Κώστας Αρβανίτης: Στεκόμαστε στο πλευρό των διανομέων της efood

Σε κήρυξη 24ωρης απεργίας προχώρησαν οι διανομείς της efood την Τσικνοπέμπτη έχοντας την αμέριστη συμπαράσταση του ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ και αντιπροέδρου της ευρωπαϊκής Αριστεράς Κώστα Αρβανίτη που αναγνωρίζει πως «τα δικαιώματα των εργαζομένων συρρικνώνονται».

Σκοπός των διανομέων είναι η πρώτη αυτή επιχειρησιακή σύμβαση να αποτελέσει τη βάση για περαιτέρω διεκδικήσεις

Το μοντέλο λειτουργίας των νέων ψηφιακών πλατφορμών «επιτείνει την καταπίεση των εργαζομένων, ενώ η τεχνολογία θα έπρεπε να λειτουργεί προς όφελός τους. Η αλγοριθμική παρακολούθηση και επιτήρηση των οδηγών με ποινές για τη μη επίτευξη στόχων αυξάνει τελικά τους κινδύνους και επιβαρύνει την υγεία των εργαζομένων», σχολιάζει μεταφέροντας το μήνυμα του πολιτικού χώρου που εκπροσωπεί.

«Δεν αποδέχονται την αδιαλλαξία της εταιρείας»

Η απεργία αποτελεί συνέχεια και κλιμάκωση των στάσεων εργασίας που πραγματοποιήθηκαν στις 28 και 29 Νοεμβρίου, με τους εργαζόμενους να στέλνουν ξεκάθαρο μήνυμα ότι «δεν πρόκειται να αποδεχτούν άλλο την αδιαλλαξία της εταιρείας (…)».

Σύμφωνα με τους εκπροσώπους των διανομέων, οι διαπραγματεύσεις με την εργοδοσία της efood ξεκίνησαν πριν δυόμιση χρόνια, οι οποίες ωστόσο απέβησαν άκαρπες, αναγκάζονταν τους οδηγούν να προσφύγουν μονομερώς στη διαδικασία μεσολάβησης και διαιτησίας, στον Οργανισμό Μεσολάβησης και Διαιτησίας (ΟΜΕΔ), με στόχο την υπογραφή συλλογικής σύμβασης για τους εργαζόμενους οδηγούς.

Μάχες στο Ευρωκοινοβούλιο

«Στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δίνουμε μάχες για τον καθορισμό ρυθμιστικού πλαισίου για την εργασία στις πλατφόρμες και την υπεργολαβία, ώστε όλοι ανεξαιρέτως οι διανομείς να υπάγονται στο προστατευτικό πλαίσιο του εργατικού δικαίου και να παύσει η κυβέρνηση να τους αντιμετωπίζει ως δήθεν ελεύθερους επαγγελματίες, αλλά και για την προστασία της ζωής τους από τους κινδύνους που εγκυμονεί ο τρόπος παροχής της εργασίας τους (ακραία καιρικά φαινόμενα κοκ).

Πιέζουμε για την ουσιαστική βελτίωση των εργασιακών συνθηκών στην Ελλάδα, η οποία βιώνει την επιστροφή σε έναν εργασιακό μεσαίωνα με 13ωρα, 6ήμερα και ανεπαρκείς μισθούς.

Στεκόμαστε στο πλευρό των διανομέων. Η ταχύτητα και ο όγκος εξυπηρέτησης δεν μπορούν να αξίζουν περισσότερο από την ανθρώπινη ζωή», αναφέρει ο ΣΥΡΙΖΑ και η «Left».