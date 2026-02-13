newspaper
Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

# ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
# ΧΙΟΣ
# ΙΡΑΝ
# ΒΙΟΛΑΝΤΑ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Μνημόνιο Συνεργασίας Δήμου Πειραιά – Συνδέσμου Επιχειρηματιών Γυναικών Ελλάδος
Αυτοδιοίκηση 13 Φεβρουαρίου 2026, 15:11

Μνημόνιο Συνεργασίας Δήμου Πειραιά – Συνδέσμου Επιχειρηματιών Γυναικών Ελλάδος

Στρατηγική σύμπραξη του Δήμου Πειραιά για την ενδυνάμωση της γυναικείας επιχειρηματικότητας.

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Μήπως το επάγγελμά σας «αδειάζει» τον λογαριασμό σας;

Μήπως το επάγγελμά σας «αδειάζει» τον λογαριασμό σας;

Spotlight

Με στόχο την ουσιαστική  ενδυνάμωση της γυναικείας επιχειρηματικότητας, την προώθηση της επαγγελματικής ένταξης και την ενίσχυση της παρουσίας των γυναικών στην οικονομική και κοινωνική ζωή, υπεγράφη χθες, Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Πειραιά και του Συνδέσμου Επιχειρηματιών Γυναικών Ελλάδος (Σ.Ε.Γ.Ε.).

Το Μνημόνιο υπέγραψαν ο Δήμαρχος Γιάννης Μώραλης και η Πρόεδρος του Σ.Ε.Γ.Ε. Λίνα Τσαλταμπάση στο δημαρχείο, επιβεβαιώνοντας την κοινή βούληση για μια στρατηγική συνεργασία με ουσιαστικό αναπτυξιακό και κοινωνικό αποτύπωμα.

Σκοπός της συνεργασίας αυτής είναι η διαμόρφωση ενός σταθερού και δυναμικού πλαισίου, που ενισχύει τις γυναίκες σε επιχειρηματικό, επαγγελματικό και κοινωνικό επίπεδο, δίνοντας έμφαση στην επαγγελματική κατάρτιση, στην ανάπτυξη δεξιοτήτων και στην ενίσχυση της απασχόλησης. Παράλληλα, προωθείται η ενεργός συμμετοχή τους στη λήψη αποφάσεων, η πρόσβαση σε θέσεις ευθύνης και η καλλιέργεια μιας κουλτούρας ισότητας και ίσων ευκαιριών, χωρίς αποκλεισμούς και διακρίσεις.

Είχε προηγηθεί εκδήλωση στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά, όπου πραγματοποιήθηκαν ομιλίες και πάνελ καλών πρακτικών γυναικείας επιχειρηματικότητας από σημαντικές γυναίκες του επιχειρείν, παρουσία αιρετών του Δήμου, της Περιφέρειας Αττικής, μελών του Σ.Ε.Γ.Ε. και εκπροσώπων φορέων.

  «Περισσότερες γυναίκες σε θέσεις ευθύνης»

Ο Δήμαρχος Πειραιά Γιάννης Μώραλης, σε δήλωσή του, τόνισε:

«Ο Πειραιάς είναι μια πόλη με έντονη επιχειρηματική ταυτότητα, ιστορικά συνδεδεμένη με την ανάπτυξη, την εξωστρέφεια και τη δημιουργία. Στόχος μας είναι αυτή η δυναμική να εκφράζεται ισότιμα από όλες και όλους.

Το Μνημόνιο Συνεργασίας, το οποίο  εγκρίθηκε με μεγάλη πλειοψηφία από το Δημοτικό Συμβούλιο Πειραιά, ενισχύει έμπρακτα τη συμμετοχή των γυναικών στην τοπική οικονομία, στηρίζει την επιχειρηματική τους πορεία και δημιουργεί προϋποθέσεις, ώστε περισσότερες γυναίκες να διεκδικούν και να κατακτούν θέσεις ευθύνης.

Θέλω να ευχαριστήσω θερμά την Πρόεδρο του Σ.Ε.Γ.Ε. Λίνα Τσαλταμπάση για τη συνεργασία και τη θετική της διάθεση σε αυτή την κοινή προσπάθεια.

