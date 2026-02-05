Νέα Αριστερά: Ερωτήματα για όσα είπε ο τραυματίας της τραγωδίας της Χίου – Η κυβέρνηση έχει βαριά πολιτική ευθύνη
Γαβριήλ Σακελλαρίδης και Νάσος Ηλιόπουλος από τη Νέα Αριστερά επισκέφθηκαν τη Χίο και συνομίλησαν με τραυματία που επέβαινε στο σκάφος της τραγωδίας - «Απαιτούμε ξεκάθαρες απαντήσεις», διαμηνύουν
Στη Χίο βρέθηκαν σήμερα, Πέμπτη 5 Φεβρουαρίου, ο γραμματέας της Νέας Αριστεράς, Γαβριήλ Σακελλαρίδης και ο βουλευτής Α’ Αθηνών, Νάσος Ηλιόπουλος, για να ενημερωθούν για τις συνθήκες του τραγικού συμβάντος.
Κατά την παραμονή τους στη Χίο, επισκέφθηκαν το νοσοκομείο του νησιού, όπου συναντήθηκαν με το εκπροσώπους των εργαζομένων και εν συνεχεία με τη Διοίκηση, καθώς και το Λιμεναρχείο Χίου, ζητώντας ενημέρωση για τα γεγονότα.
Μετά το πέρας των συναντήσεων, ο κ. Ηλιόπουλος και ο κ. Σακελλαρίδης προχώρησαν σε δηλώσεις, ευχαριστώντας το σύνολο του υγειονομικού προσωπικού «για την αφοσίωση και τον επαγγελματισμό» με τον οποίο ανταποκρίθηκε στις ανάγκες των τραυματιών. Παράλληλα τόνισαν ότι «ότι κανένας τραυματίας δεν πρέπει να φύγει από το νοσοκομείο και να μεταφερθεί σε κέντρα κράτησης», όπως επίσης ότι «σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να χωριστούν γονείς από τα παιδιά τους».
Μετά από συνεννόηση με τον διοικητή του νοσοκομείου Χίου, δόθηκε διερμηνέας και επετράπη στους εκπροσώπους της Νέας Αριστεράς να επισκεφθούν τους τραυματίες. «Τα όσα καταγράφηκαν εκεί γεννούν πολύ σοβαρά ερωτήματα», επισημαίνει η Πατησίων.
«Η κυβέρνηση έχει βαριά πολιτική ευθύνη»
Όπως τονίζει η Νέα Αριστερά, και μετέδωσε νωρίτερα το in, «ο τραυματίας περιέγραψε ότι το σκάφος των προσφύγων κινούνταν με μικρή ταχύτητα και βρισκόταν πολύ κοντά στις ακτές. Όπως ανέφερε δεν υπήρξε κανένα σήμα από το Λιμενικό για να σταματήσουν και στη συνέχεια το σκάφος του Λιμενικού πέρασε από πάνω τους. Παράλληλα, υγειονομικοί του νοσοκομείου επισήμαναν ότι τα τραύματα που αντιμετώπισαν δεν συνάδουν με το αφήγημα που μέχρι στιγμής προβάλλεται από το Λιμενικό και την κυβέρνηση».
Τέλος, η Νέα Αριστερά επισημαίνει πως «η κυβέρνηση έχει βαριά πολιτική ευθύνη. Δεν είναι η πρώτη φορά που ανθρώπινες ζωές χάνονται στο Αιγαίο και σπεύδει να δώσει βολικές εκδοχές. Απαιτούμε ξεκάθαρες απαντήσεις και δεν θα επιτρέψουμε καμία προσπάθεια συγκάλυψης».
