Εφορία: Ποιοι δικαιούνται κούρεμα έως 50% στα πρόστιμα – Τι πρέπει να κάνετε
Οικονομία 13 Φεβρουαρίου 2026, 07:55

Εφορία: Ποιοι δικαιούνται κούρεμα έως 50% στα πρόστιμα – Τι πρέπει να κάνετε

Τα κριτήρια και οι προϋποθέσεις για να μειωθούν τα πρόστιμα από την εφορία

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Φαινόμενο Zeigarnik: Ο εγκέφαλος τακτοποιεί τις εκκρεμότητες

Φαινόμενο Zeigarnik: Ο εγκέφαλος τακτοποιεί τις εκκρεμότητες

Spotlight

«Κούρεμα» έως 50% στα πρόστιμα από την εφορία μπορούν να πετύχουν φορολογούμενοι και επιχειρήσεις που αποδέχονται χωρίς καθυστέρηση τα αποτελέσματα του φορολογικού ελέγχου και παραιτούνται από κάθε ένδικο μέσο.

Σύμφωνα με τον Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας η μείωση για πρόστιμα κυμαίνεται από 25% έως και 50% και εξαρτάται από το στάδιο στο οποίο γίνεται η αποδοχή της παράβασης.

Για να «κλειδώσει» η μείωση, απαιτείται η καταβολή του 25% της συνολικής οφειλής μέσα σε τρεις ημέρες από την αποδοχή της αίτησης

Τα πρόστιμα

Η διάταξη του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας λειτουργεί ως κίνητρο για την ταχεία διευθέτηση των εκκρεμοτήτων με την εφορία, περιορίζοντας το ύψος των επιβληθέντων προστίμων, υπό την προϋπόθεση ότι ο φορολογούμενος αναγνωρίζει την κύρια οφειλή και παραιτείται από ένδικα μέσα.

Ο νέος Κώδικας προβλέπει ότι τα πρόστιμα που βεβαιώνονται για φορολογικές παραβάσεις μειώνονται, αν ο φορολογούμενος αποδεχθεί την κύρια οφειλή του, ως εξής:

  • Μετά την κοινοποίηση της εντολής ελέγχου ή της πρόσκλησης παροχής πληροφοριών, και έως την παρέλευση της προθεσμίας για την υποβολή εκπρόθεσμης αρχικής ή τροποποιητικής δήλωσης από την κοινοποίηση προσωρινού διορθωτικού προσδιορισμού του φόρου, τα πρόστιμα μειώνονται κατά 50%.
  • Μετά την κοινοποίηση οριστικής πράξης διορθωτικού προσδιορισμού φόρου, και ενόσω διαρκεί η προθεσμία για την άσκηση ενδικοφανούς προσφυγής ενώπιον της Δ.Ε.Δ., τα πρόστιμα μειώνονται κατά 40%.
  • Μετά την κοινοποίηση της απόφασης της Δ.Ε.Δ. ή την πάροδο της προθεσμίας για τη σιωπηρή απόρριψη, και ενόσω διαρκεί η προθεσμία για την άσκηση προσφυγής ενώπιον αρμόδιου διοικητικού δικαστηρίου πρώτου βαθμού, τα πρόστιμα μειώνονται κατά 30%.
  • Μετά την άσκηση δικαστικής προσφυγής, και έως την προηγούμενη ημέρα της αρχικά ορισθείσας ημερομηνίας για την εισαγωγή της υπόθεσης προς συζήτηση ενώπιον του αρμόδιου διοικητικού δικαστηρίου, τα πρόστιμα μειώνονται κατά 25%.
  • Μετά το «κούρεμα» θα πρέπει το 25% της συνολικής οφειλής να καταβληθεί μέσα σε 3 ημέρες από την αποδοχή της σχετικής αίτησης. Το υπόλοιπο της οφειλής πρέπει να εξοφληθεί σε έως και 12 μηνιαίες δόσεις, μέσω της πάγιας ρύθμισης του υπουργείου Οικονομικών. Η μείωση του προστίμου θα πραγματοποιηθεί μετά την ολοσχερή και εμπρόθεσμη πληρωμή όλων των δόσεων της υπαχθείσας στη ρύθμιση οφειλής. Καθ’ όλη τη διάρκεια της ρύθμισης το προς μείωση ποσό του προστίμου τίθεται σε αναστολή είσπραξης.

Η διαδικασία

Για να «κλειδώσει» η μείωση, απαιτείται η καταβολή του 25% της συνολικής οφειλής μέσα σε τρεις ημέρες από την αποδοχή της αίτησης. Το υπόλοιπο ποσό μπορεί να εξοφληθεί σε έως 12 μηνιαίες δόσεις μέσω της πάγιας ρύθμισης.

