newspaper
Κυριακή 15 Φεβρουαρίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
15.02.2026 | 09:16
Απαγορευτικό απόπλου λόγω των ισχυρών ανέμων – Δεμένα τα πλοία σε Πειραιά, Ραφήνα και Λαύριο
# ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
# ΧΙΟΣ
# ΙΡΑΝ
# ΒΙΟΛΑΝΤΑ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Τζέφρι Έπσταϊν: «Θα ρίξουμε τον Φραγκίσκο» – Μηνύματα του Στιβ Μπάνον για αποκαθήλωση του Πάπα
Κόσμος 15 Φεβρουαρίου 2026, 11:37

Τζέφρι Έπσταϊν: «Θα ρίξουμε τον Φραγκίσκο» – Μηνύματα του Στιβ Μπάνον για αποκαθήλωση του Πάπα

Στα έγγραφα του αμερικανικού υπουργείου Δικαιοσύνης υπάρχουν συνομιλίες του πρώην συμβούλου του Λευκού Οίκου Στιβ Μπάνον με τον καταδικασμένο παιδόφιλο Τζέφρι Έπσταϊν, προκειμένου να υπονομεύσουν τον τότε ποντίφικα

Εύη Δαλίπη
ΕπιμέλειαΕύη Δαλίπη
A
A
Vita.gr
Η φύση έχει… φαβορί και η καρδιά σου επίσης

Η φύση έχει… φαβορί και η καρδιά σου επίσης

Spotlight

Νέες αποκαλύψεις που αφορούν στα αρχεία του σκανδάλου Έπσταϊν, φέρνει στο φως της δημοσιότητας το CNN. Σε χθεσινό του δημοσίευμα, περιγράφει τη σύνδεση του Τζέφρι Έπσταϊν με τον Στιβ Μπάνον, πρώην σύμβουλο του Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο και την προσπάθεια του δεύτερου να «ρίξει» τον πάπα Φραγκίσκο με την υποστήριξη του Τζέφρι Έπσταϊν, που είχε καταδικαστεί για σεξουαλικά εγκλήματα.

«Θα ρίξουμε τον πάπα Φραγκίσκο», έγραψε ο Μπάνον στον Έπσταϊν τον Ιούνιο του 2019. «Τους Κλίντον, τον Σι (σ.σ. Τζινπίνγκ), τον Φραγκίσκο, την ΕΕ – όλους αδερφέ»

Σύμφωνα με το CNN, τα μηνύματα που αντάλλαξαν το 2019, τα οποία δημοσιεύτηκαν πρόσφατα από το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ, αποκαλύπτουν τις στρατηγικές του Μπάνον, με στόχο να «καταρρίψει» τον Πάπα, τον οποίο θεωρούσε μεγάλο του αντίπαλο.

Γιατί ο Μπάνον ασκούσε κριτική στον πάπα Φραγκίσκο

Ο Μπάνον, είχε ασκήσει έντονη κριτική κατά του Πάπα Φραγκίσκου, τον οποίο θεωρούσε εχθρό του εθνικιστικού και λαϊκιστικού κινήματος που αναπτύχθηκε στην Ευρώπη το 2018 και το 2019. Η στρατηγική του φαινόταν να βασίζεται στην ενίσχυση της πολιτικής του κίνησης με τη βοήθεια του Έπσταϊν, ο οποίος φέρεται να βοηθούσε στην καλλιέργεια υποστηρικτών για την πολιτική του.

«Θα ρίξουμε τον πάπα Φραγκίσκο», έγραψε ο Μπάνον στον Έπσταϊν τον Ιούνιο του 2019. «Τους Κλίντον, τον Σι (σ.σ. Τζινπίνγκ), τον Φραγκίσκο, την ΕΕ – όλους αδερφέ».

