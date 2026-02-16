Έκπληξη από τη Χιλή: Έλληνας προπονητής στη Γ΄ κατηγορία

Μια μεταγραφική κίνηση που δύσκολα περνά απαρατήρητη ανακοίνωσε ομάδα της τρίτης επαγγελματικής κατηγορίας της Χιλής, επιλέγοντας έναν Ευρωπαίο προπονητή για τη σεζόν 2026. Ο λόγος για τον 42χρονο Έλληνα τεχνικό Nίκο Ίσσαρη, ο οποίος αναλαμβάνει την τεχνική ηγεσία της General Velásquez, συλλόγου που εδρεύει στο Σαν Βισέντε ντε Ταγούα Ταγούα και αγωνίζεται στη Segunda División Profesional, την «κατηγορία του χαλκού» (3η) του χιλιανού ποδοσφαίρου.

Η επιλογή ενός Ευρωπαίου προπονητή –και μάλιστα Έλληνα– σε τόσο χαμηλή επαγγελματική κατηγορία θεωρείται εξαιρετικά σπάνια για τα δεδομένα της χώρας. Συνήθως, τέτοιες κινήσεις περιορίζονται σε συλλόγους της Primera División ή, στην καλύτερη περίπτωση, της δεύτερης κατηγορίας. Η General Velásquez, ωστόσο, αποφάσισε να ρισκάρει και να διαφοροποιηθεί.

Ο Ισσάρης διαθέτει σχεδόν δύο δεκαετίες εμπειρίας στους πάγκους. Ξεκίνησε την προπονητική του πορεία στην Ελλάδα, στην ιδιαίτερη πατρίδα του, τη Χαλκίδα, ενώ στη συνέχεια εργάστηκε κυρίως ως βοηθός προπονητή σε συλλόγους με παρουσία σε ανώτερα επίπεδα, όπως η Λαμία, ο Πανιώνιος, ο Ολυμπιακός Βόλου και ο Ολυμπιακός Λευκωσίας στην Κύπρο. Η πιο πρόσφατη επαγγελματική του εμπειρία ήταν στον πάγκο της Herrera FC, στην Α΄ κατηγορία του Παναμά, γεγονός που του έδωσε επαφή με το ποδόσφαιρο της Λατινικής Αμερικής.

Η χιλιάνικη ομάδα ανακοίνωσε επίσημα τη συμφωνία μέσω των κοινωνικών δικτύων, τονίζοντας την «20ετή εμπειρία» του νέου προπονητή και κάνοντας λόγο για «μια νέα εποχή» για τον σύλλογο. Το μήνυμα ήταν σαφές: η General Velásquez επιδιώκει να ξεφύγει από τη λογική της εσωστρέφειας και των συνηθισμένων επιλογών, σε ένα πρωτάθλημα που τα τελευταία χρόνια ταλανίζεται από οικονομικά προβλήματα και συχνά ανακυκλώνει τα ίδια πρόσωπα στους πάγκους.

Η άφιξη του Έλληνα τεχνικού προσθέτει ένα ιδιαίτερο διεθνές χρώμα στο πρωτάθλημα και δημιουργεί προσδοκίες, αλλά και ερωτήματα. Μπορεί ένα ευρωπαϊκό προπονητικό υπόβαθρο να μεταφραστεί σε αγωνιστική υπεραξία σε μια απαιτητική, αλλά χαμηλών πόρων κατηγορία; Η απάντηση θα δοθεί στο γήπεδο, όμως το βέβαιο είναι ότι η General Velásquez κατάφερε ήδη να τραβήξει πάνω της τα φώτα της δημοσιότητας, πριν καν ξεκινήσει η σεζόν. Για μας ένας Έλληνας μπορεί και πάλι υπερήφανους στην άλλη άκρη της Γης.