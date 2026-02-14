Η μεγάλη «μάχη» του καλοκαιριού θα είναι για τον Λουκεμπά

Η Λειψία έχει αποδείξει τις ικανότητες που έχει να παραχωρεί παίκτες με το μέγιστο δυνατό κέρδος για τα ταμεία της και φαίνεται πως η γερμανική ομάδα είναι έτοιμη να επιβεβαιώσει την φήμη της, με την πώληση ενός ακόμα ποδοσφαιριστή.

Ο λόγος για τον Καστέλο Λουκεμπά, ο οποίος εντυπωσιάζει με τις εμφανίσεις και τα ρεπορτάζ αγγλικού και ισπανικού Τύπου, αναφέρουν πως είναι στο «στόχαστρο» των μεγαλύτερων ευρωπαϊκών συλλόγων. Τα ποσά μάλιστα που έχουν ακουστεί προκάλουν… ίλιγγο και η «μάχη» για τον διεθνή άσο αναμένεται με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.

Ο Γάλλος κεντρικός αμυντικός είναι στα… ραντάρ της Ρεάλ Μαδρίτης, της Άρσεναλ, της Λίβερπουλ αλλά και της Τσέλσι καθώς οι εμφανίσεις που έχει πραγματοποιήσει με την φανέλα της γερμανικής ομάδας είναι εξαιρετικές.

Ο τεχνικός των «κανονιέρηδων», Μίκελ Αρτέτα, φαίνεται πως έχει ζητήσει από την διοίκηση της ομάδας του την απόκτηση του 23χρονου διεθνούς στόπερ, σε μια προσπάθεια να ενισχύσει ακόμα περισσότερο την αμυντική γραμμή της ομάδας του.

Η προσπάθεια πάντως της Άρσεναλ μόνο εύκολη δεν θα είναι, καθώς οι ισπανικές εφημερίδες αναφέρουν ότι η Ρεάλ Μαδρίτης είναι έτοιμη να κάνει το μεγάλο «κόλπο» με την απόκτηση του Λουκεμπά.

Αν σε όλα αυτά προσθέσουμε και τα δημοσιεύματα που θέλουν Λίβερπουλ και Τσέλσι να ενδιαφέρονται επίσης για τον Γάλλο κεντρικό αμυντικό, τότε γίνεται εύκολα αντιληπτό πως η μεγάλη «μάχη» του καλοκαιριού θα γίνει για τα… μάτια του Γάλλου άσου της Λειψίας.

Το συμβόλαιο του παίκτη με την γερμανική ομάδα λήγει το 2029 και θα πρέπει να σημειωθεί ότι υπάρχει ρήτρα που επιτρέπει στον παίκτη να φύγει από την Λειψία, αρκεί να βρεθεί ομάδα που θα καλύψει το ποσό της ρήτρας.

Ένα ποσό που αγγίζει τα 90 εκατ. λίρες κι αυτό αν μη τι άλλο σημαίνει πως η ομάδα που θα θελήσει να τον αποκτήσει θα πρέπει να «τινάξει την μπάνκα στον αέρα».

Ρεπορτάζ του αγγλικού Τύπου ανέφεραν πριν από λίγες μέρες, πως Λειψία είχε δεχθεί να συζητήσει με την Άρσεναλ για την πώληση του παίκτη μ’ ένα ποσό κοντά στα 50 εκατ. λίρες, αλλά οι ιθύνοντες του γερμανικού συλλόγου βλέπουν το δυναμικό μπάσιμο της Ρεάλ και τώρα επαναφέρουν στο προσκήνιο την… ρήτρα.

Λογικό από την μεριά τους καθώς με την «βασίλισσα» στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων η τιμή για την πώληση του παίκτη θα «εκτοξευτεί» κι αυτό είναι σίγουρα ένα πρόβλημα για την Άρσεναλ.

Όχι ότι οι «κανονιέρηδες» δεν μπορούν να δώσουν το ποσό της ρήτρας, αλλά όταν μια μεταγραφή πάει σε αυτά τα επίπεδα η Ρεάλ Μαδρίτης έχει τον πρώτο λόγο και μην ξεχνάμε βέβαια Λίβερπουλ και Τσέλσι.