Χαλάνδρι: «Λες και είμαστε αγροτικές φυλακές» – Νέες καταγγελίες για την καθηγήτρια που έσβηνε απουσίες σε μαθητές

Πληθαίνουν οι καταγγελίες για την προβληματική συμπεριφορά της διευθύντριας του ΕΠΑΛ στο Χαλάνδρι. Με αντάλλαγμα τη διαγραφή απουσιών, η καθηγήτρια έβαζε ομάδες μαθητών να εκπονούν κάθε είδους καλλωπιστική εργασία στο σχολείο, σκάψιμο, βάψιμο και άλλα.

Οι μαθητές κλήθηκαν να σκάψουν αυλάκι στον προαύλιο χώρο για την απορροή των νερών, χρησιμοποιώντας εργαλεία, χωρίς, όπως περιγράφεται, επίβλεψη και χωρίς προηγούμενη ενημέρωση ή συγκατάθεση των γονέων.

«Η διευθύντρια έβαλε τα παιδιά της 1ης Λυκείου να εκτελέσουν κοινωνική εργασία, για να σβήσει τις απουσίες, λες και είμαστε αγροτικές φυλακές», λέει μητέρα.

Το κλίμα που είχε δημιουργηθεί στο σχολείο, κάθε άλλο παρά παιδαγωγικό ήταν. Τα προβλήματα και οι διαφωνίες, ήταν καθημερινές.

Αν ξεπεράσουν τα 4 λεπτά… απουσία

Η εκπαιδευτικός εκτελεί χρέη διευθύντριας εδώ και ενάμιση χρόνο, ωστόσο δεν είναι η πρώτη φορά που απασχολεί γονείς και καθηγητές. Έφτανε στο σημείο, όπως καταγγέλλεται, να χρονομετρά τους μαθητές την ώρα που βρίσκονταν στην τουαλέτα, υπό την απειλή βέβαια απουσιών.

«Τους έλεγε θα έρχεστε να παίρνετε κλειδί από εμένα και θα σας χρονομετρώ.. Αν περάσετε τα 4 λεπτά, παίρνετε απουσία. Κάθε μαθητή χρονομετρούσε 4 λεπτά. Απειλεί τα παιδιά, απειλεί τους καθηγητές, απειλεί τους πάντες», προσθέτει μητέρα μαθητή.

Μία ακόμα μητέρα μαθητή, είπε στο Live News πως από τον Δεκέμβριο έχει στείλει αναφορά για τα όσα συνέβαιναν στο σχολείο στη Δευτεροβάθμια αλλά και στον Συνήγορο του Πολίτη.

«Δύο μέτρα άνδρας, πονάει και το δαχτυλάκι σου;»

Τον περασμένο Δεκέμβριο το συγκεκριμένο ΕΠΑΛ είχε απασχολήσει πάλι τις διοικητικές εκπαιδευτικές αρχές, καθώς κατά τη διάρκεια κατάληψης, ένας μαθητής τραυματίστηκε στα δάχτυλά του από ένα κόφτη που έβαλαν η διευθύντρια και ένας άλλος καθηγητής προκειμένου να σπάσουν το λουκέτο της πόρτας.

Στο βίντεο φαίνεται ξεκάθαρα το χέρι του μαθητή, να εγκλωβίζεται στο εργαλείο και ο μαθητής να παρακαλάει τον καθηγητή, να τον αφήσει.

«Αποφάσισαν να σπάσουν την κατάληψη μόνοι τους…ως τραμπούκοι καθηγητές. Πήγαν εκείνοι να ανοίξουν την πόρτα, τα παιδιά αντιστάθηκαν. Όποιο δάχτυλο βρήκαν, το φάγανε. Του γιου μου ήταν το συγκεκριμένο, το πιάσανε εκεί. Αν δεις τα συναισθήματα, που έχουν οι δυο συγκεκριμένοι άνθρωποι, είναι σαδιστικά», λέει ο πατέρας του.

Σέρρες: Η διευθύντρια με την χαρτοταινία

Μέσα σε λίγους μόνο μήνες, είχαμε ακόμα δύο περιστατικά, που ταρακούνησαν την κοινή γνώμη και το εκπαιδευτικό σύστημα.

60χρονη εκπαιδευτικός και διευθύντρια του Γυμνασίου στο Νέο Σούλι, τέθηκε σε αναστολή όταν έκλεισε με χαρτοταινία το στόμα ενός 13χρονου αγοριού. Ζήτησε μάλιστα από τη δίδυμη αδελφή του να του δέσει τα χέρια κατά τη διάρκεια του μαθήματος.

«Καταδικάστηκε σε ποινή φυλάκισης 24 μηνών, εξαγοράσιμη προς 10 ευρώ ημερησίως», είπε ο πατέρας του παιδιού.

Λουτράκι: Η καταγγελία για θωπεία… από τον 6χρονο μαθητή της

Τον περασμένο Νοέμβριο, η κοινωνία παγώνει από μία καταγγελία που έρχεται στο φως. Δασκάλα κατήγγειλε τον 6χρονο μαθητή της για…θωπεία. Η ίδια μιλώντας αποκλειστικά στο Live News, υποστήριξε πως το έκανε για προστασία του παιδιού, αλλά και, των υπολοίπων συμμαθητών.

Το ερώτημα που παραμένει είναι… στις πόσες ΕΔΕ, καταγγελίες και δημοσιοποιήσεις τέτοιων γεγονότων, θα επαναπροσδιοριστεί το νομικό και θεσμικό πλαίσιο για τους διορισμούς εκπαιδευτικών και θα υπάρχει σαφής και άμεση επαναξιολόγηση;