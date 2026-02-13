Οι ΗΠΑ αντιμέτωπες με καταστροφική περιβαλλοντική μόλυνση εξαιτίας ανάκλησης – δώρο στους ρυπαντές

Η κυβέρνηση Τραμπ ανακάλεσε τη θεμελιώδη επιστημονική απόφαση που δίνει στην κυβέρνηση τη δυνατότητα να ρυθμίζει τη ρύπανση που προκαλεί την υπερθέρμανση του κλίματος σε όλο τον κόσμο, με τα προβλήματα να αναμένονται άμεσα για τις ΗΠΑ. Η κίνηση αυτή περιγράφηκε ως δώρο στους «δισεκατομμυριούχους ρυπαντές» σε βάρος της υγείας των Αμερικανών.

Η διαπίστωση κινδύνου, η οποία αναφέρει ότι η συσσώρευση αερίων του θερμοκηπίου στην ατμόσφαιρα θέτει σε κίνδυνο τη δημόσια υγεία και ευημερία, επέτρεψε από το 2009 στην Υπηρεσία Προστασίας του Περιβάλλοντος (EPA) να περιορίσει τη ρύπανση που προκαλεί υπερθέρμανση του πλανήτη από οχήματα, σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και άλλες βιομηχανικές πηγές.

Ο Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε την κίνηση «τη μεγαλύτερη πράξη απορρύθμισης στην αμερικανική ιστορία». «Αυτό είναι πολύ σημαντικό αν σας ενδιαφέρει το περιβάλλον», δήλωσε στους δημοσιογράφους την Πέμπτη. «Πρόκειται για κάτι πολύ σημαντικό».

Η κίνηση αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο της ευρύτερης αντιπεριβαλλοντικής πολιτικής του Τραμπ, ο οποίος έχει καταργήσει τους κανόνες για τη ρύπανση και έχει ενισχύσει τον τομέα του πετρελαίου και του φυσικού αερίου, σύμφωνα με τον Guardian.

Λιγότερο ασφαλείς και λιγότερο υγιείς οι Αμερικανοί, σύμφωνα με τον Ομπάμα

Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Μπαράκ Ομπάμα δήλωσε ότι η κατάργηση του νόμου θα κάνει τους Αμερικανούς «λιγότερο ασφαλείς, λιγότερο υγιείς και λιγότερο ικανούς να καταπολεμήσουν την κλιματική αλλαγή και όλα αυτά για να κερδίσει ακόμη περισσότερα χρήματα η βιομηχανία ορυκτών καυσίμων».

«Η κατάργηση του Endangerment Finding ανεβάζει την οργουελική διακυβέρνηση σε νέα ύψη και προκαλεί τεράστια ζημιά σε ανθρώπους και περιουσίες σε όλο τον κόσμο», δήλωσε ο Τζον Κέρι, ο οποίος διετέλεσε επίσης απεσταλμένος του Τζο Μπάιντεν για το κλίμα. «Το να αγνοούμε τα προειδοποιητικά σημάδια δεν θα σταματήσει την καταιγίδα. Απλώς βάζει περισσότερους Αμερικανούς απευθείας στο δρόμο της». Ο Κέρι χαρακτήρισε τον κανονισμό «αντιαμερικανικό».

Ο τελικός κανόνας αφαιρεί από την κυβέρνηση τη δυνατότητα να επιβάλλει απαιτήσεις για την παρακολούθηση, την αναφορά και τον περιορισμό της ρύπανσης που προκαλεί την υπερθέρμανση του κλίματος από αυτοκίνητα και φορτηγά. Οι μεταφορές είναι η μεγαλύτερη πηγή ρύπανσης του κλίματος στις ΗΠΑ.

Δεν ισχύει για κανονισμούς σχετικά με σταθερές πηγές εκπομπών, όπως σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και υποδομές ορυκτών καυσίμων, οι οποίες ρυθμίζονται σε ξεχωριστό τμήμα του νόμου Clean Air Act, αλλά θα ανοίξει το δρόμο για την κατάργηση και αυτών των προτύπων.

