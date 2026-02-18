Έρευνα: Τι κάνει περήφανους τους Έλληνες – Γυρίζοντας τον χρόνο πίσω
Σε αρκετές χώρες, ορισμένοι δηλώνουν ότι είναι περήφανοι επειδή ζουν καλύτερα από άλλες χώρες. Στην Ελλάδα των οικονομικών δυσκολιών και της προβληματικής ποιότητας δημοκρατίας δεν μπορεί να ειπωθεί αυτό. Όμως, υπάρχουν άλλα χαρακτηριστικά που μας κάνουν περήφανους και αυτό δεν μπορεί να αμφισβητηθεί.
- Εκταφή 150 σορών στην Καβάλα - Δεν ολοκληρώθηκε η αποσύνθεσή τους λόγω Covid 19
- Νέα Πέραμος: Είχαν κλέψει το καμένο αυτοκίνητο από γιατρό υπό την απειλή όπλου
- 200 της Καισαριανής: «Τραγουδούσαν πριν την εκτέλεση» – Τι λένε μάρτυρες και συγγενείς εκτελεσθέντων
- Κόντρα Λαζαρίδη-Μάντζου για τον ΟΠΕΚΑ: «Τι γνωρίζατε και δεν μας λέγατε;»- «Κάνετε σόου, την ευθύνη των ελέγχων την έχει η κυβέρνηση»
Η περηφάνια των Ελλήνων είναι ένα μωσαϊκό που ενώνει το ένδοξο παρελθόν με τη σύγχρονη πραγματικότητα και την κατατάσει σε μια ομάδα χωρών όπου η κοινωνική ταυτότητα υπερισχύει της θεσμικής.
Τι κάνει τους Έλληνες να αισθάνονται εθνικά υπερήφανοι
Με την ακρίβεια να καλπάζει, προσβάλλοντας την αξιοπρέπεια των πολιτών και την ποιότητα της δημοκρατίας μας να έχει λαβωθεί ανεπανόρθωτα μετά από απανωτά «χτυπήματα» στο κράτος δικαίου οι Έλληνες έχουν άλλους λόγους να αισθάνονται περήφανοι μόνο που θα πρέπει να γυρίσουν πολλά χρόνια πίσω τον χρόνο.
Στη μεγάλη έρευνα του Pew Research Center, που βασίστηκε σε απαντήσεις 33.486 άτομα από 25 χώρες, το ερώτημα είναι ξεκάθαρο: «Τι σας κάνει να αισθάνεστε περήφανοι για τη χώρα σας;».
Βαριά κληρονομιά
Οι συμμετέχοντας μίλησαν γενικά για τους ανθρώπους και την πολυμορφία της χώρας τους, την κυβέρνηση και την οικονομία καθώς και τον πολιτισμό και τον τρόπο ζωής τους.
Οι απαντήσεις αποκωδικοποιήθηκαν και ταξινομήθηκαν σε θεματικές κατηγορίες με τους Έλληνες να λαμβάνουν μια τιμητική πρωτιά καθώς κατατάσσονται ως οι πιο περήφανοι για την ιστορία τους, από όλους τους λαούς που συμμετείχαν στην έρευνα.
Συγκεκριμένα, το 37% ανέφερε την ιστορική κληρονομιά ως βασική πηγή εθνικής υπερηφάνειας, το υψηλότερο ποσοστό μεταξύ των 25 χωρών. Οι Ούγγροι ακολουθούν στη δεύτερη θέση και οι Ιταλοί στην τρίτη.
Οι Έλληνες καυχιούνται για τον «αρχαίο πολιτισμό» τους, καθώς και για «τους πολέμους των προγόνων του», σύμφωνα με την έρευνα. Ξεχωριστή θέση έχει η Επανάσταση του 1821 αλλά και η ελληνική αντίσταση έναντι των κατακτητών στο Β’ παγκόσμιο πόλεμο.
Οι μεγάλες συγκεντρώσεις για τα Τέμπη
Είναι επίσης περήφανοι για τους ανθρώπους της χώρας (31%), τον λαό, τον οποίο περιγράφουν ως «φιλόξενο και θερμό».
Πολλοί εκφράζουν επίσης υπερηφάνεια για όσους συμμετείχαν στις μεγαλειώδεις διαμαρτυρίες για τον τρόπο με τον οποίο η κυβέρνηση χειρίστηκε το τραγικό σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη.
Τέλος, το 15% των Ελλήνων δηλώνει περήφανο για τη γεωγραφία και το φυσικό περιβάλλον της χώρας. «Ήλιος» και «θάλασσα», δύο λέξεις που αγγίζουν την καρδιά και την ψυχή των Ελλήνων και αποτελούν παγκόσμια «διαφήμιση» της χώρας.
Υπάρχει και ένα 19% που απαντούν πως «δεν είναι καθόλου υπερήφανοι» ή «μοιράζονται κάποια κριτική για τη χώρα».
- Έρευνα: Τι κάνει περήφανους τους Έλληνες – Γυρίζοντας τον χρόνο πίσω
- Αυστρία: Τρεις νεκροί εξαιτίας χιονοστιβάδων
- Εξαιρετική απόκρουση του Τζολάκη (vid)
- Ποιοι ήταν οι 200 της Καισαριανής και γιατί «δεν ανήκουν στο παρελθόν»
- Πήρε προθεσμία ο αρχιφύλακας των φυλακών Δομοκού – Την Παρασκευή η απολογία του
- Ολυμπιακός: Η φανταστική η ατμόσφαιρα με τη Λεβερκούζεν και το εντυπωσιακό κορεό! (pics+vid)
- ΗΠΑ: Ο Τραμπ λέει ότι ίσως να χρειαστεί τη βρετανική βάση Ντιέγκο Γκαρσία σε μια σύγκρουση με το Ιράν
- Πούτιν: «Απαράδεκτο» το αμερικανικό εμπάργκο στην Κούβα
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις