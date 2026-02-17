Ο Ίαν ΜακΚέλεν «έχει αποδεχτεί ότι δεν είναι αθάνατος» – Το συμβάν που τον έφερε αντιμέτωπο με τη θνητότητα

Σε μια αποκαλυπτική συνέντευξη στην εφημερίδα The Times, ο θρυλικός Βρετανός ηθοποιός, Ίαν ΜακΚέλεν, μιλάει για τα συναισθήματά του από της νοσηλείας του τον Ιούνιο του 2024, όταν έπεσε από τη σκηνή κατά τη διάρκεια μιας θεατρικής παράστασης στο Λονδίνο, με αποτέλεσμα να σπάσει τον καρπό του και να υποστεί κάταγμα σπονδύλου.

«Έχω αποδεχτεί ότι δεν είμαι αθάνατος», δήλωσε ο υποψήφιος για Όσκαρ Ίαν ΜακΚέλεν για τον ρόλο του στον Άρχοντα των Δαχτυλιδιών. «Ωστόσο, εξακολουθώ να λειτουργώ».

Ο ΜακΚέλεν συνέχισε: «Πραγματικά, το αναπόφευκτο της θνητότητας δεν προέρχεται μόνο από το πώς αισθάνεσαι για τον εαυτό σου, αλλά από το απλό γεγονός ότι οι φίλοι σου πεθαίνουν -συνεχώς. Όταν είσαι νέος, ο θάνατος είναι κάτι εκπληκτικό, κάτι συναρπαστικό, αλλά μετά γίνεται ένα χαρακτηριστικό της γήρανσης. Ο θάνατος είναι πάντα παρών».

Μετά την πτώση του και την τριήμερη νοσηλεία του, ο ΜακΚέλεν δεν επέστρεψε στην παραγωγή του Player Kings και τον Αύγουστο ανέφερε ότι αντιμετώπιζε «αγωνιώδη πόνο»

«Καλύτερα να είμαστε ασφαλείς παρά να μετανιώσουμε»

Μετά την πτώση του και την τριήμερη νοσηλεία του, ο ΜακΚέλεν δεν επέστρεψε στην παραγωγή του Player Kings και τον Αύγουστο ανέφερε ότι αντιμετώπιζε «αγωνιώδη πόνο». Αποφάσισε να μην παρευρεθεί στην πρεμιέρα της επερχόμενης ταινίας του The Christophers στο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Τορόντο το 2025, ακολουθώντας τις οδηγίες των «ιατρικών συμβούλων» του, όπως εξήγησε τον περασμένο Σεπτέμβριο μέσω προηχογραφημένου βιντεομηνύματος: «Καλύτερα να είμαστε ασφαλείς παρά να μετανιώσουμε».

Ο σταρ των X-Men εμφανίζεται τώρα στο An Ark στο The Shed της Νέας Υόρκης. Πρόκειται για μια πειραματική παραγωγή που χρησιμοποιεί γυαλιά εικονικής πραγματικότητας, στην οποία ο ΜακΚέλεν και οι συμπρωταγωνιστές του εμφανίζονται μπροστά στο κοινό, παρόλο που δεν βρίσκονται στην αίθουσα.

O Σερ Ίαν ΜακΚέλεν σε ομιλία του στην Οξφόρδη

«Έχω ακόμα πολλά να κάνω»

«Σκέφτηκα ότι αυτός ήταν ο ασφαλέστερος τρόπος για να επιστρέψω στη δουλειά», παραδέχτηκε ο ΜακΚέλεν στην εφημερίδα The Times.

«Γιατί αν κάτι πάει στραβά με το σώμα, το μυαλό ή τη διάθεσή σου, μπορείς απλά να σταματήσεις κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων και να πεις “μπορώ να πιω ένα τσάι;”. Δεν μπορείς να σταματήσεις το ζωντανό θέατρο. Αλλά έχω κάνει μερικές προσπάθειες να επιστρέψω στη δουλειά στο θέατρο και, προς μεγάλη μου ανακούφιση, εξακολουθώ να το αγαπώ και δεν το βρήκα αγχωτικό. Μπορώ ακόμα να θυμάμαι τις ατάκες και, λαμβάνοντας υπόψη την ηλικία μου, όλα είναι καλά».

Θυμούμενος έναν φίλο που πέθανε πρόσφατα ειρηνικά, ο ηθοποιός είπε: «Μεταμέλειες; Έχω μερικές. Με παρηγορεί το γεγονός ότι όταν οι άνθρωποι που ήταν κοντά μου πεθαίνουν, φαίνονται έτοιμοι, ακόμη και πρόθυμοι να το δεχτούν».

Πρόσθεσε ότι τώρα αισθάνεται «ότι έχω ακόμα πολλά να κάνω».

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Hollywood Melanin (@hollywoodmelanin)

Πάντα στις επάλξεις

Η ταινία The Christophers είναι σε σκηνοθεσία του Στίβεν Σόντερμπεργκ και σενάριο του Εντ Σόλομον, με συμπρωταγωνιστές τους Μικέιλα Κόελ, Τζέιμς Κόρντεν και Τζέσικα Γκάνινγκ.

Μεταξύ των άλλων επερχόμενων έργων του ΜακΚέλεν είναι η συμπρωταγωνιστική του εμφάνιση με τον Johnny Depp στην επερχόμενη εορταστική ταινία Ebenezer: A Christmas Carol και η επανάληψη του ρόλου του ως μεταλλαγμένου Magneto στην ταινία Avengers: Doomsday του Marvel Cinematic Universe.

*Με στοιχεία από people.com