Όπως γράφει το CNN, ο Φραγκίσκος ήταν ένα σημαντικό εμπόδιο για τον εθνικιστικό λαϊκισμό του Μπάνον. Το 2018, ο πρώην σύμβουλος του Τραμπ περιέγραψε τον Φραγκίσκο στο The Spectator ως «απεχθή», κατηγορώντας τον ότι υποστηρίζει τις «παγκόσμιες ελίτ» και, σύμφωνα με το «SourceMaterial», προέτρεψε τον Ματέο Σαλβίνι, να «επιτεθεί» στον ποντίφικα.

Η Ρώμη και το Βατικανό ήταν σημαντικά για τον Μπάνον. Ίδρυσε γραφείο στην ιταλική πρωτεύουσα όταν διηύθυνε το Breitbart News και έχει εμπλακεί στην προσπάθεια ίδρυσης μιας «σχολής μονομάχων» πολιτικής εκπαίδευσης για την υπεράσπιση των ιουδαϊκο-χριστιανικών αξιών, κοντά στην Αιώνια Πόλη.

Ο Φραγκίσκος, από την πλευρά του, αποτελούσε αντίβαρο στην κοσμοθεωρία του Τραμπ, κριτικάροντας έντονα τον εθνικισμό και καθιστώντας την υπεράσπιση των μεταναστών ως χαρακτηριστικό της παποσύνης του.

Τα αρχεία του Υπουργείου Δικαιοσύνης που δημοσιεύθηκαν πρόσφατα αποκαλύπτουν ότι ο Μπάνον έστειλε μηνύματα στον Έπσταϊν σε αρκετές περιπτώσεις, στο πλαίσιο των προσπαθειών του να υπονομεύσει τον Πάπα.

Στα μηνύματά του προς τον Έπσταϊν, ο Μπάνον αναφέρεται στο βιβλίο του 2019 «In the Closet of the Vatican», του Γάλλου δημοσιογράφου Φρεντερίκ Μαρτέλ, το οποίο αποκαλύπτει τη μυστικότητα και την υποκρισία στα υψηλά κλιμάκια της εκκλησίας. Ο Μαρτέλ προκάλεσε σάλο με το βιβλίο του, ισχυριζόμενος ότι το 80% του κλήρου που εργάζεται στο Βατικανό είναι ομοφυλόφιλοι, διερευνώντας τον τρόπο με τον οποίο κρατούν μυστική τη σεξουαλικότητά τους.

Το όλο ζήτημα της ομοφυλοφιλίας έχει αποτελέσει αιχμή του δόρατος για ορισμένους συντηρητικούς, οι οποίοι το θεωρούν ως απόδειξη μιας βαθύτερης, συστημικής κρίσης στην εκκλησία, με ορισμένους να το συνδέουν με τα ευρύτερα σκάνδαλα σεξουαλικής κακοποίησης.

Οι περισσότεροι ειδικοί και ερευνητές θεωρούν ότι οποιαδήποτε συσχέτιση του σεξουαλικού προσανατολισμού με την κακοποίηση είναι επιστημονικά ανακριβής, ωστόσο αυτό λίγο ενοχλούσε ανθρώπους όπως ο Μπάνον, ο οποίος έδειξε ενδιαφέρον να μετατρέψει το βιβλίο του Μαρτέλ σε ταινία μετά τη συνάντησή του με τον συγγραφέα σε ένα πεντάστερο ξενοδοχείο στο Παρίσι.

Στα μηνύματα, ο Μπάνον φαίνεται να υπονοεί ότι ο Έπσταϊν θα μπορούσε να είναι ο εκτελεστικός παραγωγός της ταινίας. «Είσαι πλέον εκτελεστικός παραγωγός του «ITCOTV» (In the closet of the Vatican)», έγραψε ο Μπάνον στον παιδόφιλο.

