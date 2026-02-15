Ο Κωστούλας έγινε… Κατσούλας και τα social media «δικάζουν» τον Ντάρεν Φλέτσερ (pics)

Ο Μπάμπης Κωστούλας συνεχίζει να κερδίζει όλο και περισσότερο την εμπιστοσύνη του Φάμπιαν Χίρτσελερ στην Μπράιτον, αυξάνοντας σημαντικά τον χρόνο συμμετοχής του στα τελευταία παιχνίδια των «γλάρων». Το βράδυ του Σαββάτου (14/2), ο Έλληνας σέντερ φορ αγωνίστηκε βασικός και σε όλο το 90λεπτο κόντρα στη Λίβερπουλ για το Κύπελλο Αγγλίας, με τους «κόκκινους» να παίρνουν τελικά τη νίκη με 3-0 και την πρόκριση στην επόμενη φάση.

Μετά το ματς μάλιστα, το όνομα του Κωστούλα -το… κανονικό δηλαδή- έγινε viral στα αγγλικά social media και αυτό γιατί αυτός που είχε αναλάβει την… εκφώνησή του, δεν το πέτυχε ούτε μία φορά!

Συγκεκριμένα ο πρώην διεθνής Σκοτσέζος μέσος της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Ντάρεν Φλέτσερ, που πλέον εργάζεται στο BBC και το ΤΝΤ και έκανε σχόλιο στην τηλεοπτική περιγραφή του αγώνα, κατάφερε να μην προφέρει ούτε μία φορά σωστά το όνομα του πρώην παίκτη του Ολυμπιακού! Αντί για «Κωστούλα», ο 42χρονος πρώην χαφ ανέφερε μονίμως τον 18χρονο επιθετικό ως «Κατσούλα», σε σημείο που εξόργισε τον κόσμο που παρακολουθούσε, στέλνοντας πολλούς από αυτούς στα social media για να κράξουν!

«Ονομάζεται ΚΩΣΤΟΥΛΑΣ»

«Ντάρεν Φλέτσερ σε παρακαλώ, σε παρακαλώ, μπορείς να κάνεις την έρευνά σου και να αναφέρεις τα σωστά ονόματα των παικτών; Ο επιθετικός της Μπράιτον ονομάζεται ΚΩΣΤΟΥΛΑΣ, παρακαλώ μην τον αποκαλείς «Κατσούλας». Πληρώνεσαι αρκετά για να το κάνεις σωστά», ανέφερε ένας… εξαγριωμένος φαν της Μπράιτον προφανώς, ενώ σε αντίστοιχο κλίμα γράφτηκαν και άλλα σχόλια.

«Ο τρόπος που ο Ντάρεν Φλέτσερ προφέρει λάθος το Κωστούλας με εξοργίζει», έγραψε ένας δεύτερος, ενώ κάποιος άλλος σημείωσε ότι αυτή δεν ήταν η πρώτη φορά που ο Φλέτσερ αγνοεί το όνομα του παίκτη: «Μια έρευνα εδώ μέσα αποκαλύπτει ότι ο σχολιαστής του ΤΝΤ, Ντάρεν Φλέτσερ, επιμένει να αναφέρει τον Κωστούλα ως Κατσούλα για δεύτερο συνεχόμενο παιχνίδι».

Δείτε τα χαρακτηριστικά σχόλια για τον Φλέτσερ και τον Κωστούλα:

@DFletcherSport please please please can you actually do your research and get players’ names right. The Brighton striker is called KOSTOULAS, please calling him ‘Catsoolas’. You’re paid enough to get it right. — Maz (@mazzleb) February 14, 2026

The way Darren Fletcher keeps pronouncing Kostoulas wrong is pissing me off — Josh (@JoshC_mufc2) February 14, 2026

A search on here reveals that TNT commentator Darren Fletcher is persistently calling Kostoulas «Katsoulas» for the second game running 🤦‍♂️ — Jack Seale (@jackseale) February 14, 2026

Me if I have to hear Darren Fletcher call Kostoulas “Katsulis” one more time:#BHAFC pic.twitter.com/jVorN7HKxW — MwepuMagic (@MwepuMagic) February 14, 2026

Can someone tell Darren Fletcher how to pronounce Kostoulas. Sick of hearing Katsulas all game @footballontnt #LIVBRI — Andrew Poyntz-Roberts (@apoyntzroberts) February 14, 2026

It’s “KOSToulas” not “KATSUlas” Darren fletcher, he’s not a curry ffs — Ned (@NH200003) February 14, 2026