Μαζί θα διαμορφώσουμε σύγχρονες, ανοιχτές και συμπεριληπτικές δράσεις, όπου η πρόοδος βασίζεται στη συνεργασία, στην καινοτομία και στην αξιοποίηση του ταλέντου όλων.

Με την υπογραφή του Μνημονίου και μέσα από κοινές πρωτοβουλίες, οι γυναίκες επιχειρηματίες θα έχουν περισσότερα εργαλεία, ευκαιρίες και υποστήριξη για να αναπτύξουν τις ιδέες τους και να συμβάλλουν δυναμικά στη βιώσιμη ανάπτυξη του Πειραιά και της ευρύτερης περιοχής».

Η  Πρόεδρος του Σ.Ε.Γ.Ε. Λίνα Τσαλταμπάση, ανέφερε: «Οι γυναίκες επιχειρηματίες διαθέτουν τη δυναμική, τη γνώση και τη διεθνή προοπτική να διαμορφώσουν ένα ισχυρό, εξωστρεφές και βιώσιμο επιχειρηματικό οικοσύστημα, με ουσιαστικό αποτύπωμα στην Ελληνική και Διεθνή οικονομία. Η συνεργασία του Σ.Ε.Γ.Ε. με τον Δήμο Πειραιά επιβεβαιώνει τη σημασία της σύμπραξης της κοινωνίας των πολιτών με την Τοπική Αυτοδιοίκηση για την προώθηση της επιχειρηματικότητας και της καινοτομίας. Ο Σ.Ε.Γ.Ε., από την ίδρυσή του το 1997 έως σήμερα, στηρίζει έμπρακτα τις γυναίκες επιχειρηματίες και τις γυναίκες επωφελούμενες, δημιουργώντας ευκαιρίες για νέα κοινωνικά και επιχειρηματικά βήματα. Ευχαριστούμε τον Δήμο Πειραιά για τη στήριξή του».

Η Αντιπεριφερειάρχης Στρατηγικού Σχεδιασμού Σταυρούλα Αντωνάκου, σε χαιρετισμό της στην εκδήλωση, μεταξύ άλλων, εξήρε τον Σ.Ε.Γ.Ε και τον Δήμο Πειραιά που ενώνουν δυνάμεις για την ενδυνάμωση της γυναικείας επιχειρηματικότητας. «Ως Περιφέρεια Αττικής, με όλους τους παραπάνω φορείς συνεργαζόμαστε καθημερινά και συνδράμουμε έμπρακτα τις προσπάθειές τους», ανέφερε χαρακτηριστικά, επισημαίνοντας πως με τη συνεργασία αυτή θα ενισχυθεί σημαντικά η γυναικεία επιχειρηματικότητα.

Η Αντιπεριφερειάρχης Εθελοντισμού Ευγενία Μπαρμπαγιάννη, σε χαιρετισμό της στην εκδήλωση, μεταξύ άλλων συνεχάρη τον Δήμο Πειραιά και τον Σ.Ε.Γ.Ε, λέγοντας πως η κα Τσαλταμπάση έχει  συμβάλλει ουσιαστικά στη στήριξη και ανάδειξη των γυναικών στον επιχειρηματικό στίβο.

Στη συνέχεια, αναφέρθηκε στην προσωπική της εμπειρία ως αυτοδημιούργητη επιχειρηματίας, σημειώνοντας πως δεν αντιμετώπισε καμία δυσκολία λόγω φύλου, καθώς οι γυναίκες με την ευφυΐα, δυναμική, ευστροφία και πρακτικότητα στην κρίση που έμφυτα διαθέτουν, μπορούν πολύ εύκολα να μεγαλουργήσουν στον χώρο του επιχειρείν.