Δεν είναι σαφές πόσο σοβαρή ήταν η πρόταση του Μπάνον προς τον Έπσταϊν, και στην ανταλλαγή μηνυμάτων ο Έπσταϊν δεν αναφέρεται καθόλου σε αυτή την προσφορά. Ο Μαρτέλ θυμάται ότι όταν συνάντησε τον Μπάνον στο ξενοδοχείο Le Bristol, του εξήγησε πως δεν μπορούσε να απαντήσει ο ίδιος σε καμία πρόταση για ταινία, καθώς οι εκδότες ήταν αυτοί που ήλεγχαν τα δικαιώματα του βιβλίου και είχαν ήδη υπογράψει συμφωνία με άλλη εταιρεία. Είπε, μάλιστα, στο CNN ότι πιστεύει ότι ο Μπάνον ήθελε να «χρησιμοποιήσει» το βιβλίο στις προσπάθειές του εναντίον του Πάπα Φραγκίσκου.

«Οι καθολικοί πρέπει να επιλέξουν»

Τα αρχεία δείχνουν επίσης ότι την 1η Απριλίου 2019, ο Έπσταϊν έστειλε στον εαυτό του άρθρο για το In the Closet of the Vatican και αργότερα έστειλε στον Μπανον ένα άρθρο με τίτλο «Πάπας Φραγκίσκος ή Στιβ Μπάνον; Οι Καθολικοί πρέπει να επιλέξουν», στο οποίο ο πρώην σύμβουλος του Τραμπ απάντησε «εύκολη επιλογή».

Σημειώνεται ότι ο βιογράφος του Πάπα, δήλωσε ότι ο Μπάνον πίστευε ότι θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει το βιβλίο για να εκθέσει και να πλήξει τον Πάπα Φραγκίσκο, ισχυριζόμενος ότι «καθαρίζει» την εκκλησία. Τα μηνύματα αυτά δείχνουν επίσης ότι ο πρώην σύμβουλος του Τραμπ επικοινωνούσε με τον Έπσταϊν αρκετά χρόνια μετά την καταδίκη του το 2008 για σεξουαλικά αδικήματα ανηλίκων και λίγο πριν τη σύλληψή του για διακίνηση ανηλίκων.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Πολιτική
Chevron στην Ελλάδα: Τι φέρνει το νέο deal με ΗΠΑ στην ενέργεια και τι προσδοκά η Αθήνα

Chevron στην Ελλάδα: Τι φέρνει το νέο deal με ΗΠΑ στην ενέργεια και τι προσδοκά η Αθήνα

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Η φύση έχει… φαβορί και η καρδιά σου επίσης

Η φύση έχει… φαβορί και η καρδιά σου επίσης

Ηλεκτρισμός
Καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου: Ο κύπριος πρ. υπουργός Ενέργειας καταγγέλει συμφέροντα πίσω από τις καθυστερήσεις

Καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου: Ο κύπριος πρ. υπουργός Ενέργειας καταγγέλει συμφέροντα πίσω από τις καθυστερήσεις

inWellness
inTown
Stream newspaper
Βρετανία: Δικηγόρος έκλεψε 600.000 λίρες για πορνό, σεξ και αντίκες – Φάρμακο για το Πάρκινσον τον κατέστρεψε
Βρετανία 15.02.26

Δικηγόρος έκλεψε 600.000 λίρες για πορνό, σεξ και αντίκες - Πώς φάρμακο για το Πάρκινσον τον οδήγησε στην καταστροφή

Στη δίκη αποκαλύφθηκε ότι η παρορμητική συμπεριφορά του Άντριου οφειλόταν στη φαρμακευτική αγωγή που λάμβανε για τη νόσο του Πάρκινσον

Σύνταξη
Ένα ήπιο κύμα αντίστασης στον Τραμπ έκανε τη εμφάνισή του – Τι μπορεί να πετύχει
Παραμένει ισχυρός 15.02.26

