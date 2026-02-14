newspaper
Σάββατο 14 Φεβρουαρίου 2026
ΕΕ: «Τίποτα δεν εκφράζει την αγάπη όπως τα… χημικά» – Τα τριαντάφυλλα του Αγίου Βαλεντίνου συχνά καλύπτονται με φυτοφάρμακα
Κόσμος 14 Φεβρουαρίου 2026, 18:41

ΕΕ: «Τίποτα δεν εκφράζει την αγάπη όπως τα… χημικά» – Τα τριαντάφυλλα του Αγίου Βαλεντίνου συχνά καλύπτονται με φυτοφάρμακα

Οι ανθοδέσμες που εισάγονται στην Ευρώπη διαπιστώθηκε ότι είναι πολύ μολυσμένες, συχνά με χημικά που απαγορεύονται στην ΕΕ και στη Βρετανία

Νατάσα Ρουγγέρη
ΕπιμέλειαΝατάσα Ρουγγέρη
A
A
Vita.gr
Έρωτας: Τι ψέμα λένε οι ρομαντικές ταινίες;

Έρωτας: Τι ψέμα λένε οι ρομαντικές ταινίες;

Spotlight

Μείνετε μακριά από τα τριαντάφυλλα αυτή την Ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου, προειδοποίησαν οι ακτιβιστές του περιβάλλοντος μετά από δοκιμές που αποκάλυψαν ότι είναι πολύ μολυσμένα με φυτοφάρμακα πολλά εκ των οποίων απαγορεύονται στην ΕΕ.

Εργαστηριακές δοκιμές σε ανθοδέσμες στην Ολλανδία, τον κόμβο εισαγωγής λουλουδιών της Ευρώπης, διαπίστωσαν ότι τα τριαντάφυλλα είχαν τα υψηλότερα υπολείμματα νευρολογικών και αναπαραγωγικών τοξινών σε σύγκριση με άλλα λουλούδια.

Τα κόκκινα τριαντάφυλλα βρέθηκαν να είναι τα χειρότερα, με ένα μπουκέτο να περιέχει ίχνη από 26 διαφορετικά φυτοφάρμακα, τα μισά από τα οποία είναι απαγορευμένα στην ΕΕ.

«Τριαντάφυλλα με ένα εκλεκτό χημικό κοκτέιλ»

«Τίποτα δεν εκφράζει την αγάπη όπως τα τριαντάφυλλα επικαλυμμένα με ένα… εκλεκτό χημικό κοκτέιλ», λέει χαρακτηριστικά η Roisin Taylor, της Verde Flower Co, της οποίας η επιχείρηση επικεντρώνεται στα βιώσιμα λουλούδια και η οποία έχει κάνει εκστρατεία για την ευαισθητοποίηση σχετικά με τα φυτοφάρμακα στη βιομηχανία.

«Πράγματα όπως η κλοφενταζίνη, μια χημική ουσία που διαταράσσει τη λειτουργία του θυρεοειδούς σας, ή ακόμα και η καρπενταζίμ, η οποία πιστεύεται ότι είναι μια χημική ουσία που προκαλεί καρκίνο στον άνθρωπο, ή ίσως η χλωροφαινόλη, που έχει βρεθεί ότι, κατά ειρωνικό τρόπο, οδηγεί σε καρδιακή ανακοπή όταν εκτίθεται σε υψηλή δόση – όλες αυτές οι χημικές ουσίες είναι επίσης απαγορευμένες προς το παρόν για χρήση στην ΕΕ. Δεν μπορούσαμε, ως καλλιεργητές λουλουδιών, να χρησιμοποιήσουμε νόμιμα αυτές τις τοξικές χημικές ουσίες εδώ στο Ηνωμένο Βασίλειο», εξηγεί μιλώντας στον Guardian.

Περίπου 200 εκατομμύρια τριαντάφυλλα μόνο για την Ευρώπη

Η Ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου είναι η πιο εμπορική ημέρα του χρόνου στη βιομηχανία των λουλουδιών. Σύμφωνα με αναλυτές, περίπου 200 εκατομμύρια τριαντάφυλλα παράγονται για να καλύψουν τη ζήτηση για τα δώρα των ερωτευμένων στις 14 Φεβρουαρίου, μόνο στην Ευρώπη.

Περισσότερα από τα μισά που πωλούνται στο Ηνωμένο Βασίλειο προέρχονται από την Ολλανδία. Αλλά για τα περισσότερα, αυτό είναι μόνο το τελευταίο σκέλος ενός πολύ μεγαλύτερου ταξιδιού από αγροκτήματα σε χώρες όπως η Κολομβία, η Κένυα και η Αιθιοπία, όπου το κλίμα επιτρέπει την παραγωγή όλο το χρόνο και τα πιο χαλαρά ρυθμιστικά καθεστώτα επιτρέπουν πιο ισχυρά φυτοφάρμακα.

