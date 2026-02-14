Σάββατο 14 Φεβρουαρίου 2026
Διαβάστε στα «Νέα Σαββατοκύριακο: Διαβολοβδομάδα
14 Φεβρουαρίου 2026

Διαβάστε στα «Νέα Σαββατοκύριακο: Διαβολοβδομάδα

Νέο σκηνικό σε 120 ώρες

Άγγιγμα: Πηγή ικανοποίησης για το ζευγάρι

Άγγιγμα: Πηγή ικανοποίησης για το ζευγάρι

Διαβάστε στα «Νέα Σαββατοκύριακο:

Νέο σκηνικό σε 120 ώρες
Διαβολοβδομάδα

Αγκυρα
Πώς επηρεάζουν τους σχεδιασμούς Ελλάδας και Τουρκίας όσα συζητήθηκαν και αποφασίστηκαν στη συνάντηση Μητσοτάκη – Ερντογάν

Βρυξέλλες
Επισημοποιούνται οι πολλές ταχύτητες (ή αλλιώς το ευρωπαϊκό κρεμμύδι) στη λήψη αποφάσεων ώστε η ΕΕ να γίνει πιο ανταγωνιστική

Μόναχο
Ελπίδες για «επανεκκίνηση» των σχέσεων της Ευρώπης με τις ΗΠΑ μετά το περυσινό σοκ με τον αμερικανό αντιπρόεδρο Τζέι Ντι Βανς

…και ο μεγάλος ασθενής, η ανταγωνιστικότητα

Διαφθορά
Οι αποκαλύψεις στη ΓΣΕΕ ήταν μόνο η αρχή

Προδημοσίευση στα «ΝΕΑ»
Ο «ύμνος στη ζωή» και η τραγωδία της Ζιζέλ Πελικό

Εκτός δικτύου
Και το «100» «κράσαρε» και έπεσε

Νετρέμπκο στα «ΝΕΑ»
Κάθε κίνηση της Κάλλας είχε νόημα

14 Φεβρουαρίου
Αγάπη μου, ερωτεύτηκα ένα chatbot

Επενδύσεις
Σπάνε τα ρεκόρ οι δημοπρασίες των έργων τέχνης

Αυτόπτης μάρτυρας
Oσα έκρυβε και όσα είδα στο Superbowl

Συναντήσεις
Οταν γνώρισα τον Αλέξη Μινωτή

Media
Στα «ΝΕΑ» της Πέμπτης: Μισό βήμα μπρος
Media 12.02.26

Στα «ΝΕΑ» της Πέμπτης: Μισό βήμα μπρος

Μια συνάντηση που γεννά προσδοκίες • Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έθεσε θέμα casus belli, επανέλαβε την ελληνική θέση για τη μοναδική διαφορά των δύο χωρών και ζήτησε «να κάνουμε τη μοίρα, σύμμαχο»

Σύνταξη
Στα «ΝΕΑ» της Τετάρτης: Ανοίγει παράθυρο σε πυρηνικά όπλα
Media 11.02.26

Στα «ΝΕΑ» της Τετάρτης: Ανοίγει παράθυρο σε πυρηνικά όπλα

Τουρκία - Συναγερμός από δηλώσεις Φιντάν • Στη σκιά της συνάντησης Μητσοτάκη - Ερντογάν σήμερα, ο τούρκος υπουργός Εξωτερικών αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο η γειτονική χώρα να αποκτήσει πυρηνικά όπλα

Σύνταξη
Συνέδριο ALL THINGS RADIO 2026: Το κορυφαίο θεσμικό γεγονός της ελληνικής ραδιοφωνικής και audio αγοράς
Παγκόσμια Ημέρα Ραδιοφώνου 10.02.26

Συνέδριο ALL THINGS RADIO 2026: Το κορυφαίο θεσμικό γεγονός της ελληνικής ραδιοφωνικής και audio αγοράς

Διακεκριμένοι διεθνείς ομιλητές και κορυφαία στελέχη της ελληνικής αγοράς συναντιούνται για να συζητήσουν όλα όσα διαμορφώνουν την επόμενη ημέρα του ραδιοφώνου και του audio στο ολοήμερο συνέδριο του ALL THINGS RADIO στο πρώην Δημόσιο Καπνεργοστάσιο την Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου 2026.