Ο Αντιδήμαρχος Προγραμματισμού και Βιώσιμης Ανάπτυξης του Δήμου Πειραιά Δημήτρης Καρύδης, μιλώντας στην εκδήλωση, τόνισε την ανάγκη να ενισχυθεί ουσιαστικά η δυνατότητα των γυναικών να διεκδικούν ενεργά τη θέση που τους αναλογεί στην επιχειρηματικότητα, στην τοπική αυτοδιοίκηση, στην πολιτική, στην έρευνα και στους κοινωνικούς θεσμούς. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην εξαιρετική συνεργασία του Δήμου Πειραιά με τις γυναίκες που δραστηριοποιούνται στα Επιμελητήρια της πόλης και με τον Σύνδεσμο Επιχειρηματιών Γυναικών Ελλάδος (Σ.Ε.Γ.Ε.), με κοινό στόχο την ουσιαστική ενίσχυση και υποστήριξη της γυναικείας επιχειρηματικότητας στην Περιφερειακή Ενότητα Πειραιά.

*πηγή φωτογραφιών, Δήμος Πειραιά

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Economy
Δημόσιο Χρέος: Παραμένει ο υψηλός κίνδυνος για την Ελλάδα

Δημόσιο Χρέος: Παραμένει ο υψηλός κίνδυνος για την Ελλάδα

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Μήπως το επάγγελμά σας «αδειάζει» τον λογαριασμό σας;

Μήπως το επάγγελμά σας «αδειάζει» τον λογαριασμό σας;

Business
Eurobank Equities για Metlen: Ανθεκτική η κερδοφορία, τιμή στόχος στα 56,20 ευρώ

Eurobank Equities για Metlen: Ανθεκτική η κερδοφορία, τιμή στόχος στα 56,20 ευρώ

inWellness
inTown
Stream newspaper
Ερανική Επιτροπή για την ανέγερση Μνημείου Ευεργετών και Δασκάλων του Γένους στα Ιωάννινα
Αναγνώριση 13.02.26

Ερανική Επιτροπή για την ανέγερση Μνημείου Ευεργετών και Δασκάλων του Γένους στα Ιωάννινα

Η σύσταση της Επιτροπής φιλοδοξεί να τιμήσει την καθοριστική συμβολή των ευεργετών και των δασκάλων του Γένους στη διαμόρφωση της ιστορικής, πνευματικής και εκπαιδευτικής ταυτότητας των Ιωαννίνων.

Σύνταξη
Ο Δήμαρχος Πειραιά στην ετήσια εκδήλωση του Εμπορικού Συλλόγου Πειραιώς
Κοινωνικοί εταίροι 13.02.26

Ο Δήμαρχος Πειραιά στην ετήσια εκδήλωση του Εμπορικού Συλλόγου Πειραιώς

Ο κ. Μώραλης, ευχήθηκε χρόνια πολλά και δημιουργικά στους εμπόρους της πόλης, τονίζοντας ότι η συνεργασία της Δημοτικής Αρχής με τον Εμπορικό Σύλλογο Πειραιώς είναι άριστη.

Σύνταξη
Την επέκταση του προαστιακού σιδηροδρόμου στη Βοιωτία θέλει ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας
Μετακινήσεις 13.02.26

Την επέκταση του προαστιακού σιδηροδρόμου στη Βοιωτία θέλει ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας

Σιδηρόδρομος, ΚΤΕΛ και υδατοδρόμια τέθηκαν ως ζητήματα στη συνάντηση του περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας Φάνη Σπανού με τον Αν. Υπουργό Μεταφορών Κωνσταντίνο Κυρανάκη.

Σύνταξη
Καταγραφή και έλεγχος των γεφυρών στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης
Αυτοδιοίκηση 12.02.26

Καταγραφή και έλεγχος των γεφυρών στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης

Υπογραφή προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας και Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου για την καταγραφή και τον έλεγχο των γεφυρών στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.

Σύνταξη
Τι λέει ο Δήμος Βριλησσίων για την ανατροπή απορριμματοφόρου του Δήμου στην περιφερειακή Αιγάλεω
Ατύχημα 11.02.26

Τι λέει ο Δήμος Βριλησσίων για την ανατροπή απορριμματοφόρου του Δήμου στην περιφερειακή Αιγάλεω

«Σύμφωνα με την ενημέρωση που έχουμε από τους θεράποντες ιατρούς, ο οδηγός μας νοσηλεύεται εκτός κινδύνου», αναφέρει ο Δήμος Βριλησσίων σε σχέση με την ανατροπή απορριμματοφόρου του Δήμου.