Ένα ήπιο κύμα αντίστασης στον Τραμπ έκανε τη εμφάνισή του – Τι μπορεί να πετύχει

Μια ανεπαίσθητη αλλά σημαντική μετατόπιση παρατηρείται στην αμερικανική πολιτική. Θεσμοί, πολίτες, αλλά και ένας μικρός αλλά αυξανόμενος αριθμός Ρεπουμπλικάνων, αντιστέκονται στον Ντόναλντ Τραμπ.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Ιράν: «Η μπάλα είναι στο γήπεδο τους» – Η Τεχεράνη δηλώνει έτοιμη για συμβιβασμούς στα πυρηνικά αν οι ΗΠΑ συζητήσουν άρση των κυρώσεων
Κόσμος 15.02.26

«Η μπάλα στο γήπεδο τους» - Η Τεχεράνη δηλώνει έτοιμη για συμβιβασμούς στα πυρηνικά αν οι ΗΠΑ συζητήσουν άρση των κυρώσεων

Ο Τραμπ απείλησε με επιθέσεις εναντίον του Ιράν εάν δεν επιτευχθεί συμφωνία για τον περιορισμό του πυρηνικού του προγράμματος, με τις ΗΠΑ να ενισχύουν τη στρατιωτική τους παρουσία στην περιοχή.

Σύνταξη
Τουρκία: Κατέρρευσε το φράγμα Ντιμ στην Αττάλεια – Πλημμύρες και καταστροφές, εκκενώνονται σπίτια
Τουρκία 15.02.26

Κατέρρευσε το φράγμα Ντιμ στην Αττάλεια - Πλημμύρες και καταστροφές, εκκενώνονται σπίτια

Η κακοκαιρία αναμένεται να επιμείνει τις επόμενες ώρες στην Αττάλεια εντείνοντας την ανησυχία για περαιτέρω επιδείνωση της κατάστασης - Η περιοχή βρίσκεται σε κατάσταση επιφυλακής

Σύνταξη
Βενετία: Η στιγμή που ταχύπλοο συγκρούεται με γόνδολες – Στο νερό τουρίστες
Στο Μεγάλο Κανάλι 15.02.26

Η στιγμή που ταχύπλοο στη Βενετία συγκρούεται με γόνδολες - Στο νερό τουρίστες

Άμεσα κινητοποιήθηκαν δύτες και σωστικά συνεργεία, που έσπευσαν για να βγάλουν τους επιβάτες από το νερό - Το περιστατικό αναζωπυρώνει τη συζήτηση στη Βενετία για την κυκλοφορία στα κανάλια

Σύνταξη
Νομικό κενό από το…1871! – Γιατί οι Αμερικανοί πολίτες δυσκολεύονται να αγγίξουν νομικά την ICE
Λογοδοσία 15.02.26

Νομικό κενό από το…1871! – Γιατί οι Αμερικανοί πολίτες δυσκολεύονται να αγγίξουν νομικά την ICE

«Ένα τέτοιο μέτρο λογοδοσίας θα ενθάρρυνε μεγαλύτερη αυτοσυγκράτηση στη χρήση θανατηφόρας βίας και θα παρείχε έναν αναγκαίο έλεγχο στην κατάχρηση εξουσίας από την ICE και όχι μόνο»

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Η Ρωσία μέσω της Μαρία Ζαχάροβα διαψεύδει τον θάνατο Ναβάλνι από δηλητήριο βατράχου
Κόσμος 15.02.26

Η Ρωσία μέσω της Μαρία Ζαχάροβα διαψεύδει τον θάνατο Ναβάλνι από δηλητήριο βατράχου

Η Ρωσία διαψεύδει πως ο αντιφρονούντας Αλεξέι Ναβάλνι δολοφονήθηκε με το δηλητήριο «επιβατιδίνη» το οποίο προέρχεται από βάτραχο. Η Μόσχα είχε αναφέρει ως αιτία θανάτου την «υψηλή πίεση» εξαιτίας αρρυθμίας.

