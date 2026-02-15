newspaper
Τρίπολη: Καταγγελίες σε βάρος καθηγήτριας σε Μουσικό Σχολείο – Διατάχθηκε ΕΔΕ
15 Φεβρουαρίου 2026, 17:50

Τρίπολη: Καταγγελίες σε βάρος καθηγήτριας σε Μουσικό Σχολείο – Διατάχθηκε ΕΔΕ

Γονείς και εκπαιδευτικοί στο Μουσικό Σχολείο στην Τρίπολη, κάνουν λόγο για χειριστικότητα, αντιπαιδαγωγική και αντισυναδελφική συμπεριφορά

Το μυαλό σας λύνει προβλήματα στον ύπνο — κυριολεκτικά

Το μυαλό σας λύνει προβλήματα στον ύπνο — κυριολεκτικά

Spotlight

Χειριστικότητα, αυταρχισμός, αντιπαιδαγωγική και αντισυναδελφική συμπεριφορά. Όλα αυτά χαρακτηρίζουν σύμφωνα με τις καταγγελίες, την καθηγήτρια που βρίσκεται σε θέση «κλειδί» στο Μουσικό Σχολείο στην Τρίπολη

Όπως περιγράφουν στις «Εξελίξεις Τώρα», γονείς και εκπαιδευτικοί, η συγκεκριμένη καθηγήτρια έχει γίνει ο φόβος και ο τρόμος και έχει μετατρέψει το μουσικό σχολείο, από πρότυπο… σε ένα «μπάχαλο».

Οι καταγγελίες

«Προκαλεί αίσθημα φόβου και στα παιδιά και στους γονείς. Έφτασε σε σημείο να σκίσει αιτήματα πριν καν τα διαβάσει και να απειλήσει τα παιδιά που τα έγραψαν. Έχει απρεπή συμπεριφορά στους γονείς: τους διώχνει από το σχολείο και από το γραφείο της, χωρίς καν να τους ακούσει. Το παιδί έχει τύχει να πάει δύο φορές τουλάχιστον φέτος, για κάποιο πρόβλημα που έχει παρουσιαστεί, της έχει πει «φύγε!», έχει κλείσει την πόρτα και στο γραφείο της ακούσει μουσική», ανέφερε μητέρα μαθητή του σχολείου.

Μετά από επίσημες, επώνυμες καταγγελίες στους αρμόδιους φορείς, η εν λόγω καθηγήτρια περνά ΕΔΕ. Και ενώ αρχικά απομακρύνθηκε από τη θέση της, λίγο καιρό αργότερα, επέστρεψε κανονικά στα καθήκοντά της.

«Εγώ στη καταγγελία μου αναφέρομαι στην αυταρχική συμπεριφορά της συγκεκριμένης, στο πολύ υποτιμητικό των χαρακτηρισμών και απέναντι στα παιδιά και απέναντι σε γονείς, και απέναντι σε καθηγητές. Το τηλέφωνο του σχολείου και το τηλέφωνο το σταθερό της επικοινωνίας των παιδιών λειτουργούσαν doublex», είπε πατέρας μαθητή του εν λόγω σχολείου στις «Εξελίξεις Τώρα».

«Την καταγγείλαμε επίσημα»

Οι εκπαιδευτικοί; Δεν μπορούν πια να ασκήσουν το λειτούργημά τους. Και οι γονείς; Ανησυχούν για τα ανήλικα παιδιά τους.

«Πολλές φορές έκλεινε την πόρτα και την κλείδωνε, ενώ ήταν μέσα και είτε άκουγε μουσική είτε ασχολιόταν να κάνει επιμορφώσεις για να μαζεύει μόρια, ενώ το σχολείο έτρεχε. Αποφεύγουμε διαδρόμους για να μην πέσουμε πάνω της και αντιμετωπίσουμε καμιά περίεργη συμπεριφορά», υπογράμμισε στις «Εξελίξεις Τώρα» εκπαιδευτικός του σχολείου.

Όλοι τους ζητούν την άμεση απομάκρυνση της καθηγήτριας από το μουσικό σχολείο, προκειμένου να επιστρέψει στην εύρυθμη λειτουργία του.

Πατέρας μαθητή ανέφερε: «Την απομάκρυνσή της από το σχολείο, δεν κάνει η συγκεκριμένη για επαφή με παιδιά. Διαλύθηκαν τα πάντα. Είναι ανεπαρκέστατη με συμπεριφορά δικτατορισμού. Η συμπεριφορά, εγώ είμαι και κανείς άλλος, εγώ λέω και εσείς κάνετε, είναι ελεεινή η συμπεριφορά έναντι των παιδιών».

Ενώ μητέρα μαθητή προσέθεσε: «Φυσικά και είναι ακατάλληλη. Έχει προκαλέσει φόβο και ανασφάλεια στους γονείς και στους μαθητές με την αλλοπρόσαλλη συμπεριφορά της. Φωνάζει, είναι ειρωνική! Την απομάκρυνση της κυρίας από το σχολείο. Ξεκάθαρα αυτό!».

«Στην αρχή θέλαμε να αλλάξει η κατάσταση με τη συμπεριφορά αλλά πλέον νομίζουμε ότι μάλλον δεν είναι κατάλληλη για τη θέση αυτή», τόνισε εκπαιδευτικός.

Αρνείται τα πάντα η καθηγήτρια

Οι «Εξελίξεις Τώρα», επικοινώνησαν με την εκπαιδευτικό, η οποία διέψευσε κατηγορηματικά τα όσα καταγγέλλονται σε βάρος της και έκανε λόγω για άδικη στοχοποίηση στο πρόσωπό της, δε θέλησε ωστόσο να προβεί σε οποιαδήποτε δήλωση.

Δικηγόρος καθηγήτριας: «Θεωρούμε τις κατηγορίες κατασκευασμένες»

«Έχει κάνει μία αίτηση ακυρώσεως κατά του διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αρκαδίας, με την οποία ζητεί επαναπροσδιορισμό μορίων εκάστου για τη θέση που κατέχει ο καθένας. Ενόψει λοιπόν αυτής της αίτησης έχει δεχθεί πιέσεις να την αποσύρει, να παραιτηθεί απ’ το δικαίωμά της. Δεν το έκανε και αφού δεν το έκανε άρχισαν εναντίον της καταγγελίες και είναι σε εξέλιξη μια ΕΔΕ. Εμείς θεωρούμε ότι η διαδικασία αυτή της ΕΔΕ είναι εντελώς παράνομη και άκυρη. Φυσικά τα αρνούμεθα και θεωρούμε ότι είναι κατασκευασμένα προκειμένου να πιεστεί και να αποσύρει αυτή την αίτηση ακύρωσης η οποία είναι εκκρεμής», ανέφερε στις «Εξελίξεις Τώρα» ο δικηγόρος της καθηγήτριας, Δημήτρης Κωστογιάννης.

