Τσικνοπέμπτη χωρίς delivery: Απεργία στην efood

Σε κήρυξη 24ωρης απεργίας προχώρησαν οι διανομείς της efood για την Τσικνοπέμπτη.

Εκτός από το σωματείο της Αττικής στην κινητοποίηση θα συμμετάσχουν και τα σωματεία της Θεσσαλονίκης, της Καλαμάτας και του Βόλου, με αποτέλεσμα να μην πραγματοποιούνται παραδόσεις μέσω της πλατφόρμας.

Η 24ωρη απεργία αποτελεί συνέχεια και κλιμάκωση των στάσεων εργασίας που πραγματοποιήθηκαν στις 28 και 29 Νοεμβρίου, στέλνοντας ξεκάθαρο μήνυμα ότι «δεν πρόκειται να αποδεχτούμε άλλο την αδιαλλαξία της εταιρείας. Παρά τα επανειλημμένα αιτήματα, η efood συνεχίζει να αποφεύγει τις ουσιαστικές διαπραγματεύσεις, ιδιαίτερα στο κρίσιμο ζήτημα των συναδέλφων freelancers, όπου παραμένουν ανοιχτά ζητήματα όπως η αδιαφάνεια του αλγορίθμου, οι αμοιβές, καθώς και η υγεία και ασφάλεια στην εργασία».

Τι ζητούν οι εργαζόμενοι

Σύμφωνα με τους εκπροσώπους των διανομέων, οι διαπραγματεύσεις με την εργοδοσία της efood ξεκίνησαν πριν δυόμιση χρόνια, οι οποίες ωστόσο απέβησαν άκαρπες, αναγκάζονταν τους οδηγούν να προσφύγουν μονομερώς στη διαδικασία μεσολάβησης και διαιτησίας, στον Οργανισμό Μεσολάβησης και Διαιτησίας (ΟΜΕΔ), με στόχο την υπογραφή συλλογικής σύμβασης για τους εργαζόμενους οδηγούς.

Σκοπός των διανομέων είναι η πρώτη αυτή επιχειρησιακή σύμβαση να αποτελέσει τη βάση για περαιτέρω διεκδικήσεις.

Η μεσολαβητική πρόταση που προέκυψε μέσα από τον πρώτο βαθμό της παρέμβασης του ΟΜΕΔ προέβλεπε την αύξηση της αποζημίωσης δικύκλου από το 15% στο 17% του μισθού, την εισαγωγή επιδόματος επικινδυνότητας στο 2% του μισθού (με σκοπό στο μέλλον να διεκδικηθούν τα βαρέα και ανθυγιεινά του επαγγέλματος), επιδόματος γάμου και τροφείων ύψους 6 ευρώ ανά ημέρα.

Αντίστοιχα, η μεσολαβητική πρόταση περιλάμβανε και την επίσημη κατοχύρωση κάποιων ήδη κεκτημένων των οδηγών, όπως η μπόνους αμοιβή των 40 λεπτών ανά παραγγελία, η αποζημίωση του καυσίμου, το ωράριο που είχε κατοχυρωθεί με συμφωνία και η αμοιβή με τον κατώτατο μισθό περίπου 900 ευρώ μικτών, με προοπτική αύξησης σε κάθε μέλλουσα αναπροσαρμογή του σε εθνικό επίπεδο.

Η διοίκηση της εταιρείας αρνήθηκε τη μεσολαβητική πρόταση, αναγκάζοντας τους οδηγούς σε προσφυγή στον δεύτερο βαθμό της διαιτησίας. Η απόφαση του ΟΜΕΔ ήταν προγραμματισμένη να εκδοθεί στις 19 Ιανουαρίου, αλλά η προθεσμία παρατάθηκε για τις 30 Ιανουαρίου.

Τι συμβαίνει στην ΕΕ

Σύμφωνα με τη Βάση Δεδομένων για την Οικονομία της Πλατφόρμας της Eurofound, στις 443 ανέρχονται συνολικά οι κινητοποιήσεις και οι δικαστικές υποθέσεις που αφορούν τους εργαζόμενους στις πλατφόρμες στην ΕΕ.

Ας σημειωθεί ότι η ευρωπαϊκή οδηγία 2024/2831 για τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας των εργαζομένων σε πλατφόρμες έθεσε ένα πλαίσιο κανόνων για τη λειτουργία των πλατφορμών ως εργοδότες, ενώ η οδηγία 2022/2041 έθεσε τον στόχο της κάλυψης του 80% των εργαζομένων της ΕΕ από συλλογικές συμβάσεις εργασίας.

Πηγή: OT