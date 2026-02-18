Αναβλήθηκε η δίκη του Χρήστου Μάστορα για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ
Σε επ αόριστον αναβολή οδηγήθηκε η δίκη με κατηγορούμενο τον δημοφιλή τραγουδιστή Χρήστο Μάστορα ο οποίος είναι κατηγορούμενος για επικίνδυνη οδήγηση από την οποία μπορεί να προκύψει κίνδυνος για άνθρωπο και οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ.
Η δίκη αναβλήθηκε ξανά, αυτή τη φορά λόγω παρέλευσης ωραρίου και θα προσδιοριστεί εκ νέου από την εισαγγελία.
Αξίζει να σημειωθεί ότι ο τραγουδιστής ήταν παρών σήμερα στο δικαστήριο, όπως επίσης και ο μάρτυρας αστυνομικός της υπόθεσης αναμένοντας τη διεξαγωγή της δίκης.
Βγαίνοντας από τα δικαστήρια ο Χρήστος Μάστορας δήλωσε: «Θέλω να πω ένα τεράστιο ευχαριστώ που περιμένατε, δυστυχώς δεν έγινε η δίκη. Είμαι εδώ για να αναλάβω τις ευθύνες μου, ήθελα να γίνει η δίκη, έχω εμπιστοσύνη στην ελληνική δικαιοσύνη».
