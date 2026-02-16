sports betsson
Δευτέρα 16 Φεβρουαρίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
sports

Σημαντική είδηση:
16.02.2026 | 09:08
«Έμφραγμα» στον Κηφισό – Στο «κόκκινο» οι δρόμοι στo κέντρο της Αθήνας
Σημαντική είδηση:
16.02.2026 | 07:06
Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις μέχρι την Κυριακή στην Αττική Οδό στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο
# ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ
# ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
# ΒΙΟΛΑΝΤΑ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Έκπληξη από τη Χιλή: Έλληνας προπονητής στη Γ΄ κατηγορία
Ποδόσφαιρο 16 Φεβρουαρίου 2026, 10:53

Έκπληξη από τη Χιλή: Έλληνας προπονητής στη Γ΄ κατηγορία

Ο Νίκος Ισσάρης στον πάγκο της General Velásquez, ομάδα της Segunda División Profesional, σπάει τα στερεότυπα στο χιλιανό ποδόσφαιρο

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
A
A
Vita.gr
Εγκέφαλος: Οι αρνητικές πληροφορίες έχουν μεγαλύτερο «βάρος»;

Εγκέφαλος: Οι αρνητικές πληροφορίες έχουν μεγαλύτερο «βάρος»;

Spotlight

Μια μεταγραφική κίνηση που δύσκολα περνά απαρατήρητη ανακοίνωσε ομάδα της τρίτης επαγγελματικής κατηγορίας της Χιλής, επιλέγοντας έναν Ευρωπαίο προπονητή για τη σεζόν 2026. Ο λόγος για τον 42χρονο Έλληνα τεχνικό Nίκο Ίσσαρη, ο οποίος αναλαμβάνει την τεχνική ηγεσία της General Velásquez, συλλόγου που εδρεύει στο Σαν Βισέντε ντε Ταγούα Ταγούα και αγωνίζεται στη Segunda División Profesional, την «κατηγορία του χαλκού»  (3η) του χιλιανού ποδοσφαίρου.

Η επιλογή ενός Ευρωπαίου προπονητή –και μάλιστα Έλληνα– σε τόσο χαμηλή επαγγελματική κατηγορία θεωρείται εξαιρετικά σπάνια για τα δεδομένα της χώρας. Συνήθως, τέτοιες κινήσεις περιορίζονται σε συλλόγους της Primera División ή, στην καλύτερη περίπτωση, της δεύτερης κατηγορίας. Η General Velásquez, ωστόσο, αποφάσισε να ρισκάρει και να διαφοροποιηθεί.

Ο Ισσάρης διαθέτει σχεδόν δύο δεκαετίες εμπειρίας στους πάγκους. Ξεκίνησε την προπονητική του πορεία στην Ελλάδα, στην ιδιαίτερη πατρίδα του, τη Χαλκίδα, ενώ στη συνέχεια εργάστηκε κυρίως ως βοηθός προπονητή σε συλλόγους με παρουσία σε ανώτερα επίπεδα, όπως η Λαμία, ο Πανιώνιος, ο Ολυμπιακός Βόλου και ο Ολυμπιακός Λευκωσίας στην Κύπρο. Η πιο πρόσφατη επαγγελματική του εμπειρία ήταν στον πάγκο της Herrera FC, στην Α΄ κατηγορία του Παναμά, γεγονός που του έδωσε επαφή με το ποδόσφαιρο της Λατινικής Αμερικής.

Η χιλιάνικη ομάδα ανακοίνωσε επίσημα τη συμφωνία μέσω των κοινωνικών δικτύων, τονίζοντας την «20ετή εμπειρία» του νέου προπονητή και κάνοντας λόγο για «μια νέα εποχή» για τον σύλλογο. Το μήνυμα ήταν σαφές: η General Velásquez επιδιώκει να ξεφύγει από τη λογική της εσωστρέφειας και των συνηθισμένων επιλογών, σε ένα πρωτάθλημα που τα τελευταία χρόνια ταλανίζεται από οικονομικά προβλήματα και συχνά ανακυκλώνει τα ίδια πρόσωπα στους πάγκους.

Η άφιξη του Έλληνα τεχνικού προσθέτει ένα ιδιαίτερο διεθνές χρώμα στο πρωτάθλημα και δημιουργεί προσδοκίες, αλλά και ερωτήματα. Μπορεί ένα ευρωπαϊκό προπονητικό υπόβαθρο να μεταφραστεί σε αγωνιστική υπεραξία σε μια απαιτητική, αλλά χαμηλών πόρων κατηγορία; Η απάντηση θα δοθεί στο γήπεδο, όμως το βέβαιο είναι ότι η General Velásquez κατάφερε ήδη να τραβήξει πάνω της τα φώτα της δημοσιότητας, πριν καν ξεκινήσει η σεζόν. Για μας ένας Έλληνας μπορεί και πάλι υπερήφανους στην άλλη άκρη της Γης.

