίες, μετακινήθηκαν στο Εφετείο της Λάρισας με απόφαση του Ανωτάτου Δικαστικού Συμβουλίου, όπως ορίζει το Σύνταγμα.

Σύνταξη
Τι αναφέρει το πόρισμα της Πυροσβεστικής για τη Βιολάντα – Η διαρροή αερίου και τα κενά στα συστήματα ασφαλείας
Ελλάδα 18.02.26

Καταπέλτης το πόρισμα της Πυροσβεστικής για τη Βιολάντα - Η διαρροή αερίου και τα κενά στα συστήματα ασφαλείας

Στο πόρισμα της Πυροσβεστικής γίνεται γνωστό πως ακόμα και αν υπήρχαν ανιχνευτές διαρροής δεν θα είχαν αποτέλεσμα γιατί ήταν αποσυνδεδεμένη η ηλεκτροβάνα.

Νίκος Κλόκας, Δημήτρης Πέρρος
Κιβωτός του Κόσμου: Την Πέμπτη η απόφαση για τον πατέρα Αντώνιο
Κιβωτός του Κόσμου 18.02.26

Την Πέμπτη η απόφαση για τον πατέρα Αντώνιο

Το δικαστήριο ήταν έτοιμο να εκδώσει σήμερα την απόφαση του αλλά η γραμματέας της έδρας δήλωσε ότι τηρεί το ωράριο λειτουργίας και ως εκ τούτου η αυλαία της διαδικασίας έκλεισε με επεισοδιακό τρόπο.

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Το Υπουργείο Πολιτισμού κήρυξε μνημείο το σύνολο της συλλογής φωτογραφιών των 200 αγωνιστών της Καισαριανής
Ελλάδα 18.02.26

Το Υπουργείο Πολιτισμού κήρυξε μνημείο το σύνολο της συλλογής φωτογραφιών των 200 αγωνιστών της Καισαριανής

Με την σημερινή κήρυξη της συλλογής ως μνημείο, το Υπουργείο Πολιτισμού αποκτά το έρεισμα για να την διεκδικήσει και να την αποκτήσει εκ μέρους του ελληνικού κράτους

Σύνταξη
Ολυμπιακός: Η φανταστική η ατμόσφαιρα με τη Λεβερκούζεν και το εντυπωσιακό κορεό! (pics+vid)
Ποδόσφαιρο 18.02.26

Ολυμπιακός: Η φανταστική η ατμόσφαιρα με τη Λεβερκούζεν και το εντυπωσιακό κορεό! (pics+vid)

Μια φανταστική ατμόσφαιρα έχουν δημιουργήσει οι οπαδοί του Ολυμπιακού στο παιχνίδι με τη Λεβερκούζεν στο κατάμεστο «Γ. Καραϊσκάκης». Το εντυπωσιακό κορεό των «ερυθρόλευκων».

Σύνταξη
ΗΠΑ: Ο Τραμπ λέει ότι ίσως να χρειαστεί τη βρετανική βάση Ντιέγκο Γκαρσία σε μια σύγκρουση με το Ιράν
Κόσμος 18.02.26

ΗΠΑ: Ο Τραμπ λέει ότι ίσως να χρειαστεί τη βρετανική βάση Ντιέγκο Γκαρσία σε μια σύγκρουση με το Ιράν

Ίσως χρειαστεί να χρησιμοποιήσουν οι ΗΠΑ το Ντιέγκο Γκαρσία, ώστε «να εξαλείψουν μια πιθανή επίθεση» από το Ιράν, εάν η Τεχεράνη δεν προχωρήσει σε συμφωνία για το πυρηνικό της πρόγραμμα, λέει ο Τραμπ

Σύνταξη
Κούβα: Περισσότεροι από 100 καλλιτέχνες και άνθρωποι του πολιτισμού ζητούν διεθνή βοήθεια για τον πετρελαϊκό αποκλεισμό
«Γενοκτονικά χαρακτηριστικά» 18.02.26

Κούβα: Περισσότεροι από 100 καλλιτέχνες και άνθρωποι του πολιτισμού ζητούν διεθνή βοήθεια για τον πετρελαϊκό αποκλεισμό

Περισσότεροι από 100 Κουβανοί καλλιτέχνες απευθύνουν έκκληση για διεθνή βοήθεια, προειδοποιώντας ότι ο πετρελαϊκός αποκλεισμός έχει βυθίσει την Κούβα σε βαθιά ενεργειακή και ανθρωπιστική κρίση

