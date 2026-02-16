Συγγενείς φυλακισμένων στο Ελ Σαλβαδόρ διαδήλωσαν χθες Κυριακή στο Σαν Σαλβαδόρ εναντίον των μαζικών, ομαδικών δικών, εκφράζοντας την ανησυχία ότι δεν θα οδηγήσουν παρά στην καταδίκη αθώων που πιάστηκαν στα δίχτυα του «πολέμου» που διεξάγει ο πρόεδρος της χώρας της κεντρικής Αμερικής, ο Ναγίμπ Μπουκέλε, εναντίον των συμμοριών (φωτογραφία, επάνω, από το Χ).

Φωνάζοντας συνθήματα όπως «υπερασπιζόμαστε τους αθώους, όχι τους εγκληματίες», ή «όχι στις μαζικές δίκες, ναι στον σεβασμό των νόμιμων διαδικασιών», κάπου εκατό διαδηλωτές έκαναν πορεία στην πρωτεύουσα Σαν Σαλβαδόρ, χωρίς να σημειωθούν επεισόδια.

«Θέλουν να καταδικάσουν αθώους για εγκλήματα που δεν διέπραξαν. Για εγκλήματα που διαπράχθηκαν από συμμορίες»

la fiscalía no presenta pruebas, el tiempo pasa y las familias salvadoreñas sufren en medio del dolor y la pobreza pic.twitter.com/Khs1xqiZVz — Sara monroe sv (@Saramonroesv) February 15, 2026

Καθώς κάπου 90.000 άνθρωποι έχουν συλληφθεί από τις αρχές στο πλαίσιο του «πολέμου» κατά των συμμοριών από την άνοιξη του 2022, η γενική εισαγγελία σχεδιάζει να ολοκληρώσει την κατάρτιση της δικογραφίας για 3.000 υποθέσεις τους επόμενους μήνες και να προσαγάγει ομαδικά σε δίκες φερόμενα μέλη εγκληματικών οργανώσεων.

Οργανώσεις υπεράσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων όμως προειδοποιούν ότι η επιλογή αυτή οδηγεί στη βέβαιη καταδίκη χιλιάδων αθώων.

«Θέλουν να καταδικάσουν αθώους για εγκλήματα που δεν διέπραξαν. Για εγκλήματα που διαπράχθηκαν από συμμορίες», εξήγησε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Σαμουέλ Ραμίρες, επικεφαλής της οργάνωσης MOVIR («κίνημα θυμάτων του καθεστώτος»).

«Κατ’ ιδίαν»

Η διεξαγωγή ομαδικών δικών εγγυάται πως «θα καταδικαστούν αθώοι μαζί με ενόχους και ότι εμπαίζονται οι εγγυήσεις» για δίκαιες διαδικασίες, τόνισε από την πλευρά του ο δικηγόρος Φέλιξ Λόπες, ο γιος του οποίου φυλακίστηκε πριν έναν χρόνο και διατρανώνει την αθωότητά του.

Αυτό που θα ήταν «δίκαιο» είναι κάθε υπόθεση να εκδικαστεί «κατ’ ιδίαν», συμπλήρωσε.

Η Ανα Ροδρίγκες, 58χρονη νοικοκυρά, διαδήλωσε για να απαιτήσει την αποφυλάκιση του γιου και της ανιψιάς της που είναι, κατ’ αυτήν, παράπλευρες απώλειες του πολέμου κατά των συμμοριών.

#Marcha| La marcha de MOVIR llegó al centro de San Salvador, donde los manifestantes continuaron exigiendo la libertad de quienes consideran han sido detenidos de manera arbitraria. pic.twitter.com/N4J21ad71K — Radio YSUCA 91.7 FM (@ysuca91siete) February 15, 2026

Χάρη στην ιστορική μείωση του αριθμού των ανθρωποκτονιών στο κράτος της κεντρικής Αμερικής, ο πρόεδρος Μπουκέλε χαίρει πελώριας δημοτικότητας, όμως η πολιτική του για την πάταξη του οργανωμένου εγκλήματος επικρίνεται από οργανώσεις όπως η Διεθνής Αμνηστία και το Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, ιδιαίτερα οι δεκάδες χιλιάδες συλλήψεις χωρίς εντάλματα, στο πλαίσιο κατάστασης εκτάκτου ανάγκης που κηρύχθηκε τον Μάρτιο του 2022 κι ανανεώνεται αδιαλείπτως έκτοτε.

Δεν είναι «συνταγή»

Ο κ. Μπουκέλε καταφέρθηκε χθες Κυριακή εναντίον του νέου υπουργού Ασφαλείας της γειτονικής Ονδούρας, του Χερσόν Βελάσκες, διότι επέκρινε την πολιτική του.

Αυτός ο τελευταίος μοιράστηκε μέσω ιστότοπων κοινωνικής δικτύωσης βίντεο συνέντευξης στην οποία επισήμαινε πως το σαλβαδοριανό μοντέλο δεν είναι «συνταγή που μπορεί να αναπαραχθεί απαράλλακτη σε όλες τις χώρες».

Ο Ναγίμπ Μπουκέλε «ασκεί απόλυτο πολιτικό έλεγχο στους θεσμούς, κάτι που του επιτρέπει να θέτει σε εφαρμογή μεταρρυθμίσεις που αντίκεινται προς τα ανθρώπινα δικαιώματα», είπε ο υπουργός.

«Το να ακούς τον νέο υπουργό Ασφάλειας (σ.σ. της Ονδούρας) να υπερασπίζεται τα ‘ανθρώπινα δικαιώματα’ των εγκληματιών είναι λυπηρό, στ’ αλήθεια. Χιλιάδες Ονδουριανοί θα πεθάνουν εξαιτίας αυτών των ανθρώπων», πέταξε ο κ. Μπουκέλε.

Η Ονδούρα βρίσκεται αντιμέτωπη ιδίως με τις συμμορίες Mara Salvatrucha και Barrio 18, που είναι επίσης παρούσες στις ΗΠΑ, στο Σαλβαδόρ και στη Γουατεμάλα.