Κυριακή 15 Φεβρουαρίου 2026
Η μεγάλη «μάχη» του καλοκαιριού θα είναι για τον Λουκεμπά
On Field 14 Φεβρουαρίου 2026, 23:20

Η μεγάλη «μάχη» του καλοκαιριού θα είναι για τον Λουκεμπά

Ο κεντρικός αμυντικός της Λειψίας εντυπωσιάζει με τις εμφανίσεις του και το καλοκαίρι προβλέπεται «θερμό» για τον Γάλλο άσο

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
A
A
Spotlight

Η Λειψία έχει αποδείξει τις ικανότητες που έχει να παραχωρεί παίκτες με το μέγιστο δυνατό κέρδος για τα ταμεία της και φαίνεται πως η γερμανική ομάδα είναι έτοιμη να επιβεβαιώσει την φήμη της, με την πώληση ενός ακόμα ποδοσφαιριστή.

Ο λόγος για τον Καστέλο Λουκεμπά, ο οποίος εντυπωσιάζει με τις εμφανίσεις και τα ρεπορτάζ αγγλικού και ισπανικού Τύπου, αναφέρουν πως είναι στο «στόχαστρο» των μεγαλύτερων ευρωπαϊκών συλλόγων. Τα ποσά μάλιστα που έχουν ακουστεί προκάλουν… ίλιγγο και η «μάχη» για τον διεθνή άσο αναμένεται με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.

Ο Γάλλος κεντρικός αμυντικός είναι στα… ραντάρ της Ρεάλ Μαδρίτης, της Άρσεναλ, της Λίβερπουλ αλλά και της Τσέλσι καθώς οι εμφανίσεις που έχει πραγματοποιήσει με την φανέλα της γερμανικής ομάδας είναι εξαιρετικές.

Ο τεχνικός των «κανονιέρηδων», Μίκελ Αρτέτα, φαίνεται πως έχει ζητήσει από την διοίκηση της ομάδας του την απόκτηση του 23χρονου διεθνούς στόπερ, σε μια προσπάθεια να ενισχύσει ακόμα περισσότερο την αμυντική γραμμή της ομάδας του.

Η προσπάθεια πάντως της Άρσεναλ μόνο εύκολη δεν θα είναι, καθώς οι ισπανικές εφημερίδες αναφέρουν ότι η Ρεάλ Μαδρίτης είναι έτοιμη να κάνει το μεγάλο «κόλπο» με την απόκτηση του Λουκεμπά.

Αν σε όλα αυτά προσθέσουμε και τα δημοσιεύματα που θέλουν Λίβερπουλ και Τσέλσι να ενδιαφέρονται επίσης για τον Γάλλο κεντρικό αμυντικό, τότε γίνεται εύκολα αντιληπτό πως η μεγάλη «μάχη» του καλοκαιριού θα γίνει για τα… μάτια του Γάλλου άσου της Λειψίας.

Το συμβόλαιο του παίκτη με την γερμανική ομάδα λήγει το 2029 και θα πρέπει να σημειωθεί ότι υπάρχει ρήτρα που επιτρέπει στον παίκτη να φύγει από την Λειψία, αρκεί να βρεθεί ομάδα που θα καλύψει το ποσό της ρήτρας.

Ένα ποσό που αγγίζει τα 90 εκατ. λίρες κι αυτό αν μη τι άλλο σημαίνει πως η ομάδα που θα θελήσει να τον αποκτήσει θα πρέπει να «τινάξει την μπάνκα στον αέρα».

Ρεπορτάζ του αγγλικού Τύπου ανέφεραν πριν από λίγες μέρες, πως  Λειψία είχε δεχθεί να συζητήσει με την Άρσεναλ για την πώληση του παίκτη μ’ ένα ποσό κοντά στα 50 εκατ. λίρες, αλλά οι ιθύνοντες του γερμανικού συλλόγου βλέπουν το δυναμικό μπάσιμο της Ρεάλ και τώρα επαναφέρουν στο προσκήνιο την… ρήτρα.

Λογικό από την μεριά τους καθώς με την «βασίλισσα» στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων η τιμή για την πώληση του παίκτη θα «εκτοξευτεί» κι αυτό είναι σίγουρα ένα πρόβλημα για την Άρσεναλ.

Όχι ότι οι «κανονιέρηδες» δεν μπορούν να δώσουν το ποσό της ρήτρας, αλλά όταν μια μεταγραφή πάει σε αυτά τα επίπεδα η Ρεάλ Μαδρίτης έχει τον πρώτο λόγο και μην ξεχνάμε βέβαια Λίβερπουλ και Τσέλσι.