Σύνταξη
Η Νέα Ζηλανδία στο έλεος νέων καταιγίδων και ισχυρών ανέμων μετά από πλημμύρες με έναν νεκρό
Κόσμος 15.02.26

Η Νέα Ζηλανδία στο έλεος νέων καταιγίδων και ισχυρών ανέμων μετά από πλημμύρες με έναν νεκρό

Η Νέα Ζηλανδία ήρθε αντιμέτωπη για πολλοστή φορά με γεγονός που συμβαίνει μια φορά στα εκατό χρόνια, ως απότοκο της κλιματικής κρίσης που την χτύπησε με πλημμύρες και ανέμους 9 Μποφόρ.

Σύνταξη
Ο Τραμπ ακόμη «ποθεί» η χώρα του να αποκτήσει τη Γροιλανδία, τονίζει η πρωθυπουργός της Δανίας
Μέτε Φρέντερικσεν 15.02.26

Ο Τραμπ ακόμη «ποθεί» η χώρα του να αποκτήσει τη Γροιλανδία, τονίζει η πρωθυπουργός της Δανίας

Σύμφωνα με την Μέτε Φρέντερικσεν ο πρόεδρος τον ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ακόμη «ποθεί» τη Γροιλανδία, όμως η Δανία αρνείται να πουλήσει κομμάτι του εδάφους της.

Σύνταξη
Το Ιράν δεν σκοπεύει να αφήσει τις επενδύσεις στην πυρηνική ενέργεια
Κόσμος 15.02.26

Το Ιράν δεν σκοπεύει να αφήσει τις επενδύσεις στην πυρηνική ενέργεια

Ο επικεφαλής του Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας του Ιράν, Μοχάμαντ Εσλαμί, επισκέφθηκε το εργοτάξιο για να επιθεωρήσει την πρόοδο των εργασιών κατασκευής των μονάδων 2 και 3 του πυρηνικού σταθμού του Μπουσέχρ.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
inStream - Ροή Ειδήσεων
Δεν ελπίζω τίποτα, δε φοβάμαι τίποτα, είμαι ελεύθερος: Με Καζαντζάκη παρέδωσε το «γαλλικό Grammy» στην Νανά Μούσχουρη ο Αλιάγας
Victoires de la Musique 15.02.26

Δεν ελπίζω τίποτα, δε φοβάμαι τίποτα, είμαι ελεύθερος: Με Καζαντζάκη παρέδωσε το «γαλλικό Grammy» στην Νανά Μούσχουρη ο Αλιάγας

Με τον Νίκο Αλιάγα να απονέμει το τιμητικό βραβείο και να συγκινεί με τα λόγια του Νίκου Καζαντζάκη, η Νάνα Μούσχουρη τιμήθηκε στα γαλλικά Victoires de la Musique, σε μια βραδιά με έντονο ελληνικό αποτύπωμα και θερμή ανταπόκριση του κοινού

Σύνταξη
Εργασιακό burnout – Μύθοι και αλήθειες για το σύνδρομο που εξαντλεί πάνω από τρεις στους τέσσερις
Έρευνες 15.02.26

Εργασιακό burnout - Μύθοι και αλήθειες για το σύνδρομο που εξαντλεί πάνω από τρεις στους τέσσερις ανθρώπους

Όσα πρέπει να γνωρίζετε για τη «σιωπηρή φθορά» του burnout που οδηγεί σε λάθος συμπεράσματα - Πότε και πού εκδηλώνονται το πρώτα σημάδια - Τι δείχνουν τα διαθέσιμα στοιχεία από έρευνες

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
Βρετανία: Δικηγόρος έκλεψε 600.000 λίρες για πορνό, σεξ και αντίκες – Φάρμακο για το Πάρκινσον τον κατέστρεψε
Βρετανία 15.02.26

Δικηγόρος έκλεψε 600.000 λίρες για πορνό, σεξ και αντίκες - Πώς φάρμακο για το Πάρκινσον τον οδήγησε στην καταστροφή