Headlines:
World
Ευρωπαϊκές τράπεζες: Σε υψηλό 27 ετών τα deals παρά τα ρυθμιστικά εμπόδια

Ευρωπαϊκές τράπεζες: Σε υψηλό 27 ετών τα deals παρά τα ρυθμιστικά εμπόδια

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Εγκέφαλος: Οι αρνητικές πληροφορίες έχουν μεγαλύτερο «βάρος»;

Εγκέφαλος: Οι αρνητικές πληροφορίες έχουν μεγαλύτερο «βάρος»;

Ναυτιλία
Capital Clean Energy Carriers: Τελική ευθεία για το ομολογιακό

Capital Clean Energy Carriers: Τελική ευθεία για το ομολογιακό

inWellness
inTown
Αθλητική Ροή
betson_textlink
Stream sports
Τρομερές στιγμές του Αντετοκούνμπο με τα παιδιά του στο All Star Game: «Σε 15 χρόνια θα καρφώσεις πάνω από τον Γουεμπανιάμα»
Μπάσκετ 16.02.26

Τρομερές στιγμές του Αντετοκούνμπο με τα παιδιά του στο All Star Game: «Σε 15 χρόνια θα καρφώσεις πάνω από τον Γουεμπανιάμα»

Οι δυο μικροί γιοί του Γιάννη Αντετοκούνμπο, Λίαμ και Μάβερικ χοροπηδούσαν από ενθουσιασμό την ώρα που γνώριζαν τον Βίκτορ Γουεμπανιάμα.

Σύνταξη
Νάπολι-Ρόμα 2-2: Ο Αλισον Σάντος έκανε ντεμπούτο με γκολ και έδωσε βαθμό στους γηπεδούχους
Ποδόσφαιρο 15.02.26

Νάπολι-Ρόμα 2-2: Ο Αλισον Σάντος έκανε ντεμπούτο με γκολ και έδωσε βαθμό στους γηπεδούχους

Ντεμπούτο στη Serie A με γκολ έκανε ο Αλισον Σάντος ο οποίος ισοφάρισε (2-2, στο 83’) και αποδείχθηκε χρυσή αλλαγή για τη Νάπολι. Ο Τσιμίκας, για τη Ρόμα, μπήκε στο ματς στο 72’.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
«Ανοιχτός σε διάλογο με τις ελληνικές Αρχές για τις φωτογραφίες της Καισαριανής» δηλώνει ο Βέλγος δημοπράτης
Ελλάδα 16.02.26

«Ανοιχτός σε διάλογο με τις ελληνικές Αρχές για τις φωτογραφίες της Καισαριανής» δηλώνει ο Βέλγος δημοπράτης

Τι δηλώνει ο Βέλγος δημοπράτης για τις συγκλονιστικές φωτογραφίες από την εκτέλεση των 200 κομμουνιστών της Καισαριανής. Τονίζει πως έχει «τη νόμιμη κυριότητα των φωτογραφιών», αποφεύγει ωστόσο να απαντήσει στα ερωτήματα του in για τον τρόπο απόκτησης, αλλά και τη γνησιότητά τους

Πάνος Τσίκαλας
Πάνος Τσίκαλας
Βραβεύτηκε ο Γιάννης Μώραλης
Αναγνώριση 16.02.26

Βραβεύτηκε ο Γιάννης Μώραλης

Τιμητική βράβευση στον Δήμαρχο Πειραιά Γιάννη Μώραλη στην κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Πειραιά.

Σύνταξη
Καισαριανή: Εάν δεν υπάρχει κώλυμα η Βουλή θα προσπαθήσει να πάρει τις φωτογραφίες, λέει ο Κακλαμάνης
Αρμοδιότητα του ΥΠΠΟ 16.02.26

Η Βουλή θα προσπαθήσει να πάρει τις φωτογραφίες των εκτελεσθέντων της Καισαριανής, λέει ο Κακλαμάνης

Ο πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης, δήλωσε για τις φωτογραφίες των εκτελεσθέντων κομμουνιστών στην Καισαριανή ότι η διαπίστωση της γνησιότητας τους είναι αρμοδιότητα του ΥΠΠΟ

Σύνταξη
Ο Γεραπετρίτης ενημερώνει την Βουλή για το Ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας Ελλάδας – Τουρκίας
Διπλωματία 16.02.26

Ο Γεραπετρίτης ενημερώνει την Βουλή για το Ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας Ελλάδας – Τουρκίας

Ο κ. Γεραπετρίτης πρόκειται να ενημερώσει την αρμόδια επιτροπή της Βουλής για το περιεχόμενο των συζητήσεων που διεξήχθησαν στην Άγκυρα μεταξύ Μητσοτάκη και Ερντογάν

Σύνταξη
Από τα viral βίντεο στο TikTok στη Βιέννη και τη Eurovision: Ποιος είναι ο Akylas που έχει ξεσηκώσει την Ελλάδα με το Ferto;
Music 16.02.26

Από τα viral βίντεο στο TikTok στη Βιέννη και τη Eurovision: Ποιος είναι ο Akylas που έχει ξεσηκώσει την Ελλάδα με το Ferto;

Εντυπωσιάζοντας κοινό και κριτική επιτροπή, το βράδυ της Κυριακής ο Akylas κέρδισε τον τελικό του Sing for Greece με το Ferto και πλέον ετοιμάζει τις βαλίτσες του για τη Βιέννη και τη Eurovision.

