Πελώρια πυρκαγιά σάρωσε καταυλισμό εκτοπισμένων στο δυτικό Σουδάν στοιχίζοντας τη ζωή σε παιδί, τραυματίζοντας πολλούς ακόμη ανθρώπους κι αφήνοντας χωρίς στέγη εκατοντάδες άλλους ξεριζωμένους εξαιτίας του πολέμου, δήλωσε τοπικός αξιωματούχος (φωτογραφία, επάνω, από το Χ).

Τα τελευταία σχεδόν τρία χρόνια, από τον Απρίλιο του 2023, στην τρίτη σε έκταση χώρα της Αφρικής μαίνεται ανελέητη ένοπλη σύρραξη ανάμεσα στον τακτικό στρατό και τους παραστρατιωτικούς των Δυνάμεων Ταχείας Υποστήριξης (ΔΤΥ).

Παιδί 3 ετών έχασε τη ζωή του, άλλοι 13 άνθρωποι τραυματίστηκαν, περίπου 500 ευκαιριακά καταλύματα καταστράφηκαν

At least two people, including a child, have died after a massive fire swept through a displacement camp in Tawila, North Darfur. The blaze destroyed dozens of temporary shelters, deepening the humanitarian crisis for the 655,000 people who have sought refuge in the town since… pic.twitter.com/V74fGi1xod — Sudan Tribune (@SudanTribune_EN) February 9, 2026

Η «καταστροφική» πυρκαγιά εκδηλώθηκε τη Δευτέρα στον καταυλισμό αλ Ομντα, κοντά στην πόλη Ταουίλα, στην πολιτεία Βόρειο Νταρφούρ, σύμφωνα με τον Αμπού Μπακρ Χαρούν, αντιπρόεδρο επιτροπής που διαχειρίζεται τον καταυλισμό.

Διευκρίνισε ότι παιδί τριών ετών έχασε τη ζωή του, άλλοι 13 άνθρωποι τραυματίστηκαν, περίπου 500 ευκαιριακά καταλύματα καταστράφηκαν και χάθηκαν πολλά εκτρεφόμενα ζώα.

Ο Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης (ΔΟΜ), μέρος του συστήματος του ΟΗΕ, ανέφερε προχθές Τρίτη ότι η πυρκαγιά ανάγκασε 514 οικογένειες να καταφύγουν στην Ταουίλα, όπου ζουν ήδη εκατοντάδες χιλιάδες εσωτερικά εκτοπισμένοι.

Yesterday, a fire tore through a camp in Tawila, #Sudan, affecting 550 families. Poor and congested conditions mean one spark can wipe out hundreds of shelters and cost lives. We are on the ground with our partners, supporting with water trucks and emergency items. pic.twitter.com/OII3DTFFyl — Norwegian Refugee Council (@NRC_Norway) February 10, 2026

Ο Ομαρ Αμπντάλα Αχμεντ, κάτοικος του καταυλισμού, είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο πως ο κόσμος έχει «ανάγκη υποδήματα και κουβέρτες επειγόντως».

«Τα χάσαμε όλα»

«Εχασα ό,τι χρήματα είχα στην πυρκαγιά. Τα χάσαμε όλα. Δεν έμεινε τίποτα που μπορούσαμε να πάρουμε από τις σκηνές μας. Καταστράφηκαν εντελώς από τις φλόγες», εξήγησε.

Φωτογραφικό υλικό του AFP εικονίζει στάχτες κι αποκαΐδια εκεί όπου βρίσκονταν σκηνές εκτοπισμένων. Αλλες σκηνές, που δεν καταστράφηκαν, ήταν γεμάτες κάπνα.

🇸🇩 Sudan: Inferno in Tawila: Child Killed as Hundreds of Shelters Burn A large-scale fire has devastated the Tawila displacement camp in Darfur, destroying hundreds of shelters housing newly displaced families. The blaze caused extensive property damage and claimed the life of… pic.twitter.com/HnqUmcVQHm — Militant Tracker (@MilitantTracker) February 11, 2026

Ανθρωπιστικές οργανώσεις διένειμαν πόσιμο νερό και τρόφιμα, ωστόσο ο κ. Χαρούν τόνισε πως δεν καλύφθηκε παρά μικρό μέρος των αναγκών, προσθέτοντας ότι μόνο δύο από τις κοινές κουζίνες στον καταυλισμό λειτουργούν ακόμη.

«Χρειαζόμαστε σκηνές», ενώ «δεν υπάρχουν κουβέρτες και κάνει πολύ κρύο τη νύχτα», συμπλήρωσε.

Στην Ταουίλα έχουν βρει καταφύγιο εκατοντάδες χιλιάδες εκτοπισμένοι από την Ελ Φάσερ, την πρωτεύουσα του Βόρειου Νταρφούρ, που καταλήφθηκε από τους παραστρατιωτικούς, έπειτα από πολιορκία ενός χρόνου και πλέον, τον Οκτώβριο.