Σύνταξη
Για μόνιμη λύση στην υδροδότηση της Αίγινας μέσα στον Φεβρουάριο κάνει λόγο ο Υφυπουργός Εσωτερικών
Λύνεται; 11.02.26

Για μόνιμη λύση στην υδροδότηση της Αίγινας μέσα στον Φεβρουάριο κάνει λόγο ο Υφυπουργός Εσωτερικών

Σε ανακοίνωση του το γραφείο του Υφυπουργού Εσωτερικών, βασίλη Σπανάκη, επισημαίνει ότι μέχρι τέλη Φεβρουαρίου θα έχει αποκατασταθεί η υδροδότηση της Αίγινας σύμφωνα με σχετική ενημέρωση που υπάρχει.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Συνάντηση Σαμαρά με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας την ερχόμενη εβδομάδα
Στο Προεδρικό 13.02.26

Συνάντηση Σαμαρά με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας την ερχόμενη εβδομάδα

Η συνάντηση εντάσσεται στο πλαίσιο των επαφών του Προέδρου της Δημοκρατίας με πρώην πρωθυπουργούς. Είχαν προηγηθεί οι συναντήσεις με τους Γιώργο Παπανδρέου, Λουκά Παπαδήμο, Κώστα Καραμανλή και Αλέξη Τσίπρα

Σύνταξη
Ερανική Επιτροπή για την ανέγερση Μνημείου Ευεργετών και Δασκάλων του Γένους στα Ιωάννινα
Αναγνώριση 13.02.26

Ερανική Επιτροπή για την ανέγερση Μνημείου Ευεργετών και Δασκάλων του Γένους στα Ιωάννινα

Η σύσταση της Επιτροπής φιλοδοξεί να τιμήσει την καθοριστική συμβολή των ευεργετών και των δασκάλων του Γένους στη διαμόρφωση της ιστορικής, πνευματικής και εκπαιδευτικής ταυτότητας των Ιωαννίνων.

Σύνταξη
Κακοκαιρία: Ανεμοστρόβιλοι, κατολισθήσεις και πτώσεις δέντρων σε Δυτική Ελλάδα και Κρήτη
Απελπισία 13.02.26

Σαρώνει η κακοκαιρία - Ανεμοστρόβιλοι, κατολισθήσεις και πτώσεις δέντρων σε Δυτική Ελλάδα και Κρήτη

«Αν ο ανεμοστρόβιλος περνούσε μέσα από το χωριό, θα είχαμε θύματα», δήλωσε ο πρόεδρος της κοινότητας Μπόρσι στην Ηλεία, που επλήγη από την κακοκαιρία - Προληπτικές εκκενώσεις κατοικιών

Σύνταξη
Ξαναθυμήθηκε το σύνθημα «νομιμότητα παντού» ο Μητσοτάκης
Πολιτική Γραμματεία 13.02.26

Ξαναθυμήθηκε το σύνθημα «νομιμότητα παντού» ο Μητσοτάκης

Πανηγυρίζοντας για επιτυχίες της ΑΑΔΕ στην αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής και του λαθρεμπορίου, ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν διστάζει να πει ότι το σύνθημα είναι «Νομιμότητα Παντού». Διαρκής δέσμευση, λέει ο πρωθυπουργός της κυβέρνησης... των υποκλοπών, του ΟΠΕΚΕΠΕ, της «υπόθεσης Παναγόπουλου»

Σύνταξη
Σοκ για τη Λίντσεϊ Βον: Κινδυνεύει ακόμη και με ακρωτηριασμό η θρυλική σκιέρ (pics)
Άλλα Αθλήματα 13.02.26

Σοκ για τη Λίντσεϊ Βον: Κινδυνεύει ακόμη και με ακρωτηριασμό η θρυλική σκιέρ (pics)

Σοκ προκαλεί η είδηση του απόηχου του σοβαρού τραυματισμού της Λίντσεϊ Βον κατά τη διάρκεια των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων, με τους ειδικούς να τονίζουν ότι η θρυλική Αμερικανίδα σκιέρ, μετά από τρία χειρουργεία ήδη, κινδυνεύει ακόμη και με ακρωτηριασμό.

