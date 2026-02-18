newspaper
Σημαντική είδηση:
18.02.2026 | 19:21
Αναζητούν το δρομολόγιο διαφυγής του Αιγύπτιου από τα δικαστήρια της Ευελπίδων
Αλκοτέστ: Οι «τσιλιαδόροι» των 20€ και οι έξτρα υπηρεσίες των νυχτερινών κέντρων
Ελλάδα 18 Φεβρουαρίου 2026, 21:40

Αλκοτέστ: Οι «τσιλιαδόροι» των 20€ και οι έξτρα υπηρεσίες των νυχτερινών κέντρων

Όλο και περισσότεροι είναι οι τρόποι που επιστρατεύουν κάποιοι οδηγοί για να αποφύγουν τον έλεγχο της Τροχαίας για αλκοόλ.

Σύνταξη
A
A
Spotlight

Οι έλεγχοι της Τροχαίας στους δρόμους της Αττικής για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ είναι πλέον συχνό φαινόμενο.

Σχεδόν καθημερινά σε κάποια σημεία της πόλης βρίσκονται συνεργεία της Ελληνικής Αστυνομίας, κάνοντας ελέγχους στο σύνολο των οχημάτων που διέρχονται από εκεί και όχι δειγματοληπτικά όπως συνέβαινε παλαίοτερα.

Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να θεωρείται δεδομένο ότι κάποιος οδηγός που έχει πιει πάνω από το όριο και βρεθεί σε εκείνο το σημείο, θα τιμωρηθεί.

Τσιλιαδόροι και… πληροφοριοδότες

Για να γλιτώσει κανείς το πρόστιμο και την απώλεια διπλώματος υπάρχουν ορισμένες «υπηρεσίες» που έχουν ανθίσει το τελευταίο διάστημα.

Ειδικότερα, υπάρχουν αρκετοί -συνήθως οδηγοί μοτοσικλετών- που γυρνούν στους δρόμους της Αθήνας και εντοπίζουν τα σημεία που έχουν στηθεί οι έλεγχοι της Τροχαίας.

Οι συγκεκριμένοι σπεύδουν να ενημερώσουν με το… αζημίωτο (συνήθως ζητούν από 10 έως 20 ευρώ) τους οδηγούς λίγα μέτρα πριν το σημείο ελέγχου, ώστε όσοι κινδυνεύουν να επιλέξουν μια εναλλακτική διαδρομή.

Παράλληλα, υπάρχουν και οι τσιλιαδόροι – αντικαταστάτες οδηγοί που με «κόστος» 20 ευρώ προθυμοποιούνται να «περάσουν» εκείνοι, αφού είναι νηφάλιοι, το ΙΧ από το αλκοτέστ και να το παραδώσουν στον μεθυσμένο οδηγό λίγα μέτρα πιο κάτω.

«Self αλκοτέστ» & δωρεάν παρκινγκ για μεθυσμένους

Επίσης, το τελευταίο διάστημα έχουν επιστρατευτεί και τα self αλκοτέστ μιας χρήσης αλλά και επαναφορτιζόμενα, τα οποία οι οδηγοί προμηθεύονται από φαρμακεία ή πολυκαταστήματα. Στόχος τους είναι να είναι σίγουροι ότι βρίσκονται κάτω από το όριο, όταν πιάσουν τιμόνι.

Την ίδια ώρα, στα νέα δεδομένα προσαρμόζονται πλέον και τα νυχτερινά καταστήματα, με ορισμένα να έχουν ήδη τοποθετήσει στις εισόδους των επιχειρήσεων ειδικά συστήματα αλκοτέστ.

Όπως υπογραμμίζουν οι υπεύθυνοι των νυχτερινών κέντρων αν κάποιος εντοπιστεί να είναι πάνω από το όριο, προσφέρεται ακόμα και η μεταφορά των πελατών με ειδικά van, προκειμένου να αφήσουν το ΙΧ σε κάποιο πάρκινγκ.

Business
ΕΧΑΕ: Κέρδη 31,6 εκατ. ευρώ το 2025 – Πρόταση για μέρισμα 0,11 ευρώ

ΕΧΑΕ: Κέρδη 31,6 εκατ. ευρώ το 2025 – Πρόταση για μέρισμα 0,11 ευρώ

Capital Clean Energy Carriers: Από σήμερα η δημόσια προσφορά με εύρος απόδοσης 3,7% έως 4,05%

Capital Clean Energy Carriers: Από σήμερα η δημόσια προσφορά με εύρος απόδοσης 3,7% έως 4,05%

inTickets 17.02.26

«Να ζω στο έπακρο το κάθε δευτερόλεπτο»: Ο Στέλιος Χατζηκαλέας για τη τζαζ, τη διαφορετικότητα και τη ζωή

