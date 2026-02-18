Αλκοτέστ: Οι «τσιλιαδόροι» των 20€ και οι έξτρα υπηρεσίες των νυχτερινών κέντρων

Οι έλεγχοι της Τροχαίας στους δρόμους της Αττικής για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ είναι πλέον συχνό φαινόμενο.

Σχεδόν καθημερινά σε κάποια σημεία της πόλης βρίσκονται συνεργεία της Ελληνικής Αστυνομίας, κάνοντας ελέγχους στο σύνολο των οχημάτων που διέρχονται από εκεί και όχι δειγματοληπτικά όπως συνέβαινε παλαίοτερα.

Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να θεωρείται δεδομένο ότι κάποιος οδηγός που έχει πιει πάνω από το όριο και βρεθεί σε εκείνο το σημείο, θα τιμωρηθεί.

Τσιλιαδόροι και… πληροφοριοδότες

Για να γλιτώσει κανείς το πρόστιμο και την απώλεια διπλώματος υπάρχουν ορισμένες «υπηρεσίες» που έχουν ανθίσει το τελευταίο διάστημα.

Ειδικότερα, υπάρχουν αρκετοί -συνήθως οδηγοί μοτοσικλετών- που γυρνούν στους δρόμους της Αθήνας και εντοπίζουν τα σημεία που έχουν στηθεί οι έλεγχοι της Τροχαίας.

Οι συγκεκριμένοι σπεύδουν να ενημερώσουν με το… αζημίωτο (συνήθως ζητούν από 10 έως 20 ευρώ) τους οδηγούς λίγα μέτρα πριν το σημείο ελέγχου, ώστε όσοι κινδυνεύουν να επιλέξουν μια εναλλακτική διαδρομή.

Παράλληλα, υπάρχουν και οι τσιλιαδόροι – αντικαταστάτες οδηγοί που με «κόστος» 20 ευρώ προθυμοποιούνται να «περάσουν» εκείνοι, αφού είναι νηφάλιοι, το ΙΧ από το αλκοτέστ και να το παραδώσουν στον μεθυσμένο οδηγό λίγα μέτρα πιο κάτω.

«Self αλκοτέστ» & δωρεάν παρκινγκ για μεθυσμένους

Επίσης, το τελευταίο διάστημα έχουν επιστρατευτεί και τα self αλκοτέστ μιας χρήσης αλλά και επαναφορτιζόμενα, τα οποία οι οδηγοί προμηθεύονται από φαρμακεία ή πολυκαταστήματα. Στόχος τους είναι να είναι σίγουροι ότι βρίσκονται κάτω από το όριο, όταν πιάσουν τιμόνι.

Την ίδια ώρα, στα νέα δεδομένα προσαρμόζονται πλέον και τα νυχτερινά καταστήματα, με ορισμένα να έχουν ήδη τοποθετήσει στις εισόδους των επιχειρήσεων ειδικά συστήματα αλκοτέστ.

Όπως υπογραμμίζουν οι υπεύθυνοι των νυχτερινών κέντρων αν κάποιος εντοπιστεί να είναι πάνω από το όριο, προσφέρεται ακόμα και η μεταφορά των πελατών με ειδικά van, προκειμένου να αφήσουν το ΙΧ σε κάποιο πάρκινγκ.