Σύνταξη
Καιρός: Έκτακτο δελτίο από την ΕΜΥ για ισχυρά φαινόμενα τις επόμενες ώρες – Καταιγίδες και χαλάζι την Τρίτη
Πορτοκαλί προειδοποίηση 16.02.26

Έκτακτο δελτίο από την ΕΜΥ για ισχυρά φαινόμενα τις επόμενες ώρες - Καταιγίδες και χαλάζι την Τρίτη

Επιδείνωση αναμένεται να παρουσιάσει ο καιρός τις επόμενες ώρες - Το έκτακτο δελτίο από την ΕΜΥ, με την ένδειξη πορτοκαλί προειδοποίηση

Σύνταξη
Seedance: Φρένο στο εργαλείο ΑΙ που τρόμαξε το Χόλιγουντ με τη viral αναμέτρηση Μπραντ Πιτ και Τομ Κρουζ
Seedance 2.0 16.02.26

Φρένο στο εργαλείο ΑΙ που τρόμαξε το Χόλιγουντ με τη viral αναμέτρηση Μπραντ Πιτ και Τομ Κρουζ

Έπειτα από απειλές για ασφαλιστικά μέτρα, η κινεζική ByteDance, στην οποία ανήκει και το TikTok, δεσμεύτηκε να επιβάλλει περιορισμούς στη δημιουργία βίντεο με το Seedance,

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
ΠΙΣ: Οι ρυθμίσεις για την αναβολή στράτευσης πλήττουν τους νέους γιατρούς – Να επανέλθει το προηγούμενο καθεστώς
Ελλάδα 16.02.26

Ενάντια στις ρυθμίσεις για την αναβολή στράτευσης ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος - Πλήττουν τους νέους γιατρούς

Αναστάτωση έχουν προκαλέσει οι ρυθμίσεις του υπουργείου Άμυνας για τα όρια αναβολής στράτευσης των νέων γιατρών καθώς πολλοί θα αναγκαστούν να διακόψουν την ειδικότητά τους για να υπηρετήσουν

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ: «Ραντεβού» στο συνέδριο έδωσαν τα στελέχη του κόμματος – Μήνυμα εξωστρέφειας από τον Ανδρουλάκη
Πολιτική Γραμματεία 16.02.26

ΠΑΣΟΚ: «Ραντεβού» στο συνέδριο έδωσαν τα στελέχη του κόμματος – Μήνυμα εξωστρέφειας από τον Ανδρουλάκη

Με φόντο το συνέδριο του Μαρτίου, τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ επιχείρησαν να χαμηλώσουν τους εσωκομματικούς τόνους και να εκπέμψουν μήνυμα ενότητας, την ώρα που ο Νίκος Ανδρουλάκης έθετε ως προμετωπίδα την πολιτική αυτονομία και την κυβερνητική πρόταση του κόμματος απέναντι στη ΝΔ

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
ΕΕ α λα ΗΠΑ; Το νέο σχέδιο για τις απελάσεις ενέχει τον κίνδυνο επιβολής μέτρων «τύπου ICE»
Οργανώσεις δικαιωμάτων προειδοποιούν 16.02.26

ΕΕ α λα ΗΠΑ; Το νέο σχέδιο για τις απελάσεις ενέχει τον κίνδυνο επιβολής μέτρων «τύπου ICE»

Στα τέλη Ιανουαρίου, 16 εμπειρογνώμονες σε θέματα δικαιωμάτων από τον ΟΗΕ απέστειλαν επιστολή στην ΕΕ σχετικά με τον προτεινόμενο κανονισμό

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Κουτσούμπας: Επιστολή σε Κακλαμάνη για τις φωτογραφίες – ντοκουμέντα με τους 200 της Καισαριανής
Πολιτική Γραμματεία 16.02.26

Επιστολή Κουτσούμπα σε Κακλαμάνη για τις φωτογραφίες - ντοκουμέντα με τους 200 της Καισαριανής

Ο κ. Κουτσούμπας, ζητά να γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες ώστε να σταματήσει η δημοπράτηση των φωτογραφιών και να περιέλθουν στην κατοχή της Βουλής

Σύνταξη
Must Read
Άνοιξε τον ασκό των… κεφαλαίων ο MSCI, οι υπολογισμοί της JP Morgan, go west …για Energean, νέα έργα για METLEN, παράταση για Αλυκές

Άνοιξε τον ασκό των… κεφαλαίων ο MSCI, οι υπολογισμοί της JP Morgan, go west …για Energean, νέα έργα για METLEN, παράταση για Αλυκές

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Δευτέρα 16 Φεβρουαρίου 2026
Απόρρητο