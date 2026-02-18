Η περηφάνια των Ελλήνων είναι ένα μωσαϊκό που ενώνει το ένδοξο παρελθόν με τη σύγχρονη πραγματικότητα και την κατατάσει σε μια ομάδα χωρών όπου η κοινωνική ταυτότητα υπερισχύει της θεσμικής.

Τι κάνει τους Έλληνες να αισθάνονται εθνικά υπερήφανοι

Με την ακρίβεια να καλπάζει, προσβάλλοντας την αξιοπρέπεια των πολιτών και την ποιότητα της δημοκρατίας μας να έχει λαβωθεί ανεπανόρθωτα μετά από απανωτά «χτυπήματα» στο κράτος δικαίου οι Έλληνες έχουν άλλους λόγους να αισθάνονται περήφανοι μόνο που θα πρέπει να γυρίσουν πολλά χρόνια πίσω τον χρόνο.

Στη μεγάλη έρευνα του Pew Research Center, που βασίστηκε σε απαντήσεις 33.486 άτομα από 25 χώρες, το ερώτημα είναι ξεκάθαρο: «Τι σας κάνει να αισθάνεστε περήφανοι για τη χώρα σας;».

Βαριά κληρονομιά

Οι συμμετέχοντας μίλησαν γενικά για τους ανθρώπους και την πολυμορφία της χώρας τους, την κυβέρνηση και την οικονομία καθώς και τον πολιτισμό και τον τρόπο ζωής τους.

Οι απαντήσεις αποκωδικοποιήθηκαν και ταξινομήθηκαν σε θεματικές κατηγορίες με τους Έλληνες να λαμβάνουν μια τιμητική πρωτιά καθώς κατατάσσονται ως οι πιο περήφανοι για την ιστορία τους, από όλους τους λαούς που συμμετείχαν στην έρευνα.

Συγκεκριμένα, το 37% ανέφερε την ιστορική κληρονομιά ως βασική πηγή εθνικής υπερηφάνειας, το υψηλότερο ποσοστό μεταξύ των 25 χωρών. Οι Ούγγροι ακολουθούν στη δεύτερη θέση και οι Ιταλοί στην τρίτη.

Οι Έλληνες καυχιούνται για τον «αρχαίο πολιτισμό» τους, καθώς και για «τους πολέμους των προγόνων του», σύμφωνα με την έρευνα. Ξεχωριστή θέση έχει η Επανάσταση του 1821 αλλά και η ελληνική αντίσταση έναντι των κατακτητών στο Β’ παγκόσμιο πόλεμο.

Οι μεγάλες συγκεντρώσεις για τα Τέμπη

Είναι επίσης περήφανοι για τους ανθρώπους της χώρας (31%), τον λαό, τον οποίο περιγράφουν ως «φιλόξενο και θερμό».

Πολλοί εκφράζουν επίσης υπερηφάνεια για όσους συμμετείχαν στις μεγαλειώδεις διαμαρτυρίες για τον τρόπο με τον οποίο η κυβέρνηση χειρίστηκε το τραγικό σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη.

Τέλος, το 15% των Ελλήνων δηλώνει περήφανο για τη γεωγραφία και το φυσικό περιβάλλον της χώρας. «Ήλιος» και «θάλασσα», δύο λέξεις που αγγίζουν την καρδιά και την ψυχή των Ελλήνων και αποτελούν παγκόσμια «διαφήμιση» της χώρας.

Υπάρχει και ένα 19% που απαντούν πως «δεν είναι καθόλου υπερήφανοι» ή «μοιράζονται κάποια κριτική για τη χώρα».