Νέες αποκαλύψεις που αφορούν στα αρχεία του σκανδάλου Έπσταϊν, φέρνει στο φως της δημοσιότητας το CNN. Σε χθεσινό του δημοσίευμα, περιγράφει τη σύνδεση του Τζέφρι Έπσταϊν με τον Στιβ Μπάνον, πρώην σύμβουλο του Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο και την προσπάθεια του δεύτερου να «ρίξει» τον πάπα Φραγκίσκο με την υποστήριξη του Τζέφρι Έπσταϊν, που είχε καταδικαστεί για σεξουαλικά εγκλήματα.

«Θα ρίξουμε τον πάπα Φραγκίσκο», έγραψε ο Μπάνον στον Έπσταϊν τον Ιούνιο του 2019. «Τους Κλίντον, τον Σι (σ.σ. Τζινπίνγκ), τον Φραγκίσκο, την ΕΕ – όλους αδερφέ»

Σύμφωνα με το CNN, τα μηνύματα που αντάλλαξαν το 2019, τα οποία δημοσιεύτηκαν πρόσφατα από το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ, αποκαλύπτουν τις στρατηγικές του Μπάνον, με στόχο να «καταρρίψει» τον Πάπα, τον οποίο θεωρούσε μεγάλο του αντίπαλο.

Γιατί ο Μπάνον ασκούσε κριτική στον πάπα Φραγκίσκο

Ο Μπάνον, είχε ασκήσει έντονη κριτική κατά του Πάπα Φραγκίσκου, τον οποίο θεωρούσε εχθρό του εθνικιστικού και λαϊκιστικού κινήματος που αναπτύχθηκε στην Ευρώπη το 2018 και το 2019. Η στρατηγική του φαινόταν να βασίζεται στην ενίσχυση της πολιτικής του κίνησης με τη βοήθεια του Έπσταϊν, ο οποίος φέρεται να βοηθούσε στην καλλιέργεια υποστηρικτών για την πολιτική του.

Όπως γράφει το CNN, ο Φραγκίσκος ήταν ένα σημαντικό εμπόδιο για τον εθνικιστικό λαϊκισμό του Μπάνον. Το 2018, ο πρώην σύμβουλος του Τραμπ περιέγραψε τον Φραγκίσκο στο The Spectator ως «απεχθή», κατηγορώντας τον ότι υποστηρίζει τις «παγκόσμιες ελίτ» και, σύμφωνα με το «SourceMaterial», προέτρεψε τον Ματέο Σαλβίνι, να «επιτεθεί» στον ποντίφικα.

Η Ρώμη και το Βατικανό ήταν σημαντικά για τον Μπάνον. Ίδρυσε γραφείο στην ιταλική πρωτεύουσα όταν διηύθυνε το Breitbart News και έχει εμπλακεί στην προσπάθεια ίδρυσης μιας «σχολής μονομάχων» πολιτικής εκπαίδευσης για την υπεράσπιση των ιουδαϊκο-χριστιανικών αξιών, κοντά στην Αιώνια Πόλη.

Ο Φραγκίσκος, από την πλευρά του, αποτελούσε αντίβαρο στην κοσμοθεωρία του Τραμπ, κριτικάροντας έντονα τον εθνικισμό και καθιστώντας την υπεράσπιση των μεταναστών ως χαρακτηριστικό της παποσύνης του.

Τα αρχεία του Υπουργείου Δικαιοσύνης που δημοσιεύθηκαν πρόσφατα αποκαλύπτουν ότι ο Μπάνον έστειλε μηνύματα στον Έπσταϊν σε αρκετές περιπτώσεις, στο πλαίσιο των προσπαθειών του να υπονομεύσει τον Πάπα.

