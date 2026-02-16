Η κόρη του Βιν Ντίζελ ανερχόμενο ταλέντο στο μπάσκετ: Ήταν στο All Star Game και συνομίλησε με τον Ρέτζι Μίλερ

Έπεσε η αυλαία του NBA All Star Game 2026, το οποίο πραγματοποιήθηκε στο «Intuit Dome» του Λος Άντζελες, και στο οποίο όπως είθισται έδωσαν το «παρών» αρκετοί celebrities, μεταξύ αυτών και ο Βιν Ντίζελ!

Ο δημοφιλής ηθοποιός παρευρέθηκε στη γιορτή του μπάσκετ και δήλωσε ότι η 10χρονη κόρη του είναι αστέρι στο μπάσκετ και τρέφει μεγάλη αγάπη για το άθλημα.

Στο βίντεο που αναρτήθηκε στον επίσημο λογαριασμό του NBA, ο Ντίζελ ήταν εμφανώς ευδιάθετος στο All Star Game και ανέφερε χαρακτηριστικά πως νιώθει πανευτυχής που η κόρη του ασχολείται με το μπάσκετ, ενώ και η ίδια απεικονίζεται στο βίντεο να συνομιλεί και να παίρνει συμβουλές από τον εμβληματικό Ρέτζι Μίλερ.

Ο Βιν Ντίζελ ανέφερε χαρακτηριστικά για την κόρη του:

«Είναι εκπληκτικό αυτό που συμβαίνει, γιατί ποτέ δεν είχα φανταστεί ότι η 10 ετών κόρη μου αθλήτρια του μπάσκετ, θα φτάσει να παίρνει συμβουλές από τον Ρέτζι Μίλερ».

Δείτε παρακάτω το σχετικό βίντεο