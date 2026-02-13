Μνημόνιο Συνεργασίας Δήμου Πειραιά – Συνδέσμου Επιχειρηματιών Γυναικών Ελλάδος

Με στόχο την ουσιαστική ενδυνάμωση της γυναικείας επιχειρηματικότητας, την προώθηση της επαγγελματικής ένταξης και την ενίσχυση της παρουσίας των γυναικών στην οικονομική και κοινωνική ζωή, υπεγράφη χθες, Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Πειραιά και του Συνδέσμου Επιχειρηματιών Γυναικών Ελλάδος (Σ.Ε.Γ.Ε.).

Το Μνημόνιο υπέγραψαν ο Δήμαρχος Γιάννης Μώραλης και η Πρόεδρος του Σ.Ε.Γ.Ε. Λίνα Τσαλταμπάση στο δημαρχείο, επιβεβαιώνοντας την κοινή βούληση για μια στρατηγική συνεργασία με ουσιαστικό αναπτυξιακό και κοινωνικό αποτύπωμα.

Σκοπός της συνεργασίας αυτής είναι η διαμόρφωση ενός σταθερού και δυναμικού πλαισίου, που ενισχύει τις γυναίκες σε επιχειρηματικό, επαγγελματικό και κοινωνικό επίπεδο, δίνοντας έμφαση στην επαγγελματική κατάρτιση, στην ανάπτυξη δεξιοτήτων και στην ενίσχυση της απασχόλησης. Παράλληλα, προωθείται η ενεργός συμμετοχή τους στη λήψη αποφάσεων, η πρόσβαση σε θέσεις ευθύνης και η καλλιέργεια μιας κουλτούρας ισότητας και ίσων ευκαιριών, χωρίς αποκλεισμούς και διακρίσεις.

Είχε προηγηθεί εκδήλωση στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά, όπου πραγματοποιήθηκαν ομιλίες και πάνελ καλών πρακτικών γυναικείας επιχειρηματικότητας από σημαντικές γυναίκες του επιχειρείν, παρουσία αιρετών του Δήμου, της Περιφέρειας Αττικής, μελών του Σ.Ε.Γ.Ε. και εκπροσώπων φορέων.

«Περισσότερες γυναίκες σε θέσεις ευθύνης»

Ο Δήμαρχος Πειραιά Γιάννης Μώραλης, σε δήλωσή του, τόνισε:

«Ο Πειραιάς είναι μια πόλη με έντονη επιχειρηματική ταυτότητα, ιστορικά συνδεδεμένη με την ανάπτυξη, την εξωστρέφεια και τη δημιουργία. Στόχος μας είναι αυτή η δυναμική να εκφράζεται ισότιμα από όλες και όλους.

Το Μνημόνιο Συνεργασίας, το οποίο εγκρίθηκε με μεγάλη πλειοψηφία από το Δημοτικό Συμβούλιο Πειραιά, ενισχύει έμπρακτα τη συμμετοχή των γυναικών στην τοπική οικονομία, στηρίζει την επιχειρηματική τους πορεία και δημιουργεί προϋποθέσεις, ώστε περισσότερες γυναίκες να διεκδικούν και να κατακτούν θέσεις ευθύνης.

Θέλω να ευχαριστήσω θερμά την Πρόεδρο του Σ.Ε.Γ.Ε. Λίνα Τσαλταμπάση για τη συνεργασία και τη θετική της διάθεση σε αυτή την κοινή προσπάθεια.

Μαζί θα διαμορφώσουμε σύγχρονες, ανοιχτές και συμπεριληπτικές δράσεις, όπου η πρόοδος βασίζεται στη συνεργασία, στην καινοτομία και στην αξιοποίηση του ταλέντου όλων.

Με την υπογραφή του Μνημονίου και μέσα από κοινές πρωτοβουλίες, οι γυναίκες επιχειρηματίες θα έχουν περισσότερα εργαλεία, ευκαιρίες και υποστήριξη για να αναπτύξουν τις ιδέες τους και να συμβάλλουν δυναμικά στη βιώσιμη ανάπτυξη του Πειραιά και της ευρύτερης περιοχής».