Στα μηνύματά του προς τον Έπσταϊν, ο Μπάνον αναφέρεται στο βιβλίο του 2019 «In the Closet of the Vatican», του Γάλλου δημοσιογράφου Φρεντερίκ Μαρτέλ, το οποίο αποκαλύπτει τη μυστικότητα και την υποκρισία στα υψηλά κλιμάκια της εκκλησίας. Ο Μαρτέλ προκάλεσε σάλο με το βιβλίο του, ισχυριζόμενος ότι το 80% του κλήρου που εργάζεται στο Βατικανό είναι ομοφυλόφιλοι, διερευνώντας τον τρόπο με τον οποίο κρατούν μυστική τη σεξουαλικότητά τους.

Το όλο ζήτημα της ομοφυλοφιλίας έχει αποτελέσει αιχμή του δόρατος για ορισμένους συντηρητικούς, οι οποίοι το θεωρούν ως απόδειξη μιας βαθύτερης, συστημικής κρίσης στην εκκλησία, με ορισμένους να το συνδέουν με τα ευρύτερα σκάνδαλα σεξουαλικής κακοποίησης.

Οι περισσότεροι ειδικοί και ερευνητές θεωρούν ότι οποιαδήποτε συσχέτιση του σεξουαλικού προσανατολισμού με την κακοποίηση είναι επιστημονικά ανακριβής, ωστόσο αυτό λίγο ενοχλούσε ανθρώπους όπως ο Μπάνον, ο οποίος έδειξε ενδιαφέρον να μετατρέψει το βιβλίο του Μαρτέλ σε ταινία μετά τη συνάντησή του με τον συγγραφέα σε ένα πεντάστερο ξενοδοχείο στο Παρίσι.

Στα μηνύματα, ο Μπάνον φαίνεται να υπονοεί ότι ο Έπσταϊν θα μπορούσε να είναι ο εκτελεστικός παραγωγός της ταινίας. «Είσαι πλέον εκτελεστικός παραγωγός του «ITCOTV» (In the closet of the Vatican)», έγραψε ο Μπάνον στον παιδόφιλο.

Δεν είναι σαφές πόσο σοβαρή ήταν η πρόταση του Μπάνον προς τον Έπσταϊν, και στην ανταλλαγή μηνυμάτων ο Έπσταϊν δεν αναφέρεται καθόλου σε αυτή την προσφορά. Ο Μαρτέλ θυμάται ότι όταν συνάντησε τον Μπάνον στο ξενοδοχείο Le Bristol, του εξήγησε πως δεν μπορούσε να απαντήσει ο ίδιος σε καμία πρόταση για ταινία, καθώς οι εκδότες ήταν αυτοί που ήλεγχαν τα δικαιώματα του βιβλίου και είχαν ήδη υπογράψει συμφωνία με άλλη εταιρεία. Είπε, μάλιστα, στο CNN ότι πιστεύει ότι ο Μπάνον ήθελε να «χρησιμοποιήσει» το βιβλίο στις προσπάθειές του εναντίον του Πάπα Φραγκίσκου.

«Οι καθολικοί πρέπει να επιλέξουν»

Τα αρχεία δείχνουν επίσης ότι την 1η Απριλίου 2019, ο Έπσταϊν έστειλε στον εαυτό του άρθρο για το In the Closet of the Vatican και αργότερα έστειλε στον Μπανον ένα άρθρο με τίτλο «Πάπας Φραγκίσκος ή Στιβ Μπάνον; Οι Καθολικοί πρέπει να επιλέξουν», στο οποίο ο πρώην σύμβουλος του Τραμπ απάντησε «εύκολη επιλογή».

Σημειώνεται ότι ο βιογράφος του Πάπα, δήλωσε ότι ο Μπάνον πίστευε ότι θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει το βιβλίο για να εκθέσει και να πλήξει τον Πάπα Φραγκίσκο, ισχυριζόμενος ότι «καθαρίζει» την εκκλησία. Τα μηνύματα αυτά δείχνουν επίσης ότι ο πρώην σύμβουλος του Τραμπ επικοινωνούσε με τον Έπσταϊν αρκετά χρόνια μετά την καταδίκη του το 2008 για σεξουαλικά αδικήματα ανηλίκων και λίγο πριν τη σύλληψή του για διακίνηση ανηλίκων.