Σχέση: Όταν το ροχαλητό μπαίνει ανάμεσα στο ζευγάρι

Φανταστείτε το εξής σκηνικό: το σπίτι είναι ήσυχο, τα φώτα χαμηλωμένα, το κινητό έχει μπει επιτέλους στο αθόρυβο. Ξαπλώνετε με την προσδοκία ότι σε λίγα λεπτά θα κοιμάστε. Κλείνετε τα μάτια. Και τότε, μέσα στη σιωπή, ακούγεται ο γνώριμος ήχος: το ροχαλητό του/της συντρόφου σας. Στην αρχή προσπαθείτε να το αγνοήσετε. Αλλά όσο περνούν τα λεπτά, η προσοχή σας κολλάει εκεί. Γυρίζετε πλευρό. Τραβάτε το πάπλωμα. Αναστενάζετε. Δεν είστε θυμωμένοι. Είστε απλώς κουρασμένοι. Και, ίσως, λίγο απογοητευμένοι που κάτι τόσο μικρό μπορεί να σταθεί εμπόδιο σε κάτι τόσο βασικό όσο ο ύπνος.

Αν αυτή η σκηνή σας φαίνεται οικεία, δεν είστε μόνοι. Πολλά ζευγάρια αντιμετωπίζουν αυτό το πρόβλημα. Παρότι συχνά αντιμετωπίζεται με χιούμορ, το επίμονο ροχαλητό μπορεί να επηρεάσει ουσιαστικά την ποιότητα του ύπνου και, κατ’ επέκταση, την υγεία. Η επιστημονική έρευνα δείχνει ότι ο διαταραγμένος ύπνος συνδέεται με κόπωση, μειωμένη συγκέντρωση, μεταβολές στη διάθεση και αυξημένο κίνδυνο καρδιαγγειακών και μεταβολικών νοσημάτων.

Γιατί το ροχαλητό επηρεάζει τόσο πολύ τον ύπνο

Ο εγκέφαλος παραμένει ευαίσθητος στους ήχους ακόμη και όταν κοιμόμαστε. Απρόβλεπτοι και επαναλαμβανόμενοι θόρυβοι, όπως το ροχαλητό, μπορούν να προκαλέσουν μικροαφυπνίσεις – σύντομες διακοπές του ύπνου που συχνά δεν γίνονται αντιληπτές, αλλά μειώνουν τη συνολική του ποιότητα. Με τον καιρό, αυτές οι διακοπές συσσωρεύονται και οδηγούν σε αίσθημα μη ξεκούραστου ύπνου.

Μικρές στρατηγικές που μπορούν να βοηθήσουν

1. Απόσπαση της προσοχής

Τεχνικές χαλάρωσης, όπως αργή αναπνοή, διαλογισμός ή ήπια ακουστικά ερεθίσματα (π.χ. ήρεμη μουσική ή podcast χαμηλής έντασης), μπορούν να μειώσουν την εστίαση στον ήχο και να διευκολύνουν την έλευση του ύπνου.

2. Ωτοασπίδες ή ακουστικά μείωσης θορύβου

Οι μαλακές ωτοασπίδες ή τα ακουστικά που μειώνουν τον περιβαλλοντικό ήχο είναι απλές λύσεις που για πολλούς ανθρώπους κάνουν σημαντική διαφορά.

3. Λευκός θόρυβος

Συσκευές ή εφαρμογές λευκού θορύβου παράγουν έναν σταθερό, ουδέτερο ήχο που «καλύπτει» τις απότομες διακυμάνσεις του ροχαλητού και δημιουργεί πιο σταθερό ακουστικό περιβάλλον.

4. Αλλαγή θέσης ύπνου

Το ροχαλητό συχνά επιδεινώνεται όταν κάποιος κοιμάται ανάσκελα. Η πλάγια θέση μπορεί να μειώσει τη δόνηση των μαλακών ιστών στον φάρυγγα και, σε ορισμένες περιπτώσεις, να περιορίσει τον θόρυβο.

5. Υποστήριξη της κεφαλής και του αυχένα

Μαξιλάρια που διατηρούν καλύτερη ευθυγράμμιση της κεφαλής και του λαιμού ενδέχεται να βοηθήσουν στη βελτίωση της ροής του αέρα.

6. Ιατρική αξιολόγηση όταν το ροχαλητό είναι έντονο ή επίμονο

Σε ορισμένες περιπτώσεις, το ροχαλητό μπορεί να σχετίζεται με αποφρακτική άπνοια ύπνου, μια διαταραχή που απαιτεί διάγνωση και αντιμετώπιση. Η αξιολόγηση από ειδικό ύπνου μπορεί να αποσαφηνίσει την αιτία.

Η χρόνια στέρηση ύπνου έχει συσχετιστεί με αυξημένο κίνδυνο υπέρτασης, σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2, καρδιαγγειακής νόσου και εγκεφαλικού επεισοδίου. Επιπλέον, επηρεάζει την ψυχική ευεξία και την ικανότητα διαχείρισης του στρες.

Ένα κοινό ζήτημα, μια κοινή λύση

Το ροχαλητό είναι συχνό και δεν αποτελεί «ελάττωμα» ή επιλογή. Η αντιμετώπισή του λειτουργεί καλύτερα όταν γίνεται με κατανόηση και συνεργασία. Ανοιχτή συζήτηση, δοκιμή διαφορετικών λύσεων και ρεαλιστικές προσδοκίες μπορούν να βοηθήσουν ώστε και οι δύο σύντροφοι να κοιμούνται καλύτερα.

* Πηγή: Vita