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ 101-71: Εύκολα στους «4» και με ντεμπούτο του Χέιζ-Ντέιβις οι «πράσινοι» (vids)
Μπάσκετ 18.02.26

Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ 101-71: Εύκολα στους «4» και με ντεμπούτο του Χέιζ-Ντέιβις οι «πράσινοι» (vids)

Ο Παναθηναϊκός νίκησε εύκολα τον ΠΑΟΚ με 101-71 και στα ημιτελικά του Κυπέλλου θα αντιμετωπίσει τον Ηρακλή. Ντεμπούτο με τα «πράσινα» έκανε ο Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις.

Σύνταξη
LIVE: Γουλβς – Άρσεναλ
Ποδόσφαιρο 18.02.26

LIVE: Γουλβς – Άρσεναλ

LIVE: Γουλβς – Άρσεναλ. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Γουλβς – Άρσεναλ για την 31η αγωνιστική της Premier League.

Σύνταξη
LIVE: Κλαμπ Μπριζ – Ατλέτικο Μαδρίτης
Champions League 18.02.26

LIVE: Κλαμπ Μπριζ – Ατλέτικο Μαδρίτης

LIVE: Κλαμπ Μπριζ – Ατλέτικο Μαδρίτης. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Κλαμπ Μπριζ – Ατλέτικο Μαδρίτης για τα playoffs του Champions League.

Σύνταξη
LIVE: Μπόντο Γκλιμτ – Ίντερ
Champions League 18.02.26

LIVE: Μπόντο Γκλιμτ – Ίντερ

LIVE: Μπόντο Γκλιμτ – Ίντερ. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Μπόντο/Γκλιμτ – Ίντερ για τα playoffs του Champions League.

Σύνταξη
LIVE: Μίλαν – Κόμο
Ποδόσφαιρο 18.02.26

LIVE: Μίλαν – Κόμο

LIVE: Μίλαν – Κόμο. Παρακολουθήστε live στις 21:45 την εξέλιξη της αναμέτρησης Μίλαν – Κόμο για την 24η αγωνιστική της Serie A.

Σύνταξη
LIVE: Ολυμπιακός – Λεβερκούζεν
Champions League 18.02.26

LIVE: Ολυμπιακός – Λεβερκούζεν

LIVE: Ολυμπιακός – Λεβερκούζεν. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ολυμπιακός – Λεβερκούζεν για τα playoffs του Champions League. Τηλεοπτικά από MEGA και COSMOTE SPORT 2 HD.

Σύνταξη
Πολωνία: Επίσκοπος δικάζεται με την κατηγορία της συγκάλυψης σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών από ιερείς
Συγκλονιστική υπόθεση 18.02.26

Επίσκοπος δικάζεται με την κατηγορία της συγκάλυψης σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών από ιερείς στην Πολωνία

Ο Αντρέι Τζεζ, είναι ο πρώτος Πολωνός επίσκοπος που διώκεται από την ποινική δικαιοσύνη επειδή δεν ενημέρωσε εγκαίρως τις δικαστικές αρχές για τις σεξουαλικές επιθέσεις που διέπρατταν κληρικοί

Σύνταξη
Τύμπανα πολέμου: Δορυφορικές εικόνες δείχνουν ότι το Ιράν οχυρώνει κρίσιμες τοποθεσίες
Τύμπανα πολέμου 18.02.26

Δορυφορικές εικόνες δείχνουν ότι το Ιράν οχυρώνει κρίσιμες τοποθεσίες και ευαίσθητες στρατιωτικές περιοχές

Την ώρα που οι ΗΠΑ συνεχίζουν την περικύκλωση του Ιράν, με το Axios να υποστηρίζει ότι ο Ντόναλντ Τραμπ κινείται όλο και πιο κοντά σε έναν μεγάλο πόλεμο με την Τεχεράνη, δορυφορικές εικόνες αποκαλύπτουν ότι η χώρα της Μέσης Ανατολής επισκευάζει και οχυρώνει τοποθεσίες που επλήγησαν κατά τη διάρκεια του 12ήμερου πολέμου με το Ισραήλ.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Αντιφάσεις σε εκθέσεις και στοιχεία: Απόστρατος αστυνομικός λέει ότι ο θάνατος του Κερτ Κομπέιν «ήταν ανθρωποκτονία»
Φωτογραφίες 18.02.26