Για να προσδιορίσει τα επίπεδα υπολειμμάτων φυτοφαρμάκων στα λουλούδια, που είναι πιθανό να κυκλοφορήσουν την σημερινή ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου, το Pesticide Action Network Netherlands (Pan-NL) εξέτασε τυχαία 17 μπουκέτα – πέντε μπουκέτα τριαντάφυλλα, οκτώ ανάμεικτα και τέσσερα μπουκέτα τουλίπες.

Σε ένα μπουκέτο βρέθηκαν 26 φυτοφάρμακα

Η υψηλότερη συγκέντρωση υπολειμμάτων φυτοφαρμάκων βρέθηκε σε ένα μπουκέτο κόκκινα τριαντάφυλλα που αγοράστηκε από ένα ολλανδικό κέντρο κήπου, με 65,8 mg/kg. Από τα 26 φυτοφάρμακα που εντοπίστηκαν στο δείγμα, τα 13 είχαν απαγορευτεί για χρήση στην ΕΕ.

Κανένα από τα μπουκέτα που εξετάσθηκαν δεν ήταν απαλλαγμένα από φυτοφάρμακα, αλλά τα τριαντάφυλλα και τα ανάμεικτα μπουκέτα περιείχαν τα περισσότερα. Μεταξύ αυτών, η ανάλυση βρήκε 87 διαφορετικά φυτοφάρμακα, συμπεριλαμβανομένων οκτώ μεταβολιτών, περίπου εξίσου διαχωρισμένα μεταξύ εντομοκτόνων και μυκητοκτόνων.

Από τις 79 δραστικές ουσίες που βρέθηκαν, σχεδόν το ένα τρίτο απαγορεύτηκε για χρήση ως «φυτοπροστατευτικά προϊόντα» στην ΕΕ και την Ολλανδία, ενώ το 78% «ενέχουν σημαντικό κίνδυνο για την ανθρώπινη υγεία ή/και το περιβάλλον», δήλωσε η Pan-NL. Μεταξύ των φυτοφαρμάκων Pan-NL που βρέθηκαν στα λουλούδια ήταν γνωστές νευροτοξίνες και αναπαραγωγικές τοξίνες, καθώς και καρκινογόνες ουσίες και ενδοκρινικοί διαταράκτες.

Τι να προτιμήσετε αντί για κόκκινα τριαντάφυλλα;

Τα ευρήματα έρχονται εν μέσω αυξανόμενων ανησυχιών στον τομέα της ανθοκομίας σχετικά με τις χημικές ουσίες στις οποίες εκτίθενται οι εργαζόμενοι και τις επιπτώσεις τους στην υγεία. Αλλά σε χώρες παραγωγούς, όπως η Κένυα, τα προβλήματα είναι ακόμη πιο έντονα.

Ο Ντέιβιντ Μπεκ, καθηγητής στο Πανεπιστήμιο του Κόβεντρι που ερευνά τη βιομηχανία των λουλουδιών, περιέγραψε πώς οι φάρμες γύρω από τη λίμνη Ναϊβάσα, τη μεγαλύτερη περιοχή παραγωγής λουλουδιών της Κένυας, πότιζαν επανειλημμένα τις καλλιέργειες με χημικά για να κρατήσουν μακριά τα παράσιτα.

Όπως ​​είπε, ο ψεκασμός συνέβη σχεδόν σε κάθε στάδιο της παραγωγικής διαδικασίας, αλλά ιδιαίτερα καθώς προετοιμάζονταν τα λουλούδια για αποστολή.

Τι να κάνουν, λοιπόν, όσοι ψάχνουν για δώρο Αγίου Βαλεντίνου; Η Pan-NL συνέστησε «εποχιακά λουλούδια βιολογικής καλλιέργειας ή διακοσμητικά φυτά βιολογικής καλλιέργειας».

Και για όσες από εμάς λαμβάνουμε ένα «μπουκέτο δηλητηρίου»; Η συμβουλή είναι σαφής: «Μην πετάτε τα υπολείμματα σε δοχεία κομποστοποίησης ή στον κάδο οργανικών απορριμμάτων, αλλά στα υπολειμματικά απόβλητα (σ.σ. τα οικιακά σκουπίδια που δεν μπορούν να ανακυκλωθούν ή να κομποστοποιηθούν). Αυτό αποτρέπει την ανακύκλωση των τοξινών στη φύση».

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Ηλεκτρισμός
Ηλεκτρικό ρεύμα: Ιστορικό χαμηλό στην τιμή του Χρηματιστηρίου Ενέργειας

Ηλεκτρικό ρεύμα: Ιστορικό χαμηλό στην τιμή του Χρηματιστηρίου Ενέργειας

Σάββατο 14 Φεβρουαρίου 2026