Ο τρομπετίστας και συνθέτης Στέλιος Χατζηκαλέας, λίγο προτού ανέβει στη σκηνή του Half Note Jazz Club για να παρουσιάσει τη νέα του δουλειά The Sea Inside, μας μιλάει για τη τζαζ.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους οι οδηγοί ταξί – Αύριο η μεγάλη πορεία προς το Μαξίμου
Συνεχίζεται η απεργία 18.02.26

Κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους οι οδηγοί ταξί – Αύριο η μεγάλη πορεία προς το Μαξίμου

Οι κινητοποιήσεις των αυτοκινητιστών ταξί θα συνεχιστούν καθ’ όλη τη διάρκεια της αυριανής ημέρας, καθώς η απεργία αναμένεται να ολοκληρωθεί επίσημα στις 6:00 το πρωί της Παρασκευής.

Σύνταξη
Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων για τη δίκη των Τεμπών: Πολιτική τυμβωρυχία και άκρατος καιροσκοπισμός
Ελλάδα 18.02.26

Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων για τη δίκη των Τεμπών: Πολιτική τυμβωρυχία και άκρατος καιροσκοπισμός

Όπως χαρακτηριστικά υπογραμμίζει η Ενωση Δικαστών και  Εισαγγελέων, οι δικαστικοί λειτουργοί που κληρώθηκαν στην σύνθεση του Δικαστηρίου, με διαφανείς διαδικασίες, μετακινήθηκαν στο Εφετείο της Λάρισας με απόφαση του Ανωτάτου Δικαστικού Συμβουλίου, όπως ορίζει το Σύνταγμα.

Σύνταξη
Τι αναφέρει το πόρισμα της Πυροσβεστικής για τη Βιολάντα – Η διαρροή αερίου και τα κενά στα συστήματα ασφαλείας
Ελλάδα 18.02.26

Καταπέλτης το πόρισμα της Πυροσβεστικής για τη Βιολάντα - Η διαρροή αερίου και τα κενά στα συστήματα ασφαλείας

Στο πόρισμα της Πυροσβεστικής γίνεται γνωστό πως ακόμα και αν υπήρχαν ανιχνευτές διαρροής δεν θα είχαν αποτέλεσμα γιατί ήταν αποσυνδεδεμένη η ηλεκτροβάνα.

Νίκος Κλόκας, Δημήτρης Πέρρος
Κιβωτός του Κόσμου: Την Πέμπτη η απόφαση για τον πατέρα Αντώνιο
Κιβωτός του Κόσμου 18.02.26

Την Πέμπτη η απόφαση για τον πατέρα Αντώνιο

Το δικαστήριο ήταν έτοιμο να εκδώσει σήμερα την απόφαση του αλλά η γραμματέας της έδρας δήλωσε ότι τηρεί το ωράριο λειτουργίας και ως εκ τούτου η αυλαία της διαδικασίας έκλεισε με επεισοδιακό τρόπο.

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Το Υπουργείο Πολιτισμού κήρυξε μνημείο το σύνολο της συλλογής φωτογραφιών των 200 αγωνιστών της Καισαριανής
Ελλάδα 18.02.26

Το Υπουργείο Πολιτισμού κήρυξε μνημείο το σύνολο της συλλογής φωτογραφιών των 200 αγωνιστών της Καισαριανής

Με την σημερινή κήρυξη της συλλογής ως μνημείο, το Υπουργείο Πολιτισμού αποκτά το έρεισμα για να την διεκδικήσει και να την αποκτήσει εκ μέρους του ελληνικού κράτους

Σύνταξη
Ιωάννινα: Χειροπέδες σε 47χρονο – Παρίστανε τον ιερέα ενώ είχε καθαιρεθεί
Ελλάδα 18.02.26

Ιωάννινα: Χειροπέδες σε 47χρονο – Παρίστανε τον ιερέα ενώ είχε καθαιρεθεί

Στο πλαίσιο της ίδιας υπόθεσης, συνελήφθησαν στα Ιωάννινα άλλα τέσσερα άτομα, δύο γυναίκες και δύο άνδρες, που κατηγορούνται για συνέργεια στις παράνομες πράξεις του ψευτοϊερέα και για υπόθαλψη

Σύνταξη
LIVE: Μίλαν – Κόμο
Ποδόσφαιρο 18.02.26

LIVE: Μίλαν – Κόμο

LIVE: Μίλαν – Κόμο. Παρακολουθήστε live στις 21:45 την εξέλιξη της αναμέτρησης Μίλαν – Κόμο για την 24η αγωνιστική της Serie A.