Αντιφάσεις σε εκθέσεις και στοιχεία: Απόστρατος αστυνομικός λέει ότι ο θάνατος του Κερτ Κομπέιν «ήταν ανθρωποκτονία»

Τριάντα δύο χρόνια μετά τον θάνατο του Κερτ Κομπέιν, πρώην αξιωματικός της αστυνομίας του Σιάτλ δηλώνει ότι τα στοιχεία δεν αποδεικνύουν αυτοκτονία και ζητά να ανοίξει ξανά η υπόθεση

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Eυάγγελος Βενιζέλος: Μεγάλη απώλεια ο θάνατος του Αντώνη Μανιτάκη
Πολιτική Γραμματεία 18.02.26

Eυάγγελος Βενιζέλος: Μεγάλη απώλεια ο θάνατος του Αντώνη Μανιτάκη

«Η συνύπαρξή μας στον τομέα Δημοσίου Δικαίου της Νομικής Σχολής του ΑΠΘ, ήταν για εμένα, ελπίζω και για αυτόν, ένα από τα καλύτερα κεφάλαια της ζωής μου», τονίζει ο Ευάγγελος Βενιζέλος

Σύνταξη
«Τα λουλούδια μαρτυρούν»
Music 18.02.26

«Τα λουλούδια μαρτυρούν»

Η Alcedo Folk Band παρουσιάζει μία ιδιαίτερη μουσικο-αφηγηματική παράσταση για τη θυσία και τη μνήμη των λουλουδιών

Σύνταξη
Ευρώπη: Μισθός 6.000€ και μόνιμη δουλειά – Πολλοί θα θελήσουν, λίγοι θα τα καταφέρουν
Οι αιτήσεις ξεκίνησαν 18.02.26

Μισθός 6.000€ και μόνιμη δουλειά στην Ευρώπη - Πολλοί θα θελήσουν, λίγοι θα τα καταφέρουν

Οι Βρυξέλλες ανοίγουν τον δρόμο για μία από τις πιο περιζήτητες καριέρες στην Ευρώπη με ανοιχτό διαγωνισμό που πολλοί θα θελήσουν να συμμετάσχουν λίγοι όμως θα φτάσουν μέχρι την… πηγή.

Σύνταξη
Υπόθεση Έπσταϊν: Η εισαγγελέας του Παρισιού καλεί πιθανά θύματα να καταθέσουν
Νέα εξέλιξη 18.02.26

Η εισαγγελέας του Παρισιού καλεί πιθανά θύματα να καταθέσουν για την υπόθεση Έπσταϊν

Η δημοσίευση εγγράφων που συνδέονται με τον Τζέφρι Έπσταϊν «αναγκαστικά θα επανενεργοποιήσει το τραύμα ορισμένων θυμάτων, ορισμένα από τα οποία (…) δεν τα γνωρίζουμε», δήλωσε η εισαγγελέας Λορ Μπεκιό

Σύνταξη
Μεξικό: Ένας νεκρός και οκτώ παιδιά τραυματισμένα μετά από επίθεση σε πάρκο
Κόσμος 18.02.26

Μεξικό: Ένας νεκρός και οκτώ παιδιά τραυματισμένα μετά από επίθεση σε πάρκο

Η Γουαναχουάτο, όπου σημειώθηκε η επίθεση, είναι η πιο θανατηφόρα πολιτεία στο Μεξικό λόγω των πολέμων μεταξύ συμμοριών, σύμφωνα με τα επίσημα στατιστικά για τις ανθρωποκτονίες

Σύνταξη
Σουρίγια Μπονάλι – Η σταρ του πατινάζ που τιμωρήθηκε επειδή έφερε πρώτη το απαγορευμένο backflip στον πάγο
Μπροστά από την εποχή 18.02.26

Σουρίγια Μπονάλι - Η σταρ του πατινάζ που τιμωρήθηκε επειδή έφερε πρώτη το απαγορευμένο backflip στον πάγο

Στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες του Μιλάνο-Κορτίνα 2026, ο κόσμος χειροκρότησε το backflip του Ίλια Μαλίνιν. Αλλά πολύ πριν από αυτόν, η Σουρίγια Μπονάλι τόλμησε να αψηφήσει τη βαρύτητα και τους κανόνες.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