Στη δίκη αποκαλύφθηκε ότι η παρορμητική συμπεριφορά του Άντριου οφειλόταν στη φαρμακευτική αγωγή που λάμβανε για τη νόσο του Πάρκινσον

Σύνταξη
Καιρός: Πορτοκαλί προειδοποίηση για ισχυρές βροχές, καταιγίδες και αφρικανική σκόνη – Νέο έκτακτο δελτίο
ΕΜΥ 15.02.26

Πορτοκαλί προειδοποίηση για ισχυρές βροχές, καταιγίδες και αφρικανική σκόνη - Νέο έκτακτο δελτίο καιρού

Στο επίκεντρο της κακοκαιρίας βρίσκεται και πάλι η βόρεια και η δυτική Ελλάδα - Ποιες άλλες περιοχές επηρεάζονται - Συνεχίζεται η μεταφορά αφρικανικής σκόνης

Σύνταξη
Ένα ήπιο κύμα αντίστασης στον Τραμπ έκανε τη εμφάνισή του – Τι μπορεί να πετύχει
Παραμένει ισχυρός 15.02.26

Ένα ήπιο κύμα αντίστασης στον Τραμπ έκανε τη εμφάνισή του – Τι μπορεί να πετύχει

Μια ανεπαίσθητη αλλά σημαντική μετατόπιση παρατηρείται στην αμερικανική πολιτική. Θεσμοί, πολίτες, αλλά και ένας μικρός αλλά αυξανόμενος αριθμός Ρεπουμπλικάνων, αντιστέκονται στον Ντόναλντ Τραμπ.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Τζον Γουίκ: Ο Κιάνου Ριβς φέρνει το χάος στο PlayStation – «Χρυσό φαινόμενο»
«Μπάμπα Γιάγκα» 15.02.26

Τζον Γουίκ: Ο Κιάνου Ριβς φέρνει το χάος στο PlayStation – «Χρυσό φαινόμενο»

Η δισεκατομμυρίων δολαρίων αυτοκρατορία του Τζον Γουίκ, επεκτείνεται στον ψηφιακό κόσμο, με τον Κιάνου Ριβς να εισέρχεται στη μάχη της κονσόλας σε ένα τίτλο που υπόσχεται να αλλάξει τα δεδομένα στα παιχνίδια δράσης

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Ο Κωστούλας έγινε… Κατσούλας και τα social media «δικάζουν» τον Ντάρεν Φλέτσερ (pics)
Ποδόσφαιρο 15.02.26

Ο Κωστούλας έγινε… Κατσούλας και τα social media «δικάζουν» τον Ντάρεν Φλέτσερ (pics)

Το όνομα του Μπάμπη Κωστούλα δεν ακούστηκε ούτε μία φορά σωστά στην περιγραφή του Λίβερπουλ - Μπράιτον με αποτέλεσμα ο Ντάρεν Φλέτσερ να... δικάζεται από τους Άγγλους στο «Χ».

Σύνταξη
Ιράν: «Η μπάλα είναι στο γήπεδο τους» – Η Τεχεράνη δηλώνει έτοιμη για συμβιβασμούς στα πυρηνικά αν οι ΗΠΑ συζητήσουν άρση των κυρώσεων
Κόσμος 15.02.26

«Η μπάλα στο γήπεδο τους» - Η Τεχεράνη δηλώνει έτοιμη για συμβιβασμούς στα πυρηνικά αν οι ΗΠΑ συζητήσουν άρση των κυρώσεων

Ο Τραμπ απείλησε με επιθέσεις εναντίον του Ιράν εάν δεν επιτευχθεί συμφωνία για τον περιορισμό του πυρηνικού του προγράμματος, με τις ΗΠΑ να ενισχύουν τη στρατιωτική τους παρουσία στην περιοχή.