Σύνταξη
Χαρίτσης: Καμία ανοχή στη μετατροπή της Βουλής σε πλυντήριο των σκανδάλων Μητσοτάκη
Βουλή 13.02.26

Χαρίτσης: Καμία ανοχή στη μετατροπή της Βουλής σε πλυντήριο των σκανδάλων Μητσοτάκη

«Πυραμίδα διαφθοράς που στην κορυφή της έχει το Μέγαρο Μαξίμου» - τόνισε ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς Αλέξης Χαρίτσης. Όσον αφορά τη κινητοποίηση των αγροτών ανέφερε πως «σήμερα θα είμαστε στο Σύνταγμα με τους αγρότες»

Σύνταξη
Ο Δήμαρχος Πειραιά στην ετήσια εκδήλωση του Εμπορικού Συλλόγου Πειραιώς
Κοινωνικοί εταίροι 13.02.26

Ο Δήμαρχος Πειραιά στην ετήσια εκδήλωση του Εμπορικού Συλλόγου Πειραιώς

Ο κ. Μώραλης, ευχήθηκε χρόνια πολλά και δημιουργικά στους εμπόρους της πόλης, τονίζοντας ότι η συνεργασία της Δημοτικής Αρχής με τον Εμπορικό Σύλλογο Πειραιώς είναι άριστη.

Σύνταξη
Ακόμα ένα χτύπημα για το Λούβρο: Εξαρθρώθηκε κύκλωμα απάτης με εισιτήρια – Στα 10 εκατ. ευρώ υπολογίζεται η ζημιά
Culture Live 13.02.26

Ακόμα ένα χτύπημα για το Λούβρο: Εξαρθρώθηκε κύκλωμα απάτης με εισιτήρια – Στα 10 εκατ. ευρώ υπολογίζεται η ζημιά

Αστυνομική επιχείρηση αποκάλυψε οργανωμένο κύκλωμα στο Λούβρο, οδηγώντας στη σύλληψη εννέα ατόμων, ανάμεσά τους υπάλληλοι του μουσείου και ξεναγοί

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Βουλή: Κρεσέντο Λαζαρίδη κατά ΠΑΣΟΚ – Θυμήθηκε τον Τσοχατζόπουλο για να αποφύγει τις νέες αποκαλύψεις
Στη Βουλή 13.02.26

Κρεσέντο Λαζαρίδη κατά ΠΑΣΟΚ: Θυμήθηκε τον Τζοχατζόπουλο για να αποφύγει τις νέες αποκαλύψεις - Ένταση με Μάντζο

Ανέβηκαν οι τόνοι στη Βουλή με τον Μακάριο Λαζαρίδη της ΝΔ να εξαπολύει επίθεση στο ΠΑΣΟΚ ανασύροντας σκάνδαλα της δεκαετίας του 1990 την ώρα που πληθαίνουν τα ερωτήματα για τις νέες αποκαλύψεις με τα κέντρα κατάρτισης ανέργων

Σύνταξη
Την επέκταση του προαστιακού σιδηροδρόμου στη Βοιωτία θέλει ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας
Μετακινήσεις 13.02.26

Την επέκταση του προαστιακού σιδηροδρόμου στη Βοιωτία θέλει ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας

Σιδηρόδρομος, ΚΤΕΛ και υδατοδρόμια τέθηκαν ως ζητήματα στη συνάντηση του περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας Φάνη Σπανού με τον Αν. Υπουργό Μεταφορών Κωνσταντίνο Κυρανάκη.

