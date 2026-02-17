Νέα Αριστερά για μεταναστευτικό: Η κυβέρνηση υπερασπίζεται μια πολιτική που έχει ήδη καταδικαστεί

«Δεκαπέντε άνθρωποι νεκροί στα ανοιχτά της Χίου. Και η κυβέρνηση της ΝΔ επιχειρεί να μετατοπίσει τη συζήτηση σε ‘μειωμένες ροές’ με ασαφή και ανεπιβεβαίωτα ποσοστά και σε μια ΕΔΕ που θα κρίνει… τον εαυτό της», τονίζει χαρακτηριστικά η Νέα Αριστερά.

Όπως αναφέρει, «οι κ.κ. Βορίδης και Κικίλιας, στις πρόσφατες συνεντεύξεις τους, υπερασπίζονται δημοσίως την πολιτική των αποτροπών ως μία ‘βέλτιστη πρακτική’. Ο ίδιος ο υπουργός Ναυτιλίας παραδέχθηκε ότι υπήρχαν κάμερες στο σκάφος, αλλά δεν ενεργοποιήθηκαν. Όταν υπάρχουν 15 νεκροί, αυτό όμως δεν μπορεί να θεωρείται λεπτομέρεια», επισημαίνει.

«Η αποτροπή δεν αποτελεί επιλογή»

Η Νέα Αριστερά υπενθυμίζει «στα στελέχη της ΝΔ» ότι:

– «Το Άρθρο 98 της Σύμβασης για το Δίκαιο της Θάλασσας (UNCLOS), καθώς και οι διεθνείς συμβάσεις SOLAS και SAR, επιβάλλουν ρητή υποχρέωση άμεσης διάσωσης ανθρώπων που κινδυνεύουν στη θάλασσα. Η αποτροπή δεν αποτελεί επιλογή.

– »Η Ελλάδα έχει ήδη καταδικαστεί από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου για παράνομες επαναπροωθήσεις, μεταξύ άλλων στις υποθέσεις A.R.E. κατά Ελλάδας (2022) και G.R.J. κατά Ελλάδας (2023), για παραβίαση της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και της αρχής της μη-επαναπροώθησης. Δεν πρόκειται απλά για κατηγορίες, αλλά για διεθνείς δικαστικές αποφάσεις».

Την ίδια στιγμή, υπογραμμίζει, «η κυβέρνηση επιταχύνει διαδικασίες ανάκλησης ασύλου με δημόσια στοχοποίηση υποθέσεων όπως στην περίπτωση του Τζαβέντ Ασλάμ, ενός ανθρώπου που ζει και δραστηριοποιείται επί σειρά ετών στην Ελλάδα και υπήρξε μάρτυρας στη δίκη της Χρυσής Αυγής, εργαλειοποιώντας το καθεστώς διεθνούς προστασίας».

«Η κυβέρνηση Μητσοτάκη οφείλει να καταλάβει ότι η προστασία της ανθρώπινης ζωής δεν μπορεί να μετριέται με ποσοστά, αλλά αντίθετα αποτελεί αδιαπραγμάτευτη υποχρέωση μιας χώρας που σέβεται το κράτος δικαίου», τονίζει καταληκτικά η Νέα Αριστερά.