Σύνταξη
Σαλαμίνα: «Τον είδαν να φοράει την ακριβή καδένα της» – Μαρτυρία για τη δολοφονία της Φαιναρέτης Μπαξεβάνη
Inbox 14.02.26

Σαλαμίνα: «Τον είδαν να φοράει την ακριβή καδένα της» – Μαρτυρία για τη δολοφονία της Φαιναρέτης Μπαξεβάνη

Οι δύο γιοι της Φαιναρέτης Μπαξεβάνη, περιέγραψαν τη σχέση τους με τον πατέρα τους, την παρουσία τρίτου προσώπου, αλλά και ένα κρίσιμο εύρημα που έδωσε νέα τροπή στην υπόθεση της δολοφονίας της μητέρας τους.

Σύνταξη
Περού: Το κοινοβούλιο συζητά την αποπομπή του υπηρεσιακού προέδρου για «ανάρμοστη συμπεριφορά»
«Ανάρμοστη συμπεριφορά» 14.02.26

Το κοινοβούλιο του Περού συζητά την αποπομπή του υπηρεσιακού προέδρου

Ο υπηρεσιακός πρόεδρος του Περού αντιμετωπίζει αιτήματα καθαίρεσής του από τη μειοψηφούσα αριστερά και συμμαχία κομμάτων της δεξιάς, που του προσάπτουν «ανάρμοστη συμπεριφορά».

Σύνταξη
Σαλαμίνα: «Όταν είδα δεμένη τη μητέρα μου έπαθα αμόκ» λέει ο γιος της δολοφονημένης
Ελλάδα 14.02.26

Σαλαμίνα: «Όταν είδα δεμένη τη μητέρα μου έπαθα αμόκ» λέει ο γιος της δολοφονημένης

Η φρίκη εκείνης της δολοφονίας δεν χαράχτηκε μόνο στις ψυχές των παιδιών της Φαιναρέτης Μπαξεβάνη, αλλά και στο βλέμμα του εγγονού της, που βρέθηκε αντιμέτωπο με μια εικόνα αδιανόητης αγριότητας.

Σύνταξη
Στο φως η δολοφονία της Φαιναρέτης Μπαξεβάνη – «Της έστησαν καρτέρι στο εξοχικό της» στη Σαλαμίνα
Ελλάδα 14.02.26

Στο φως η δολοφονία της Φαιναρέτης Μπαξεβάνη – «Της έστησαν καρτέρι στο εξοχικό της» στη Σαλαμίνα

Η άγρια δολοφονία της Φαιναρέτης Μπαξεβάνη στη Σαλαμίνα ερευνάται εκ νέου, πρόκειται για την μητέρα τριών παιδιών, που πήγε στο εξοχικό της για ένα Σαββατοκύριακο και δεν γύρισε ποτέ.

Σύνταξη
Η αλλαγή καθεστώτος στο Ιράν είναι «το καλύτερο που θα μπορούσε να συμβεί», λέει ο Τραμπ [βίντεο]
Κόσμος 14.02.26

Η αλλαγή καθεστώτος στο Ιράν είναι «το καλύτερο που θα μπορούσε να συμβεί», λέει ο Τραμπ

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, από το Φορτ Μπράγκ όπου βρισκόταν με την Μελάνια Τραμπ, αποκάλεσε την αλλαγή καθεστώτος στο Ιράν ως το καλύτερο πιθανό σενάριο που θα μπορούσε να επιτύχει.

Σύνταξη
Πυρκαγιά σε διυλιστήριο πετρελαίου στην Κούβα τέθηκε γρήγορα υπό έλεγχο
Κόσμος 14.02.26

Πυρκαγιά σε διυλιστήριο πετρελαίου στην Κούβα τέθηκε γρήγορα υπό έλεγχο

Πυρκαγιά στο διυλιστήριο Νίκο Λόπεζ φέρεται να τέθηκε γρήγορα υπό τον έλεγχο της πυροσβεστικής, με τις πρώτες πληροφορίες από την Αβάνα να κάνουν λόγο για φωτιά σε αποθήκη και όχι σε δεξαμενή.