Σύνταξη
Τουρκία: Κατέρρευσε το φράγμα Ντιμ στην Αττάλεια – Πλημμύρες και καταστροφές, εκκενώνονται σπίτια
Τουρκία 15.02.26

Κατέρρευσε το φράγμα Ντιμ στην Αττάλεια - Πλημμύρες και καταστροφές, εκκενώνονται σπίτια

Η κακοκαιρία αναμένεται να επιμείνει τις επόμενες ώρες στην Αττάλεια εντείνοντας την ανησυχία για περαιτέρω επιδείνωση της κατάστασης - Η περιοχή βρίσκεται σε κατάσταση επιφυλακής

Σύνταξη
Κάτω τα χέρια από τον Γιάνη Μαΐστρο!
Πανεπιστημιακός δάσκαλος 15.02.26

Κάτω τα χέρια από τον Γιάνη Μαΐστρο!

Ο Γιάνης Μαΐστρος πρώην αντιπρόεδρος της ΠΟΣΔΕΠ αντιμετωπίζει ενδεχόμενη δίωξη για διατύπωση γνώμης και κριτικής

Παναγιώτης Σωτήρης
Παναγιώτης Σωτήρης
Εξευτελισμός, bullying, στερεότυπα: Το America’s Next Top Model ήταν ένα κακόγουστο θρίλερ μόδας
Ως εδώ 15.02.26

Εξευτελισμός, bullying, στερεότυπα: Το America’s Next Top Model ήταν ένα κακόγουστο θρίλερ μόδας

Για 15 χρόνια, το America’s Next Top Model παρουσιαζόταν ως το απόλυτο όνειρο καριέρας στη μόδα. Σήμερα, νέα σειρά του Netflix αποκαλύπτει τη σκοτεινή πλευρά του τηλεοπτικού «θρίλερ» πίσω από τις πασαρέλες

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Super League 2: Στο Μαρκόπουλο ξεκινά τις υποχρεώσεις του στα play-off ο Ολυμπιακός Β’, ντέρμπι στην Καλαμάτα
Ποδόσφαιρο 15.02.26

Super League 2: Στο Μαρκόπουλο ξεκινά τις υποχρεώσεις του στα play-off ο Ολυμπιακός Β’, ντέρμπι στην Καλαμάτα

Στην έδρα της Μαρκό δοκιμάζεται ο Ολυμπιακός Β' για την 1η αγωνιστική των play-off της Super League 2 στον Β' όμιλο, με το Καλαμάτα - Πανιώνιος να είναι το σούπερ ντέρμπι της ημέρας.

Σύνταξη
Φθιώτιδα: Συνελήφθη 65χρονος που απείλησε τη σύζυγό του και σκότωσε τον σκύλο τους
Στη Μακρακώμη Φθιώτιδας 15.02.26

Συνελήφθη 65χρονος που απείλησε τη σύζυγό του και σκότωσε τον σκύλο τους

Το περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας σημειώθηκε σε χωριό της Μακρακώμης, στη Φθιώτιδα - Ο 65χρονος βρισκόταν υπό την επήρεια μέθης και αφού πυροβόλησε τον σκύλο, εξαφανίστηκε με το όπλο γεμάτο

Σύνταξη
Βιολάντα: Την Τρίτη απολογείται ο ιδιοκτήτης – Η ισχύς της έκρηξης ήταν σαν 185 κιλά TNT
Αναβάθμιση του κατηγορητηρίου 15.02.26

Την Τρίτη απολογείται ο ιδιοκτήτης της Βιολάντα - Η ισχύς της έκρηξης ήταν σαν 185 κιλά TNT

Υπό προσωρινή κράτηση στην Αστυνομική Διεύθυνση Τρικάλων παραμένει ο ιδιοκτήτης της βιομηχανίας μπισκότων «Βιολάντα», ο οποίος αναμένεται να απολογηθεί το πρωί της Τρίτης.