Σύνταξη
LIVE: Ολυμπιακός – Λεβερκούζεν
Champions League 18.02.26

LIVE: Ολυμπιακός – Λεβερκούζεν

LIVE: Ολυμπιακός – Λεβερκούζεν. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ολυμπιακός – Λεβερκούζεν για τα playoffs του Champions League. Τηλεοπτικά από MEGA και COSMOTE SPORT 2 HD.

Σύνταξη
Πολωνία: Επίσκοπος δικάζεται με την κατηγορία της συγκάλυψης σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών από ιερείς
Συγκλονιστική υπόθεση 18.02.26

Επίσκοπος δικάζεται με την κατηγορία της συγκάλυψης σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών από ιερείς στην Πολωνία

Ο Αντρέι Τζεζ, είναι ο πρώτος Πολωνός επίσκοπος που διώκεται από την ποινική δικαιοσύνη επειδή δεν ενημέρωσε εγκαίρως τις δικαστικές αρχές για τις σεξουαλικές επιθέσεις που διέπρατταν κληρικοί

Σύνταξη
Τύμπανα πολέμου: Δορυφορικές εικόνες δείχνουν ότι το Ιράν οχυρώνει κρίσιμες τοποθεσίες
Τύμπανα πολέμου 18.02.26

Δορυφορικές εικόνες δείχνουν ότι το Ιράν οχυρώνει κρίσιμες τοποθεσίες και ευαίσθητες στρατιωτικές περιοχές

Την ώρα που οι ΗΠΑ συνεχίζουν την περικύκλωση του Ιράν, με το Axios να υποστηρίζει ότι ο Ντόναλντ Τραμπ κινείται όλο και πιο κοντά σε έναν μεγάλο πόλεμο με την Τεχεράνη, δορυφορικές εικόνες αποκαλύπτουν ότι η χώρα της Μέσης Ανατολής επισκευάζει και οχυρώνει τοποθεσίες που επλήγησαν κατά τη διάρκεια του 12ήμερου πολέμου με το Ισραήλ.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Αντιφάσεις σε εκθέσεις και στοιχεία: Απόστρατος αστυνομικός λέει ότι ο θάνατος του Κερτ Κομπέιν «ήταν ανθρωποκτονία»
Φωτογραφίες 18.02.26

Αντιφάσεις σε εκθέσεις και στοιχεία: Απόστρατος αστυνομικός λέει ότι ο θάνατος του Κερτ Κομπέιν «ήταν ανθρωποκτονία»

Τριάντα δύο χρόνια μετά τον θάνατο του Κερτ Κομπέιν, πρώην αξιωματικός της αστυνομίας του Σιάτλ δηλώνει ότι τα στοιχεία δεν αποδεικνύουν αυτοκτονία και ζητά να ανοίξει ξανά η υπόθεση

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Eυάγγελος Βενιζέλος: Μεγάλη απώλεια ο θάνατος του Αντώνη Μανιτάκη
Πολιτική Γραμματεία 18.02.26

Eυάγγελος Βενιζέλος: Μεγάλη απώλεια ο θάνατος του Αντώνη Μανιτάκη

«Η συνύπαρξή μας στον τομέα Δημοσίου Δικαίου της Νομικής Σχολής του ΑΠΘ, ήταν για εμένα, ελπίζω και για αυτόν, ένα από τα καλύτερα κεφάλαια της ζωής μου», τονίζει ο Ευάγγελος Βενιζέλος

Σύνταξη
«Τα λουλούδια μαρτυρούν»
Music 18.02.26

«Τα λουλούδια μαρτυρούν»

Η Alcedo Folk Band παρουσιάζει μία ιδιαίτερη μουσικο-αφηγηματική παράσταση για τη θυσία και τη μνήμη των λουλουδιών

Σύνταξη
Ευρώπη: Μισθός 6.000€ και μόνιμη δουλειά – Πολλοί θα θελήσουν, λίγοι θα τα καταφέρουν
Οι αιτήσεις ξεκίνησαν 18.02.26

Μισθός 6.000€ και μόνιμη δουλειά στην Ευρώπη - Πολλοί θα θελήσουν, λίγοι θα τα καταφέρουν

Οι Βρυξέλλες ανοίγουν τον δρόμο για μία από τις πιο περιζήτητες καριέρες στην Ευρώπη με ανοιχτό διαγωνισμό που πολλοί θα θελήσουν να συμμετάσχουν λίγοι όμως θα φτάσουν μέχρι την… πηγή.

