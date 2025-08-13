Η Χιλή θα είναι η βάση της Εθνικής Παλαιστίνης

Από το 2019 έχει να παίξει η Εθνική Παλαιστίνης στην έδρα της και αιτία είναι οι εχθροπραξίες με το Ισραήλ. Με την κλιμάκωση του πολέμου οι αρμόδιοι έψαξαν να βρουν έδρα, προκειμένου η Εθνική Παλαιστίνης να εξακολουθήσει να συμμετέχει στις ποδοσφαιρικές δραστηριότητες.

Για αυτό και η Εθνική Παλαιστίνης μεταφέρει τη βάση της στην Χιλή, επειδή δεν μπορεί να συγκεντρωθεί στην Γάζα, λόγω του συνεχιζόμενου πολέμου με τον Ισραήλ. Ο ομοσπονδιακός προπονητής Εχαμπ Αμπού Τζάζαρ, γεννημένος στη Γάζα, δικαιολόγησε ότι η Χιλή επιλέχθηκε επειδή εκεί υπάρχει η μεγαλύτερη παλαιστινιακή κοινότητα εκτός του αραβικού κόσμου, η οποία υπολογίζεται σε 500.000 άτομα.

Επίσης, ο Αμπού Τζάζαρ αποκάλυψε ότι υπάρχουν σχέδια για την ίδρυση ενός μόνιμου προπονητικού κέντρου στην Χιλή για την Εθνική Παλαιστίνης με την υποστήριξη της Club Deportivo Palestino. Πρόκειται για ποδοσφαιρική ομάδα της Χιλής που ιδρύθηκε το 1920 από μετανάστες και αποτελεί πολιτιστικό σύμβολο στη Χιλή. Το έργο θα περιλαμβάνει επίσης μια ακαδημία νέων για την πρόσληψη και ανάπτυξη ταλέντων τόσο από τη Χιλή όσο και από το εξωτερικό, με τελικό στόχο το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2030.

Η καταστροφή των αθλητικών υποδομών στην Παλαιστίνη, σε συνδυασμό με τους θανάτους περίπου 700 αθλητών από το 2023, ανάγκασε την αναζήτηση μιας βάσης στο εξωτερικό. Η σύνδεση της Παλαιστίνης με τη Χιλή χρονολογείται από τον 19ο αιώνα. Σήμερα, η παλαιστιανιακή κοινότητα έχει ισχυρή εκπροσώπηση στην πολιτική και τις επιχειρήσεις στην Χιλή, ενώ η Club Deportivo Palestino (που παίζει με τα χρώματα της σημαίας της Παλαιστίνης, κόκκινο, πράσινο, λευκό, μαύρο) προωθεί ενεργά την παλαιστινιακή ταυτότητα και την αλληλεγγύη μέσω του ποδοσφαίρου.

Οσον αφορά στο αγωνιστικό μέρος η Εθνική Παλαιστίνης έφτασε στους «16» του Ασιατικού Κυπέλλου του 2023 και έχασε οριακά μια θέση στα πλέι οφ του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2026. Η μετακόμιση στη Χιλή, όπου θα είναι η βάση της Εθνικής Παλαιστίνης, χρησιμεύει πλέον ως ένα στρατηγικό βήμα για την οικοδόμηση μιας σταθερής βάσης για την πρόκριση στο 2030.