World
Δασμοί Τραμπ: Κερδισμένοι και χαμένοι στις εμπορικές συμφωνίες

Δασμοί Τραμπ: Κερδισμένοι και χαμένοι στις εμπορικές συμφωνίες

Κοινωνία
Βιολάντα: Συνελήφθη ξανά ο ιδιοκτήτης

Βιολάντα: Συνελήφθη ξανά ο ιδιοκτήτης

Stream sports
Ο Λανουά (με ποιό δικαίωμα;) μίλησε για την επόμενη σεζόν…
On Field 13.02.26

Ο Λανουά (με ποιό δικαίωμα;) μίλησε για την επόμενη σεζόν…

Ενώ λήγει το συμβόλαιό του και τίποτα δεν είναι σίγουρο, ο Λανουά αποκάλυψε μελλοντικά σχέδια και τόνισε στους διαιτητές ότι από το καλοκαίρι και μετά θα γίνουν πολύ αυστηρά τα αγωνιστικά τεστ

Βάιος Μπαλάφας
Δεν ενοχλεί τόσο ο αποκλεισμός, όσο η αδυναμία
Παναθηναϊκός 12.02.26

Δεν ενοχλεί τόσο ο αποκλεισμός, όσο η αδυναμία

Η διαχείριση του Ράφα Μπενίτεθ στους δύο ημιτελικούς του Κυπέλλου Ελλάδας, μοιραία τον φέρνει στο επίκεντρο της κριτικής για την εικόνα του Παναθηναϊκού.

Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Πολυαθλητικός σημαίνει…
On Field 12.02.26

Πολυαθλητικός σημαίνει…

Μέσα Φλεβάρη και ο Ολυμπιακός έπιασε πρώτα τους 340 τίτλους και έπειτα εξασφάλισε μια ακόμη παρουσία σε οκτάδα κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης, με 6/8 ενεργά τμήματα στην Ευρώπη...

Άκης Στρατόπουλος
Άκης Στρατόπουλος
Δύο χρόνια Μεντιλίμπαρ στον Ολυμπιακό: Μια αιωνιότητα και μια μέρα
On Field 11.02.26

Μια αιωνιότητα και μια μέρα

Στις 11 Φλεβάρη του ΄24 ο Ολυμπιακός ανακοινώνει την πρόσληψη του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ και όσα ακολούθησαν φαντάζουν σαν μια αιωνιότητα που θα μείνει χαραγμένη στην «ερυθρόλευκη» ιστορία.

Άκης Στρατόπουλος
Άκης Στρατόπουλος
Μεγάλες αλλαγές στο «Ντιέγκο Μαραντόνα», για λόγους ασφαλείας
On Field 10.02.26

Μεγάλες αλλαγές στο «Ντιέγκο Μαραντόνα», για λόγους ασφαλείας

Η διοίκηση της Νάπολι και ο δήμος της πόλης παίρνουν άμεσα μέτρα για το ιστορικό γήπεδο, μετά τις σοκαριστικές εικόνες στα social media, από το παιχνίδι των «παρτενοπέι» με την Τσέλσι για το Champions League

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Το Ιράν δεν σκοπεύει να αφήσει τις επενδύσεις στην πυρηνική ενέργεια
Κόσμος 15.02.26

Το Ιράν δεν σκοπεύει να αφήσει τις επενδύσεις στην πυρηνική ενέργεια

Ο επικεφαλής του Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας του Ιράν, Μοχάμαντ Εσλαμί, επισκέφθηκε το εργοτάξιο για να επιθεωρήσει την πρόοδο των εργασιών κατασκευής των μονάδων 2 και 3 του πυρηνικού σταθμού του Μπουσέχρ.

Σύνταξη
Μαρούσι – Καρδίτσα 78-77: Τεράστια ανάσα για τους Αμαρουσιώτες με μεγάλο τρίποντο του Κινγκ! (vid)
Μπάσκετ 14.02.26

Μαρούσι – Καρδίτσα 78-77: Τεράστια ανάσα για τους Αμαρουσιώτες με μεγάλο τρίποντο του Κινγκ! (vid)

O Τζόρνταν Κινγκ ευστόχησε σε μεγάλο τρίποντο λίγο πριν το φινάλε του αγώνα στο κλειστό του Αγίου Θωμά, κι έτσι το Μαρούσι πήρε τεράστια νίκη 78-77 επί της Καρδίτσας, στη μάχη της παραμονής.