Σύνταξη
Sing for Greece 2026: Απόψε ο μεγάλος τελικός για την ελληνική συμμετοχή στην Eurovision
Music 15.02.26

Sing for Greece 2026: Απόψε ο μεγάλος τελικός για την ελληνική συμμετοχή στην Eurovision

Στις 21:00 από την ΕΡΤ1, την ERT World και το ERTFLIX ξεκινά ο μεγάλος τελικός του «Sing for Greece 2026» για την Eurovision, με τον νικητή να αναδεικνύεται από μεικτό σύστημα ψηφοφορίας (50% κοινό, 25% ελληνική επιτροπή, 25% διεθνής).

Σύνταξη
Βενετία: Η στιγμή που ταχύπλοο συγκρούεται με γόνδολες – Στο νερό τουρίστες
Στο Μεγάλο Κανάλι 15.02.26

Η στιγμή που ταχύπλοο στη Βενετία συγκρούεται με γόνδολες - Στο νερό τουρίστες

Άμεσα κινητοποιήθηκαν δύτες και σωστικά συνεργεία, που έσπευσαν για να βγάλουν τους επιβάτες από το νερό - Το περιστατικό αναζωπυρώνει τη συζήτηση στη Βενετία για την κυκλοφορία στα κανάλια

Σύνταξη
Κακοκαιρία: Σφυροκόπημα στη Δυτική Ελλάδα – Εκτεταμένες πλημμύρες και κλειστοί δρόμοι λόγω κατολισθήσεων
Ζημιές σε καλλιέργειες 15.02.26

Σάρωσε τη Δυτική Ελλάδα η κακοκαιρία - Εκτεταμένες πλημμύρες και κλειστοί δρόμοι λόγω κατολισθήσεων

Κατολισθήσεις πρανών και πτώσεις βράχων στην Ήπειρο - Στα όρια υπερχείλισης ο Αλφειός - Πού εφαρμόζονται κυκλοφοριακές ρυθμίσεις - Ζημιές σε καλλιέργειες στη Μεσσηνία προκάλεσε η κακοκαιρία

Σύνταξη
Απαγορευτικό απόπλου λόγω των ισχυρών ανέμων – Δεμένα τα πλοία σε Πειραιά, Ραφήνα και Λαύριο
Ελλάδα 15.02.26

Απαγορευτικό απόπλου λόγω των ισχυρών ανέμων – Δεμένα τα πλοία σε Πειραιά, Ραφήνα και Λαύριο

Οι επιβάτες θα πρέπει να αναμένουν τη νέα ενημέρωση από τις λιμενικές αρχές μετά τις 17:00, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν η ένταση των ανέμων θα επιτρέψει τη σταδιακή άρση των περιορισμών.

Σύνταξη
Έρευνα: Ποιους ελληνικούς προορισμούς επιλέγουν οι τουρίστες εκτός Ευρώπης (πίνακες)
Έρευνα 15.02.26

Ποιους ελληνικούς προορισμούς επιλέγουν οι τουρίστες εκτός Ευρώπης (πίνακες)

Οι υπερπόντιες αγορές λειτουργούν ως καταλύτης για τη γεωγραφική και χρονική αναδιανομή της ζήτησης, μειώνοντας την έντονη εποχικότητα και αναδεικνύοντας αυθεντικούς προορισμούς με ισχυρό φυσικό και πολιτιστικό αποτύπωμα

Λάμπρος Καραγεώργος
Λάμπρος Καραγεώργος
Must Read
Άνοιξε τον ασκό των… κεφαλαίων ο MSCI, οι υπολογισμοί της JP Morgan, go west …για Energean, νέα έργα για METLEN, παράταση για Αλυκές

Άνοιξε τον ασκό των… κεφαλαίων ο MSCI, οι υπολογισμοί της JP Morgan, go west …για Energean, νέα έργα για METLEN, παράταση για Αλυκές

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Κυριακή 15 Φεβρουαρίου 2026
Απόρρητο