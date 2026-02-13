Εφορία: Ποιοι δικαιούνται κούρεμα έως 50% στα πρόστιμα – Τι πρέπει να κάνετε

«Κούρεμα» έως 50% στα πρόστιμα από την εφορία μπορούν να πετύχουν φορολογούμενοι και επιχειρήσεις που αποδέχονται χωρίς καθυστέρηση τα αποτελέσματα του φορολογικού ελέγχου και παραιτούνται από κάθε ένδικο μέσο.

Σύμφωνα με τον Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας η μείωση για πρόστιμα κυμαίνεται από 25% έως και 50% και εξαρτάται από το στάδιο στο οποίο γίνεται η αποδοχή της παράβασης.

Τα πρόστιμα

Η διάταξη του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας λειτουργεί ως κίνητρο για την ταχεία διευθέτηση των εκκρεμοτήτων με την εφορία, περιορίζοντας το ύψος των επιβληθέντων προστίμων, υπό την προϋπόθεση ότι ο φορολογούμενος αναγνωρίζει την κύρια οφειλή και παραιτείται από ένδικα μέσα.

Ο νέος Κώδικας προβλέπει ότι τα πρόστιμα που βεβαιώνονται για φορολογικές παραβάσεις μειώνονται, αν ο φορολογούμενος αποδεχθεί την κύρια οφειλή του, ως εξής:

Μετά την κοινοποίηση της εντολής ελέγχου ή της πρόσκλησης παροχής πληροφοριών, και έως την παρέλευση της προθεσμίας για την υποβολή εκπρόθεσμης αρχικής ή τροποποιητικής δήλωσης από την κοινοποίηση προσωρινού διορθωτικού προσδιορισμού του φόρου, τα πρόστιμα μειώνονται κατά 50%.

Μετά την κοινοποίηση οριστικής πράξης διορθωτικού προσδιορισμού φόρου, και ενόσω διαρκεί η προθεσμία για την άσκηση ενδικοφανούς προσφυγής ενώπιον της Δ.Ε.Δ., τα πρόστιμα μειώνονται κατά 40%.

Μετά την κοινοποίηση της απόφασης της Δ.Ε.Δ. ή την πάροδο της προθεσμίας για τη σιωπηρή απόρριψη, και ενόσω διαρκεί η προθεσμία για την άσκηση προσφυγής ενώπιον αρμόδιου διοικητικού δικαστηρίου πρώτου βαθμού, τα πρόστιμα μειώνονται κατά 30%.

Μετά την άσκηση δικαστικής προσφυγής, και έως την προηγούμενη ημέρα της αρχικά ορισθείσας ημερομηνίας για την εισαγωγή της υπόθεσης προς συζήτηση ενώπιον του αρμόδιου διοικητικού δικαστηρίου, τα πρόστιμα μειώνονται κατά 25%.

Μετά το «κούρεμα» θα πρέπει το 25% της συνολικής οφειλής να καταβληθεί μέσα σε 3 ημέρες από την αποδοχή της σχετικής αίτησης. Το υπόλοιπο της οφειλής πρέπει να εξοφληθεί σε έως και 12 μηνιαίες δόσεις, μέσω της πάγιας ρύθμισης του υπουργείου Οικονομικών. Η μείωση του προστίμου θα πραγματοποιηθεί μετά την ολοσχερή και εμπρόθεσμη πληρωμή όλων των δόσεων της υπαχθείσας στη ρύθμιση οφειλής. Καθ’ όλη τη διάρκεια της ρύθμισης το προς μείωση ποσό του προστίμου τίθεται σε αναστολή είσπραξης.

Η διαδικασία

Για να «κλειδώσει» η μείωση, απαιτείται η καταβολή του 25% της συνολικής οφειλής μέσα σε τρεις ημέρες από την αποδοχή της αίτησης. Το υπόλοιπο ποσό μπορεί να εξοφληθεί σε έως 12 μηνιαίες δόσεις μέσω της πάγιας ρύθμισης.

Η οριστική μείωση για τα πρόστιμα ισχύει μόνο εφόσον η ρύθμιση τηρηθεί στο σύνολό της και οι δόσεις καταβληθούν εμπρόθεσμα. Σε διαφορετική περίπτωση, η έκπτωση ανακαλείται και η οφειλή επανέρχεται στο αρχικό της ύψος, αφαιρουμένων των ποσών που έχουν ήδη καταβληθεί.

Σημειώνεται ότι, μετά την αφαίρεση της προκαταβολής και την παρέλευση 30 ημερών από την υποβολή της δήλωσης, το υπόλοιπο ποσό επιβαρύνεται με τόκο ίσο με το επιτόκιο αναχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, προσαυξημένο κατά πέντε ποσοστιαίες μονάδες σε ετήσια βάση, έως την πλήρη εξόφληση.

Η ρύθμιση εκτιμάται ότι αποτελεί εργαλείο άμεσης τακτοποίησης φορολογικών διαφορών, περιορίζοντας το διοικητικό και δικαστικό βάρος, ενώ δίνει στους φορολογούμενους τη δυνατότητα σημαντικής ελάφρυνσης, εφόσον επιλέξουν την έγκαιρη συμμόρφωση.

Πηγή: OT