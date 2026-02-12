Η βελγική αστυνομία πραγματοποίησε έφοδο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις Βρυξέλλες στο πλαίσιο έρευνας για πιθανές παρατυπίες στην πώληση ακινήτων.

Σύμφωνα με δύο άτομα που είναι εξοικειωμένα με την επιχείρηση, οι έρευνες διεξήχθησαν το πρωί της Πέμπτης 12 Φεβρουαρίου σε διάφορα κτίρια της Επιτροπής, συμπεριλαμβανομένου του τμήματος προϋπολογισμού.

Σύμφωνα με την Financial Times, η έρευνα αφορά την πώληση ακινήτων της ΕΕ, η οποία πραγματοποιήθηκε κατά τη διάρκεια της θητείας της προηγούμενης Επιτροπής, όταν ο Γιοχάνες Χαν ήταν επίτροπος προϋπολογισμού.

Ο Χαν ήταν υπεύθυνος για τη διαχείριση του προϋπολογισμού της ΕΕ ύψους 1 τρισ. ευρώ έως το 2024.

Μετά τη λήξη της θητείας του, ορίστηκε ειδικός απεσταλμένος της ΕΕ για την Κύπρο.

Η έρευνα διεξάγεται από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία (EPPO) και αφορά 23 κτίρια που αποκτήθηκαν από το βελγικό κρατικό επενδυτικό ταμείο SFPIM έναντι 900 εκατ. ευρώ το 2024.

Belgian police raid European Commission over sale of properties https://t.co/9ipspa4223 — FT for Schools (@ft4s) February 12, 2026

Λίγα στοιχεία είναι γνωστά

Την εποχή εκείνη, η Επιτροπή δήλωσε ότι η πώληση πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με τους δημοσιονομικούς κανονισμούς της ΕΕ.

«Η EPPO μπορεί να επιβεβαιώσει ότι διεξάγει δραστηριότητες συλλογής αποδεικτικών στοιχείων στο πλαίσιο μιας εν εξελίξει έρευνας», δήλωσε η εκπρόσωπος της EPPO, Τίνε Χόλεβοετ.

«Δεν μπορούμε να μοιραστούμε τίποτα άλλο σε αυτό το στάδιο, προκειμένου να μην θέσουμε σε κίνδυνο τις εν εξελίξει διαδικασίες και το αποτέλεσμά τους».

Εκπρόσωπος της Επιτροπής δήλωσε ότι «η πώληση των κτιρίων πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με τις καθιερωμένες διαδικασίες και πρωτόκολλα και είμαστε βέβαιοι ότι η διαδικασία διεξήχθη με τρόπο σύμφωνο με τους κανονισμούς», προσθέτοντας ότι η εκτελεστική εξουσία της ΕΕ «θα συνεργαστεί πλήρως με την EPPO και τις αρμόδιες βελγικές αρχές σε αυτό το θέμα».

Η Olaf, η υπηρεσία καταπολέμησης της απάτης της ΕΕ, αρνήθηκε να σχολιάσει, όπως και η ομοσπονδιακή αστυνομία του Βελγίου. Η SFPIM και ο Χαν δεν απάντησαν αμέσως σε αίτημα για σχόλιο.