Η οριστική μείωση για τα πρόστιμα ισχύει μόνο εφόσον η ρύθμιση τηρηθεί στο σύνολό της και οι δόσεις καταβληθούν εμπρόθεσμα. Σε διαφορετική περίπτωση, η έκπτωση ανακαλείται και η οφειλή επανέρχεται στο αρχικό της ύψος, αφαιρουμένων των ποσών που έχουν ήδη καταβληθεί.

πρόστιμα

Σημειώνεται ότι, μετά την αφαίρεση της προκαταβολής και την παρέλευση 30 ημερών από την υποβολή της δήλωσης, το υπόλοιπο ποσό επιβαρύνεται με τόκο ίσο με το επιτόκιο αναχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, προσαυξημένο κατά πέντε ποσοστιαίες μονάδες σε ετήσια βάση, έως την πλήρη εξόφληση.

Η ρύθμιση εκτιμάται ότι αποτελεί εργαλείο άμεσης τακτοποίησης φορολογικών διαφορών, περιορίζοντας το διοικητικό και δικαστικό βάρος, ενώ δίνει στους φορολογούμενους τη δυνατότητα σημαντικής ελάφρυνσης, εφόσον επιλέξουν την έγκαιρη συμμόρφωση.

Πηγή: OT

Βιομηχανία
Βιομηχανία σε κρίση – Στο περίμενε… για το φθηνό ρεύμα

Βιομηχανία σε κρίση – Στο περίμενε… για το φθηνό ρεύμα

Vita.gr
Φαινόμενο Zeigarnik: Ο εγκέφαλος τακτοποιεί τις εκκρεμότητες

Φαινόμενο Zeigarnik: Ο εγκέφαλος τακτοποιεί τις εκκρεμότητες

Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Το κρίσιμο δίμηνο και η αναβάθμιση σε ανεπτυγμένη αγορά

Χρηματιστήριο Αθηνών: Το κρίσιμο δίμηνο και η αναβάθμιση σε ανεπτυγμένη αγορά

Απανωτά σοκ, ελλείψεις προσφοράς και στεγαστική κρίση – Οι λόγοι που το σπίτι έχει γίνει η κύρια ανησυχία των Ευρωπαίων
Διεθνής Οικονομία 13.02.26

Απανωτά σοκ, ελλείψεις προσφοράς και στεγαστική κρίση - Οι λόγοι που το σπίτι έχει γίνει η κύρια ανησυχία των Ευρωπαίων

Η στεγαστική κρίση ταλανίζει τα τελευταία χρόνια πολλούς ευρωπαίους. Από το 2010, οι μέσες τιμές πώλησης κατοικιών στην ΕΕ έχουν αυξηθεί κατά 55,4% και τα ενοίκια κατά 26,7%

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Αγορά εργασίας: Οι τέσσερις δεξιότητες που θα κάνουν τη διαφορά στην εποχή της Τεχνητής Νοημοσύνης
Το μέλλον 13.02.26

Οι δεξιότητες που θα κάνουν τη διαφορά στην εποχή της Τεχνητής Νοημοσύνης - Ο άνθρωπος παραμένει ο «εγκέφαλος»

Η είσοδος της Τεχνητής Νοημοσύνης στην καθημερινότητά μας εγείρει ανησυχία για τον τρόπο που η αγορά εργασίας θα προσαρμοστεί. Καθώς οι μηχανές αναλαμβάνουν τη «βαριά δουλειά» της επεξεργασίας δεδομένων ο ανθρώπινος παράγοντας μετατοπίζεται σε όσα δεν μπορεί να κωδικοποιήσει ένας αλγόριθμος και αυτό απαιτεί συγκεκριμένες δεξιότητες...

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Ρομπότ αντί εργαζομένων; Μη βιάζεστε συνιστούν ειδικοί – Γιατί οι άνθρωποι είναι αναντικατάστατοι
Εργασιακό μέλλον 12.02.26

Ρομπότ αντί εργαζομένων; Μη βιάζεστε συνιστούν ειδικοί – Γιατί οι άνθρωποι είναι αναντικατάστατοι

Οι εταιρείες που βιάζονται να αντικαταστήσουν τους εργαζόμενους από ρομπότ έχουν περισσότερα να χάσουν παρά να κερδήσουν, υποστηρίζει νέα έρευνα.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Σχεδόν μισό εκατομμύριο θανατώσεις προβάτων λόγω ευλογιάς – Σε απόγνωση οι κτηνοτρόφοι
Γραφήματα 12.02.26

Σχεδόν μισό εκατομμύριο θανατώσεις προβάτων λόγω ευλογιάς - Σε απόγνωση οι κτηνοτρόφοι

Περισσότερα από 1.100 ζώα οδηγήθηκαν στη σφαγή την πρώτη εβδομάδα του Φεβρουαρίου, αυξάνοντας σε 476.839 τις θανατώσεις από την ευλογιά προβάτων - Δείτε γραφήματα με τα επικαιροποιημένα στοιχεία