Σύνταξη
Μαρκήσιος, κατάσκοπος, αμφιλεγόμενος, βασιλιάς των prints: Η άγνωστη οδύσσεια του Εμίλιο Πούτσι στο φως
Βιογραφία 14.02.26

Μαρκήσιος, κατάσκοπος, αμφιλεγόμενος, βασιλιάς των prints: Η άγνωστη οδύσσεια του Εμίλιο Πούτσι στο φως

Πριν τα ψυχεδελικά μοτίβα του οίκου Pucci ντύσουν την παγκόσμια ελίτ, ο ιδρυτής τους, Μαρκήσιος Εμίλιο Πούτσι, επιβίωνε από τα βασανιστήρια της Γκεστάπο και τις αερομαχίες του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, κουβαλώντας μυστικά που άλλαξαν τον ρου της Ιστορίας

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
ΕΟ ΚΚΕ: Να ενταθεί η πάλη κόντρα στο σχολείο-«εξεταστικό κέντρο» για τις ανάγκες της αγοράς
Πολιτική Γραμματεία 14.02.26

ΕΟ ΚΚΕ: Να ενταθεί η πάλη κόντρα στο σχολείο-«εξεταστικό κέντρο» για τις ανάγκες της αγοράς

«Είναι η ΕΕ και όλες οι κυβερνήσεις, όπως αυτή της ΝΔ στην Ελλάδα, που επιταχύνουν το σχολείο - εξεταστικό κέντρο από την Α' Λυκείου, με το λεγόμενο εθνικό απολυτήριο», δήλωσε ο ευρωβουλευτής του ΚΚΕ, Κώστας Παπαδάκης

Σύνταξη
ΑΕΚ – Ολυμπιακός 1-3 σετ: Νίκη για τις ερυθρόλευκες, με 16 μπλοκ και πρώτη σκόρερ την Κούμπουρα
Volley League 14.02.26

ΑΕΚ – Ολυμπιακός 1-3 σετ: Νίκη για τις ερυθρόλευκες, με 16 μπλοκ και πρώτη σκόρερ την Κούμπουρα

Μετά την πρόκριση στο Final-4 του Κυπέλλου Ελλάδας, η ομάδα βόλεϊ Γυναικών του Ολυμπιακού νίκησε και στη Volley League, συγκεκριμένα την ΑΕΚ εκτός έδρας με 3-1 σετ (16-25, 19-25, 25-19, 14-25) .

Σύνταξη
Άγρια δολοφονία στην Αλεξανδρούπολη: Ηλικιωμένος βρέθηκε νεκρός από πολλαπλές μαχαιριές
Σοκ 14.02.26

Άγρια δολοφονία στην Αλεξανδρούπολη: Ηλικιωμένος βρέθηκε νεκρός από πολλαπλές μαχαιριές

Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, το θύμα έφερε πολλαπλές μαχαιριές σε διάφορα σημεία του σώματός του, στοιχεία που παραπέμπουν ξεκάθαρα σε ανθρωποκτονία. Ο ηλικιωμένος διέμενε μόνος.

Σύνταξη
Μεντιλίμπαρ: «Κυριαρχήσαμε στο παιχνίδι, αλλά δεν ήταν αρκετό…»
Ποδόσφαιρο 14.02.26

Μεντιλίμπαρ: «Κυριαρχήσαμε στο παιχνίδι, αλλά δεν ήταν αρκετό…»

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ στάθηκε στην κλειστή άμυνα του Λεβαδειακού και στην δεδομένη δυσκολία να «σπάσει» αν δεν έρθει κάτι παραπάνω παρά την κυριαρχία που είχε ο Ολυμπιακός – Τι είπε για την Λεβερκούζεν

Σύνταξη
Βόλος – Άρης 1-1: Αμφότεροι πλήρωσαν τα λάθη τους… (vid)
Ποδόσφαιρο 14.02.26

Βόλος – Άρης 1-1: Αμφότεροι πλήρωσαν τα λάθη τους… (vid)

Ο Άρης άνοιξε το σκορ με αυτογκόλ του Κάργα στο 25′, όμως στο 53' ο Βόλος ισοφάρισε με πέναλτι του Χουάνπι, ενώ στο 58' η αποβολή του Χόνγκλα με 2η κίτρινη άφησε τους κίτρινους με παίκτη λιγότερο για πάνω από μισή ώρα.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Συνελήφθη άνδρας που έκλεψε 100 μέτρα καλώδιο χαλκού στον Προαστιακό στο Ζεφύρι – Βίντεο από τη δράση του
Ελλάδα 14.02.26

Συνελήφθη άνδρας που έκλεψε 100 μέτρα καλώδιο χαλκού στον Προαστιακό στο Ζεφύρι – Βίντεο από τη δράση του

Ο δράστης συνέχισε απτόητος το έργο του, ακόμη και όταν αντελήφθη ότι στην αποβάθρα υπάρχει παρουσία πολίτη και κατάφερε να αποσπάσει καλώδιο φωτο σήμανσης σιδηροδρομικού δικτύου μήκους 100 μέτρων.

Σύνταξη
LIVE: Λίβερπουλ – Μπράιτον
Ποδόσφαιρο 14.02.26

LIVE: Λίβερπουλ – Μπράιτον

LIVE: Λίβερπουλ – Μπράιτον. Παρακολουθήστε live την εξέλιξη της αναμέτρησης Λίβερπουλ – Μπράιτον για το FA Cup.

Σύνταξη