Σύνταξη
Πράκτορες της ICE φέρονται να ψευδόρκησαν μετά τον πυροβολισμό μετανάστη από τη Βενεζουέλα στο πόδι
Μινεάπολη 14.02.26

Πράκτορες της ICE φέρονται να ψευδόρκησαν μετά τον πυροβολισμό μετανάστη από τη Βενεζουέλα στο πόδι

Σύμφωνα με νέα στοιχεία και βίντεο, οι κατηγορίες εναντίον του μετανάστη κατέπεσαν και οι δύο πράκτορες της ICE ενδέχεται να απολυθούν και να αντιμετωπίσουν ποινικές διώξεις

Σύνταξη
Ουγγαρία: Τουλάχιστον τέσσερις οι νεκροί από την πυρκαγιά στις εργατικές κατοικίες στη Βουδαπέστη
27 τραυματίες 14.02.26

Ουγγαρία: Τουλάχιστον τέσσερις οι νεκροί από την πυρκαγιά στις εργατικές κατοικίες στη Βουδαπέστη

Τρεις άνθρωποι βρέθηκαν νεκροί στον τόπο της πυρκαγιάς στη Βουδαπέστη. Ένας τέταρτος υπέκυψε στα τραύματά του σε νοσοκομείο. Εξετάζεται η έκρηξη φιάλης υγραερίου ως αιτία της πυρκαγιάς.

Σύνταξη
Sing for Greece 2026: Κλείδωσε η 14άδα του τελικού – Αυτά τα κομμάτια προκρίθηκαν από τον Β’ Ημιτελικό
Eurovision 2026 13.02.26

Sing for Greece 2026: Κλείδωσε η 14άδα του τελικού – Αυτά τα κομμάτια προκρίθηκαν από τον Β’ Ημιτελικό

Το δεύτερο σκέλος του Sing for Greece 2026 ολοκληρώθηκε και πλέον όλα τα μάτια είναι στραμμένα στον τελικό της Κυριακής, όταν και θα μάθουμε ποιος καλλιτέχνης θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στη φετινή Eurovision.

Σύνταξη
Τζέιμς Βαν Ντερ Μπικ: Πώς γίνεται να μην κέρδισε χρήματα από τις «Νεανικές ανησυχίες» παρά την επιτυχία της σειράς
Αδικία; 13.02.26

Τζέιμς Βαν Ντερ Μπικ: Πώς γίνεται να μην κέρδισε χρήματα από τις «Νεανικές ανησυχίες» παρά την επιτυχία της σειράς

Ο Τζέιμς Βαν Ντερ Μπικ υπέγραψε ένα «κακό συμβόλαιο» που ήταν αρκετό για να μην κερδίσει χρήματα - παρά τη συμμετοχή του σε μια από τις πιο επιτυχημένες τηλεοπτικές σειρές.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Δένδιας: Τεράστια η σημασία της Θράκης – Το στεγαστικό πρόγραμμα βελτιώνει τις συνθήκες διαβίωσης των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων
Πολιτική Γραμματεία 13.02.26

Δένδιας: Τεράστια η σημασία της Θράκης – Το στεγαστικό πρόγραμμα βελτιώνει τις συνθήκες διαβίωσης των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων

Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, επισκέφθηκε την Παρασκευή την έδρα της 21ης Τεθωρακισμένης Ταξιαρχίας στην Κομοτηνή, συνοδευόμενος από τον αρχηγό ΓΕΣ

Σύνταξη
Άνοιξε τον ασκό των… κεφαλαίων ο MSCI, οι υπολογισμοί της JP Morgan, go west …για Energean, νέα έργα για METLEN, παράταση για Αλυκές

Άνοιξε τον ασκό των… κεφαλαίων ο MSCI, οι υπολογισμοί της JP Morgan, go west …για Energean, νέα έργα για METLEN, παράταση για Αλυκές

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