Σύνταξη
Οι επιλογές του Χίφι για το καλοκαίρι – Τα δεδομένα με το συμβόλαιο του στην Παρί (vids)
Euroleague 13.02.26

Οι επιλογές του Χίφι για το καλοκαίρι – Τα δεδομένα με το συμβόλαιο του στην Παρί (vids)

O Ναντίρ Χίφι είναι ένας από τους κορυφαίους γκαρντ στην Euroleague, έχει ανανεώσει με την Παρί, όμως στο εξωτερικό κάνουν λόγο για ένα «καυτό» καλοκαίρι – Ποιες είναι οι 2+1 επιλογές που έχει ο 23χρονος και τα δεδομένα με το συμβόλαιο του.

Γιώργος Πανταζόγλου
Γιώργος Πανταζόγλου
Τα νέα φάρμακα αδυνατίσματος φέρνουν αποτελέσματα αλλά και αναπάντητα ερωτήματα
Κενό δεδομένων 13.02.26

Τα νέα φάρμακα αδυνατίσματος φέρνουν αποτελέσματα αλλά και αναπάντητα ερωτήματα

Στις περισσότερες μελέτες για τα φάρμακα αδυνατίσματος υπάρχει μεγάλη εμπλοκή των εταιρειών που τα παρασκευάζουν, χωρίς επαρκή στοιχεία για τη μακροπρόθεσμη επίδραση και τις παρενέργειές τους.

Θεοδώρα Ν. Τσώλη
Σκληρή απάντηση Τσίπρα στον Γιάννη Στουρνάρα – «Μια τρίτη θητεία αξίζει κάθε κόπο…»
Πολιτική Γραμματεία 13.02.26

Σκληρή απάντηση Τσίπρα στον Γιάννη Στουρνάρα – «Μια τρίτη θητεία αξίζει κάθε κόπο…»

Με πρωτόγνωρα δηκτική γλώσσα απαντά ο Αλέξης Τσίπρας στα όσα ανέφερε ο Γιάννης Στουρνάρας στην «Ομάδα Αλήθειας» προσχωρώντας, όπως λέει ο Τσίπρας, στο «κύκλωμα της προπαγανδιστικής αθλιότητας». Ασκώντας φαρμακερή κριτική στη στάση που κράτησε κατά τη διακυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ο Τσίπρας καταλήγει με την ευχή ο Μητσοτάκης να ανταμείψει τον κ. Στουρνάρα για τις υπηρεσίες του.

Σύνταξη
Βόλος: Την Τρίτη στον ανακριτή οι 15 συλληφθέντες που κατηγορούνται ότι διακινούσαν ναρκωτικά
Τι ισχυρίζονται 13.02.26

Την Τρίτη στον ανακριτή οι 15 συλληφθέντες ως μέλη κυκλώματος διακίνησης ναρκωτικών στον Βόλο

Το κύκλωμα δρούσε ανενόχλητο μέχρι που ο κοριός της ΕΥΠ «έπιασε» συνομιλίες με κωδικοποιημένες ονομασίες για ναρκωτικά - «άσπρο», «φου», «κόκκινο κρέας» - και έθεσε τα μέλη υπό στενή παρακολούθηση

Σύνταξη
Τα εγχώρια απόνερα των «ήρεμων νερών» φοβάται η κυβέρνηση
Πολιτική Γραμματεία 13.02.26

Τα εγχώρια απόνερα των «ήρεμων νερών» φοβάται η κυβέρνηση

Να παρουσιάσει ένα success story για το ταξίδι Μητσοτάκη στην Άγκυρα επιχειρεί η κυβέρνηση, μην κρύβοντας την πίεση που αισθάνεται για την κριτική που δέχεται (και) μέσα από τη «γαλάζια» παράταξη, η οποία εντείνεται.

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Must Read
Άνοιξε τον ασκό των… κεφαλαίων ο MSCI, οι υπολογισμοί της JP Morgan, go west …για Energean, νέα έργα για METLEN, παράταση για Αλυκές

Άνοιξε τον ασκό των… κεφαλαίων ο MSCI, οι υπολογισμοί της JP Morgan, go west …για Energean, νέα έργα για METLEN, παράταση για Αλυκές

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου 2026
Απόρρητο