Μεγάλα κέρδη για τους σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας

Η EPA του Τραμπ έχει προτείνει ξεχωριστά να διαπιστωθεί ότι οι εκπομπές από τους σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας «δεν συμβάλλουν σημαντικά στην επικίνδυνη ατμοσφαιρική ρύπανση» και, ως εκ τούτου, δεν πρέπει να ρυθμίζονται.

Ο Τζόζεφ Γκόφμαν, ο οποίος υπηρέτησε ως επικεφαλής της EPA για θέματα ατμοσφαιρικής ρύπανσης υπό τον Τζο Μπάιντεν, αναμένει ότι η υπηρεσία θα εφαρμόσει τα επιχειρήματά της που εστιάζονται στα οχήματα στους σταθερούς ρυπαντές, προκειμένου να καταργήσει τη διαπίστωση κινδύνου για όλες τις πηγές εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου.

«Αντί να καταρρεύσει σήμερα ολόκληρος ο πύργος από τραπουλόχαρτα όλων των κλιματικών κανονισμών της EPA, θα είναι σαν μια σειρά από ντόμινο που πέφτουν», δήλωσε ο Γκόφμαν, ο οποίος συνέβαλε στη σύνταξη και την εφαρμογή του νόμου για τον καθαρό αέρα και εργάστηκε για την κατάρτιση της έκθεσης κινδύνου.

Οι υποστηρικτές του περιβάλλοντος καταδίκασαν την κίνηση ως παράνομη. Μια σειρά από περιβαλλοντικές οργανώσεις έχουν υποσχεθεί να προσφύγουν στη δικαιοσύνη κατά της EPA για την ανατροπή, όπως και η πολιτεία της Καλιφόρνια.

«Οι ΗΠΑ θα εξοικονομήσουν τρισεκατομμύρια» και θα τα πληρώσουν σε ανθρώπινες ζωές

«Εάν αυτή η απερίσκεπτη απόφαση επιβιώσει από τις νομικές αμφισβητήσεις, θα οδηγήσει σε περισσότερες θανατηφόρες πυρκαγιές, περισσότερους θανάτους από ακραία ζέστη, περισσότερες πλημμύρες και ξηρασίες που προκαλούνται από το κλίμα και μεγαλύτερες απειλές για τις κοινότητες σε ολόκληρη τη χώρα ενώ η EPA αγνοεί την συντριπτική επιστημονική γνώση που προστατεύει τη δημόσια υγεία εδώ και δεκαετίες», δήλωσε ο Γκάβιν Νιούσομ, κυβερνήτης της Καλιφόρνιας, σε μια δήλωση.

Η κίνηση αυτή σηματοδοτεί «την πιο επιθετική, αδίστακτη πράξη κατάργησης των μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας στην 55ετή ιστορία της υπηρεσίας», δήλωσε η Ντόμινικ Μπράουνινγκ, διευθύντρια και συνιδρύτρια της περιβαλλοντικής ομάδας Moms Clean Air Force.

Σε δελτίο τύπου, η EPA ανέφερε ότι η κίνηση αυτή θα εξοικονομήσει 1,3 τρισ. δολάρια στις ΗΠΑ, ενώ ο Τραμπ δήλωσε την Πέμπτη ότι η κίνηση «θα εξοικονομήσει τρισεκατομμύρια δολάρια στους Αμερικανούς καταναλωτές». Ο διευθυντής της EPA, Λι Ζέλντιν, δήλωσε ότι οι κυβερνήσεις Ομπάμα και Μπάιντεν χρησιμοποίησαν τη διαπίστωση κινδύνου «για να επιβάλουν μια αριστερή λίστα επιθυμιών με δαπανηρές πολιτικές για το κλίμα».

«Ποιος πλήρωσε το μεγαλύτερο τίμημα; Οι εργατικές οικογένειες, οι μικρές επιχειρήσεις, εκατομμύρια Αμερικανοί που θέλουν απλώς ένα αξιόπιστο, προσιτό αυτοκίνητο για να πηγαίνουν στη δουλειά, να πηγαίνουν τα παιδιά τους στο σχολείο ή να πηγαίνουν στην εκκλησία την Κυριακή», δήλωσε.

