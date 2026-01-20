«Air» Κωστούλας: Πόσο ψηλά έφτασε στο απίθανο «ψαλιδάκι» κόντρα στην Μπόρνμουθ (vids)
Ο Μπάμπης Κωστούλας με το ψαλιδάκι του θύμισε Κριστιάνο Ρονάλντο, μπόρεσε όμως να φτάσει το ίδιο ψηλά;
Το ψαλιδάκι που πέτυχε ο Μπάμπης Κωστούλας στο 1-1 της Μπράιτον με την Μπόρνμουθ, φαίνεται πως εκτός από τη συζήτηση για την επιστροφή των μαρμάρων του Παρθενώνα, άνοιξε και αυτή της σύγκρισης με παρόμοιο γκολ του Κριστιάνο Ρονάλντο.
Ο λόγος; Το ακριβές ύψος από το έδαφος, στο οποίο ήρθε σε επαφή το πόδι του Έλληνα στράικερ με τη μπάλα, κατά τη στιγμή της εκτέλεσης.
Ο Κωστούλας σκοράρει με ψαλιδάκι
Charalampos Kostoulas’ bicycle kick gets better with every watch 🤩 @officialbhafc pic.twitter.com/fDii30saHO
— Premier League (@premierleague) January 20, 2026
Υπολογίζεται πως, ο Κωστούλας ήρθε σε επαφή με τη μπάλα σε ύψος από 2,38 μέτρα ως 2,53, από το έδαφος και έθεσε υποψηφιότητα για ένα από τα πιο εντυπωσιακά γκολ της σεζόν στην Premier League.
Μοιραία, ξεκίνησε η σύγκριση με το ψαλιδάκι του Κριστιάνο Ρονάλντο, το 2018, που είχε σημειώσει με τη Ρεάλ κόντρα στη Γιουβέντους. Τότε, είχε καταγραφεί πως ο Πορτογάλος είχε έρθει σε επαφή με τη μπάλα στα 2,5 μέτρα από το έδαφος.
Show me a better goal than Ronaldo’s bicycle kick this season, I’ll wait 😴 pic.twitter.com/WOELMax5ad
— KOBZ (@AgbaKobz) April 4, 2018
Για την ώρα, επίσημη μέτρηση δεν έχει γίνει, ωστόσο μικρή σημασία αν πέρασε ή όχι ο Κωστούλας την προσπάθεια του Ρονάλντο. Παραμένει ένα από τα πιο εντυπωσιακά γκολ που έχουν μπει στο Νησί και δίκαια έγινε viral, τόσο η προσπάθεια του Έλληνα στράικερ, όσο και οι αντιδράσεις του κόσμου. Από τον Ανρί, μέχρι και τα Μέσα στην Αγγλία, όλοι αποθέωσαν τον νεαρό φορ της Μπράιτον…