Η Πρόεδρος του Σ.Ε.Γ.Ε. Λίνα Τσαλταμπάση, ανέφερε: «Οι γυναίκες επιχειρηματίες διαθέτουν τη δυναμική, τη γνώση και τη διεθνή προοπτική να διαμορφώσουν ένα ισχυρό, εξωστρεφές και βιώσιμο επιχειρηματικό οικοσύστημα, με ουσιαστικό αποτύπωμα στην Ελληνική και Διεθνή οικονομία. Η συνεργασία του Σ.Ε.Γ.Ε. με τον Δήμο Πειραιά επιβεβαιώνει τη σημασία της σύμπραξης της κοινωνίας των πολιτών με την Τοπική Αυτοδιοίκηση για την προώθηση της επιχειρηματικότητας και της καινοτομίας. Ο Σ.Ε.Γ.Ε., από την ίδρυσή του το 1997 έως σήμερα, στηρίζει έμπρακτα τις γυναίκες επιχειρηματίες και τις γυναίκες επωφελούμενες, δημιουργώντας ευκαιρίες για νέα κοινωνικά και επιχειρηματικά βήματα. Ευχαριστούμε τον Δήμο Πειραιά για τη στήριξή του».

Η Αντιπεριφερειάρχης Στρατηγικού Σχεδιασμού Σταυρούλα Αντωνάκου, σε χαιρετισμό της στην εκδήλωση, μεταξύ άλλων, εξήρε τον Σ.Ε.Γ.Ε και τον Δήμο Πειραιά που ενώνουν δυνάμεις για την ενδυνάμωση της γυναικείας επιχειρηματικότητας. «Ως Περιφέρεια Αττικής, με όλους τους παραπάνω φορείς συνεργαζόμαστε καθημερινά και συνδράμουμε έμπρακτα τις προσπάθειές τους», ανέφερε χαρακτηριστικά, επισημαίνοντας πως με τη συνεργασία αυτή θα ενισχυθεί σημαντικά η γυναικεία επιχειρηματικότητα.

Η Αντιπεριφερειάρχης Εθελοντισμού Ευγενία Μπαρμπαγιάννη, σε χαιρετισμό της στην εκδήλωση, μεταξύ άλλων συνεχάρη τον Δήμο Πειραιά και τον Σ.Ε.Γ.Ε, λέγοντας πως η κα Τσαλταμπάση έχει συμβάλλει ουσιαστικά στη στήριξη και ανάδειξη των γυναικών στον επιχειρηματικό στίβο.

Στη συνέχεια, αναφέρθηκε στην προσωπική της εμπειρία ως αυτοδημιούργητη επιχειρηματίας, σημειώνοντας πως δεν αντιμετώπισε καμία δυσκολία λόγω φύλου, καθώς οι γυναίκες με την ευφυΐα, δυναμική, ευστροφία και πρακτικότητα στην κρίση που έμφυτα διαθέτουν, μπορούν πολύ εύκολα να μεγαλουργήσουν στον χώρο του επιχειρείν.

Ο Αντιδήμαρχος Προγραμματισμού και Βιώσιμης Ανάπτυξης του Δήμου Πειραιά Δημήτρης Καρύδης, μιλώντας στην εκδήλωση, τόνισε την ανάγκη να ενισχυθεί ουσιαστικά η δυνατότητα των γυναικών να διεκδικούν ενεργά τη θέση που τους αναλογεί στην επιχειρηματικότητα, στην τοπική αυτοδιοίκηση, στην πολιτική, στην έρευνα και στους κοινωνικούς θεσμούς. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην εξαιρετική συνεργασία του Δήμου Πειραιά με τις γυναίκες που δραστηριοποιούνται στα Επιμελητήρια της πόλης και με τον Σύνδεσμο Επιχειρηματιών Γυναικών Ελλάδος (Σ.Ε.Γ.Ε.), με κοινό στόχο την ουσιαστική ενίσχυση και υποστήριξη της γυναικείας επιχειρηματικότητας στην Περιφερειακή Ενότητα Πειραιά.

*πηγή φωτογραφιών, Δήμος Πειραιά