Οι εταιρείες θα γλιτώσουν χρήματα, αλλά οι ΗΠΑ θα τα πληρώσουν πολλαπλάσια

Ωστόσο, αν και η ανατροπή της απόφασης θα μπορούσε να εξοικονομήσει χρήματα σε ορισμένες εταιρείες, οι ειδικοί επισημαίνουν ότι θα μπορούσε να έχει τεράστιο αντίκτυπο στην ευημερία και τα πορτοφόλια των απλών Αμερικανών.

Μια ανάλυση της περιβαλλοντικής οργάνωσης Environmental Defense Fund διαπίστωσε ότι η πλήρης κατάργηση της διαπίστωσης κινδύνου σε συνδυασμό με την πρόταση του Τραμπ να αναθεωρήσει τα πρότυπα για τα μηχανοκίνητα οχήματα θα είχε ως αποτέλεσμα την αύξηση της ρύπανσης που προκαλεί την υπερθέρμανση του πλανήτη κατά 18 δισεκατομμύρια τόνους έως το 2055.

Θα επέβαλε όμως τις ΗΠΑ σε έως και 4,7 τρισεκατομμύρια δολάρια πρόσθετα έξοδα που συνδέονται με την επιβλαβή κλιματική αλλαγή και την ατμοσφαιρική ρύπανση μέχρι τότε.

Ο Ζέλντιν υπέβαλε την κατάργηση της νομικής απόφασης για εξέταση από τον Λευκό Οίκο τον περασμένο μήνα. Τον Ιούλιο, ανακοίνωσε επίσημα τα σχέδιά του για την κατάργηση της απόφασης, δικαιολογώντας την πρόταση με μια ευρέως επικριθείσα έκθεση του υπουργείου Ενέργειας που αμφισβητούσε την κλιματική επιστήμη.

Το υπουργείο Περιβάλλοντος των ΗΠΑ πήγε κόντρα σε όλη την επιστημονική κοινότητα

Η υπηρεσία έλαβε μισό εκατομμύριο σχόλια σχετικά με την πρόταση. Τον περασμένο μήνα, ένας ομοσπονδιακός δικαστής δήλωσε ότι η έκθεση του υπουργείου Ενέργειας του Ιουλίου δημιουργήθηκε παράνομα.

Με την κατάργηση της διαπίστωσης κινδύνου, η EPA ισχυρίζεται ότι ο νόμος για τον καθαρό αέρα προορίζεται μόνο για τη ρύθμιση της ρύπανσης «που βλάπτει την υγεία ή το περιβάλλον μέσω τοπικής και περιφερειακής έκθεσης».

Ωστόσο, υπάρχει επιστημονική συναίνεση ότι, παγιδεύοντας τη θερμότητα στην ατμόσφαιρα, οι εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου εντείνουν τα επικίνδυνα ακραία καιρικά φαινόμενα, επιτρέπουν την ταχύτερη εξάπλωση ασθενειών και επιδεινώνουν ασθένειες από αλλεργίες έως πνευμονικές παθήσεις.

Για «πράσινη απάτη» κάνει λόγο ο Τραμπ

Ο Τραμπ χαρακτήρισε το πόρισμα ως «το νομικό θεμέλιο για τη νέα πράσινη απάτη», η οποία, όπως ισχυρίστηκε, «χρησιμοποιήθηκε από τις κυβερνήσεις Ομπάμα και Μπάιντεν για να καταστρέψουν αμέτρητες θέσεις εργασίας».

Ωστόσο, ο νέος κανόνας θα έχει καταστροφικές συνέπειες για τους Αμερικανούς της εργατικής τάξης, δήλωσε ο Τζέισον Γουόλς, εκτελεστικός διευθυντής της BlueGreen Alliance, μιας συμμαχίας συνδικαλιστικών οργανώσεων και περιβαλλοντικών ομάδων.

