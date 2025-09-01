Τραγωδία στη Χιλή
Θάνατος φιλάθλου στη διάρκεια του ντέρμπι Κόλο-Κόλο – Ουνιβερσιδάδ δε Τσίλε
Μία ανείπωτη τραγωδία σημάδεψε το μεγάλο ντέρμπι της Χιλής ανάμεσα στην Κόλο-Κόλο και την Ουνιβερσιδάδ δε Τσίλε, καθώς ένας 31χρονος φίλαθλος των γηπεδούχων έχασε τη ζωή του μέσα στο «Μονιουμεντάλ Νταβίντ Αρεγιάνο».
Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις των αρχών, ο άτυχος φίλαθλος προσπάθησε να αλλάξει θέση κατά τη διάρκεια του αγώνα, περπατώντας πάνω σε μία μεταλλική δοκό της οροφής του σταδίου. Εκεί έχασε την ισορροπία του και βρέθηκε στο κενό από μεγάλο ύψος. Μεταφέρθηκε άμεσα σε νοσοκομείο, όπου δυστυχώς διαπιστώθηκε ο θάνατός του.
Δεν διακόπηκε!
Παρά την τραγωδία, το παιχνίδι συνεχίστηκε κανονικά, χωρίς ούτε οι επίσημοι λογαριασμοί της Κόλο-Κόλο να αναφερθούν στο περιστατικό, γεγονός που προκάλεσε αντιδράσεις. Η ομάδα του Σαντιάγο τελικά επικράτησε με 2-1, όμως το αγωνιστικό αποτέλεσμα επισκιάστηκε απόλυτα από το δυστύχημα.
Μετά το τέλος του αγώνα, ο Αρτούρο Βιδάλ, σήμερα ποδοσφαιριστής της Κόλο-Κόλο, εξέφρασε τη θλίψη του: «Με πονάει βαθιά που συνεχίζουμε να θρηνούμε απώλειες στα γήπεδα».
Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της Ουνιβερσιδάδ δε Τσίλε, Μάικλ Κλαρκ, αποκάλυψε ότι ζήτησε την αναβολή του αγώνα: «Ένα ματς είναι όμορφο, αλλά δεν είναι τίποτα παραπάνω από ποδόσφαιρο. Δυστυχώς υπήρξε νεκρός. Πρότεινα να σταματήσει το παιχνίδι. Υπάρχει μία αποανθρωποποίηση της βιομηχανίας».
Την ίδια στιγμή, ο κυβερνητικός απεσταλμένος του Σαντιάγο, Γκονσάλο Ντουράν, αιτιολόγησε τη συνέχιση του αγώνα λέγοντας πως ελήφθη η απόφαση για να αποφευχθεί «μεγαλύτερη αναταραχή» στο γήπεδο.
Η τραγική απώλεια στο «Μονιουμεντάλ» άνοιξε ξανά τη συζήτηση για την ασφάλεια στα γήπεδα της Λατινικής Αμερικής, με την κοινή γνώμη να εκφράζει οργή και ανησυχία για το κατά πόσο οι ποδοσφαιρικές αρχές και οι σύλλογοι δίνουν πραγματική προτεραιότητα στην προστασία των φιλάθλων. To κακό δεν έχει σταματημό…