Σύνταξη
Υπόθεση Έπσταϊν: Η εισαγγελέας του Παρισιού καλεί πιθανά θύματα να καταθέσουν
Νέα εξέλιξη 18.02.26

Η εισαγγελέας του Παρισιού καλεί πιθανά θύματα να καταθέσουν για την υπόθεση Έπσταϊν

Η δημοσίευση εγγράφων που συνδέονται με τον Τζέφρι Έπσταϊν «αναγκαστικά θα επανενεργοποιήσει το τραύμα ορισμένων θυμάτων, ορισμένα από τα οποία (…) δεν τα γνωρίζουμε», δήλωσε η εισαγγελέας Λορ Μπεκιό

Σύνταξη
Μεξικό: Ένας νεκρός και οκτώ παιδιά τραυματισμένα μετά από επίθεση σε πάρκο
Κόσμος 18.02.26

Μεξικό: Ένας νεκρός και οκτώ παιδιά τραυματισμένα μετά από επίθεση σε πάρκο

Η Γουαναχουάτο, όπου σημειώθηκε η επίθεση, είναι η πιο θανατηφόρα πολιτεία στο Μεξικό λόγω των πολέμων μεταξύ συμμοριών, σύμφωνα με τα επίσημα στατιστικά για τις ανθρωποκτονίες

Σύνταξη
Σουρίγια Μπονάλι – Η σταρ του πατινάζ που τιμωρήθηκε επειδή έφερε πρώτη το απαγορευμένο backflip στον πάγο
Μπροστά από την εποχή 18.02.26

Σουρίγια Μπονάλι - Η σταρ του πατινάζ που τιμωρήθηκε επειδή έφερε πρώτη το απαγορευμένο backflip στον πάγο

Στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες του Μιλάνο-Κορτίνα 2026, ο κόσμος χειροκρότησε το backflip του Ίλια Μαλίνιν. Αλλά πολύ πριν από αυτόν, η Σουρίγια Μπονάλι τόλμησε να αψηφήσει τη βαρύτητα και τους κανόνες.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους οι οδηγοί ταξί – Αύριο η μεγάλη πορεία προς το Μαξίμου
Συνεχίζεται η απεργία 18.02.26

Κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους οι οδηγοί ταξί – Αύριο η μεγάλη πορεία προς το Μαξίμου

Οι κινητοποιήσεις των αυτοκινητιστών ταξί θα συνεχιστούν καθ’ όλη τη διάρκεια της αυριανής ημέρας, καθώς η απεργία αναμένεται να ολοκληρωθεί επίσημα στις 6:00 το πρωί της Παρασκευής.

Σύνταξη
LIVE: Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ
Μπάσκετ 18.02.26

LIVE: Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ

LIVE: Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ. Παρακολουθήστε live στις 20:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ για τα προημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδος. Τηλεοπτικά από την ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.

Σύνταξη
LIVE: Καραμπάγκ – Νιουκάστλ
Champions League 18.02.26

LIVE: Καραμπάγκ – Νιουκάστλ

LIVE: Καραμπάγκ – Νιουκάστλ. Παρακολουθήστε live στις 19:45 την εξέλιξη της αναμέτρησης Καραμπάγκ – Νιουκάστλ για τα playoffs του Champions League.

Σύνταξη
Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων για τη δίκη των Τεμπών: Πολιτική τυμβωρυχία και άκρατος καιροσκοπισμός
Ελλάδα 18.02.26

Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων για τη δίκη των Τεμπών: Πολιτική τυμβωρυχία και άκρατος καιροσκοπισμός

Όπως χαρακτηριστικά υπογραμμίζει η Ενωση Δικαστών και  Εισαγγελέων, οι δικαστικοί λειτουργοί που κληρώθηκαν στην σύνθεση του Δικαστηρίου, με διαφανείς διαδικασίες, μετακινήθηκαν στο Εφετείο της Λάρισας με απόφαση του Ανωτάτου Δικαστικού Συμβουλίου, όπως ορίζει το Σύνταγμα.

Σύνταξη
Σκάνδαλο Έπσταϊν: Καταγγελίες απαγωγής με πρόσχημα το μόντελινγκ – Για πιθανά εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας κάνει λόγο ο ΟΗΕ
«Παγκόσμια εγκληματική επιχείρηση» 18.02.26

Σκάνδαλο Έπσταϊν: Καταγγελίες απαγωγής με πρόσχημα το μόντελινγκ – Για πιθανά εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας κάνει λόγο ο ΟΗΕ

Η υπόθεση Έπσταϊν επιβεβαιώνει τις διεθνείς διαστάσεις της, καθώς μαρτυρίες θυμάτων, νέες έρευνες σε ΗΠΑ και Βρετανία και παρέμβαση ειδικών του ΟΗΕ συγκλίνουν σε καταγγελίες για «παγκόσμια εγκληματική επιχείρηση» με πιθανές ευθύνες πέρα από τα σύνορα

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