«Δισεκατομμυριούχοι όπως ο Ντόναλντ Τραμπ δεν υποφέρουν από τις καταστροφικές συνέπειες της κλιματικής αλλαγής», είπε. «Οι εργαζόμενοι όμως τις υποφέρουν». Η ανατροπή έρχεται ένα μήνα μετά την ανακοίνωση της κυβέρνησης Τραμπ ότι θα αποσύρει τις ΗΠΑ από τη θεμελιώδη συμφωνία του ΟΗΕ για την αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης, καθώς και από τον κορυφαίο παγκοσμίως οργανισμό κλιματολόγων.

Κατά τη διάρκεια του τελευταίου έτους, ο Ζέλντιν εξαπέλυσε επίσης μια συνολική επίθεση κατά των μέτρων προστασίας του κλίματος, του αέρα, του νερού και των χημικών ουσιών. Η EPA έχει επίσης αφαιρέσει από τις ιστοσελίδες της κρίσιμα επιστημονικά στοιχεία και δεδομένα σχετικά με το κλίμα.

Θα πλουτίσουν λίγοι και όλοι οι υπόλοιποι θα υποστούν βλάβες

«Όλα αυτά είναι μέρος της αυταρχικής στρατηγικής της κυβέρνησης Τραμπ να αντικαταστήσει τα γεγονότα με προπαγάνδα, να πλουτίσει λίγους και να βλάψει τους υπόλοιπους», δήλωσε η Ρέιτσελ Κλίτους, ανώτερη διευθύντρια πολιτικής για το πρόγραμμα κλίματος και ενέργειας της επιστημονικής ομάδας Union of Concerned Scientists. «Ο διοικητής Ζέλντιν έχει αποποιηθεί πλήρως την ευθύνη της EPA να προστατεύει την υγεία και το περιβάλλον μας».

Η EPA δήλωσε ότι υπολόγισε ότι οι ΗΠΑ θα εξοικονομήσουν δισεκατομμύρια ετησίως με την ανάκληση της απόφασης για τον κίνδυνο. Ωστόσο, σύμφωνα με τους ειδικούς, η ανάλυση της υπηρεσίας δεν έλαβε υπόψη τα χρήματα και τις ζωές που θα εξοικονομηθούν χάρη στις προστατευτικές μέθοδοι για το περιβάλλον και τη δημόσια υγεία, οι οποίες θα καταργηθούν με την αλλαγή αυτή.

Ο Άλεξ Γουίτ, ανώτερος σύμβουλος της περιβαλλοντικής ομάδας Climate Power, δήλωσε: «Ο Ζέλντιν και ο Τραμπ λένε στις οικογένειές μας: θα σας αφήσουμε να αρρωστήσετε περισσότερο και θα παρακολουθήσουμε τα έξοδα υγειονομικής περίθαλψης να εκτοξεύονται στα ύψη, αρκεί οι διευθύνοντες σύμβουλοι των εταιρειών πετρελαίου και φυσικού αερίου να μπορούν να αποκομίζουν κέρδη».

«Αυτή η απόφαση καθιστά απολύτως σαφές ότι ο Τραμπ είναι πρόθυμος να κάνει τις οικογένειές μας πιο άρρωστες και λιγότερο ασφαλείς, όλα για να ωφεληθούν μερικοί δισεκατομμυριούχοι ρυπαίνοντες», δήλωσε ο Γουίτ.

Οι «πετρελαιάδες» αποδέχονται πως υπάρχει ρύπανση, αλλά από τους σταθμούς παραγωγής ενέργειας

Ορισμένες βιομηχανικές ομάδες έχουν δείξει απροθυμία να υποστηρίξουν την πλήρη αναίρεση της διαπίστωσης κινδύνου. Το American Petroleum Institute, η κορυφαία ομάδα πίεσης της πετρελαϊκής βιομηχανίας των ΗΠΑ, δήλωσε τον περασμένο μήνα ότι υποστηρίζει την αναίρεση της διαπίστωσης κινδύνου για τα οχήματα, αλλά όχι για τις σταθερές πηγές ρύπανσης, όπως οι σταθμοί παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας.