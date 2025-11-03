Πέντε εκατομμύρια γυναίκες, 120 χώρες, 80 χρόνια ζωής: Το FCEM και η γυναικεία επιχειρηματικότητα δίνουν ραντεβού στην Αθήνα

Ήταν το 1945, λίγο μετά το τέλος του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, όταν στη Γαλλία μια νέα οργάνωση κάνει την εμφάνισή της: το FCEM, ή αλλιώς Femmes Chefs d’Entreprises Mondiales. Ο στόχος είναι ένας – να φέρει κοντά, με αλληλεγγύη και φιλία, γυναίκες με παρόμοιο τρόπο σκέψης που μοιράζονται ένα κοινό ενδιαφέρον: αυτό της επιχειρηματικότητας.

Από τότε έχουν περάσει 80 χρόνια. Η οργάνωση έχει εξελιχθεί σε ένα παγκόσμια οργανισμό -μη κερδοσκοπικό και μη κυβερνητικό- που ενώνει περισσότερες από 5 εκατομμύρια γυναίκες από 120 χώρες σε όλο τον πλανήτη. Και φέτος θα γιορτάσει τις οκτώ δεκαετίες ζωής του στην Αθήνα.

80 χρόνια ζωής και γυναικείας επιχειρηματικότητας

Ο Σύνδεσμος Επιχειρηματιών Γυναικών Ελλάδος (ΣΕΓΕ) υποδέχεται από τις 4 & 5 Νοεμβρίου 2025 στην Αθήνα, στο Wyndham Grand Athens, το Παγκόσμιο Συνέδριο Γυναικείας Επιχειρηματικότητας – FCEM World Congress 2025, τη σημαντικότερη διεθνή διοργάνωση για τη γυναικεία ηγεσία και επιχειρηματικότητα.

Η φετινή διοργάνωση έχει ιδιαίτερο συμβολισμό, καθώς το FCEM (Femmes Chefs d’Entreprises Mondiales) συμπληρώνει 80 χρόνια δράσης και ενώνει περισσότερες από 5 εκατομμύρια γυναίκες επιχειρηματίες σε 120 χώρες. Με κεντρικό σύνθημα «80 Years of Women Leading Entrepreneurial Legacy for Sustainable Futures», το συνέδριο φέρνει στην Ελλάδα προσωπικότητες με παγκόσμια επιρροή και εμπειρία.

Στο συνέδριο θα είναι παρόντες διεθνούς φήμης ομιλήτριες- ομιλητές και προσωπικότητες από τον επιχειρηματικό, ακαδημαϊκό κόσμο, καθώς και εκπρόσωποι διεθνών και εθνικών θεσμών, που όλες και όλοι, διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στην προώθηση της γυναικείας ηγεσίας σε παγκόσμιο επίπεδο.

Ανάμεσά τους, η Α.Β.Υ. Sheikha Dr. Hissah Saad Abdulah Salem Al-Sabah του Κουβέιτ, Πρόεδρος του Council of Arab Businesswomen, η Dr.Marie Christine OGHLY, Vice Chair of the ICC – World Chambers Federation and the World President FCEM, η Elisa Fernández, Αναπληρώτρια Περιφερειακή Διευθύντρια του UN Women για την Ευρώπη και την Κεντρική Ασία, η Α.Β.Υ Shaikha Hend Bint Salman Al Khalifa του Μπαχρέιν, Πρόεδρος του Children and Mothers Welfare Society, και ο Prof. Johan Wiklund, Καθηγητής Επιχειρηματικότητας στο Syracuse University (ΗΠΑ).

Παράλληλα, στο συνέδριο θα συμμετάσχουν εκπρόσωποι του UNIDO (United Nations Industrial Development Organization) και κορυφαία στελέχη επιχειρήσεων και διεθνών οργανισμών, καθώς και εκπρόσωποι δικτύων όπως το W20 , το Global Entrepreneurship Network, το WINNET Europe , και το Balkan Women Coalition B-WCo επιβεβαιώνοντας τον παγκόσμιο χαρακτήρα και τη διεθνή ακτινοβολία της διοργάνωσης.

Με τη διεξαγωγή του συνεδρίου, ο ΣΕΓΕ αναδεικνύει την Ελλάδα ως κόμβο καινοτομίας και εξωστρέφειας, ενισχύοντας το παγκόσμιο δίκτυο της γυναικείας επιχειρηματικότητας και φέρνοντας τη φωνή των Ελληνίδων επιχειρηματιών στο διεθνές προσκήνιο.

Μια μικρή ιστορία επιχειρηματικής δραστηριότητας

Ήταν το 1945 όταν η Yvonne Foinant, λίγο μετά το τέλος του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, έχει μια ιδέα: να φέρει κοντά τις γυναίκες που μοιράζονται το ενδιαφέρον της επιχειρηματικότητας. Το FCEM θα πάρει σάρκα και οστά, και σύντομα θα αρχίσει να εξαπλώνεται σε όλη την Ευρώπη.

Έως τη δεκαετία του ’80, το δίκτυο του Femmes Chefs d’Entreprises Mondiales έχει εξαπλωθεί από τις ΗΠΑ και την Αργεντινή έως την Ινδία και την Αυστραλία.

Η Yvonne Foinant θα μείνει στην προεδρία του οργανισμού έως το 1979, προτού τη διαδεχθεί η Tindou Dutry. Σήμερα, πρόεδρος του FCEM είναι η Marie Christine Oghly.

Πληροφορίες & εγγραφές στο fcem2025.com