Σύνταξη
ΕΡΓΑΝΗ: Μειώθηκε o πραγματικός μέσος μισθός – Όνειρο απατηλό τα 1.500 ευρώ μεικτά
Ανάλυση ΕΝΑ 12.02.26

ΕΡΓΑΝΗ: Μειώθηκε o πραγματικός μέσος μισθός – Όνειρο απατηλό τα 1.500 ευρώ μεικτά

Η κυβέρνηση πανηγυρίζει για την αύξηση του μέσου μισθού το 2025, μόλις 20 ευρώ μεικτά. Όμως ο πραγματικός μέσος μισθός μειώθηκε. Τι δείχνει η ανάλυση του ΕΝΑ για τα στοιχεία του ΕΡΓΑΝΗ.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Υεμένη: Καταδίκη για παραβίαση εγκαταστάσεων του ΟΗΕ στη Σαναά στο Συμβούλιο Ασφαλείας – Τι ζήτησε η Ελλάδα
Κόσμος 13.02.26

Καταδίκη για παραβίαση εγκαταστάσεων του ΟΗΕ στη Σαναά στο Συμβούλιο Ασφαλείας - Τι ζήτησε η Ελλάδα

Ο Ειδικός Απεσταλμένος του ΓΓ του ΟΗΕ στην Υεμένη, Χανς Γκρούντμπεργκ ζήτησε την άνευ όρων απελευθέρωση του προσωπικού του ΟΗΕ και ΜΚΟ που κρατείται από τους Χούθι

Σύνταξη
Ο κομματικός Τασούλας και ο υπερθεσμικός Τσίπρας
Πολιτική Γραμματεία 13.02.26

Ο κομματικός Τασούλας και ο υπερθεσμικός Τσίπρας

Για πρώτη φορά η προεδρία μοίρασε επιλεγμένα ένα non paper (άτυπη ενημέρωση) για τα όσα συζητήθηκαν στη μιάμισης ώρας συνάντηση με τον πρώην πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα

Σωτήρης Μπολάκης
Σωτήρης Μπολάκης
Παρασκευή και 13: Γιατί θεωρείται ημέρα γκαντεμιάς;
Culture Live 13.02.26

Παρασκευή και 13: Γιατί θεωρείται ημέρα γκαντεμιάς;

Το 2026 φέρνει όχι μία αλλά τρεις Παρασκευές και 13, αναζωπυρώνοντας θρύλους για κακοτυχία. Από τον Μυστικό Δείπνο έως τους Ναΐτες Ιππότες, η ημερομηνία κουβαλά βαριά ιστορία και δεισιδαιμονίες.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Ήταν δίκαιο, έγινε πράξη: Το F1 με τον Μπραντ Πιτ πήρε το «πράσινο φως» για το sequel
Με σπασμένα φρένα 13.02.26

Ήταν δίκαιο, έγινε πράξη: Το F1 με τον Μπραντ Πιτ πήρε το «πράσινο φως» για το sequel

Ούτε ο μεγαλύτερος υποστηρικτής των μηχανοκίνητων αγώνων ταχύτητας δεν θα περίμενε ότι η ταινία F1 με τον Μπραντ Πιτ στο τιμόνι, θα ήταν μια από τις εκπλήξεις του 2025.

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ: Ο οδικός χάρτης μέχρι το συνέδριο – Οι διαφωνίες για την εκλογή αντιπροσώπων
Πολιτική Γραμματεία 13.02.26

ΠΑΣΟΚ: Ο οδικός χάρτης μέχρι το συνέδριο – Οι διαφωνίες για την εκλογή αντιπροσώπων

Το ΠΑΣΟΚ εισέρχεται στην τελική ευθεία του προσυνεδριακού του διαλόγου, με διαφωνίες για την εκλογή συνέδρων και την κατανομή τους ανά δήμο. Το παρασκήνιο από τη συνεδρίαση της ΚΟΕΣ την Τετάρτη, τα στρατόπεδα και οι «ναρκοθετημένοι» κόμβοι του επόμενου διαστήματος

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Απανωτά σοκ, ελλείψεις προσφοράς και στεγαστική κρίση – Οι λόγοι που το σπίτι έχει γίνει η κύρια ανησυχία των Ευρωπαίων
Διεθνής Οικονομία 13.02.26

Απανωτά σοκ, ελλείψεις προσφοράς και στεγαστική κρίση - Οι λόγοι που το σπίτι έχει γίνει η κύρια ανησυχία των Ευρωπαίων

Η στεγαστική κρίση ταλανίζει τα τελευταία χρόνια πολλούς ευρωπαίους. Από το 2010, οι μέσες τιμές πώλησης κατοικιών στην ΕΕ έχουν αυξηθεί κατά 55,4% και τα ενοίκια κατά 26,7%

