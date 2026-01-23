Αποθέωσε τον Κωστούλα ο προπονητής του: «Όλοι γνωρίζουμε ότι έχει μεγάλες δυνατότητες»

Ο Μπάμπης Κωστούλας σκόραρε ένα απίθανο ψαλιδάκι στην αναμέτρηση με την Μπόρνμουθ και έσωσε τον βαθμό για την Μπράιτον (1-1), με το γκολ του να κάνει τον γύρο του κόσμου. Ο διεθνής μεσοεπιθετικός, βρίσκεται σε εξαιρετική κατάσταση το τελευταίο διάστημα και παίρνει όλο και περισσότερο χρόνο συμμετοχής, ξεχωρίζοντας από παιχνίδι σε παιχνίδι.

Από εκεί και πέρα, διεκδικεί με αξιώσεις την είσοδο του στη βασική ενδεκάδα, στο παιχνίδι του Σαββάτου (24/1) απέναντι στη Φούλαμ, με τον προπονητή των «γλάρων», Φάμπιαν Χίρτσελερ να εκθειάζει τον Κωστούλα για τις εμφανίσεις του, τονίζοντας ότι έχει αρκετά περιθώρια βελτίωσης ακόμα, αλλά και στο επίπεδο που βρίσκεται, μπορεί να αλλάξει τη ροή του παιχνιδιού για την Μπράιτον.

Αναλυτικά όσα ανέφερε ο προπονητής της Μπράιτον για τον Κωστούλα:

«Είναι σημαντικό να καταλάβουμε ότι έχει μεγάλες δυνατότητες και όλοι γνωρίζουμε ότι μπορεί πραγματικά να αλλάξει το παιχνίδι για εμάς. Υπάρχουν όμως και πολλά πράγματα που είναι πραγματικά σημαντικά για εμάς ως σύλλογο.

Είναι σαν να μένουμε πιστοί στην κουλτούρα μας, στις αξίες μας, και είναι ακόμα ένας νεαρός παίκτης. Βρίσκεται ακόμα σε μια φάση όπου χρειάζεται να αναπτυχθεί και γι’ αυτό προσπαθούμε πραγματικά να τον βοηθήσουμε.

Αλλά, συνολικά, είμαστε χαρούμενοι που έχουμε έναν καλό αναπληρωματικό για τον Ντάνι Γουέλμπεκ. Έχουμε δύο σπουδαίους σκόρερ και δύο καλούς επιθετικούς στην ομάδα μας. Αυτό είναι σίγουρα χρήσιμο. Σίγουρα πιέζει με βάση την απόδοσή του, αυτό είναι σίγουρο.

Αλλά, στο τέλος, έχουμε ακόμα έναν Ντάνι Γουέλμπεκ εκεί, και ως εκ τούτου είναι πάντα μια δύσκολη απόφαση. Αλλά σίγουρα είναι χρήσιμο να έχουμε έναν καλό αναπληρωματικό σαν αυτόν για τον Ντάνι Γουέλμπεκ στην ομάδα».