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Αγορά εργασίας: Οι τέσσερις δεξιότητες που θα κάνουν τη διαφορά στην εποχή της Τεχνητής Νοημοσύνης
Το μέλλον 13.02.26

Οι δεξιότητες που θα κάνουν τη διαφορά στην εποχή της Τεχνητής Νοημοσύνης - Ο άνθρωπος παραμένει ο «εγκέφαλος»

Η είσοδος της Τεχνητής Νοημοσύνης στην καθημερινότητά μας εγείρει ανησυχία για τον τρόπο που η αγορά εργασίας θα προσαρμοστεί. Καθώς οι μηχανές αναλαμβάνουν τη «βαριά δουλειά» της επεξεργασίας δεδομένων ο ανθρώπινος παράγοντας μετατοπίζεται σε όσα δεν μπορεί να κωδικοποιήσει ένας αλγόριθμος και αυτό απαιτεί συγκεκριμένες δεξιότητες...

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Οι ΗΠΑ «σκέφτονται» να στείλουν μικρή ποσότητα ντίζελ στην Κούβα για τις ανάγκες των υποδομών ύδρευσης
Economist 13.02.26

Οι ΗΠΑ «σκέφτονται» να στείλουν μικρή ποσότητα ντίζελ στην Κούβα για τις ανάγκες των υποδομών ύδρευσης

Την ώρα που οι ΗΠΑ δημιουργούν ανθρωπογενή ανθρωπιστική καταστροφή στην Κούβα, «σκέφτονται» να στείλουν ντίζελ για να μην καταρρεύσει το σύστημα ύδρευσης της χώρας.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Πλοία του πολεμικού ναυτικού των ΗΠΑ συγκρούστηκαν στην Καραϊβική [βίντεο]
Τραυματίες 13.02.26

Πλοία του πολεμικού ναυτικού των ΗΠΑ συγκρούστηκαν στην Καραϊβική

Δύο πλοία των ΗΠΑ, συγκρούστηκαν κατά τη διάρκεια μανούβρας ανεφοδιασμού αντιτορπιλικού από πλοίο του πολεμικού ναυτικού των ΗΠΑ, στην περιοχή ευθύνης της Νότιας Διοίκησης - Southcom.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Οι ΗΠΑ κλείνουν το γραφείο της DEA στη Δομινικανή Δημοκρατία εξαιτίας κατηγοριών για διαφθορά
Κόσμος 13.02.26

Οι ΗΠΑ κλείνουν το γραφείο της DEA στη Δομινικανή Δημοκρατία εξαιτίας κατηγοριών για διαφθορά

Η κυβέρνηση των ΗΠΑ αποφάσισε να κλείσει επ' αόριστον τα γραφεία της Δίωξης Ναρκωτικών - DEA στη Δομινικανή Δημοκρατία, κατηγορώντας τις αρχές της χώρας για διαφθορά

Σύνταξη
Γουατεμάλα: Ο δημοσιογράφος Ρουβέν Σαμόρα βγαίνει από τη φυλακή και τίθεται σε κατ’ οίκον κράτηση
Κόσμος 13.02.26

Γουατεμάλα: Ο δημοσιογράφος Ρουβέν Σαμόρα βγαίνει από τη φυλακή και τίθεται σε κατ’ οίκον κράτηση

Παρότι ο δημοσιογράφος που έφερε στην επιφάνεια σκάνδαλο διαφθοράς με εμπλοκή του προέδρου της Γουατεμάλας, εξέτισε ως προφυλακισμένος την πιθανή ποινή του, τέθηκε εκ νέου σε κατ΄οίκον κράτηση

Σύνταξη
«Οι ΗΠΑ είναι απολύτως προσηλωμένες στο ΝΑΤΟ» – «Δεν ανησυχώ για τις διαφωνίες» λέει ο Μαρκ Ρούτε
Κόσμος 13.02.26

«Οι ΗΠΑ είναι απολύτως προσηλωμένες στο ΝΑΤΟ» – «Δεν ανησυχώ για τις διαφωνίες» λέει ο Μαρκ Ρούτε

Ο ΓΓ του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, δήλωσε πως δεν τον ανησυχεί η στάση των ΗΠΑ απέναντι σε άλλες χώρες μέλη του ΝΑΤΟ και πως η συμμαχία έχει ως προτεραιότητα τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.

Σύνταξη
Άνοιξε τον ασκό των… κεφαλαίων ο MSCI, οι υπολογισμοί της JP Morgan, go west …για Energean, νέα έργα για METLEN, παράταση για Αλυκές

Άνοιξε τον ασκό των… κεφαλαίων ο MSCI, οι υπολογισμοί της JP Morgan, go west …για Energean, νέα έργα για METLEN, παράταση για Αλυκές

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

